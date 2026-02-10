ANSA: Cetățenii își pot vinde legal surplusul de produse de origine animală obținut de la animalele întreținute în gospodările casnice
Provincial, 10 februarie 2026 11:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) reamintește cetățenilor, care dețin acasă animale, că au posibilitatea legală de a-și vinde surplusul de produse alimentare de origine animală (precum lapte, ouă, miere sau carne) direct din propria curte. Măsura vine în sprijinul gospodăriilor nonprofesionale și are scopul de a susține populația care crește animale și de a […] Post-ul ANSA: Cetățenii își pot vinde legal surplusul de produse de origine animală obținut de la animalele întreținute în gospodările casnice apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 5 minute
11:20
CNA reține un bărbat din Anenii Noi, suspectat de finanțare ilegală a partidelor și corupere electorală # Provincial
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au desfășurat acțiuni de urmărire penală într-un dosar de amploare ce vizează documentarea și destructurarea activităților ilicite ale unui grup de persoane, comise în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. În cadrul cauzei penale, un locuitor al raionului Anenii Noi a […] Post-ul CNA reține un bărbat din Anenii Noi, suspectat de finanțare ilegală a partidelor și corupere electorală apare prima dată în Provincial.
11:20
INOVAȚII ȘI TEHNOLOGIE Top angajatori Cifra de afaceri: 5000 de puncte de vânzare Fondată în anul 2013, la Chișinău, Prologistic-Com SRL a pornit ca distribuitor oficial al mărfurilor producătorilor autohtoni, evoluând constant până la statutul unuia dintre cei mai importanți jucători ai segmentului său de piață. Dezvoltarea companiei a fost una organică, bazată pe parteneriate […] Post-ul TOP BRANDURI 2025: PROLOGISTIC | Cu și pentru oameni apare prima dată în Provincial.
Acum 15 minute
11:10
ANSA: Cetățenii își pot vinde legal surplusul de produse de origine animală obținut de la animalele întreținute în gospodările casnice # Provincial
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) reamintește cetățenilor, care dețin acasă animale, că au posibilitatea legală de a-și vinde surplusul de produse alimentare de origine animală (precum lapte, ouă, miere sau carne) direct din propria curte. Măsura vine în sprijinul gospodăriilor nonprofesionale și are scopul de a susține populația care crește animale și de a […] Post-ul ANSA: Cetățenii își pot vinde legal surplusul de produse de origine animală obținut de la animalele întreținute în gospodările casnice apare prima dată în Provincial.
11:10
Polițiștii sectorului Botanica au reținut doi cetățeni străini, cu vârstele de 46 și 51 de ani, bănuiți de comiterea unui furt dintr-un automobil parcat în Chișinău. Potrivit investigațiilor, suspecții ar fi spart geamul mașinii, după care au pătruns în interior și au sustras mijloace bănești în sumă de aproximativ 7.000 de lei, părăsind ulterior locul […] Post-ul Furt din mașină în Chișinău: doi străini arestați pentru 30 de zile apare prima dată în Provincial.
Acum o oră
10:50
Maia Sandu, de Ziua Internațională a Siguranței pe Internet: trebuie să avem grijă de copii și în sfera virtuală # Provincial
Cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj privind importanța protejării copiilor în mediul digital și a anunțat inițierea unui dialog național în acest sens, informează PROVINCIAL. „Copiii noștri cresc într-o lume foarte diferită de cea în care am crescut noi. Viața reală, socială, cu prieteni, colegi, familie […] Post-ul Maia Sandu, de Ziua Internațională a Siguranței pe Internet: trebuie să avem grijă de copii și în sfera virtuală apare prima dată în Provincial.
10:50
Primarul General, Ion Ceban, nu va admite ca locuitorii municipiului Chișinău să plătească mai mult pentru impozitele la apartamentele și casele în care locuiesc, după ce guvernarea PAS vrea să pună o nouă povară enormă de cheltuieli pe umerii cetățenilor, în urma evaluării și reevaluării cadastrale a bunurilor imobiliare. Potrivit edilului, așa-numita evaluare și reevaluare […] Post-ul (VIDEO) Ion Ceban: Chișinăuienii nu vor plăti impozite mai mari pe locuințe apare prima dată în Provincial.
