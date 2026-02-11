Noi acorduri Moldova-Ucraina: va fi construit un pod rutier pentru traversarea râului Nistru
Provincial, 11 februarie 2026 10:30
Republica Moldova și Ucraina au semnat, la Kyiv, trei acorduri bilaterale, în prezența prim-ministrului Alexandru Munteanu. Documentele reconfirmă angajamentul comun al celor două state de a consolida cooperarea în mai multe domenii de interes reciproc, în beneficiul direct al cetățenilor. Acordul privind cooperarea în procesul de repatriere a copiilor neînsoțiți stabilește mecanisme comune pentru identificarea,
• • •
Republica Moldova și Ucraina au semnat, la Kyiv, trei acorduri bilaterale, în prezența prim-ministrului Alexandru Munteanu. Documentele reconfirmă angajamentul comun al celor două state de a consolida cooperarea în mai multe domenii de interes reciproc, în beneficiul direct al cetățenilor. Acordul privind cooperarea în procesul de repatriere a copiilor neînsoțiți stabilește mecanisme comune pentru identificarea,
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de escrocherie, comis de un bărbat în vârstă de 42 de ani. Prin sentința pronunțată, instanța de judecată a dispus condamnarea bărbatului la 9 ani de închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activități legate de gestionarea bunurilor materiale
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), într-o declarație, afirmă că „situația de la biserica din Dereneu a scăpat complet de sub control din cauza incapacității autorităților de a gestiona un conflict sensibil prin dialog. Astăzi, mai mulți preoți și enoriași au fost reținuți pentru „vina" de a-și apăra biserica și dreptul constituțional la credință". PSRM
Primăria Chișinău informează că, în perioada 10 februarie – 10 martie, în Scuarul Catedralei „Nașterea Domnului" și în sectoarele Capitalei vor fi autorizate locuri pentru desfășurarea activității de comerț cu mărțișoare, suvenire și flori de grădină, în contextul sărbătorilor de primăvară: „Valentine's Day", „Dragobete", „Mărțișor" și „8 Martie". În Scuarul Catedralei, activitatea de comerț va
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, afirmă că „din cauza politicilor de învrăjbire și dezbinare promovate de guvernarea PAS, se întâmplă cazuri grave precum cel din Dereneu, unde comunitatea din sat e nevoită să își facă dreptate prin umilință și gesturi concrete și să se apere în fața forței brutale a poliției". „Cel
Imprudența în timpul fumatului a dus la izbucnirea unui incendiu în urma căruia a decedat o femeie. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 10 februarie 2026, într-un apartament din strada Negreșteni 6, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:33. Potrivit informațiilor, vecinii au observat că ieșea fum dens
Ministerul Educației și Cercetării continuă eforturile de dezvoltare și consolidare a serviciilor de asistență psihopedagogică prin dotarea a opt Structuri teritoriale de Asistență Psihopedagogică cu mijloace de transport. Automobilele vor asigura mobilitatea specialiștilor spre instituțiile de educație în raioanele: Hîncești, Fălești, Glodeni, Leova, Rîșcani, Ștefan Vodă, Telenești, Șoldănești. În aceste localități, în prezent sunt 2.972
Comisia Electorală Centrală continuă activitățile de educație și informare civică organizate în contextul Zilei Internaționale a Alegerilor. În prima săptămână a campaniei de informare, președinții consiliilor electorale de circumscripție electorală de nivelul al doilea au desfășurat mai multe sesiuni de informare cu privire la importanța participării la procesele electorale din țară. În acest context, au
Un grup de preoți, reprezentanți ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, însoțiți de alți cetățeni organizați de primarul localității, în număr de aproximativ 150 de persoane, ieri-seară, au rupt cordonul poliției și au pătruns forțat în biserica din Dereneu, raionul Călărași, contrar legii și fără a ține cont că în lăcașul sfânt erau prezenți
Administraţia Națională a Drumurilor informează că rețeaua de drumuri naționale este practicabilă în această dimineață. Pe majoritatea traseelor, partea carosabilă este uscată, pe alocuri umedă. În cursul nopții, drumarii au desfășurat acțiuni de patrulare pe traseele din nordul, centrul și sudul țării și au acționat operativ pe sectoarele unde condițiile au impus acest lucru. Pe
