Grigore Vieru va fi comemorat la Muzeul de Istorie a orașului Chișinău
Radio Chisinau, 10 februarie 2026 20:45
Poetul Grigore Vieru, care ar fi împlinit 91 de ani pe 14 februarie, a fost comemorat la Muzeul de Istorie a orașului Chișinău. În cadrul evenimentului „Mi-e dor de tine, tată”, fiul său,c, a împărtășit amintiri calde și personale despre poet, iar elevi și studenți au recitat versurile sale.
• • •
Acum 15 minute
20:45
Acum o oră
20:25
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de siguranță. Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că partea carosabilă este uscată în regiunile de nord, centru și sud ale țării.
20:05
Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Volodimir Zelenski, la Kiev: R. Moldova și Ucraina își doresc același lucru: un cer deasupra capului spre care privești cu speranță # Radio Chisinau
Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în cadrul căreia au fost discutate obiectivele comune privind pacea, securitatea și cooperarea bilaterală.
Acum 2 ore
19:45
În perioada 10–11 februarie, conducerea Serviciului Vamal efectuează o vizită de lucru la Viena, Austria, pentru a participa la reuniunea Comitetului de Securitate al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), organizată sub egida Președinției Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
19:25
Situație epidemiologică în Chișinău: Numărul infecțiilor respiratorii, în scădere cu 13% # Radio Chisinau
În perioada 2-8 februarie, au fost înregistrate 4.967 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii, numărul pacienților fiind în descreștere cu 13% față de săptămâna precedentă. Datele au fost prezentate astăzi de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP).
19:05
Piața farmaceutică din R. Moldova, dominată de medicamentele de import: Aproape 93% din valoare pieței provin din străinătate # Radio Chisinau
Piața farmaceutică din Moldova este dominată de medicamente importate, producția autohtonă acoperind doar o mică parte din necesarul intern. Potrivit raportului Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale pentru 2025, aproape 93% din valoarea totală a pieței provine din produse aduse din străinătate.
19:05
Indicele Percepției Corupției 2025: Republica Moldova, pe locul 80 în clasamentul mondial # Radio Chisinau
Republica Moldova se situează pe locul 80 în Indicele Percepției Corupției 2025, realizat de Transparency International, care include 182 de state evaluate. Raportul evidențiază probleme persistente în lupta împotriva corupției, precum ritmul lent al vettingului și controversele legate de reforma instituțiilor anticorupție.
Acum 4 ore
18:45
În cinci școli din R. Moldova a fost lansată pilotarea inițiativei „Școala fără tutun și nicotină”, menită să reducă riscul inițierii fumatului și să creeze un mediu școlar sigur.
18:25
R. Moldova și Ucraina semnează trei acorduri bilaterale la Kiev: „Cooperare pentru protecția copiilor, înființarea punctului de trecere Cosăuți-Yampil și integrare profesională” # Radio Chisinau
Republica Moldova și Ucraina au semnat astăzi, la Kiev, trei acorduri bilaterale, în prezența prim-ministrului Alexandru Munteanu. Documentele reconfirmă angajamentul comun al celor două state de a consolida cooperarea în mai multe domenii de interes reciproc, în beneficiul direct al cetățenilor.
18:10
Alexandru Munteanu, declarații la Kiev: „Susținem inițiativele și procesele menite să restabilească pacea, securitatea durabilă în Europa și Ucraina” # Radio Chisinau
R. Moldova își reafirmă sprijinul ferm pentru Ucraina și susținerea eforturilor internaționale de tragere la răspundere a Federației Ruse pentru crimele de agresiune, a declarat astăzi la Kiev premierul Alexandru Munteanu după întrevederea cu prim-ministra Yulia Svyrydenko. La rândul său, șefa cabinetului de miniștri de la Kiev a spus că Ucraina și Rep. Moldova sunt hotărâte să aprofundeze cooperarea practică, inclusiv prin dezvoltarea infrastructurii de frontieră și implementarea proiectelor comune, transmite Radio Chișinău.
