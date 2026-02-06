Dosar penal pentru abuz în serviciu: percheziții la Uniunea Administratorilor Autorizați

10:40

O companie din capitală, care activa fără autorizația necesară, ar fi păcălit sute de cetățeni ai Republicii Moldova, promițându-le angajarea legală în țări ale Uniunii Europene. În total, zece persoane au fost condamnate pentru escrocherie, trafic de influență și facilitarea migrației ilegale Anchetatorii susțin că schema a funcționat timp de zece ani, între 2007 și …