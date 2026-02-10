Ora de Vârf | Vizita la Kiev a unei delegații guvernamentale de la Chișinău, unul dintre subiectele discutate în cadrul emisiunii din 10 februarie (Audio)

18:45

Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc urmează să se prezinte joi, 12 februarie, în fața instanței de judecată, pentru a face declarații în dosarul cunoscut drept „furtul miliardului”. Anunțul a fost făcut în ședința de astăzi de avocatul acestuia, Lucian Rogac. Tot astăzi, procurorii au solicitat anexarea la dosar a documentelor care confirmă cheltuielile de extrădare ale lui Vladimir Plahotniuc din Grecia, estimate la aproximativ 100 de mii de lei, care ar urma să fie achitate de inculpat.