Un bărbat din raionul Florești, reținut de CNA pentru trafic de influență în legătură cu obținerea permisului de conducere # Provincial
Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii municipiului Bălți, anunță reținerea unui locuitor al satului Putinești, raionul Florești, bănuit de comiterea infracțiunii de trafic de influență. Potrivit materialelor cauzei, bănuitul ar fi susținut că are influență asupra angajaților Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Bălți și ar fi pretins de la un cetățean
Reforma administrației publice locale: partidele extraparlamentare implicate în consultări # Provincial
Partidele extraparlamentare au fost invitate la Guvern, pentru discuții în procesul de elaborare a conceptului reformei administrației publice locale. La întrevedere au fost prezentate etapele reformei, impactul anumitor decizii pentru localități, precum și modalități de îmbunătățire a serviciilor locale. Secretarul general adjunct al Guvernului, Alexandru Iacub, a subliniat că transformarea administrației publice locale de nivelul
Proiectul „Școala fără tutun și tutun” pilotat în cinci instituții de învățământ general # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Sănătate Publică, cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) – Biroul din Republica Moldova și Biroul Regional pentru Europa, anunță lansarea procesului de pilotare a inițiativei „Școala fără tutun și tutun" în cinci instituții de învățământ general din Republica Moldova pentru perioada
Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi și referendumului local din 17 mai 2026 # Provincial
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi și referendumului local din 17 mai 2026. Documentul stabilește acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru organizarea alegerilor locale noi și a referendumului pentru revocarea primarului, termenele de realizare a acestora, precum și
Șeful Secției Politice din cadrul Ambasadei SUA a efectuat o vizită la Consiliul Raional Orhei # Provincial
Astăzi, 10 februarie 2026, Consiliul Raional Orhei a fost vizitat de Jeff Kramb, Șef al Secției Politice din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. În cadrul acestei vizite, oficialul american s-a întâlnit cu Președintele Raionului Orhei, Vasile Adașan, într-un dialog deschis și constructiv axat pe cooperare și dezvoltare locală. Potrivit autorităților, discuțiile
Situația epizootică din Republica Moldova se află sub monitorizare permanentă, autoritățile competente întreprinzând măsuri continue pentru prevenirea, depistarea timpurie și controlul bolilor la animale. Prin aplicarea programelor naționale de supraveghere, vaccinare și biosecuritate, se urmărește protejarea sănătății efectivelor de animale, precum și reducerea riscurilor pentru sănătatea publică și securitatea alimentară. Astfel, în perioada 02.02.2026 –
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința unei foste angajate a Postului vamal Chișinău, care a deținut funcția de șefă interimară, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență și corupere activă. Instanța a recunoscut-o vinovată de comiterea a două episoade de trafic de influență și a două episoade de corupere activă
CEC, întrevedere cu reprezentanții Adunării Populare a Găgăuziei pe subiectul organizării alegerilor regionale în Adunarea Populară # Provincial
Astăzi, 10 februarie 2026, președintele interimar al Adunării Populare a Găgăuziei, Nicolae Ormanji, și deputații Adunării Populare, Vladimir Cîssa și Alexandr Diulgher, au efectuat o vizită de lucru la Comisia Electorală Centrală, unde au avut o întrevedere cu vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica. În cadrul discuției au fost examinate posibilele căi de soluționare a
Recent, ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal au contracarat o tentativă de transportare ilicită a unui lot comercial de mărfuri, în urma unei misiuni de control desfășurată în zona de sud a țării. Acționând în baza informațiilor operative, ofițerii vamali au stopat pentru verificări un autoturism de marca Opel Astra, ce se deplasa pe centura
