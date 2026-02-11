Condamnare la 9 ani pentru escrocherie: prejudiciu de peste 1,25 milioane lei

08:10

Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, lansează cea de-a doua ediție a campaniei „Matematica de la egal la egal", care va ajuta elevii de gimnaziu în pregătirea pentru examenul național la matematică. Inițiativa este implementată cu sprijinul UNICEF și PNUD. În cadrul campaniei, peste 600 de elevi din