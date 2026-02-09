Atac nocturn cu drone asupra Ucrainei: morți și zeci de intervenții ale salvatorilor în mai multe regiuni

13:00

Trei persoane, printre care doi copii, au fost transportate joi, 5 februarie, la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon într-un apartament. Victimele, cu vârstele de 42, 9 și 15 ani, au fost preluate de Serviciul de asistență medicală de urgență și erau conștiente la transport, potrivit Inspectoratului …