Ministerul Culturii a anunțat programul celei de-a 60-a ediții a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor", cu sloganul „Bucuria de a fi împreună". Festivalul, care se va desfășura în perioada 1-12 martie 2026, include 26 de evenimente culturale în capitală. De asemenea, pe parcursul lunii martie, vor avea loc mai multe spectacole în toată țara. Evenimentele
În contextul apariției în spațiul public a unor imagini și mesaje legate de facturile la gaze naturale, energie electrică și energie termică, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a precizat că, costul total afișat pe factură este influențat de mai mulți factori cumulativi și nu doar de prețul reglementat. Astfel, unele facturi pot include:
După mai mulți ani de așteptare, la intersecția străzilor Alexandru cel Bun și Mihai Eminescu din orașul Cimișlia a fost instalat un semafor, menit să contribuie la fluidizarea traficului și la sporirea siguranței rutiere, atât pentru pietoni, cât și pentru conducătorii auto. „Un aport considerabil la realizarea acestui proiect a avut magazinul Linella, căruia îi
Polițiștii din Sîngerei au identificat un caz de circulație ilegală și consum de substanțe narcotice. În cadrul verificărilor, oamenii legii au stabilit implicarea a trei bărbați cu vârste de 36 și 42 de ani. La domiciliile acestora au fost efectuate percheziții, în timpul cărora au fost ridicate mai multe probe relevante: plante și semințe de
MAN Femei a lansat Programul de Activitate pentru anul 2026, axat pe sprijinirea familiei, venituri echitabile și siguranță socială. Documentul pornește de la realitățile cu care se confruntă femeile din Republica Moldova și propune soluții aplicabile la nivel local și național, cu impact direct asupra bunăstării familiilor. Președinta MAN Femei, Angela Cutasevici, a subliniat că
Primăria municipiului Bălți informează locuitorii și oaspeții orașului despre deschiderea expoziției itinerante „Repertoriu siturilor arheologice din nordul Republicii Moldova", care poate fi vizitată începând cu 10 februarie până la 31 martie 2026, la Muzeul de
Astăzi, la Orhei, au început sesiunile de instruire pentru persoanele care doresc să înființeze o afacere și pentru antreprenorii începători din Orhei și localitățile învecinate. Potrivit unui comunicat, instruirea este organizată în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană „Moldova este Europa – Sprijin pentru integrarea în UE”, în parteneriat cu Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de […] Post-ul Sesiuni de instruire pentru viitori antreprenori la Orhei apare prima dată în Provincial.
Primăria Chișinău informează despre organizarea Conferinței municipale ANTIDROG, dedicată consolidării eforturilor de prevenire a consumului de substanțe nocive în rândul copiilor și tinerilor. Data: 12 februarie 2026 Ora: 12:00 Locul: Sala de ședințe a Preturii sectorului Rîșcani, str. Kiev, nr. 3. Conferința are drept obiectiv consolidarea cooperării interinstituționale și promovarea rolului educației ca element esențial […] Post-ul Conferință ANTIDROG la Chișinău apare prima dată în Provincial.
Pe 10 februarie 1993, secretarul general de atunci al FMF, Petru Comendant a primit o scrisoare semnată de șeful Departamentului Juridic al UEFA, Markus Studer, în care acesta anunța că Comitetul Executiv al forului fotbalistic european a luat decizia să acorde Federației noastre statutul de membru asociat. Astfel, FMF a devenit membru al UEFA, fiind […] Post-ul 33 de ani de la afilierea FMF la UEFA apare prima dată în Provincial.
Un pas important pentru impulsionarea pieţei construcţiilor şi a pieţei imobiliare. Ce alte măsuri se impun # Provincial
Recent, atât Preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, cât şi Preşedintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget şi finanţe, Radu Marian au anunţat despre unele măsuri ce urmează să fie întreprinse pentru a îmbunătăţi situaţia de pe piaţa imobiliară şi a spori accesul oamenilor la locuinţe. Aceste măsuri ţin preponderent de identificarea terenurilor proprietate de stat de lângă […] Post-ul Un pas important pentru impulsionarea pieţei construcţiilor şi a pieţei imobiliare. Ce alte măsuri se impun apare prima dată în Provincial.
