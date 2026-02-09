ANSA nu poate testa Metronidazolul în carnea de pui. Probele sunt trimise în laboratoare europene

10:50

Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii municipiului Chișinău, au descins astăzi la sediul Uniunii Administratorilor Autorizați și la domiciliile mai multor administratori de insolvabilitate, într-o cauză penală ce vizează fapte de abuz în serviciu. Investigația vizează un prejudiciu material de proporții deosebit de mari cauzat persoanelor care au investit în construcția unui bloc … Articolul VIDEO// Administratori de insolvabilitate, vizați de CNA după ce ar fi vândut ilegal apartamentele unor investitori din Chișinău apare prima dată în BreakingNews.