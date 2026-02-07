A încercat să-și ucidă copilul cu otravă de șoareci ca să scape de pensia alimentară
BreakingNews, 7 februarie 2026 12:50
Un tânăr de 28 de ani a apărut din nou în fața judecătorilor din Landshut, Germania, fiind acuzat de o tentativă șocantă de omor asupra propriei fiice. Potrivit procurorilor, bărbatul ar fi încercat să își ucidă fetița în vârstă de trei ani folosind otravă pentru șoareci, motivul principal fiind dorința de a nu mai plăti
• • •
Acum 30 minute
12:50
Acum o oră
12:40
Șase persoane au fost rănite ușor vineri, după explozia unei grenade aruncate într-un salon de înfrumusețare din centrul orașului Grenoble, relatează AFP, citând surse din Poliție. În jurul orei 15:00 (în Moldova, ora 14:00), mai multe persoane au intrat în salon și au aruncat o grenadă, apoi au fugit. Explozia a dus la rănirea a
Acum 2 ore
12:10
Serviciile municipale din Chișinău sunt mobilizate pentru a preveni formarea ghețușului și a combate poleiul, în contextul Codului Galben emis de meteorologi, valabil până pe 9 februarie. Primăria municipiului Chișinău anunță că echipele de intervenție acționează în toate sectoarele Capitalei, intervenind pe străzi și trotuare, în pasaje subterane, stațiile de transport public, precum și la
12:00
Echipele municipale intervin în forță pentru a curăța gheața de pe străzile Capitalei # BreakingNews
Serviciile municipale din Capitală sunt mobilizate pentru curățarea gheții și împrăștierea materialului antiderapant pe principalele artere. Intervențiile vizează nu doar carosabilul, ci și trotuarele, stațiile de așteptare și căile de acces către școli, grădinițe și spitale. În ceea ce privește circulația transportului public, autoritățile anunță că autobuzele și troleibuzele circulă conform programului obișnuit, fără a
11:50
Canada: Un șofer de autobuz școlar, concediat după ce a abandonat 40 de elevi pe traseu # BreakingNews
Un grup de aproximativ 40 de elevi din Ottawa, Canada, a trecut printr-o experiență periculoasă după ce șoferul autobuzului școlar i-a abandonat în plină stradă. Bărbatul, care trebuia să îi transporte în siguranță spre cartierul Vanier, a oprit vehiculul în apropierea unui centru comercial și a plecat, lăsându-i pe copii singuri. Motivul gestului extrem ar
Acum 24 ore
18:40
Comisia Europeană: TikTok ar putea fi amendat pentru mecanisme care provoacă dependență, inclusiv scroll infinit și autoplay # BreakingNews
Comisia Europeană a stabilit preliminar că TikTok ar încălca Regulamentul privind serviciile digitale, acuzând platforma de utilizarea unor mecanisme care pot crea dependență, cum ar fi scroll-ul infinit, autoplay-ul și recomandările hiperpersonalizate. Conform investigației preliminare, aceste funcții nu au fost însoțite de o evaluare adecvată a riscurilor asupra sănătății mintale, în special pentru utilizatorii minori.
17:50
Poliția de Frontieră aduce la cunoștință, că autovehiculele de mare tonaj nu vor putea circula pe drumurile naționale și nu vor avea acces în Republica Moldova până sâmbătă, 7 februarie, ora 06:00, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Măsura a fost luată pentru siguranța participanților la trafic, având în vedere carosabilul alunecos și riscul de accidente.