Oficiul Medicilor de Familie Selemet din raionul Cimișlia a fost eficientizat energetic în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Valoarea totală a proiectului este de peste 745 de mii de lei, dintre care mai mult de […] Post-ul Oficiul Medicilor de Familie din Selemet, eficientizat energetic cu sprijinul CNAM apare prima dată în Provincial.
După zeci de ani de la construcție, strada Burebista din cartierul Dănuțeni va intra în reparații, datorită Programului Guvernului pentru modernizarea drumurilor locale „Europa este aproape”, ediția 2025. Astăzi, 10 februarie, a fost semnat contractul de antrepriză cu SA „Drumuri-Strășeni”, care va efectua lucrările de reconstrucție a străzii respective și a unui sector din strada […] Post-ul Strada Burebista din Ungheni va fi reabilitată după zeci de ani de la construcție apare prima dată în Provincial.
În data de 10 februarie 2026, vicepreședinta raionului Soroca, Alla Bordianu a convocat ședința Consiliului raional de coordonare a Programului raional de Securitate transfuzională și autoasigurare a raionului Soroca cu produse sanguine pentru anii 2024-2027. Pe ordinea de zi au fost discutate următoarele întrebări: Cu privire la raportul de activitate a Secției de Transfuzie a […] Post-ul Programul raional de securitate transfuzională din Soroca, discutat apare prima dată în Provincial.
Ungheni și Edineț vor primi asistență tehnică și finanțare pentru proiecte de investiții. Detalii # Provincial
Ungheni și Edineț au fost selectate de inițiativa Uniunii Europene „Primarii pentru Creștere Economică” (M4EG), implementată de PNUD, în cadrul Programului său de asistență și consiliere financiară. În cadrul programului, vor beneficia de: Asistență tehnică dedicată, consolidarea capacităților locale în materie de planificare a investițiilor și pregătirea pentru atragerea de finanțare; Identificarea partenerilor și surselor […] Post-ul Ungheni și Edineț vor primi asistență tehnică și finanțare pentru proiecte de investiții. Detalii apare prima dată în Provincial.
CNA reține un bărbat din Anenii Noi, suspectat de finanțare ilegală a partidelor și corupere electorală # Provincial
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au desfășurat acțiuni de urmărire penală într-un dosar de amploare ce vizează documentarea și destructurarea activităților ilicite ale unui grup de persoane, comise în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. În cadrul cauzei penale, un locuitor al raionului Anenii Noi a […] Post-ul CNA reține un bărbat din Anenii Noi, suspectat de finanțare ilegală a partidelor și corupere electorală apare prima dată în Provincial.
INOVAȚII ȘI TEHNOLOGIE Top angajatori Cifra de afaceri: 5000 de puncte de vânzare Fondată în anul 2013, la Chișinău, Prologistic-Com SRL a pornit ca distribuitor oficial al mărfurilor producătorilor autohtoni, evoluând constant până la statutul unuia dintre cei mai importanți jucători ai segmentului său de piață. Dezvoltarea companiei a fost una organică, bazată pe parteneriate […] Post-ul TOP BRANDURI 2025: PROLOGISTIC | Cu și pentru oameni apare prima dată în Provincial.
ANSA: Cetățenii își pot vinde legal surplusul de produse de origine animală obținut de la animalele întreținute în gospodările casnice # Provincial
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) reamintește cetățenilor, care dețin acasă animale, că au posibilitatea legală de a-și vinde surplusul de produse alimentare de origine animală (precum lapte, ouă, miere sau carne) direct din propria curte. Măsura vine în sprijinul gospodăriilor nonprofesionale și are scopul de a susține populația care crește animale și de a […] Post-ul ANSA: Cetățenii își pot vinde legal surplusul de produse de origine animală obținut de la animalele întreținute în gospodările casnice apare prima dată în Provincial.
