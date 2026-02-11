MEC analizează interzicerea rețelelor sociale pentru copiii. Decizia, până la sfârșit de an

12:10

Filmul HOTARUL, una dintre cele mai așteptate producții cinematografice moldovenești din acest an, a avut prima sa proiecție tehnică cu public, înainte de marea premieră oficială de la Palatul Național „Nicolae Sulac”, care va avea loc pe 12 februarie. Evenimentul a reunit peste 50 de persoane – creatori de conținut, jurnaliști, artiști și iubitori de film. Reacțiile invitaților au conturat rapid un mesaj comun: HOTARUL reușește să depășească standardele stabilite de CARBON, filmul care a redefinit cinematografia moldovenească.