Procesul lui Plahotniuc: Apărarea propune 48 de noi martori, Procuratura se opune

11:50

Poșta Moldovei avertizează că tot mai mulți cetățeni sunt vizați de fraude online prin site-uri false, SMS-uri, e-mailuri sau rețele sociale. Escrocii pot folosi denumirea instituției, elemente vizuale, nume de conducere sau semnături false pentru a obține bani sau date personale. Instituția subliniază că nu solicită niciodată informații bancare sau transferuri de bani prin aceste