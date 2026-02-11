Fermierii din Republica Moldova pot accesa servicii de consiliere agricolă pe întreg ciclul de producere
Radio Chisinau, 11 februarie 2026 12:05
Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală (CCAR), în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), lansează un apel public pentru selectarea fermierilor care doresc să participe la activitatea „Consilierea fermierilor pe tot parcursul ciclului de producere”.
Acum 15 minute
12:10
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 12 februarie.
Acum 30 minute
12:05
Acum o oră
11:35
Ajutorul militar pentru Ucraina a atins nivelul cel mai scăzut în 2025, alimentat aproape exclusiv de către țările europene, ale căror eforturi pentru a compensa dezangajarea americană au permis să se evite o desprindere completă, a anunțat miercuri Institutul Kiel (Germania).
11:35
Peste 10 000 de locuri de muncă, propuse de ANOFM. Chișinău, Bălți și Edineț, printre localitățile cu cele mai multe posturi vacante # Radio Chisinau
Peste 10 000 de locuri de muncă vacante sunt propuse cetățenilor din întreaga țară de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Cele mai multe posturi vacante sunt în municipiul Chișinău, Bălți, Edineț, Ungheni, Șoldănești, Florești, Cimișlia, Leova, Cantemir și UTA Găgăuzia.
11:25
Prima comunitate de energie din surse regenerabile din Moldova a fost înregistrată în satul Cociulia, raionul Cantemir. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, noua comunitate le va permite membrilor săi să producă, să consume, să stocheze și să partajeze energie electrică din surse regenerabile.
Acum 2 ore
11:20
Reformele și negocierile de aderare la UE, discutate de Cristina Gherasimov la Bruxelles # Radio Chisinau
Etapele actuale ale negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, agenda de reforme asumate de Republica Moldova și pașii următori în procesul de monitorizare a Comisiei Europene au fost analizate de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, în cadrul unei vizite de lucru la Bruxelles.
11:05
10:50
Cetățenii moldoveni și persoanele cu statut de rezident pot achita cumpărăturile din incinta Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga” exclusiv în lei moldovenești.
10:35
Centrul Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii din municipiul Bălți, a anunțat reținerea unui bărbat din satul Putinești, raionul Florești, suspectat de trafic de influență.
10:25
MEC analizează interzicerea rețelelor sociale pentru copiii. Decizia, până la sfârșit de an # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării ia în considerare posibilitatea restricționării accesului copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, în contextul îngrijorărilor legate de impactul negativ al tehnologiei asupra sănătății mintale. Ministrul Dan Perciun anunță că subiectul va fi supus unor dezbateri publice ample, iar o decizie finală urmează să fie luată până la sfârșitul acestui an, transmite IPN.
Acum 4 ore
10:05
Un atac aerian rusesc asupra regiunii Harkov din Ucraina a ucis trei copii mici și un adult, a anunțat miercuri dimineață șeful administrației militare locale, Oleg Sinegubov.
09:55
Dolarul american se ieftinește astăzi cu trei bani și are o cotație oficială de 16 lei și 90 de bani.
09:35
Un număr de 283 cazuri de gripă au fost înregistrate săptămâna trecută în țară, dintre acestea mai mult de jumătate în capitală. Datele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP).
09:20
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, în această dimineață, pe traseele naționale din Republica Moldova circulația se desfășoară în condiții de iarnă.
09:05
Un atac armat produs marți la o școală din provincia Columbia Britanică din Canada s-a soldat cu opt morți, inclusiv presupusul autor, iar alte două persoane au fost găsite decedate într-o locuință despre care anchetatorii cred că este legată de incident, au anunțat autoritățile canadiene.
08:55
Oana Țoiu: Discutăm ca limba română să devină materie de examen în școlile britanice # Radio Chisinau
Mai mult de 2.000 de profesori și cercetători români profesează în universitățile britanice, care educă peste 6.000 de studenți români, spune Ministra de Externe a României, Oana Țoiu.
08:40
Mitropolia Basarabiei cere intervenția autorităților statului după incidentele violente de la Dereneu # Radio Chisinau
Mitropolia Basarabiei solicită intervenția imediată a autorităților statului în urma incidentelor produse în această seară la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, lăcaș pe care îl consideră în mod legal în proprietatea și folosința sa. Într-un comunicat oficial, instituția religioasă condamnă ceea ce numește o escaladare „gravă, violentă și flagrant ilegală” a acțiunilor desfășurate la fața locului.