17:40
Taxiurile fără șofer vor apărea pe străzile orașului Almaty începând cu această primăvară, în cadrul unui proiect pilot ce vizează modernizarea radicală a infrastructurii urbane. Anunțul a fost făcut de Meyram Dyusyukov, adjunctul direcției de digitalizare a orașului, care a precizat că, până la data de 1 mai 2026, 50 de vehicule autonome vor fi
17:20
Transportul public din Chișinău înregistrează întârzieri din cauza condițiilor meteorologice # BreakingNews
Circulația troleibuzelor și autobuzelor din Chișinău și suburbii poate fi afectată, iar unele rute pot staționa temporar sau fi redirecționate din cauza vremii nefavorabile, anunță Regia Transport Electric. Transportul public înregistrează întârzieri față de orarul stabilit. Personalul liniar al RTEC este disponibil pentru a oferi informații privind eventualele staționări sau modificări ale traseelor. Călătorii pot
17:00
Tarlev, despre dialogul cu Washingtonul: „În istoria noastră modernă nu au existat relații atât de proaste” # BreakingNews
Președintele partidului „Viitorul Moldovei", deputatul și fostul prim-ministru Vasile Tarlev, a comentat starea actuală a relațiilor dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii în cadrul emisiunii „Glavnoe" de la TVC 21. Acesta a subliniat că dialogul bilateral traversează o perioadă dificilă, cu implicații economice și diplomatice. „SUA sunt partenerul nostru strategic și trebuie să
16:20
Dosar penal pentru abuz în serviciu: percheziții la Uniunea Administratorilor Autorizați # BreakingNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, împreună cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, efectuează acțiuni de urmărire penală la mai mulți administratori de insolvabilitate și la sediul Uniunii Administratorilor Autorizați, într-un dosar ce vizează abuz în serviciu soldat cu prejudicii materiale în proporții deosebit de mari. Potrivit materialelor cauzei, faptele investigate se referă la un bloc locativ din
15:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un nou Cod Galben de polei și ghețuș, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea intră în vigoare astăzi, 6 februarie, la ora 20:00, și va fi menținută până pe 9 februarie, ora 20:00. Potrivit meteorologilor, în această perioadă se va forma polei pe suprafețe, iar pe drumuri se
14:30
Unele curse aeriene de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga" Chișinău ar putea înregistra întârzieri, din cauza condițiilor meteorologice și a necesității de curățare a aeronavelor de gheață înainte de decolare. Administrația aeroportului explică faptul că, în perioadele cu ninsoare și temperaturi scăzute, aeronavele trebuie supuse procedurii de degivrare, menită să îndepărteze gheața și zăpada de
13:50
Trafic restricționat pentru camioane și transport de persoane la frontiere din cauza vremii # BreakingNews
Autoritățile anunță suspendarea temporară a circulației vehiculelor de mare tonaj și a transportului de persoane prin toate punctele de trecere a frontierei, din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a carosabilului alunecos. Inspectoratul General al Poliției și Poliția de Frontieră informează că măsura a fost luată pentru prevenirea accidentelor și pentru siguranța participanților la trafic. Șoferii
13:30
Locuitorii municipiului Ungheni ar putea beneficia de o reducere a tarifelor la energia termică. S.A. Comgaz-Plus, operatorul care furnizează agent termic în regiune, a transmis Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) un proiect de tarif care prevede o scădere de aproximativ 8% față de tariful actual. Potrivit estimărilor, noul tarif ar urma să fie
Ieri
13:00
Trei persoane, inclusiv doi copii, spitalizate după intoxicație cu monoxid de carbon în Chișinău # BreakingNews
Trei persoane, printre care doi copii, au fost transportate joi, 5 februarie, la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon într-un apartament. Victimele, cu vârstele de 42, 9 și 15 ani, au fost preluate de Serviciul de asistență medicală de urgență și erau conștiente la transport, potrivit Inspectoratului
12:50
Polițiștii din Telenești, împreună cu procurorii Procuraturii Orhei, oficiul Telenești, au reținut trei tineri din Orhei, cu vârste de 22 și 25 de ani, suspectați de comiterea unui șantaj. Investigațiile au arătat că suspecții ar fi dobândit ilegal un automobil evaluat la aproximativ 14 000 de euro, care a fost recuperat și restituit victimei. În
12:00
Percheziții și rețineri în cazul unui grup de escroci care spăla bani prin criptomonede # BreakingNews
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, împreună cu mascații BPDS „Fulger" și procurorii PCCOCS, au reținut 15 persoane suspectate de escrocherii și spălare de bani printr-un „call center" care genera un rulaj lunar de aproximativ 2 milioane de dolari. Reținerile au avut loc în urma perchezițiilor desfășurate joi și
11:50
