Procuratura Chișinău trimite în instanță doi procurori acuzați de luare și dare de mită
BreakingNews, 10 februarie 2026 11:10
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat că a finalizat urmărirea penală și a transmis instanței de judecată un dosar în care doi procurori sunt învinuiți de corupție. Potrivit anchetei, în octombrie 2024, un procuror de la Bălți ar fi acceptat să intervină pentru favorizarea unui învinuit într-un caz de migrație ilegală aflat în gestiunea Direcției Nord
• • •
Autoritățile din Republica Moldova pregătesc modificări importante în regulamentul de eliberare a permisului de conducere, care urmează să fie aplicate până la sfârșitul acestui an. Șoferii începători vor primi un permis provizoriu valabil între unul și doi ani, iar în cazul unor abateri repetate sau accidente grave nu vor putea obține permisul permanent. De asemenea,
Polițiștii din sectorul Botanica au reținut doi cetățeni străini, în vârstă de 46 și 51 de ani, bănuiți de comiterea unui furt dintr-un automobil parcat în municipiul Chișinău. Potrivit informațiilor preliminare, suspecții ar fi spart geamul mașinii, ar fi pătruns în interior și ar fi sustras mijloace bănești în valoare de aproximativ 7.000 de lei,
Primarul Chișinăului anunță măsuri pentru a preveni majorarea impozitelor pe locuințe
Primarul municipiului Chișinău a declarat că nu va admite majorarea impozitelor pentru apartamentele și casele în care locuiesc chișinăuienii, în contextul evaluării și reevaluării cadastrale a bunurilor imobiliare inițiate la nivel național de guvernare. Potrivit edilului, procesul de evaluare cadastrală ar putea duce la majorarea impozitelor pe bunurile imobile cu până la 200%, iar în
Premierul Republicii Moldova, în vizită la Kiev pentru discuții cu conducerea Ucrainei
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, efectuează astăzi o vizită oficială la Kiev, unde va avea întrevederi cu lideri de rang înalt ai Ucrainei. Agenda discuțiilor vizează consolidarea cooperării bilaterale, parcursul european, precum și aspecte legate de securitatea regională. În cadrul vizitei, premierul moldovean se va întâlni cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, cu prim-ministra Yuliia Svyrydenko
ANSA infirmă informațiile despre incapacitatea de a depista metronidazolul în carnea de pasăre
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) respinge informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora laboratoarele instituției nu ar putea identifica reziduuri de metronidazol în produsele din carne de pasăre, calificând aceste afirmații drept false și nefondate. Autoritatea avertizează că astfel de informații pot induce în eroare consumatorii și afecta în mod nejustificat încrederea în sistemul
Astăzi, în jurul orei 13:00, Poliția a intervenit într-un incident rutier petrecut în satul Bravicea, raionul Călărași. Potrivit primelor informații, un echipaj de Poliție aflat în misiune a observat într-o curbă o sanie cu doi copii care cobora de pe un drum secundar. Pentru a evita coliziunea, șoferul autospecialei a oprit pe marginea drumului, însă
Fracțiunea MAN din Consiliul Municipal Chișinău a adresat o solicitare oficială către Agenția de Dezvoltare Centru, cerând detalii despre implementarea proiectului „Curți europene". Inițiativa vine după multiple reclamații ale locatarilor privind starea precară a curților renovate. Consilierii solicită informații despre contractele semnate, valoarea lucrărilor, plățile efectuate, termenele de finalizare și documentele care stau la baza
ANSA nu poate testa Metronidazolul în carnea de pui. Probele sunt trimise în laboratoare europene
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor nu dispune de laboratoare capabile să identifice reziduuri de Metronidazol în carnea de pui, a declarat Sergiu Gherciu, secretar general al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Oficialul a precizat că echipamentele necesare sunt foarte costisitoare, motiv pentru care autoritățile colaborează cu laboratoare din Uniunea Europeană, inclusiv din România și Italia.