Acum 6 ore
08:20
Temperatura aerului va crește în următoarele ore atingând valori pozitive, anunță meteorologii. În același timp, specialiștii atenționează asupra riscului de ghețuș pe drumuri. Miercuri, 11 februarie, se așteaptă vreme fără părecipitații cu cer variabil.
08:05
Tensiuni la Dereneu: șase persoane, inclusiv primarul localității, reținute după incidentul de la biserică # Radio Chisinau
Primarul localității Dereneu (Călărași) și avocatul unui preot, reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, au fost reținuți de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) și ai Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, în urma incidentelor produse la biserica din sat. De asemenea, oamenii legii au reținut și alte patru persoane.
Acum 24 ore
21:10
Parlamentul European a votat clauzele de salvgardare în cazul acordului UE-Mercosur. Când pot fi activate acestea # Radio Chisinau
Parlamentul European a adoptat cu o majoritate absolută măsurile de salvgardare privind tratatul UE-Mercosur. Legislativul comunitar anunță că aceste clauze vor apăra interesele producătorilor de pe Bătrânul Continent. Noul regulament, deja convenit informal cu statele membre ale UE, a fost adoptat cu 483 voturi pentru, 102 împotrivă și 67 abțineri.
20:45
Poetul Grigore Vieru, care ar fi împlinit 91 de ani pe 14 februarie, a fost comemorat la Muzeul de Istorie a orașului Chișinău. În cadrul evenimentului „Mi-e dor de tine, tată”, fiul său,c, a împărtășit amintiri calde și personale despre poet, iar elevi și studenți au recitat versurile sale.
20:25
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de siguranță. Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că partea carosabilă este uscată în regiunile de nord, centru și sud ale țării.
20:05
Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Volodimir Zelenski, la Kiev: R. Moldova și Ucraina își doresc același lucru: un cer deasupra capului spre care privești cu speranță # Radio Chisinau
Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în cadrul căreia au fost discutate obiectivele comune privind pacea, securitatea și cooperarea bilaterală.
19:45
În perioada 10–11 februarie, conducerea Serviciului Vamal efectuează o vizită de lucru la Viena, Austria, pentru a participa la reuniunea Comitetului de Securitate al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), organizată sub egida Președinției Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
19:25
Situație epidemiologică în Chișinău: Numărul infecțiilor respiratorii, în scădere cu 13% # Radio Chisinau
În perioada 2-8 februarie, au fost înregistrate 4.967 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii, numărul pacienților fiind în descreștere cu 13% față de săptămâna precedentă. Datele au fost prezentate astăzi de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP).
19:05
Piața farmaceutică din R. Moldova, dominată de medicamentele de import: Aproape 93% din valoare pieței provin din străinătate # Radio Chisinau
Piața farmaceutică din Moldova este dominată de medicamente importate, producția autohtonă acoperind doar o mică parte din necesarul intern. Potrivit raportului Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale pentru 2025, aproape 93% din valoarea totală a pieței provine din produse aduse din străinătate.
19:05
Indicele Percepției Corupției 2025: Republica Moldova, pe locul 80 în clasamentul mondial # Radio Chisinau
Republica Moldova se situează pe locul 80 în Indicele Percepției Corupției 2025, realizat de Transparency International, care include 182 de state evaluate. Raportul evidențiază probleme persistente în lupta împotriva corupției, precum ritmul lent al vettingului și controversele legate de reforma instituțiilor anticorupție.
18:45
În cinci școli din R. Moldova a fost lansată pilotarea inițiativei „Școala fără tutun și nicotină”, menită să reducă riscul inițierii fumatului și să creeze un mediu școlar sigur.
18:25
R. Moldova și Ucraina semnează trei acorduri bilaterale la Kiev: „Cooperare pentru protecția copiilor, înființarea punctului de trecere Cosăuți-Yampil și integrare profesională” # Radio Chisinau
Republica Moldova și Ucraina au semnat astăzi, la Kiev, trei acorduri bilaterale, în prezența prim-ministrului Alexandru Munteanu. Documentele reconfirmă angajamentul comun al celor două state de a consolida cooperarea în mai multe domenii de interes reciproc, în beneficiul direct al cetățenilor.
18:10
Alexandru Munteanu, declarații la Kiev: „Susținem inițiativele și procesele menite să restabilească pacea, securitatea durabilă în Europa și Ucraina” # Radio Chisinau
R. Moldova își reafirmă sprijinul ferm pentru Ucraina și susținerea eforturilor internaționale de tragere la răspundere a Federației Ruse pentru crimele de agresiune, a declarat astăzi la Kiev premierul Alexandru Munteanu după întrevederea cu prim-ministra Yulia Svyrydenko. La rândul său, șefa cabinetului de miniștri de la Kiev a spus că Ucraina și Rep. Moldova sunt hotărâte să aprofundeze cooperarea practică, inclusiv prin dezvoltarea infrastructurii de frontieră și implementarea proiectelor comune, transmite Radio Chișinău.