10:50
15 ani închisoare pentru un administrator de hostel, care 40 de zile a exploatat sexual o adolescentă din Cantemir, în conflict cu familia # Provincial
Urmare a unui dosar penal trimis în judecată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) în 2022, doi bărbați și o femeie au fost condamnați la 15 și 13 ani închisoare pentru exploatarea sexuală a unei adolescente, în Chișinău. Adolescenta de 16 ani din Cantemir era în conflict cu familia, iar în […] Post-ul 15 ani închisoare pentru un administrator de hostel, care 40 de zile a exploatat sexual o adolescentă din Cantemir, în conflict cu familia apare prima dată în Provincial.
10:30
Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Leova, convocată recent în ședință de lucru, a luat decizia de ridicare a restricțiilor impuse în contextul focarelor de Pestă Porcină Africană. Astfel, începând cu 9 ianuarie 2026, localitățile vizate revin la activitate normală, ca urmare a stabilizării situației epizootice și a implementării tuturor măsurilor sanitar-veterinare necesare. Pe perioada […] Post-ul Restricțiile de Pestă Porcină Africană – ridicate în raionul Leova apare prima dată în Provincial.
Acum 2 ore
10:20
Doi procurori, trimiși pe banca acuzaților pentru fapte de corupție: 20 000 de euro pentru „soluționarea” unui dosar # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale în care doi procurori sunt învinuiți de comiterea unor fapte de corupție. Unul dintre aceștia este acuzat de corupere activă și trafic de influență, iar cel de-al doilea – de corupere pasivă. Potrivit probelor administrate, în perioada lunii […] Post-ul Doi procurori, trimiși pe banca acuzaților pentru fapte de corupție: 20 000 de euro pentru „soluționarea” unui dosar apare prima dată în Provincial.
10:10
Primarul General, Ion Ceban, a anunțat că, astăzi, 10 februarie, va avea loc o nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), informează PROVINCIAL. „Invit toți consilierii să participe și să lucreze. Așa cum am spus, chiar facă unii consilieri nu vor să își îndeplinească atribuțiile, Capitala va continua să se dezvolte și va avea mai […] Post-ul O nouă ședință a CMC. Ceban: invit toți consilierii să participe și să lucreze apare prima dată în Provincial.
10:00
Un studiu național privind gestionarea riscurilor agricole va fi elaborat la inițiativa MAIA # Provincial
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) lansează, în premieră, elaborarea unui studiu complex privind managementul riscurilor agricole în Republica Moldova, care va analiza cadrul actual de gestionare a riscurilor și va formula recomandări pentru alinierea mecanismelor existente la standardele și bunele practici recunoscute la nivel european și internațional. Studiul este realizat cu sprijinul Proiectului „Dialogul […] Post-ul Un studiu național privind gestionarea riscurilor agricole va fi elaborat la inițiativa MAIA apare prima dată în Provincial.
Acum 4 ore
08:10
„Matematica de la egal la egal”: peste 600 de liceeni vor ajuta elevii de gimnaziu să se pregătească de examen # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, lansează cea de-a doua ediție a campaniei „Matematica de la egal la egal”, care va ajuta elevii de gimnaziu în pregătirea pentru examenul național la matematică. Inițiativa este implementată cu sprijinul UNICEF și PNUD. În cadrul campaniei, peste 600 de elevi din […] Post-ul „Matematica de la egal la egal”: peste 600 de liceeni vor ajuta elevii de gimnaziu să se pregătească de examen apare prima dată în Provincial.
Acum 6 ore
07:20
Sîngerei: apă potabilă și creșe modernizate pentru comunitate prin Programul „Satul European” # Provincial
Orașul Sîngerei a beneficiat de patru proiecte de infrastructură și dezvoltare socială, implementate prin Programul „Satul European”, care prevăd îmbunătățirea semnificativă a calității vieții locuitorilor, modernizarea infrastructurii locale și crearea condițiilor moderne pentru educația timpurie. Potrivit ONDRL, prin ediția I a Programului „Satul European” a fost implementat proiectul „Conectarea orașului Sîngerei la apeductul Bălți–Soroca–Sîngerei: construcția […] Post-ul Sîngerei: apă potabilă și creșe modernizate pentru comunitate prin Programul „Satul European” apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
17:20
Pe data 23 februarie 2026, ora 10.30-11.30, se va organiza în cadrul Primăriei orașului Cimișlia consultarea publică în procesul de evaluare a impactului de mediu, social și siguranță rutieră pe traseul M3 și vizează următorul segment: Tranșa 2: Traseul M3, 70.9 km (Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontieră cu România), (Categoria A) divizat în […] Post-ul Consultare publică la Cimișlia pentru reabilitarea și extinderea traseului M3 apare prima dată în Provincial.