Extrădarea fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc din Grecia în Republica Moldova a costat statul aproximativ 100.000 de lei, a anunțat procurorul de caz Alexandru Cernei. Oficialul a precizat că a solicitat ca Plahotniuc să restituie aceste cheltuieli în cazul unei condamnări. Procurorul a adăugat că a depus o cerere prin care actele care confirmă cheltuielile
Wizz Air, lider pe piața aviatică din Republica Moldova, extinde serviciul WIZZ Class în întreaga rețea, după o perioadă de testare reușită în șase baze avia și o cerere ridicată din partea pasagerilor care își doresc mai mult confort fără tarife premium. Implementarea completă începe pe 9 februarie, iar serviciul devine disponibil și pe rutele
Fata accidentată pe trecerea de pietoni din Strășeni a fost transferată din terapie intensivă
Fata de 12 ani, accidentată săptămâna trecută pe o trecere de pietoni din orașul Strășeni, se află într-o stare mai bună. După cinci zile petrecute în Secția de terapie intensivă, pacienta a fost transferată în Secția de ortopedie a Institutului Mamei și Copilului. Purtătorul de cuvânt al instituției, Maxim Cazacu, a declarat pentru IPN că
Ion Ceban a semnat din nou alocarea a 3 milioane de lei pentru lichidarea consecințelor incendiului din Durlești
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că a semnat o nouă dispoziție privind alocarea sumei de 3 milioane de lei pentru lichidarea consecințelor incendiului produs anul trecut la mansarda unui bloc de locuințe din orașul Durlești. Edilul a precizat că a solicitat Ministerului Finanțelor să ofere suportul tehnic necesar, astfel încât banii să poată
Inspectoratul de Poliție Bălți, în colaborare cu procurorii Procuraturii Bălți , au documentat un caz ce vizează deținerea și comercializarea neautorizată a unor bunuri cu valoare arheologică și numismatică. Conform materialelor acumulate în cadrul urmăririi penale, bunurile ar fi fost păstrate ilegal și oferite spre vânzare, inclusiv prin intermediul platformelor online, într-o perioadă de timp
Orașul Glodeni își extinde cooperarea regională. Primarul Stela Onuțu: Avem așteptări mai și capacități să valorificăm fonduri noi
Orașul Glodeni va adera la Centrul de Cooperare Transfrontalieră România–Moldova–Ucraina „CAPDR Ștefănești". Primele discuții în acest sens au fost purtate de primarul orașului Stela Onuțu (Partidul Nostru). „Avem așteptări în beneficiul comunităților noastre. Ne dorim să aducem cât mai multe proiecte pentru dezvoltarea localităților noastre. Urmează să ne adaptăm condițiilor de aderare la Centrul
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că autoritățile vor interveni rapid pe porțiunile de drum afectate de gropi, imediat ce condițiile meteo vor permite. Edilul a explicat că fenomenul a fost cauzat de fluctuațiile de temperatură, ciclurile de îngheț-dezgheț și traficul utilajelor pe drumurile acoperite cu zăpadă. Ceban a menționat că situații similare nu
Primarul Ceban mulțumește profesorilor și părinților pentru cooperare în siguranța elevilor
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că elevii au revenit la cursurile cu prezență fizică și a transmis apeluri la prudență. Edilul a mulțumit profesorilor, părinților și copiilor pentru înțelegere și cooperare. Pentru siguranța elevilor, Ceban a precizat că joi și vineri aceștia au rămas acasă împreună cu colegii și conducătorii instituțiilor de învățământ.