18:05
Dorin Junghietu: „Facturile nu sunt mai mari pentru că gazul achiziționat a fost mai scump, ci pentru că a fost mai mare consumul” # Radio Chisinau
Facturile la gazele naturale nu sunt mai mari pentru că gazul achiziționat a fost mai scump, ci pentru că în această perioadă a fost mai mare consumul. Precizarea a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
17:45
Profesor emerit al Universității din București, scriitorul Mircea Cărtărescu, a primit Titlul onorific „Doctor Honoris Causa” al Universității de Stat din Moldova (USM). Evenimentul a avut loc în cadrul unei ședințe solemne a Senatului USM, organizată cu prilejul prezenței sale la Chișinău.
17:35
Ora de Vârf | Vizita la Kiev a unei delegații guvernamentale de la Chișinău, unul dintre subiectele discutate în cadrul emisiunii din 10 februarie (Audio) # Radio Chisinau
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
17:20
Alexandru Munteanu, declarații la Kiev: „Republica Moldova și Ucraina își consolidează parteneriatul economic, energetic și european” # Radio Chisinau
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, aflat astăzi într-o vizită oficială la Kyiv, a făcut declarații comune cu omologul său ucrainean, Yuliia Svyrydenko. Cei doi premieri s-au referit la aprofundarea cooperării bilaterale, integrarea europeană, securitatea regională și proiecte concrete în domeniile economic, energetic și al infrastructurii.
17:05
CEC inițiază validarea mandatului Tatianei Rotari după demisia Anastasiei Nichita din Parlament # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală a inițiat procedura de validare a mandatului de deputat al candidatei supleante Tatiana Rotari, de pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate. Ea urmează să preia locul sportivei Anastasia Nichita, care și-a depus demisia din Parlament.
16:50
Festivalul „Mărțișor” revine cu ediția a 60-a: Zeci de evenimente culturale în martie # Radio Chisinau
Ministerul Culturii a prezentat programul celei de-a 60-a ediții a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, desfășurat sub genericul „Bucuria de a fi împreună”. Evenimentul va avea loc între 1 și 12 martie 2026 și va cuprinde 26 de manifestări culturale organizate în Chișinău, iar pe parcursul lunii martie sunt planificate spectacole și în alte localități ale țării.
16:45
Noi reguli privind activitatea instituțiilor de învățământ. MEC actualizează Regulamentul-cadru # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) este în proces de definitivare a noului regulament-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar. Documentul va include reguli noi privind modalitățile de evaluare și monitorizare a activității instituției școlare și a personalului angajat, înscrierea elevilor reveniți de peste hotare, utilizarea instrumentelor digitale instituționale, dar și reglementarea drepturilor și obligațiilor părinților în raport cu instituția de învățământ.
16:35
Previziunile demografice arată că, în următorii 14 ani, structura de vârstă a populației Republicii Moldova va suferi schimbări semnificative. Astfel, până în 2040, mai mult de jumătate din populația țării va avea vârsta de 50 de ani și peste.
16:25
ANTA atenționează operatorii de transport rutier că Bulgaria introduce restricții de circulație pentru camioane în 2026 # Radio Chisinau
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță operatorii de transport rutier din Republica Moldova cu privire la restricțiile temporare de circulație care vor fi aplicate în Bulgaria pe parcursul anului 2026.
16:05
Alexandru Munteanu, în discuții cu prim-vicepreședintele Radei Supreme a Ucrainei: „Avem aceleași obiective: pace și viață mai bună pentru cetățenii noștri” # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu, aflat astăzi în vizită la Kyiv, a avut o întrevedere cu Oleksandr Korniyenko, prim-vicepreședintele Radei Supreme a Ucrainei.
15:50
Primăria orașului Cimișlia a realizat un pas important pentru siguranța traficului rutier în localitate. La intersecția străzilor Alexandru cel Bun și Mihai Eminescu a fost instalat un semafor, după mai mulți ani de așteptare, care va contribui atât la fluidizarea circulației auto, cât și la sporirea siguranței pietonilor și șoferilor.