17:20
Laboratorul Centrului de Sănătate Baimaclia a fost dotat cu echipament performant, achiziționat în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Instituția medicală a achiziționat un analizator automat de urină și un analizator semi-automat a sedimentului urinar, în […] Post-ul Centrul de Sănătate Baimaclia – dotat cu echipament medical performant apare prima dată în Provincial.
17:20
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale oferă clarificări privind etapa de implementare și situația curentă a lucrărilor în șantierele Programului „Curtea Europeană”. În perioada rece, anumite intervenții, în special, cele care țin de turnarea betonului, montarea pavajului sau amenajarea terenurilor de joacă nu pot fi executate în condiții de siguranță și durabilitate. Continuarea acestora la temperaturi […] Post-ul MIDR explică pauza lucrărilor în Programul „Curtea Europeană” apare prima dată în Provincial.
17:10
Circa 900 de cadre didactice și directori de școli, instruiți în domeniul utilizării sigure a inteligenței artificiale # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Centrul Internațional „La Strada”, a organizat în zilele de 5 și 6 februarie 2026 două webinare naționale dedicate utilizării sigure, etice și responsabile a inteligenței artificiale de către copii. Activitatea se înscrie în campania „Împreună pentru un Internet mai bun”. La activități au participat circa 900 de specialiști – cadre didactice, directori […] Post-ul Circa 900 de cadre didactice și directori de școli, instruiți în domeniul utilizării sigure a inteligenței artificiale apare prima dată în Provincial.
17:00
Primăria orașului Cimișlia atrage atenția asupra stării unor imobile și terenuri din oraș care nu sunt întreținute corespunzător, afectând aspectul general și imaginea comunității. Conform Deciziei Consiliului Orășenesc Cimișlia nr. 06/11 din 12.11.2025, privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe bunurile neîngrijite în orașul Cimișlia, proprietarii imobilelor neîngrijite pot fi sancționați […] Post-ul Impozit majorat pentru bunurile neîngrijite din orașul Cimișlia apare prima dată în Provincial.
17:00
Vitalie Vrabie – distins cu Diploma de Onoare a Guvernului pentru contribuția la dezvoltarea comunității # Provincial
Diplomă de onoare pentru primarul Vitalie Vrabie din partea Guvernului Republicii Moldova. Diploma i-a fost conferită „în semn de apreciere pentru dedicarea constantă, responsabilitatea și contribuția adusă la consolidarea autonomiei locale și la dezvoltarea comunității”. De la învestirea sa, pe 24 noiembrie 2023, Vitalie Vrabie a reușit să atragă investiții de milioane de lei, să […] Post-ul Vitalie Vrabie – distins cu Diploma de Onoare a Guvernului pentru contribuția la dezvoltarea comunității apare prima dată în Provincial.
16:50
(VIDEO) MAN a depus cerere la ADR Centru privind fondurile cheltuite în proiectul „Curtea Europeană” # Provincial
Consilierii fracțiunii MAN au depus o solicitare oficială la Agenția de Dezvoltare Centru, cerând informații detaliate despre implementarea proiectului „Curți europene” în municipiul Chișinău. Demersul vine în contextul numeroaselor plângeri ale locatarilor din curțile incluse în proiect, unde situația este descrisă drept una dezastruoasă. Consilierii MAN cer claritate privind transferul fondurilor și modul în care […] Post-ul (VIDEO) MAN a depus cerere la ADR Centru privind fondurile cheltuite în proiectul „Curtea Europeană” apare prima dată în Provincial.
16:50
Primarul municipiului Hîncești a discutat cu edilii locali despre reforma administrației și fuziunea localităților # Provincial
Reforma administrației publice locale este necesară pentru ca primăriile să funcționeze mai eficient și să poată oferi servicii mai bune cetățenilor. În acest sens, la nivel guvernamental au loc discuții despre schimbări importante în modul de organizare a administrației locale, inclusiv despre posibilitatea unirii unor localități. Primarul municipiului Hîncești a discutat cu primarii din localitățile […] Post-ul Primarul municipiului Hîncești a discutat cu edilii locali despre reforma administrației și fuziunea localităților apare prima dată în Provincial.