Comediantului kazah Nurlan Saburov i-ar fi fost interzisă intrarea pe teritoriul Federației Ruse pentru o perioadă de 50 de ani, potrivit publicației kazahe Krispmedia.kz, care citează surse din presa rusă. Conform canalului SHOT, artistul în vârstă de 34 de ani a sosit în noaptea trecută la Moscova din Emiratele Arabe Unite, unde participa la filmările
11:20
Pe mai multe drumuri din Republica Moldova, circulația se desfășoară cu dificultate din cauza ghețușului. Echipele de drumari monitorizează constant situația și intervin pentru a menține siguranța traficului. Pe drumul național M5, în raionul Anenii Noi, au fost remorcate mai multe camioane derapate. De asemenea, pe traseul G135, în Baurci (Ceadîr-Lunga), o autospecială de răspândire
11:10
Autoritățile din regiunea transnistreană avertizează asupra unor posibile întreruperi ale energiei electrice în anumite localități în următoarea oră. Cauza este declanșarea neplanificată a sistemelor de protecție ale cazanelor Centralei MGRES de la Cuciurgan, potrivit anunțului făcut de așa-zisul Minister al Economiei. Se estimează că alimentarea cu energie electrică va fi restabilită complet în circa o
10:30
O intervenție mai puțin obișnuită a avut loc noaptea trecută în raionul Soroca, unde o echipă de asistență medicală urgentă a ajutat la nașterea unui copil chiar în ambulanță. Apelul la 112 a fost recepționat la ora 01:21, când o femeie însărcinată, în vârstă de 26 de ani, a solicitat ajutor medical. Echipa echipa Punctului
09:50
Condițiile meteo au afectat rețeaua electrică: peste 1.200 de consumatori din Ștefan Vodă, fără curent # BreakingNews
Ministerul Energiei informează că, pe parcursul nopții, nu au fost semnalate deranjamente în rețeaua de transport a energiei electrice, iar sistemul electroenergetic național funcționează conform regimului stabilit. Cu toate acestea, în zona centru-sud, 1.256 de consumatori din localitățile Slobozia și Răscăieții Noi, raionul Ștefan Vodă, au rămas fără energie electrică din cauza unor avarii. Pentru
5 februarie 2026
18:10
Vineri, 6 februarie, lecțiile în toate gimnaziile și școlile din municipiul Bălți se vor desfășura în format online. Anunțul a fost făcut de primarul orașului, Alexandr Petkov, care a invocat înrăutățirea condițiilor meteorologice și riscul sporit de formare a poleiului. Potrivit edilului, în pofida aplicării materialelor antiderapante, pe carosabil și mai ales pe trotuare continuă
17:40
Un câine fără stăpân a mușcat o fetiță de 12 ani în orașul Rîbnița. Incidentul a fost semnalat de presa din stânga Nistrului. Potrivit informațiilor, copilul se întorcea acasă și, fiind atent la telefon, nu a observat câinele care s-a apropiat și a mușcat-o în partea superioară a piciorului. Fetița a reușit să rămână calmă
17:00
Fostul deputat democrat Andrian Candu a declarat în instanță că bănuiește că filmarea în care apare Igor Dodon primind o sacoșă ar fi putut fi organizată de Vladimir Plahotniuc, menționând că există o echipă tehnică capabilă să realizeze o astfel de înregistrare. Precizarea a fost făcută în calitate de martor, în a doua zi de
16:40
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a transmis câte un buchet mare de flori fiecărei doamne parlamentar care și-a sărbătorit ziua de naștere în perioada dintre ședința plenară precedentă și cea de astăzi: Elena Grițco, Liliana Iaconi, Inga Sibova, Olga Cebotari, Ana Țurcan-Oboroc, Ana Butucea, Galina Dragan, Veronica Roșca și Diana Caraman. Gestul a fost unul
15:20
Wizz Air marchează un nou an de creștere și performanță. Compania își reafirmă angajamentul de a îmbunătăți experiența pasagerilor din Moldova # BreakingNews
Wizz Air, una dintre cele mai importante companii aeriene low-cost din Europa, a încheiat anul 2025 cu o creștere semnificativă, o rețea extinsă și performanțe operaționale îmbunătățite. Compania a introdus aeronave noi, a lan
14:40
Veaceslav Platon este audiat joi prin videoconferință în dosarul penal în care fostul procuror general Alexandr Stoianoglo este cercetat pentru abuz de putere și abuz de serviciu. Ședința se desfășoară la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. La proces este prezent și Alexandr Stoianoglo, actualmente deputat în cadrul Blocului Alternativa, deși în aceeași dimineață este programată și … Articolul Platon respinge acuzațiile de înțelegeri cu Stoianoglo în dosarul penal apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Transportatori din nordul Moldovei protestează la ANTA pentru curse ilegale de pasageri # BreakingNews
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto și transportatorii de pasageri din raioanele de nord ale Republicii Moldova anunță un protest joi, 12 februarie, în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto. Potrivit președintelui APOTA, Oleg Alexa, agenția ar „proteja afaceri ilegale” și ar susține tentativele de preluare a rutelor de transport. „Vom organiza o întrunire … Articolul Transportatori din nordul Moldovei protestează la ANTA pentru curse ilegale de pasageri apare prima dată în BreakingNews.
