MAN Femei a lansat Programul de Activitate pentru anul 2026

Cazul a fost înregistrat pe sensul de ieșire din Republica Moldova, la punctul de trecere a frontierei Sculeni, în cooperare cu funcționarii Serviciului Vamal. Pentru efectuarea controlului de specialitate s-a prezentat un mijloc de transport de model Toyota Avensis Verso, care se deplasa spre România. La verificări, conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 68 […]