16:50
Încep plățile compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie pentru peste 620.000 de gospodării # Provincial
Ministerul Muncii și Protecției Sociale informează că, începând cu data de 9 februarie, vor fi efectuate plățile compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie. Transferurile vor fi efectuate pe cardurile bancare ale beneficiarilor, iar din 10 februarie plățile vor putea fi ridicate de la oficiile poștale din întreaga țară, în baza actului de identitate. Pentru luna […] Post-ul Încep plățile compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie pentru peste 620.000 de gospodării apare prima dată în Provincial.
16:30
Primăria Chișinău alocă din nou 3 milioane de lei pentru înlăturarea consecințelor incendiului din Durlești # Provincial
Primarul General, Ion Ceban, a semnat astăzi dispoziția pentru alocarea repetată a sumei de 3 milioane de lei pentru lichidarea consecințelor incendiului mansardei care a ars anul trecut în Durlești. În acest sens, edilul a solicitat repetat Ministerului Finanțelor să acorde suportul tehnic necesar pentru ca banii să ajungă în bugetul Primăriei Durlești, după care […] Post-ul Primăria Chișinău alocă din nou 3 milioane de lei pentru înlăturarea consecințelor incendiului din Durlești apare prima dată în Provincial.
16:30
Comitetul organizatoric al turneului național Cupa Elitelor, ediția 2026, a decis reprogramarea etapei 1 pentru 11 și 18 februarie 2026. Cele 4 meciuri, programate inițial pentru 7 și 8 februarie, au fost amânate din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Etapa 1 U17 (a.n. 2009) 11.02.2026. Ora 15:00. FC Zimbru – FC Sheriff. Stadionul Zimbru, teren sintetic. 11.02.2026. Ora […] Post-ul Cupa Elitelor. S-au stabilit datele meciurilor din prima etapă apare prima dată în Provincial.
14:00
Consiliul raional Ialoveni a organizat și desfășurat, la data de 8 februarie Campionatul raional la volei, ediția 2026, printre senioare, în conformitate cu calendarul sportiv raional pentru anul 2026. În urma unor meciuri spectaculoase și tensionate, disputate într-o atmosferă deosebită, în fața unei săli arhipline, echipa din orașul Ialoveni s-a impus categoric în toate partidele, […] Post-ul Ialoveni: echipa orașului câștigă Campionatul raional de volei, ediția 2026 apare prima dată în Provincial.
13:50
Zeci de monede cu valoare arheologică, ridicate în cadrul mai multor percheziții la Bălți # Provincial
Ofițerii de investigație și de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Bălți, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii Bălți- oficiul principal, au documentat recent fapte ce vizează deținerea, păstrarea și comercializarea neautorizată a bunurilor cu valoare arheologică. Potrivit materialelor acumulate în cadrul urmăririi penale, într-o perioadă de timp nestabilită la moment de organul de […] Post-ul Zeci de monede cu valoare arheologică, ridicate în cadrul mai multor percheziții la Bălți apare prima dată în Provincial.
13:40
(VIDEO) Ion Ceban: vom interveni rapid pentru remedierea gropilor apărute pe străzile capitalei # Provincial
În ceea ce privește situațiile de pe unele porțiuni de străzi, unde au apărut gropi în urma temperaturilor și vremii de afară din ultima lună, Primarul General a subliniat că, municipalitatea va interveni masiv în toate zonele afectate imediat ce condițiile meteo ne vor permite. „Fenomenul a fost accentuat de temperaturile fluctuante, de ciclurile de […] Post-ul (VIDEO) Ion Ceban: vom interveni rapid pentru remedierea gropilor apărute pe străzile capitalei apare prima dată în Provincial.
13:40
Alternativa Clinic, despre rezultatele anului 2025: Performanță peste media europeană în Fertilizarea In Vitro # Provincial
Alternativa Clinic a încheiat anul 2025 cu rezultate solide în domeniul Fertilizării în Vitro (FIV). Clinica a realizat 377 de transferuri embrionare, cu o rată totală de obținere a sarcinii de 46,7%, ceea ce este peste media europeană estimată la ~33%. Alternativa Clinic precizează că rezultatul a fost obținut într-un context clinic dificil: numeroase cazuri […] Post-ul Alternativa Clinic, despre rezultatele anului 2025: Performanță peste media europeană în Fertilizarea In Vitro apare prima dată în Provincial.