18:05
Dorin Junghietu: „Facturile nu sunt mai mari pentru că gazul achiziționat a fost mai scump, ci pentru că a fost mai mare consumul” # Radio Chisinau
Facturile la gazele naturale nu sunt mai mari pentru că gazul achiziționat a fost mai scump, ci pentru că în această perioadă a fost mai mare consumul. Precizarea a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
17:45
Profesor emerit al Universității din București, scriitorul Mircea Cărtărescu, a primit Titlul onorific „Doctor Honoris Causa” al Universității de Stat din Moldova (USM). Evenimentul a avut loc în cadrul unei ședințe solemne a Senatului USM, organizată cu prilejul prezenței sale la Chișinău.
17:35
Ora de Vârf | Vizita la Kiev a unei delegații guvernamentale de la Chișinău, unul dintre subiectele discutate în cadrul emisiunii din 10 februarie (Audio) # Radio Chisinau
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
17:20
Alexandru Munteanu, declarații la Kiev: „Republica Moldova și Ucraina își consolidează parteneriatul economic, energetic și european” # Radio Chisinau
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, aflat astăzi într-o vizită oficială la Kyiv, a făcut declarații comune cu omologul său ucrainean, Yuliia Svyrydenko. Cei doi premieri s-au referit la aprofundarea cooperării bilaterale, integrarea europeană, securitatea regională și proiecte concrete în domeniile economic, energetic și al infrastructurii.
17:05
CEC inițiază validarea mandatului Tatianei Rotari după demisia Anastasiei Nichita din Parlament # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală a inițiat procedura de validare a mandatului de deputat al candidatei supleante Tatiana Rotari, de pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate. Ea urmează să preia locul sportivei Anastasia Nichita, care și-a depus demisia din Parlament.
Acum 6 ore
16:50
Festivalul „Mărțișor” revine cu ediția a 60-a: Zeci de evenimente culturale în martie # Radio Chisinau
Ministerul Culturii a prezentat programul celei de-a 60-a ediții a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, desfășurat sub genericul „Bucuria de a fi împreună”. Evenimentul va avea loc între 1 și 12 martie 2026 și va cuprinde 26 de manifestări culturale organizate în Chișinău, iar pe parcursul lunii martie sunt planificate spectacole și în alte localități ale țării.
16:45
Noi reguli privind activitatea instituțiilor de învățământ. MEC actualizează Regulamentul-cadru # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) este în proces de definitivare a noului regulament-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar. Documentul va include reguli noi privind modalitățile de evaluare și monitorizare a activității instituției școlare și a personalului angajat, înscrierea elevilor reveniți de peste hotare, utilizarea instrumentelor digitale instituționale, dar și reglementarea drepturilor și obligațiilor părinților în raport cu instituția de învățământ.
16:35
Previziunile demografice arată că, în următorii 14 ani, structura de vârstă a populației Republicii Moldova va suferi schimbări semnificative. Astfel, până în 2040, mai mult de jumătate din populația țării va avea vârsta de 50 de ani și peste.
16:25
ANTA atenționează operatorii de transport rutier că Bulgaria introduce restricții de circulație pentru camioane în 2026 # Radio Chisinau
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță operatorii de transport rutier din Republica Moldova cu privire la restricțiile temporare de circulație care vor fi aplicate în Bulgaria pe parcursul anului 2026.
16:05
Alexandru Munteanu, în discuții cu prim-vicepreședintele Radei Supreme a Ucrainei: „Avem aceleași obiective: pace și viață mai bună pentru cetățenii noștri” # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu, aflat astăzi în vizită la Kyiv, a avut o întrevedere cu Oleksandr Korniyenko, prim-vicepreședintele Radei Supreme a Ucrainei.
15:50
Primăria orașului Cimișlia a realizat un pas important pentru siguranța traficului rutier în localitate. La intersecția străzilor Alexandru cel Bun și Mihai Eminescu a fost instalat un semafor, după mai mulți ani de așteptare, care va contribui atât la fluidizarea circulației auto, cât și la sporirea siguranței pietonilor și șoferilor.
15:35
Militarii din R. Moldova participă la un exercițiu multinațional desfășurat în Germania # Radio Chisinau
Un contingent de militari ai Armatei Naționale participă, în perioada 23 ianuarie - 14 februarie curent, la Exercițiul multinațional „KFOR 36 Mission Rehearsal Exercise” (MRE), desfășurat la poligonul din Hohenfels, Germania.