13:20
Echipele Primăriei Chișinău acționează continuu pentru siguranța cetățenilor în condiții de iarnă # BreakingNews
Primăria Chișinău informează că, în prezent, echipele municipale de intervenție și preturile activează non-stop pe întreg teritoriul Capitalei. În baza evaluării situației din teren, muncitorii și utilajele au fost direcționați prioritar către zonele cu cel mai mare risc pentru siguranța cetățenilor. Se efectuează lucrări intensive în curțile blocurilor locative și pe căile de acces, atât … Articolul Echipele Primăriei Chișinău acționează continuu pentru siguranța cetățenilor în condiții de iarnă apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
Un șofer în vârstă de 43 de ani a decedat în urma unui grav accident rutier. Impactul s-a produs cu puțin timp în urmă în localitatea la Peresecina, raionul Orhei, pe traseul R-6. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul a pierdut controlul asupra volanului în timp ce efectua o depășire fără a adapta viteza la condițiile meteo. … Articolul Accident mortal la Peresecina. Un șofer în vârstă de 43 de ani a decedat pe loc apare prima dată în BreakingNews.
10:50
VIDEO// Administratori de insolvabilitate, vizați de CNA după ce ar fi vândut ilegal apartamentele unor investitori din Chișinău # BreakingNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii municipiului Chișinău, au descins astăzi la sediul Uniunii Administratorilor Autorizați și la domiciliile mai multor administratori de insolvabilitate, într-o cauză penală ce vizează fapte de abuz în serviciu. Investigația vizează un prejudiciu material de proporții deosebit de mari cauzat persoanelor care au investit în construcția unui bloc … Articolul VIDEO// Administratori de insolvabilitate, vizați de CNA după ce ar fi vândut ilegal apartamentele unor investitori din Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
10:20
MAN solicită audierea Prim-ministrului și anunță semnarea moțiunii de cenzură împotriva Ministrului Energiei # BreakingNews
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a solicitat astăzi prezența Prim-ministrului în plenul Parlamentului pentru explicații privind criza tarifelor și a anunțat că va semna, alături de opoziție, moțiunea de cenzură împotriva Ministrului Energiei. Într-un comunicat emis joi, formațiunea politică face apel la toate partidele parlamentare și extraparlamentare să își unească eforturile pentru a taxa ceea … Articolul MAN solicită audierea Prim-ministrului și anunță semnarea moțiunii de cenzură împotriva Ministrului Energiei apare prima dată în BreakingNews.