13:20
Ion Ceban: Voi, cei de la guvernare, ieșiți și mergeți în satul Dereneu, raionul Călărași, unde oamenii stau de câteva zile afară, în frig # Provincial
Liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, a anunțat că a fost sesizat de mai mulți cetățeni din satul Dereneu cu privire la situația bisericii. În context, el s-a adresat guvernării. „Voi, cei de la guvernare, ieșiți și mergeți în satul Dereneu, raionul Călărași, unde oamenii stau de câteva zile afară, în frig. Preoții stau în genunchi […] Post-ul Ion Ceban: Voi, cei de la guvernare, ieșiți și mergeți în satul Dereneu, raionul Călărași, unde oamenii stau de câteva zile afară, în frig apare prima dată în Provincial.
12:50
Termoelectrica S.A. informează consumatorii și opinia publică că, în urma aprobării un nou tarif la gazele naturale pentru consumatorii casnici de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) la data de 3 februarie 2026, întreprinderea a depus astăzi, 9 februarie, un demers de ajustare a prețului pentru energia electrică produsă, precum și tarifului pentru […] Post-ul Termoelectrica solicită ajustarea tarifelor la energia electrică și termică apare prima dată în Provincial.
12:20
Sâmbătă și duminică s-au jucat meciurile din cadrul turneului “Chișinăul de Seară”, ediția 2025-2026, seniori, juniori și copii. Vă prezentăm rezultatele înregistrate și clasamentele actualizate. Turneul “Chișinăul de Seară”, ediția 2025-2026. Seniori Etapa 7 Sâmbătă, 7 februarie CS Real-Succes-1 – CS Politeh 2-1 FC Chișinău-2 – ȘSSF Nr.1 (amânat) USM-IEFS – FC Băcioi 2-1 Duminică, 8 […] Post-ul Turneul Chișinăul de Seară. Rezultatele meciurilor din weekend apare prima dată în Provincial.
12:10
Președintele raionului Ungheni verifică starea drumurilor și lucrările de întreținere în zona Culei # Provincial
Președintele raionului Ungheni, Dionisie Ternovschi, împreună cu specialiștii din cadrul Consiliului raional au efectuat verificarea stării drumurilor în zona Culei, incluzând localitățile Hârcesti, Condrătești și Curtoaia. Totodată, pe drumurile raionale, Compania contractată de Consiliul Raional Ungheni ,,Drumuri Strășeni”, desfășoară lucrări de întreținere, aplicând material antiderapant pentru asigurarea siguranței circulației. Post-ul Președintele raionului Ungheni verifică starea drumurilor și lucrările de întreținere în zona Culei apare prima dată în Provincial.
12:10
Cazul a fost înregistrat pe sensul de ieșire din Republica Moldova, la punctul de trecere a frontierei Sculeni, în cooperare cu funcționarii Serviciului Vamal. Pentru efectuarea controlului de specialitate s-a prezentat un mijloc de transport de model Toyota Avensis Verso, care se deplasa spre România. La verificări, conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 68 […] Post-ul 5 000 de țigarete depistate la PTF Sculeni cu ajutorul patrupedei Mora apare prima dată în Provincial.
12:00
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii Procuraturii Hîncești-oficiul Leova, au reținut un bărbat de 25 de ani, bănuit de crearea și conducerea unei organizații criminale. Potrivit materialelor cauzei penale, într-o perioadă nedeterminată, în mai multe instituții penitenciare din Republica Moldova, prin intermediul unor persoane interpuse- […] Post-ul (VIDEO) Bărbat, reținut pentru coordonarea unei organizații criminale apare prima dată în Provincial.
11:50
ADR Centru a lansat achiziția pentru reabilitarea drumului de acces către Rezervația Naturală “Plaiul Fagului” # Provincial
Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță inițierea procedurii de achiziție publică pentru executarea lucrărilor de reabilitare a drumului de acces către Rezervația Naturală „Plaiul Fagului”, în cadrul proiectului regional „Reparația drumului de acces la obiectivul turistic Rezervația Naturală «Plaiul Fagului», s. Rădenii Vechi”. Proiectul are drept obiectiv sporirea atractivității turistice a Rezervației Naturale „Plaiul Fagului”, unul dintre […] Post-ul ADR Centru a lansat achiziția pentru reabilitarea drumului de acces către Rezervația Naturală “Plaiul Fagului” apare prima dată în Provincial.
