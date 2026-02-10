Furt din mașină în Chișinău: doi străini arestați pentru 30 de zile

15:50

Primăria municipiului Chișinău a anunțat că mâine, elevii se întorc la școală cu prezență fizică. „Mulțumim tuturor pentru înțelegere în această perioadă. În cazul în care vor mai exista intemperii și vreme nefavorabilă, vom anunța toți cetățenii, ca de fiecare dată. Ieri și astăzi, serviciile municipale intervin în preajma școlilor, grădinițelor și spitalelor, precum și