Polițiștii sectorului Botanica au reținut doi cetățeni străini, cu vârstele de 46 și 51 de ani, bănuiți de comiterea unui furt dintr-un automobil parcat în Chișinău. Potrivit investigațiilor, suspecții ar fi spart geamul mașinii, după care au pătruns în interior și au sustras mijloace bănești în sumă de aproximativ 7.000 de lei, părăsind ulterior locul […] Post-ul Furt din mașină în Chișinău: doi străini arestați pentru 30 de zile apare prima dată în Provincial.
Maia Sandu, de Ziua Internațională a Siguranței pe Internet: trebuie să avem grijă de copii și în sfera virtuală # Provincial
Cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj privind importanța protejării copiilor în mediul digital și a anunțat inițierea unui dialog național în acest sens, informează PROVINCIAL. „Copiii noștri cresc într-o lume foarte diferită de cea în care am crescut noi. Viața reală, socială, cu prieteni, colegi, familie […] Post-ul Maia Sandu, de Ziua Internațională a Siguranței pe Internet: trebuie să avem grijă de copii și în sfera virtuală apare prima dată în Provincial.
Primarul General, Ion Ceban, nu va admite ca locuitorii municipiului Chișinău să plătească mai mult pentru impozitele la apartamentele și casele în care locuiesc, după ce guvernarea PAS vrea să pună o nouă povară enormă de cheltuieli pe umerii cetățenilor, în urma evaluării și reevaluării cadastrale a bunurilor imobiliare. Potrivit edilului, așa-numita evaluare și reevaluare […] Post-ul (VIDEO) Ion Ceban: Chișinăuienii nu vor plăti impozite mai mari pe locuințe apare prima dată în Provincial.
15 ani închisoare pentru un administrator de hostel, care 40 de zile a exploatat sexual o adolescentă din Cantemir, în conflict cu familia # Provincial
Urmare a unui dosar penal trimis în judecată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) în 2022, doi bărbați și o femeie au fost condamnați la 15 și 13 ani închisoare pentru exploatarea sexuală a unei adolescente, în Chișinău. Adolescenta de 16 ani din Cantemir era în conflict cu familia, iar în […] Post-ul 15 ani închisoare pentru un administrator de hostel, care 40 de zile a exploatat sexual o adolescentă din Cantemir, în conflict cu familia apare prima dată în Provincial.
Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Leova, convocată recent în ședință de lucru, a luat decizia de ridicare a restricțiilor impuse în contextul focarelor de Pestă Porcină Africană. Astfel, începând cu 9 ianuarie 2026, localitățile vizate revin la activitate normală, ca urmare a stabilizării situației epizootice și a implementării tuturor măsurilor sanitar-veterinare necesare. Pe perioada […] Post-ul Restricțiile de Pestă Porcină Africană – ridicate în raionul Leova apare prima dată în Provincial.
Doi procurori, trimiși pe banca acuzaților pentru fapte de corupție: 20 000 de euro pentru „soluționarea” unui dosar # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale în care doi procurori sunt învinuiți de comiterea unor fapte de corupție. Unul dintre aceștia este acuzat de corupere activă și trafic de influență, iar cel de-al doilea – de corupere pasivă. Potrivit probelor administrate, în perioada lunii […] Post-ul Doi procurori, trimiși pe banca acuzaților pentru fapte de corupție: 20 000 de euro pentru „soluționarea” unui dosar apare prima dată în Provincial.
Primarul General, Ion Ceban, a anunțat că, astăzi, 10 februarie, va avea loc o nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), informează PROVINCIAL. „Invit toți consilierii să participe și să lucreze. Așa cum am spus, chiar facă unii consilieri nu vor să își îndeplinească atribuțiile, Capitala va continua să se dezvolte și va avea mai […] Post-ul O nouă ședință a CMC. Ceban: invit toți consilierii să participe și să lucreze apare prima dată în Provincial.