11:40
Primarul capitalei: peste 1.500 de angajați au lucrat zilnic la prevenirea și înlăturarea ghețușului # Provincial
În ultimele trei săptămâni, toți angajații și toată tehnica municipalității au fost mobilizați pentru prevenirea și înlăturarea ghețușului provocat de ploi și lapoviță. Despre acest lucru a informat Primarul General, Ion Ceban, care a subliniat că, în ciuda acuzațiilor și insinuărilor apărute, circa 1.500 de angajați au lucrat în fiecare zi. „Echipele noastre rămân antrenate pe […] Post-ul Primarul capitalei: peste 1.500 de angajați au lucrat zilnic la prevenirea și înlăturarea ghețușului apare prima dată în Provincial.
11:40
Pompierii au stins flăcările care au cuprins un automobil pe strada Alexandr Pușkin din municipiul Cahul # Provincial
În dimineața zilei de 9 februarie 2026, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit pentru stingerea focului, care a afectat un automobil pe strada A. Pușkin din municipiul Cahul. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:57. La fața locului a fost îndreptată de urgență o echipă de pompieri, care a […] Post-ul Pompierii au stins flăcările care au cuprins un automobil pe strada Alexandr Pușkin din municipiul Cahul apare prima dată în Provincial.
11:30
Situația școlilor din țară la 9 februarie 2026: câte instituții învață online, mixt sau fizic # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării informează despre activitatea instituțiilor de învățământ general la data de 9 februarie 2026. Astfel, procesul educațional se desfășoară după cum urmează: -în 121 de școli procesul educațional este organizat online, dintre care cele mai multe în raionul Anenii Noi – 29; raionul Ștefan Vodă – 27; raionul Călărași – 26; raionul […] Post-ul Situația școlilor din țară la 9 februarie 2026: câte instituții învață online, mixt sau fizic apare prima dată în Provincial.
11:30
Hâncești: bărbat condamnat pentru coruperea alegătorilor la alegerile prezidențiale și referendum # Provincial
Procuratura Hâncești, informează despre condamnarea unui bărbat de 40 de ani pentru comiterea infracțiunii de corupere a alegătorilor. Potrivit probatoriului administrat, inculpatul, în intervalul lunilor august 2024 – octombrie 2024, în s. Stolniceni, raionul Hâncești, dar şi în alte unități administrativ-teritoriale, cu scopul coruperii electorale a alegătorilor în beneficiul mai multor partide politice a oferit […] Post-ul Hâncești: bărbat condamnat pentru coruperea alegătorilor la alegerile prezidențiale și referendum apare prima dată în Provincial.
Ieri
11:10
În legătură cu cazul în care este vizată biserica din localitatea Dereneu, raionul Călărași, Poliția califică aceste acțiuni drept forme de provocare, menite să creeze disensiuni în societate, prin folosirea unui instrument sensibil – religia. Poliția amintește că, „aceleași persoane, care la moment își arată nemulțumirea, în anul 2018 au pătruns forțat în aceeași biserică […] Post-ul Poliția clarifică situația privind biserica din satul Dereneu apare prima dată în Provincial.
11:00
Elevii din municipiul Chișinău au revenit la școală cu prezență fizică. În context, primarul general Ion Ceban a rugat ca toți să fie prudenți. „Mulțumesc profesorilor, părinților și copiilor pentru înțelegere. Am luat decizia ca joi și vineri elevii să rămână acasă, împreună cu colegii și conducătorii instituțiilor, pentru siguranța copiilor. Ca rezultat, practic nu […] Post-ul Ion Ceban: Elevii din municipiul Chișinău au revenit la școală cu prezență fizică apare prima dată în Provincial.
10:50
Primarul orașului Ungheni, Vitalie Vrabie a avut o întâlnire oficială cu primarul orașului Thermi din Grecia, Theodoros Papadopoulos. Astfel, discuțiile au confirmat dorința ambelor părți de a dezvolta inițiative comune și schimburi de experiență în diverse domenii, printre care: dezvoltarea urbană verde, mobilitatea durabilă, digitalizarea serviciilor publice și implicarea comunității. De notat că Thermi, cu o […] Post-ul Primarul Vitalie Vrabie, întrevedere oficială cu primarul orașului Thermi, Grecia apare prima dată în Provincial.