Toți angajații și tehnica specializată a municipalității au fost mobilizați neîncetat în ultimele trei săptămâni pentru a gestiona efectele ploilor și ale lapoviței. Potrivit autorităților, eforturile s-au concentrat pe prevenirea și eliminarea ghețușului de pe străzile și trotuarele din Capitală. Primarul Ion Ceban a precizat că, în ciuda criticilor apărute în spațiul public, aproximativ 1.500
Ministerul Educației actualizează criteriile pentru nota „10" din oficiu la bacalaureatul la limbi străine
Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, a revizuit metodologia de acordare a notei „10" din oficiu la proba de limbă străină din cadrul examenului național de bacalaureat. Lilia Ivanov, directoarea ANCE, a explicat că modificările urmăresc să recunoască meritele reale ale elevilor și să valorifice performanțele acestora obținute în
Autoritățile vamale de la postul Sculeni au documentat recent două cazuri de transport ilicit de produse din tutun pe sensul de ieșire din Republica Moldova, în direcția România. În primul caz, controlul unui autoturism Toyota Avensis Verso a scos la iveală 250 de pachete de țigări, ascunse în spațiul destinat roții de rezervă. Șoferul, un
Poșta Moldovei avertizează că tot mai mulți cetățeni sunt vizați de fraude online prin site-uri false, SMS-uri, e-mailuri sau rețele sociale. Escrocii pot folosi denumirea instituției, elemente vizuale, nume de conducere sau semnături false pentru a obține bani sau date personale. Instituția subliniază că nu solicită niciodată informații bancare sau transferuri de bani prin aceste
Inspectorii Autorității Naționale de Integritate (ANI) au descoperit peste 1 milion de lei diferență între averea, veniturile și cheltuielile unui consilier local și raional, precum și ale membrilor familiei sale, pentru perioada 1 august 2016 – 15 noiembrie 2024. Potrivit ANI, cauza a fost transmisă instanței de judecată competente, care va decide asupra confiscării averii
Promisiuni vs. realitate: Mișcarea Alternativa Națională protestează împotriva Executivului
Partidul Mișcarea Alternativa Națională a organizat un flashmob în fața sediului Guvernului, marcând 100 de zile de la instalarea cabinetului condus de Alexandru Munteanu. Acțiunea s-a desfășurat sub lozinca „Guvernul ZERO", criticând lipsa rezultatelor concrete și ceea ce participanții numesc incompetența Executivului. La protest au participat deputați, consilieri municipali, membri și susținători ai Mișcării Alternativa
Atac nocturn cu drone asupra
Rusia a lansat în cursul nopții un nou val de atacuri cu drone kamikaze asupra mai multor regiuni din Ucraina, soldate cu victime și distrugeri materiale, au anunțat autoritățile ucrainene. În orașul Odesa, o dronă a lovit o zonă rezidențială, provocând moartea unui bărbat. Echipajele de salvare au încercat să-l resusciteze, însă fără succes. Alte … Articolul Atac nocturn cu drone asupra Ucrainei: morți și zeci de intervenții ale salvatorilor în mai multe regiuni apare prima dată în BreakingNews.
Schimbări majore pentru deținătorii de arme: permise pe trei ani și cursuri obligatorii # BreakingNews
Permisele de armă vor fi reînnoite o dată la trei ani, iar deținătorii vor fi obligați să urmeze un curs de instruire teoretico-practică de minimum 40 de ore. Noile prevederi privind regimul armelor și munițiilor cu destinație civilă vor intra în vigoare la 1 iulie. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat, într-un interviu acordat … Articolul Schimbări majore pentru deținătorii de arme: permise pe trei ani și cursuri obligatorii apare prima dată în BreakingNews.
Un tânăr de 28 de ani a apărut din nou în fața judecătorilor din Landshut, Germania, fiind acuzat de o tentativă șocantă de omor asupra propriei fiice. Potrivit procurorilor, bărbatul ar fi încercat să își ucidă fetița în vârstă de trei ani folosind otravă pentru șoareci, motivul principal fiind dorința de a nu mai plăti … Articolul A încercat să-și ucidă copilul cu otravă de șoareci ca să scape de pensia alimentară apare prima dată în BreakingNews.
Șase persoane au fost rănite ușor vineri, după explozia unei grenade aruncate într-un salon de înfrumusețare din centrul orașului Grenoble, relatează AFP, citând surse din Poliție. În jurul orei 15:00 (în Moldova, ora 14:00), mai multe persoane au intrat în salon și au aruncat o grenadă, apoi au fugit. Explozia a dus la rănirea a … Articolul Atac cu grenadă într-un salon de înfrumusețare din Franţa apare prima dată în BreakingNews.
Serviciile municipale din Chișinău sunt mobilizate pentru a preveni formarea ghețușului și a combate poleiul, în contextul Codului Galben emis de meteorologi, valabil până pe 9 februarie. Primăria municipiului Chișinău anunță că echipele de intervenție acționează în toate sectoarele Capitalei, intervenind pe străzi și trotuare, în pasaje subterane, stațiile de transport public, precum și la … Articolul Serviciile municipale intervin pe tot parcursul zilei pentru siguranța pietonilor apare prima dată în BreakingNews.
