Sesiuni de instruire pentru viitori antreprenori la Orhei

11:40

În dimineața zilei de 9 februarie 2026, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit pentru stingerea focului, care a afectat un automobil pe strada A. Pușkin din municipiul Cahul. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:57. La fața locului a fost îndreptată de urgență o echipă de pompieri, care a […]