10:40
Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din orașul Ștefan Vodă va beneficia de o finanțare de 112.337 de dolari SUA, oferită prin Programul „Kusanone” al Guvernului Japoniei. Fondurile vor fi utilizate pentru reabilitarea capitală a acoperișului instituției și pentru înlocuirea geamurilor din sala de artă. Proiectul a fost discutat în cadrul unei vizite la gimnaziu a reprezentanților Ministerului […] Post-ul Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din Ștefan Vodă va fi renovat cu sprijinul Japoniei apare prima dată în Provincial.
10:30
În localitatea Cîrnățenii Noi, raionul Căușeni, pe 6 februarie 2026, a fost inaugurat un Post Voluntar de Salvatori și Pompieri, un proiect realizat prin implicarea autorităților publice locale cu sprijinul partenerilor externi. Deschiderea postului are drept scop consolidarea capacităților de intervenție în situații de urgență la nivel local, precum și sporirea siguranței comunităților. La ceremonia […] Post-ul Post voluntar de salvatori și pompieri, inaugurat la Cîrnățenii Noi apare prima dată în Provincial.
10:30
O femeie a suportat intoxicație cu produsele de ardere în urma încălcării regulilor antiincendiare la exploatarea sobei de încălzit. Cazul a avut loc în după amiaza zilei de 08 februarie 2026, într-o gospodărie din satul Orac, raionul Leova. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora16:11. Potrivit informațiilor recepționate, o femeie în vârstă de […] Post-ul O femeie a suferit intoxicație în urma utilizării necorespunzătoare a sobei apare prima dată în Provincial.
10:20
Primăria Chișinău informează că serviciile municipale au intervenit, pe parcursul nopții și la această oră, atât pentru deszăpezire, cât și pentru prevenirea formării ghețușului, cu prioritate pe arterele și trotuarele principale, la instituțiile de învățământ și cele medicale, stațiile de așteptare, scări și pasaje subterane. În prezent, traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă, […] Post-ul Serviciile municipale, mobilizate pentru combaterea ghețușului în capitală apare prima dată în Provincial.
10:20
AND: Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă. Drumarii intervin pe întreg teritoriul țării # Provincial
Administraţia Națională a Drumurilor informează participanții la trafic că, la această oră, circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă. Carosabilul este parțial umed, pe alocuri cu polei sau zăpadă. Pentru asigurarea circulației în condiții de siguranță și menținerea stării de viabilitate a drumurilor, în această noapte echipele de drumari au desfășurat acțiuni de patrulare […] Post-ul AND: Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă. Drumarii intervin pe întreg teritoriul țării apare prima dată în Provincial.
10:20
Judecător de la Soroca, trimis în judecată pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a unui judecător de comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate avansată. Potrivit probelor, învinuitul, la 09 octombrie 2025, pe timp de seară, aflându-se în stare de ebrietate alcoolică, a […] Post-ul Judecător de la Soroca, trimis în judecată pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate apare prima dată în Provincial.
8 februarie 2026
15:50
Primăria municipiului Chișinău a anunțat că mâine, elevii se întorc la școală cu prezență fizică. „Mulțumim tuturor pentru înțelegere în această perioadă. În cazul în care vor mai exista intemperii și vreme nefavorabilă, vom anunța toți cetățenii, ca de fiecare dată. Ieri și astăzi, serviciile municipale intervin în preajma școlilor, grădinițelor și spitalelor, precum și […] Post-ul Mâine elevii din Chișinău se întorc la școală cu prezență fizică apare prima dată în Provincial.
13:50
Sâmbătă, 7 februarie, la complexul sportiv Sheriff din Tiraspol, imediat după terminarea meciului amical Sheriff – Politehnica Iași (3-0), a fost premiat Emil Tîmbur, unul dintre laureații Superlativelor anului 2025, cel mai bun portar în urma Anchetei FMF. Federația Moldovenească de Fotbal a fost reprezentată la acest eveniment de către inspectorul federal Nicolae Dănilă. Goalkeeperul de 28 de ani a avut […] Post-ul Superlativele 2025. FMF a premiat cel mai bun portar al anului 2025 apare prima dată în Provincial.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.