Echipele municipale intervin în forță pentru a curăța gheața de pe străzile Capitalei # BreakingNews
Serviciile municipale din Capitală sunt mobilizate pentru curățarea gheții și împrăștierea materialului antiderapant pe principalele artere. Intervențiile vizează nu doar carosabilul, ci și trotuarele, stațiile de așteptare și căile de acces către școli, grădinițe și spitale. În ceea ce privește circulația transportului public, autoritățile anunță că autobuzele și troleibuzele circulă conform programului obișnuit, fără a … Articolul Echipele municipale intervin în forță pentru a curăța gheața de pe străzile Capitalei apare prima dată în BreakingNews.
Canada: Un șofer de autobuz școlar, concediat după ce a abandonat 40 de elevi pe traseu # BreakingNews
Un grup de aproximativ 40 de elevi din Ottawa, Canada, a trecut printr-o experiență periculoasă după ce șoferul autobuzului școlar i-a abandonat în plină stradă. Bărbatul, care trebuia să îi transporte în siguranță spre cartierul Vanier, a oprit vehiculul în apropierea unui centru comercial și a plecat, lăsându-i pe copii singuri. Motivul gestului extrem ar … Articolul Canada: Un șofer de autobuz școlar, concediat după ce a abandonat 40 de elevi pe traseu apare prima dată în BreakingNews.
Comisia Europeană: TikTok ar putea fi amendat pentru mecanisme care provoacă dependență, inclusiv scroll infinit și autoplay # BreakingNews
Comisia Europeană a stabilit preliminar că TikTok ar încălca Regulamentul privind serviciile digitale, acuzând platforma de utilizarea unor mecanisme care pot crea dependență, cum ar fi scroll-ul infinit, autoplay-ul și recomandările hiperpersonalizate. Conform investigației preliminare, aceste funcții nu au fost însoțite de o evaluare adecvată a riscurilor asupra sănătății mintale, în special pentru utilizatorii minori. … Articolul Comisia Europeană: TikTok ar putea fi amendat pentru mecanisme care provoacă dependență, inclusiv scroll infinit și autoplay apare prima dată în BreakingNews.
Poliția de Frontieră aduce la cunoștință, că autovehiculele de mare tonaj nu vor putea circula pe drumurile naționale și nu vor avea acces în Republica Moldova până sâmbătă, 7 februarie, ora 06:00, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Măsura a fost luată pentru siguranța participanților la trafic, având în vedere carosabilul alunecos și riscul de accidente. … Articolul Camioanele, blocate până sâmbătă din cauza poleiului și ghețușului apare prima dată în BreakingNews.
Taxiurile fără șofer vor apărea pe străzile orașului Almaty începând cu această primăvară, în cadrul unui proiect pilot ce vizează modernizarea radicală a infrastructurii urbane. Anunțul a fost făcut de Meyram Dyusyukov, adjunctul direcției de digitalizare a orașului, care a precizat că, până la data de 1 mai 2026, 50 de vehicule autonome vor fi … Articolul Din primăvară, taxiurile fără șofer devin realitate în Almaty apare prima dată în BreakingNews.
Transportul public din Chișinău înregistrează întârzieri din cauza condițiilor meteorologice # BreakingNews
Circulația troleibuzelor și autobuzelor din Chișinău și suburbii poate fi afectată, iar unele rute pot staționa temporar sau fi redirecționate din cauza vremii nefavorabile, anunță Regia Transport Electric. Transportul public înregistrează întârzieri față de orarul stabilit. Personalul liniar al RTEC este disponibil pentru a oferi informații privind eventualele staționări sau modificări ale traseelor. Călătorii pot … Articolul Transportul public din Chișinău înregistrează întârzieri din cauza condițiilor meteorologice apare prima dată în BreakingNews.