15:20
O stradă din Ungheni intră în reparații, susținute de Guvern, după zeci de ani de așteptare # Radio Chisinau
Municipiul Ungheni demarează lucrările de reabilitare a străzii Burebista, într-un proiect finanțat prin Programul Guvernului pentru modernizarea drumurilor locale „Europa este aproape”, ediția 2025. Anunțul a fost făcut astăzi, când a fost semnat contractul de antrepriză cu SA „Drumuri-Strășeni”, compania responsabilă de reconstrucția străzii Burebista și a sectorului de pe strada Ion Neculce, tronsonul cuprins între străzile Burebista și Ștefan cel Mare.
Acum 8 ore
14:55
Ursula von der Leyen: Europa ar putea adopta strategia dezvoltării cu „două viteze”, înaintea unui summit decisiv # Radio Chisinau
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, afirmă că UE ar trebui să ia în considerare cooperarea între grupuri mai mici de țări dacă nu se poate ajunge la unanimitate pentru a promova agenda economică. Fostul premier italian Mario Draghi a făcut apel la un „federalism pragmatic” înaintea unui summit decisiv.
14:45
Maia Sandu, despre siguranța copiilor pe internet: „Viața reală, socială, cu prieteni, colegi, familie este treptat înlocuită de o viață în rețea, neautentică, fără prezență fizică, fără relații adevărate” # Radio Chisinau
Cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, marcată astăzi, președinta Maia Sandu a avertizat că situația copiilor în mediul digital este alarmantă și a anunțat o dezbatere națională pentru găsirea de soluții. În același timp, specialiștii în securitate cibernetică au evidențiat principalele riscuri pentru cetățeni, printre care se numără fraudele online, furtul de identitate și cyberbullying-ul. Pentru a le preveni ei recomandă măsuri simple de protecție, precum utilizarea parolelor puternice și activarea autentificării în doi pași, transmite Radio Chișinău.
14:25
Vremea se încălzește simțitor după scăderea bruscă a temperaturilor, marcată de codul galben. În următoarele zile, mercurul din termometre va indica valori pozitive în timpul zilei și parțial noaptea. La sudul țării, temperaturile vor ajunge la +11 grade Celsius.
14:10
Franța începe cel mai mare exercițiu militar după Războiul Rece: 12.000 de militari, trimiși în misiune # Radio Chisinau
Franța începe cel mai mare exercițiu militar de după Războiul Rece. Urmează două luni în care vor fi trimiși în misiune peste 12.000 de militari. Franța va disloca inclusiv avioane de luptă și un portavion.
13:50
Daniel Vodă, despre vizita premierului Alexandru Munteanu la Kiev: Confirmă interesul strategic al Chișinăului față de negocierile de pace și eforturile internaționale de încetare a războiului # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu se află astăzi la Kyiv pentru a transmite un mesaj de solidaritate și a discuta cu partenerii ucraineni despre evoluțiile în procesul de aderare la Uniunea Europeană, securitatea regională, precum și cooperarea bilaterală. Șeful Executivului de la Chișinău s-a întâlnit cu prim-ministra Ucrainei Iulia Sviridenco și urmează să aibă o întrevedere și cu președintele Volodimir Zelenski. Vizita are o puternică semnificație politică și simbolică, demonstrând că Ucraina rămâne un reper major de securitate regională pentru Republica Moldova. În același timp, gestul are și o dimensiune morală, prin reafirmarea sprijinului Republicii Moldova pentru o pace justă și durabilă în Ucraina, spun experții de la Chișinău.
13:35
Plata cu cardul la benzinăriile Lukoil din R. Moldova, suspendată din cauza blocării conturilor # Radio Chisinau
La benzinăriile Lukoil din Republica Moldova, plata cu cardul nu mai este posibilă, fiind acceptat doar numerarul. Agenția Servicii Publice precizează că două bănci comerciale au blocat conturile companiei după ce au identificat neconcordanțe între datele furnizate de Lukoil și informațiile din Registrul de Stat al Unităților de Drept, administrat de ASP, transmite IPN.
13:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) vine cu clarificări în contextul apariției în spațiul public a unor imagini și mesaje referitoare la facturi ridicate la gaze naturale, energie electrică și energie termică, subliniind că valoarea totală de plată nu este determinată exclusiv de prețul reglementat.
13:05
Prețurile medii de consum au crescut cu 4,8% în ianuarie, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Potrivit Biroului Național de Statistică, majorarea este cauzată de creșterea prețurilor la produse alimentare și servicii prestate populației, transmite IPN.
Acum 12 ore
12:45
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 11 februarie.
12:25
Fostul vicepreședinte al Partidului Democrat, Serghei Iaralov a fost citat să depună mărturie marți în dosarul numit generic „Sacoșa neagră”, în care este învinuit ex-președintele Igor Dodon. Iaralov însă nu s-a prezentat în instanță. Totodată, Vlad Plahotniuc urmează să fie escortat miercuri pentru a depune mărturie în acest dosar. Ambii apar în imaginile video în care fostului șef de stat Igor Dodon îi este transmisă o pungă, în care se presupune că ar fi fost bani, transmite IPN.
12:10
„HOTARUL a reușit să depășească filmul CARBON”. Primele impresii de la proiecția tehnică a noii producții cinematografice # Radio Chisinau
Filmul HOTARUL, una dintre cele mai așteptate producții cinematografice moldovenești din acest an, a avut prima sa proiecție tehnică cu public, înainte de marea premieră oficială de la Palatul Național „Nicolae Sulac”, care va avea loc pe 12 februarie. Evenimentul a reunit peste 50 de persoane – creatori de conținut, jurnaliști, artiști și iubitori de film. Reacțiile invitaților au conturat rapid un mesaj comun: HOTARUL reușește să depășească standardele stabilite de CARBON, filmul care a redefinit cinematografia moldovenească.
11:55
Doi procurori, trimiși în judecată pentru fapte de corupție: Au pretins 20 mii de euro pentru soluționarea unui dosar # Radio Chisinau
Doi procurori vor ajunge în fața instanței de judecată fiind învinuiți de comiterea unor fapte de corupție. Aceștia sunt acuzați că au pretins 20 mii de euro pentru a elibera din arest un învinuit într-un dosar de orgnizare a migrației ilegale.
11:35
Alexandru Munteanu a depus flori la Zidul Memoriei Apărătorilor Căzuți ai Ucrainei: „Sacrificiul lor ne reamintește cât de prețioase sunt viața, pacea și libertatea” (FOTO) # Radio Chisinau
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a început vizita oficială la Kiev, printr-un omagiu adus apărătorilor Ucrainei, care și-au dat viața pentru independență și libertate. Împreună cu omologul său ucrainean, Yuliia Svyrydenko, oficialii au depus flori la Zidul Memoriei Apărătorilor Căzuți ai Ucrainei.
11:20
DIALOG EUROPEAN | Noul Ambasador al R. Moldova în Ucraina, Victor Chirilă: „Misiunea mea este să fac relația Chișinău–Kiev și mai puternică” (AUDIO) # Radio Chisinau
Republica Moldova își propune să consolideze parteneriatul strategic cu Ucraina și să aprofundeze cooperarea economică și infrastructurală, în perspectiva reconstrucției postbelice a acestei țări, spune noul Ambasador al R. Moldova la Kiev, Victor Chirilă. El a declarat în emisiunea „Dialog European„ de la Radio Chișinău că prioritățile R. Moldova în raport cu țara vecină vizează interconectarea infrastructurii rutiere, energetice și feroviare, subliniind că reconstrucția Ucrainei post conflict va contribui la întărirea securității regionale și va crea oportunități semnificative pentru dezvoltarea economică a țării.
10:40
În premieră, riscurile din sectorul agricol vor fi evaluate în cadrul unui studiu național # Radio Chisinau
Riscurile agricole vor fi analizate în premieră într-un studiu complex dedicat managementului acestora din sectorul agricol al Republicii Moldova, inițiat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Studiul va identifica vulnerabilitățile existente și va propune soluții aliniate standardelor europene și internaționale, cu scopul de a spori reziliența fermierilor în fața schimbărilor climatice, instabilității economice și altor provocări, transmite IPN.