15:35
Militarii din R. Moldova participă la un exercițiu multinațional desfășurat în Germania # Radio Chisinau
Un contingent de militari ai Armatei Naționale participă, în perioada 23 ianuarie - 14 februarie curent, la Exercițiul multinațional „KFOR 36 Mission Rehearsal Exercise” (MRE), desfășurat la poligonul din Hohenfels, Germania.
15:20
O stradă din Ungheni intră în reparații, susținute de Guvern, după zeci de ani de așteptare # Radio Chisinau
Municipiul Ungheni demarează lucrările de reabilitare a străzii Burebista, într-un proiect finanțat prin Programul Guvernului pentru modernizarea drumurilor locale „Europa este aproape”, ediția 2025. Anunțul a fost făcut astăzi, când a fost semnat contractul de antrepriză cu SA „Drumuri-Strășeni”, compania responsabilă de reconstrucția străzii Burebista și a sectorului de pe strada Ion Neculce, tronsonul cuprins între străzile Burebista și Ștefan cel Mare.
14:55
Ursula von der Leyen: Europa ar putea adopta strategia dezvoltării cu „două viteze”, înaintea unui summit decisiv # Radio Chisinau
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, afirmă că UE ar trebui să ia în considerare cooperarea între grupuri mai mici de țări dacă nu se poate ajunge la unanimitate pentru a promova agenda economică. Fostul premier italian Mario Draghi a făcut apel la un „federalism pragmatic” înaintea unui summit decisiv.
14:45
Maia Sandu, despre siguranța copiilor pe internet: „Viața reală, socială, cu prieteni, colegi, familie este treptat înlocuită de o viață în rețea, neautentică, fără prezență fizică, fără relații adevărate” # Radio Chisinau
Cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, marcată astăzi, președinta Maia Sandu a avertizat că situația copiilor în mediul digital este alarmantă și a anunțat o dezbatere națională pentru găsirea de soluții. În același timp, specialiștii în securitate cibernetică au evidențiat principalele riscuri pentru cetățeni, printre care se numără fraudele online, furtul de identitate și cyberbullying-ul. Pentru a le preveni ei recomandă măsuri simple de protecție, precum utilizarea parolelor puternice și activarea autentificării în doi pași, transmite Radio Chișinău.
14:25
Vremea se încălzește simțitor după scăderea bruscă a temperaturilor, marcată de codul galben. În următoarele zile, mercurul din termometre va indica valori pozitive în timpul zilei și parțial noaptea. La sudul țării, temperaturile vor ajunge la +11 grade Celsius.
14:10
Franța începe cel mai mare exercițiu militar după Războiul Rece: 12.000 de militari, trimiși în misiune # Radio Chisinau
Franța începe cel mai mare exercițiu militar de după Războiul Rece. Urmează două luni în care vor fi trimiși în misiune peste 12.000 de militari. Franța va disloca inclusiv avioane de luptă și un portavion.
13:50
Daniel Vodă, despre vizita premierului Alexandru Munteanu la Kiev: Confirmă interesul strategic al Chișinăului față de negocierile de pace și eforturile internaționale de încetare a războiului # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu se află astăzi la Kyiv pentru a transmite un mesaj de solidaritate și a discuta cu partenerii ucraineni despre evoluțiile în procesul de aderare la Uniunea Europeană, securitatea regională, precum și cooperarea bilaterală. Șeful Executivului de la Chișinău s-a întâlnit cu prim-ministra Ucrainei Iulia Sviridenco și urmează să aibă o întrevedere și cu președintele Volodimir Zelenski. Vizita are o puternică semnificație politică și simbolică, demonstrând că Ucraina rămâne un reper major de securitate regională pentru Republica Moldova. În același timp, gestul are și o dimensiune morală, prin reafirmarea sprijinului Republicii Moldova pentru o pace justă și durabilă în Ucraina, spun experții de la Chișinău.
13:35
Plata cu cardul la benzinăriile Lukoil din R. Moldova, suspendată din cauza blocării conturilor # Radio Chisinau
La benzinăriile Lukoil din Republica Moldova, plata cu cardul nu mai este posibilă, fiind acceptat doar numerarul. Agenția Servicii Publice precizează că două bănci comerciale au blocat conturile companiei după ce au identificat neconcordanțe între datele furnizate de Lukoil și informațiile din Registrul de Stat al Unităților de Drept, administrat de ASP, transmite IPN.
13:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) vine cu clarificări în contextul apariției în spațiul public a unor imagini și mesaje referitoare la facturi ridicate la gaze naturale, energie electrică și energie termică, subliniind că valoarea totală de plată nu este determinată exclusiv de prețul reglementat.
