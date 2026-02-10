AND: Drumarii intervin pe drumurile naționale: Curățare, salubrizare și plombări

13:50

Premierul Alexandru Munteanu se află astăzi la Kyiv pentru a transmite un mesaj de solidaritate și a discuta cu partenerii ucraineni despre evoluțiile în procesul de aderare la Uniunea Europeană, securitatea regională, precum și cooperarea bilaterală. Șeful Executivului de la Chișinău s-a întâlnit cu prim-ministra Ucrainei Iulia Sviridenco și urmează să aibă o întrevedere și cu președintele Volodimir Zelenski. Vizita are o puternică semnificație politică și simbolică, demonstrând că Ucraina rămâne un reper major de securitate regională pentru Republica Moldova. În același timp, gestul are și o dimensiune morală, prin reafirmarea sprijinului Republicii Moldova pentru o pace justă și durabilă în Ucraina, spun experții de la Chișinău.