Un studiu național privind gestionarea riscurilor agricole va fi elaborat la inițiativa MAIA # Provincial
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) lansează, în premieră, elaborarea unui studiu complex privind managementul riscurilor agricole în Republica Moldova, care va analiza cadrul actual de gestionare a riscurilor și va formula recomandări pentru alinierea mecanismelor existente la standardele și bunele practici recunoscute la nivel european și internațional. Studiul este realizat cu sprijinul Proiectului „Dialogul […] Post-ul Un studiu național privind gestionarea riscurilor agricole va fi elaborat la inițiativa MAIA apare prima dată în Provincial.
„Matematica de la egal la egal”: peste 600 de liceeni vor ajuta elevii de gimnaziu să se pregătească de examen # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, lansează cea de-a doua ediție a campaniei „Matematica de la egal la egal”, care va ajuta elevii de gimnaziu în pregătirea pentru examenul național la matematică. Inițiativa este implementată cu sprijinul UNICEF și PNUD. În cadrul campaniei, peste 600 de elevi din […] Post-ul „Matematica de la egal la egal”: peste 600 de liceeni vor ajuta elevii de gimnaziu să se pregătească de examen apare prima dată în Provincial.
Sîngerei: apă potabilă și creșe modernizate pentru comunitate prin Programul „Satul European” # Provincial
Orașul Sîngerei a beneficiat de patru proiecte de infrastructură și dezvoltare socială, implementate prin Programul „Satul European”, care prevăd îmbunătățirea semnificativă a calității vieții locuitorilor, modernizarea infrastructurii locale și crearea condițiilor moderne pentru educația timpurie. Potrivit ONDRL, prin ediția I a Programului „Satul European” a fost implementat proiectul „Conectarea orașului Sîngerei la apeductul Bălți–Soroca–Sîngerei: construcția […] Post-ul Sîngerei: apă potabilă și creșe modernizate pentru comunitate prin Programul „Satul European” apare prima dată în Provincial.
Pe data 23 februarie 2026, ora 10.30-11.30, se va organiza în cadrul Primăriei orașului Cimișlia consultarea publică în procesul de evaluare a impactului de mediu, social și siguranță rutieră pe traseul M3 și vizează următorul segment: Tranșa 2: Traseul M3, 70.9 km (Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontieră cu România), (Categoria A) divizat în […] Post-ul Consultare publică la Cimișlia pentru reabilitarea și extinderea traseului M3 apare prima dată în Provincial.
Laboratorul Centrului de Sănătate Baimaclia a fost dotat cu echipament performant, achiziționat în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Instituția medicală a achiziționat un analizator automat de urină și un analizator semi-automat a sedimentului urinar, în […] Post-ul Centrul de Sănătate Baimaclia – dotat cu echipament medical performant apare prima dată în Provincial.
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale oferă clarificări privind etapa de implementare și situația curentă a lucrărilor în șantierele Programului „Curtea Europeană”. În perioada rece, anumite intervenții, în special, cele care țin de turnarea betonului, montarea pavajului sau amenajarea terenurilor de joacă nu pot fi executate în condiții de siguranță și durabilitate. Continuarea acestora la temperaturi […] Post-ul MIDR explică pauza lucrărilor în Programul „Curtea Europeană” apare prima dată în Provincial.
Circa 900 de cadre didactice și directori de școli, instruiți în domeniul utilizării sigure a inteligenței artificiale # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Centrul Internațional „La Strada”, a organizat în zilele de 5 și 6 februarie 2026 două webinare naționale dedicate utilizării sigure, etice și responsabile a inteligenței artificiale de către copii. Activitatea se înscrie în campania „Împreună pentru un Internet mai bun”. La activități au participat circa 900 de specialiști – cadre didactice, directori […] Post-ul Circa 900 de cadre didactice și directori de școli, instruiți în domeniul utilizării sigure a inteligenței artificiale apare prima dată în Provincial.