Tarlev, despre dialogul cu Washingtonul: „În istoria noastră modernă nu au existat relații atât de proaste” # BreakingNews
Președintele partidului „Viitorul Moldovei”, deputatul și fostul prim-ministru Vasile Tarlev, a comentat starea actuală a relațiilor dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii în cadrul emisiunii „Glavnoe” de la TVC 21. Acesta a subliniat că dialogul bilateral traversează o perioadă dificilă, cu implicații economice și diplomatice. „SUA sunt partenerul nostru strategic și trebuie să … Articolul Tarlev, despre dialogul cu Washingtonul: „În istoria noastră modernă nu au existat relații atât de proaste” apare prima dată în BreakingNews.
Dosar penal pentru abuz în serviciu: percheziții la Uniunea Administratorilor Autorizați # BreakingNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, împreună cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, efectuează acțiuni de urmărire penală la mai mulți administratori de insolvabilitate și la sediul Uniunii Administratorilor Autorizați, într-un dosar ce vizează abuz în serviciu soldat cu prejudicii materiale în proporții deosebit de mari. Potrivit materialelor cauzei, faptele investigate se referă la un bloc locativ din … Articolul Dosar penal pentru abuz în serviciu: percheziții la Uniunea Administratorilor Autorizați apare prima dată în BreakingNews.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un nou Cod Galben de polei și ghețuș, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea intră în vigoare astăzi, 6 februarie, la ora 20:00, și va fi menținută până pe 9 februarie, ora 20:00. Potrivit meteorologilor, în această perioadă se va forma polei pe suprafețe, iar pe drumuri se … Articolul Alertă meteo: Polei și ghețuș până pe 9 februarie apare prima dată în BreakingNews.
Unele curse aeriene de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău ar putea înregistra întârzieri, din cauza condițiilor meteorologice și a necesității de curățare a aeronavelor de gheață înainte de decolare. Administrația aeroportului explică faptul că, în perioadele cu ninsoare și temperaturi scăzute, aeronavele trebuie supuse procedurii de degivrare, menită să îndepărteze gheața și zăpada de … Articolul Ninsoarea provoacă întârzieri pe zborurile de pe Aeroportul Internațional Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
Trafic restricționat pentru camioane și transport de persoane la frontiere din cauza vremii # BreakingNews
Autoritățile anunță suspendarea temporară a circulației vehiculelor de mare tonaj și a transportului de persoane prin toate punctele de trecere a frontierei, din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a carosabilului alunecos. Inspectoratul General al Poliției și Poliția de Frontieră informează că măsura a fost luată pentru prevenirea accidentelor și pentru siguranța participanților la trafic. Șoferii … Articolul Trafic restricționat pentru camioane și transport de persoane la frontiere din cauza vremii apare prima dată în BreakingNews.
Locuitorii municipiului Ungheni ar putea beneficia de o reducere a tarifelor la energia termică. S.A. Comgaz-Plus, operatorul care furnizează agent termic în regiune, a transmis Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) un proiect de tarif care prevede o scădere de aproximativ 8% față de tariful actual. Potrivit estimărilor, noul tarif ar urma să fie … Articolul ANRE analizează proiectul de scădere a tarifelor la energia termică în Ungheni apare prima dată în BreakingNews.
Trei persoane, inclusiv doi copii, spitalizate după intoxicație cu monoxid de carbon în Chișinău # BreakingNews
Trei persoane, printre care doi copii, au fost transportate joi, 5 februarie, la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon într-un apartament. Victimele, cu vârstele de 42, 9 și 15 ani, au fost preluate de Serviciul de asistență medicală de urgență și erau conștiente la transport, potrivit Inspectoratului … Articolul Trei persoane, inclusiv doi copii, spitalizate după intoxicație cu monoxid de carbon în Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
Polițiștii din Telenești, împreună cu procurorii Procuraturii Orhei, oficiul Telenești, au reținut trei tineri din Orhei, cu vârste de 22 și 25 de ani, suspectați de comiterea unui șantaj. Investigațiile au arătat că suspecții ar fi dobândit ilegal un automobil evaluat la aproximativ 14 000 de euro, care a fost recuperat și restituit victimei. În … Articolul Trei tineri din Orhei, reținuți pentru șantaj și dobândirea ilegală a unui automobil apare prima dată în BreakingNews.