10:10
VIDEO// Migranți transportați cu acte false și mașini modificate. Percheziții la Chișinău, Bălți și Comrat # BreakingNews
Procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii de poliție, au anunțat reținerea unui bănuit într-o schemă de organizare a migrației ilegale a persoanelor din Asia către Uniunea Europeană. Potrivit anchetei, migranții erau transportați inițial în Turcia, după care erau direcționați spre Europa pe rute care ocoleau controlul de frontieră. Pentru deplasare erau utilizate documente false și … Articolul VIDEO// Migranți transportați cu acte false și mașini modificate. Percheziții la Chișinău, Bălți și Comrat apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Patru autospeciale ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) nu au reușit să ajungă la un incendiu izbucnit în localitatea Ulmu, raionul Ialoveni, din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a drumurilor impracticabile. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 5 februarie 2026, când un incendiu a izbucnit într-o gospodărie din Ulmu, iar apelul … Articolul O mașină de pompieri și un microbuz cu pasageri s-au lovit la Ialoveni. Sunt victime apare prima dată în BreakingNews.
4 februarie 2026
17:40
Dispariție misterioasă în Călărași: Tânăr de 21 de ani căutat de voluntari și poliție # BreakingNews
Un tânăr de 21 de ani, Cătălin Braga, din satul Sipoteni, rn. Călărași a dispărut în noaptea de 3 spre 4 februarie 2026. Până în prezent, locul său de aflare este necunoscut. Potrivit echipei de voluntari Echipa COD, tânărul ar putea avea nevoie urgentă de asistență medicală. La momentul dispariției, el purta pantaloni sport negri … Articolul Dispariție misterioasă în Călărași: Tânăr de 21 de ani căutat de voluntari și poliție apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, cere recalcularea facturilor la gaz și căldură pentru ultimele două luni # BreakingNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că va solicita recalcularea prețurilor la facturile la gaz pentru perioadele decembrie și ianuarie, subliniind că ajustările trebuiau făcute mai devreme. „Toate actele și dovezile arată că gazul trebuia să fie mai ieftin încă de acum câteva luni, iar ANRE a întârziat aplicarea ajustărilor”, a declarat … Articolul Primarul Chișinăului, Ion Ceban, cere recalcularea facturilor la gaz și căldură pentru ultimele două luni apare prima dată în BreakingNews.
16:00
Rase de câini potențial periculoase interzise în Republica Moldova din septembrie 2027 # BreakingNews
Din septembrie 2027, anumite rase de câini potențial periculoase nu vor mai putea fi crescute în Republica Moldova, a anunțat Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Măsura, aliniată standardelor europene, urmărește protecția și bunăstarea animalelor, dar și siguranța copiilor, vecinilor și a deținătorilor de animale. Rasele vizate de interdicție sunt: Akbash, Alapaha Blue Blood Bulldog, American … Articolul Rase de câini potențial periculoase interzise în Republica Moldova din septembrie 2027 apare prima dată în BreakingNews.
15:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod Galben de polei, valabil în perioada 4 februarie, ora 19:00 – 6 februarie, ora 20:00. Fenomenul este cauzat de temperaturile apropiate de 0°C și precipitațiile sub formă de ploaie, care vor favoriza formarea poleiului pe carosabil și trotuare. În zilele de 4–5 februarie, poleiul va afecta în … Articolul Cod galben de polei valabil până pe 6 februarie apare prima dată în BreakingNews.
14:40
În fiecare an, pe 4 februarie, este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului, cu scopul de a genera schimbări și a mobiliza acțiuni pentru reducerea acestei afecțiuni la nivel global. Tema campaniei pentru perioada 2025–2027, „Uniți prin unicitate”, subliniază importanța unei abordări centrate pe oameni, care să recunoască diversitatea nevoilor, perspectivelor și experiențelor fiecărei … Articolul Cancerul rămâne a doua cauză de mortalitate în Moldova apare prima dată în BreakingNews.
14:00
Renato Usatîi a participat la întrevederea cu președinții parlamentelor din țările baltice # BreakingNews
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a participat la întrevederea cu liderii parlamentelor statelor baltice: Lauri Hussar – Estonia, Daiga Mieriņa – Letonia și Juozas Olekas – Lituania. Discuțiile au vizat cooperarea parlamentară și schimbul de bune practici legislative dintre Moldova și statele baltice. Întâlnirea a avut loc în Parlamentul Republicii Moldova, în contextul vizitei oficiale … Articolul Renato Usatîi a participat la întrevederea cu președinții parlamentelor din țările baltice apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Calea Ferată din Moldova se reorganizează: infrastructura separată de transportul de pasageri și marfă # BreakingNews
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, în ședința din 4 februarie 2026, reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) prin separarea activităților de gestionare a infrastructurii de cele comerciale. În acest scop, va fi înființată o nouă entitate, Societatea pe Acțiuni CFM „Pasageri și Marfă”, administrată de Agenția Proprietății Publice (APP), informează breakingnews.md cu … Articolul Calea Ferată din Moldova se reorganizează: infrastructura separată de transportul de pasageri și marfă apare prima dată în BreakingNews.
