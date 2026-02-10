Procuratura Chișinău trimite în instanță doi procurori acuzați de luare și dare de mită

09:50

Ministerul Energiei informează că, pe parcursul nopții, nu au fost semnalate deranjamente în rețeaua de transport a energiei electrice, iar sistemul electroenergetic național funcționează conform regimului stabilit. Cu toate acestea, în zona centru-sud, 1.256 de consumatori din localitățile Slobozia și Răscăieții Noi, raionul Ștefan Vodă, au rămas fără energie electrică din cauza unor avarii. Pentru … Articolul Condițiile meteo au afectat rețeaua electrică: peste 1.200 de consumatori din Ștefan Vodă, fără curent apare prima dată în BreakingNews.