Percheziții și rețineri în cazul unui grup de escroci care spăla bani prin criptomonede # BreakingNews
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, împreună cu mascații BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, au reținut 15 persoane suspectate de escrocherii și spălare de bani printr-un „call center” care genera un rulaj lunar de aproximativ 2 milioane de dolari. Reținerile au avut loc în urma perchezițiilor desfășurate joi și … Articolul Percheziții și rețineri în cazul unui grup de escroci care spăla bani prin criptomonede apare prima dată în BreakingNews.
Comediantului kazah Nurlan Saburov i-ar fi fost interzisă intrarea pe teritoriul Federației Ruse pentru o perioadă de 50 de ani, potrivit publicației kazahe Krispmedia.kz, care citează surse din presa rusă. Conform canalului SHOT, artistul în vârstă de 34 de ani a sosit în noaptea trecută la Moscova din Emiratele Arabe Unite, unde participa la filmările … Articolul Nurlan Saburov ar fi primit interdicție de intrare în Rusia pentru 50 de ani apare prima dată în BreakingNews.
Pe mai multe drumuri din Republica Moldova, circulația se desfășoară cu dificultate din cauza ghețușului. Echipele de drumari monitorizează constant situația și intervin pentru a menține siguranța traficului. Pe drumul național M5, în raionul Anenii Noi, au fost remorcate mai multe camioane derapate. De asemenea, pe traseul G135, în Baurci (Ceadîr-Lunga), o autospecială de răspândire … Articolul Trafic îngreunat din cauza ghețușului: drumarii intervin pe mai multe trasee apare prima dată în BreakingNews.
Autoritățile din regiunea transnistreană avertizează asupra unor posibile întreruperi ale energiei electrice în anumite localități în următoarea oră. Cauza este declanșarea neplanificată a sistemelor de protecție ale cazanelor Centralei MGRES de la Cuciurgan, potrivit anunțului făcut de așa-zisul Minister al Economiei. Se estimează că alimentarea cu energie electrică va fi restabilită complet în circa o … Articolul Avertisment: posibile pene de curent în raioanele din stânga Nistrului apare prima dată în BreakingNews.
O intervenție mai puțin obișnuită a avut loc noaptea trecută în raionul Soroca, unde o echipă de asistență medicală urgentă a ajutat la nașterea unui copil chiar în ambulanță. Apelul la 112 a fost recepționat la ora 01:21, când o femeie însărcinată, în vârstă de 26 de ani, a solicitat ajutor medical. Echipa echipa Punctului … Articolul Fetiță născută în ambulanță, în drum spre spitalul din Soroca apare prima dată în BreakingNews.
Condițiile meteo au afectat rețeaua electrică: peste 1.200 de consumatori din Ștefan Vodă, fără curent # BreakingNews
Ministerul Energiei informează că, pe parcursul nopții, nu au fost semnalate deranjamente în rețeaua de transport a energiei electrice, iar sistemul electroenergetic național funcționează conform regimului stabilit. Cu toate acestea, în zona centru-sud, 1.256 de consumatori din localitățile Slobozia și Răscăieții Noi, raionul Ștefan Vodă, au rămas fără energie electrică din cauza unor avarii. Pentru … Articolul Condițiile meteo au afectat rețeaua electrică: peste 1.200 de consumatori din Ștefan Vodă, fără curent apare prima dată în BreakingNews.
Vineri, 6 februarie, lecțiile în toate gimnaziile și școlile din municipiul Bălți se vor desfășura în format online. Anunțul a fost făcut de primarul orașului, Alexandr Petkov, care a invocat înrăutățirea condițiilor meteorologice și riscul sporit de formare a poleiului. Potrivit edilului, în pofida aplicării materialelor antiderapante, pe carosabil și mai ales pe trotuare continuă … Articolul Școlile din Bălți trec la învățământ online din cauza condițiilor meteo apare prima dată în BreakingNews.
Un câine fără stăpân a mușcat o fetiță de 12 ani în orașul Rîbnița. Incidentul a fost semnalat de presa din stânga Nistrului. Potrivit informațiilor, copilul se întorcea acasă și, fiind atent la telefon, nu a observat câinele care s-a apropiat și a mușcat-o în partea superioară a piciorului. Fetița a reușit să rămână calmă … Articolul Fetiță de 12 ani, mușcată de un câine fără stăpân la Rîbnița apare prima dată în BreakingNews.