12:20
Numărul raioanelor din Republica Moldova urmează să fie redus „semnificativ”, iar administrația publică locală va fi reorganizată în profunzime, a declarat secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, în emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1. Reforma merge dincolo de simpla schimbare a hărții administrative și vizează modul în care funcționează primăriile și structurile raionale, pentru a … Articolul Amalgamare voluntară și raioane mai eficiente: reforma administrației locale în 2026 apare prima dată în BreakingNews.
11:30
Proiectul Partidului Nostru privind extinderea scutirii de TVA a fost susținut condiționat de comisiile parlamentare # BreakingNews
Comisia economie, buget și finanțe, cu votul unanim al membrilor săi, a susținut conceptual proiectul Partidului Nostru privind extinderea scutirii de TVA pentru companiile cu cifra de afaceri de până la 3,2 milioane de lei, față de plafonul actual de 1,2 milioane. Și Comisia administrație publică și dezvoltare regională a susținut condiționat acest proiect. Proiectul … Articolul Proiectul Partidului Nostru privind extinderea scutirii de TVA a fost susținut condiționat de comisiile parlamentare apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Universitatea „B. P. Hașdeu” din Cahul devine istorie. Guvernul a decis azi lichidarea instituției din sudul R. Moldova prin fuzionarea cu Universitatea Tehnică din Moldova. Documentul, criticat anterior de mediul academic de la Chișinău și București, prevede că reintegrarea urmează să fie definitivată până în august 2026. Inițiativa Ministerului Educației, promovată intens în ultimele două … Articolul Universitatea „B. P. Hașdeu” din Cahul se desființează și fuzionează cu UTM apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Noul tarif pentru gazele naturale, de 14,42 lei pentru un metru cub, intră în vigoare începând de astăzi, 4 februarie, după ce decizia Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a fost publicată în Monitorul Oficial. Tariful a fost redus cu aproximativ 14% și a fost aprobat de ANRE marți, 3 februarie. Decizia a fost … Articolul De azi, gaz mai ieftin în Moldova apare prima dată în BreakingNews.
09:50
Republica Moldova va beneficia de un sprijin financiar de 36,5 milioane de dolari din partea Statelor Unite pentru consolidarea securității naționale. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Moldovei la Washington, Vlad Kulminski. Diplomatul a precizat că Moldova este singura țară din Europa de Est și Eurasia menționată explicit în National Security and Department of State … Articolul Moldova primește 36,5 milioane de dolari de la SUA pentru securitatea națională apare prima dată în BreakingNews.
3 februarie 2026
17:30
Polițiștii și procurorii sectorului Botanica au reținut un tânăr de 21 de ani din Chișinău, bănuit de trafic de droguri. Acesta a fost prins în flagrant, iar în urma acțiunilor desfășurate au fost scoase din circuit droguri sintetice în valoare de peste 180.000 de lei. În timpul perchezițiilor efectuate la domiciliul suspectului, oamenii legii au … Articolul Poliția reține un tânăr cu 97 de pachețele de mefedronă apare prima dată în BreakingNews.
16:00
Un adolescent de 16 ani, din raionul Căușeni, satul Tocuz a ajuns la spital cu comoție cerebrală și suspiciune de fractură a mandibulei, după ce a fost atacat violent de doi necunoscuți. Incidentul a avut loc în seara zilei de 24 ianuarie, iar imaginile agresiunii au fost ulterior făcute publice pe internet, informează Studio-L. Potrivit … Articolul Adolescent de 16 ani, spitalizat după ce a fost agresat violent de doi tineri apare prima dată în BreakingNews.