10:20
Parlamentul European votează miercuri împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Fără acest împrumut, Ucraina ar fi riscat să rămână fără lichidități până în aprilie # Radio Chisinau
Parlamentul European a decis să voteze rapid un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, ca să evite lipsa de bani pentru efortul de război, scrie Politico.
10:00
Sportivii R. Moldova debutează astăzi la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina # Radio Chisinau
Sportivii Republicii Moldova debutează astăzi, 10 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d’Ampezzo, primii care intră în concurs fiind biatloniștii Maxim Macarov și Pavel Magazeev, relatează MOLDPRES.
09:55
09:45
Persoană din anturajul lui Plahotniuc, racolată în calitate de agent sub acoperire. Din motive de securitate, procurorul cere examinarea declarațiilor făcute de aceasta la faza de urmărire penală (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa continuă să scrie despre dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, care se apropie de final. Procurorul a solicitat citirea în instanță a declarațiilor date în faza de urmărire penală de un agent sub acoperire din anturajul lui Vladimir Plahotniuc. Jurnaliștii mai relatează despre disputa privind reforma administrației publice. Vicepreședintele PLDM, Ion Terguță, este de părere că guvernul evită o reformă administrativ-teritorială reală și promovează, în schimb, modificări „birocratice”, fără impact economic.
09:40
09:25
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 20 lei și 10 bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 93 bani.
09:05
Daniel Vodă (IPRE): „Retragerea din CSI, cea mai importantă decizie de politică externă în primele 100 de zile ale Guvernului Munteanu” # Radio Chisinau
La 100 de zile de la învestire, Guvernul condus de Alexandru Munteanu poate revendica o decizie de politică externă cu valoare istorică – inițierea procedurii de retragere a Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Declarația aparține expertului de la Institutul pentru Politici și reforme (IPRE), Daniel Vodă, care consideră că, deși tardiv, acest pas reprezintă o clarificare juridică și politică necesară pentru coerența direcției europene a țării, transmite MOLDPRES.
08:50
Premierul Alexandru Munteanu merge în prima vizită oficială la Kiev: „Mergem să ne exprimăm solidaritatea cu poporul ucrainean” (VIDEO) # Radio Chisinau
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat că se află în drum spre Kiev, în cadrul primei deplasări oficiale în Ucraina. Premierul este însoțit de ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, ministra de interne, Daniella Misail Nichitin și de ministrul energiei, Dorin Junghietu.
08:45
Premierul Alexandru Munteanu merge în prima vizită oficială în Ucraina: „Mergem să ne exprimăm solidaritatea cu poporul ucrainean” (VIDEO) # Radio Chisinau
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat că se află în drum spre Kiev, în cadrul primei deplasări oficiale în Ucraina. Premierul este însoțit de ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, ministra de interne, Daniella Misail Nichitin și de ministrul energiei, Dorin Junghietu.
08:30
VIDEO | Maia Sandu anunță consultări privind siguranța copiilor în mediul online: „Internetul nu trebuie să fie un pericol, ci un spațiu în care să se poată dezvolta” # Radio Chisinau
Cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de avertizare privind impactul tot mai mare al mediului digital asupra copiilor și tinerilor, subliniind necesitatea unor măsuri concrete de protecție în spațiul online.
08:10
METEO | Vreme stabilă, dar rece în R. Moldova. Minimele vor atinge -17 grade Celsius # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a prognozat pentru astăzi, 9 februarie, vreme stabilă, dar rece, fără precipitații, pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Acum 24 ore
21:15
Resturi de dronă au fost găsite pe o plajă din stațiunea Mamaia. Ancheta a fost preluată de Serviciul Român de Informații # Radio Chisinau
Resturi de dronă au fost găsite, luni seară, pe o plajă din Mamaia.Apelul la 112 a fost dat de un trecător care a anunțat poliția că pe plajă, în dreptul unui hotel din Mamaia, pe o zonă de plajă lărgită, au fost văzute resturi de dronă.
