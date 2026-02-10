Laptele, ouăle și mierea pot fi vândute legal din gospodării: Care sunt condițiile
Vocea Basarabiei, 10 februarie 2026 11:10
Cetățenii care dețin animale în gospodărie au posibilitatea legală de a comercializa surplusul de produse alimentare de origine animală, precum laptele, ouăle, mierea sau carnea. Astfel, de acest drept pot beneficia persoanele fizice care își înregistrează animalele și dețin carnetele de sănătate ale acestora. „Măsura vine în sprijinul gospodăriilor nonprofesionale și are scopul de a […] Articolul Laptele, ouăle și mierea pot fi vândute legal din gospodării: Care sunt condițiile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
• • •
Alte ştiri de Vocea Basarabiei
Acum 15 minute
11:20
Doi cetățeni străini, în vârstă de 46 și 51 de ani, au fost reținuți de polițiștii sectorului Botanica, fiind bănuiți de furt dintr-un automobil parcat în Chișinău. Potrivit oamenilor legii, suspecții ar fi spart geamul mașinii, au pătruns în interior și au sustras aproximativ 7.000 de lei, după care au fugit de la fața locului. […] Articolul VIDEO Doi străini, arestați pentru furt din automobil apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 30 minute
11:10
Laptele, ouăle și mierea pot fi vândute legal din gospodării: Care sunt condițiile # Vocea Basarabiei
Cetățenii care dețin animale în gospodărie au posibilitatea legală de a comercializa surplusul de produse alimentare de origine animală, precum laptele, ouăle, mierea sau carnea. Astfel, de acest drept pot beneficia persoanele fizice care își înregistrează animalele și dețin carnetele de sănătate ale acestora. „Măsura vine în sprijinul gospodăriilor nonprofesionale și are scopul de a […] Articolul Laptele, ouăle și mierea pot fi vândute legal din gospodării: Care sunt condițiile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum o oră
10:40
SUA au confiscat un petrolier sancționat în Oceanul Indian, după o urmărire din Caraibe # Vocea Basarabiei
Statele Unite au confiscat, în Oceanul Indian, petrolierul Aquila II, care a ocolit blocada impusă de președintele american Donald Trump navelor vizate de sancțiuni ce pleacă sau sosesc în Venezuela, a anunțat luni Pentagonul, relatează AFP. „Forțele americane au confiscat” vasul, a precizat Pentagonul, după ce a anunțat pe platforma X că militari americani au […] Articolul SUA au confiscat un petrolier sancționat în Oceanul Indian, după o urmărire din Caraibe apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:40
Mită de 20 000 de euro pentru „soluționarea” unui dosar: Doi procurori, pe banca acuzaților # Vocea Basarabiei
Doi procurori vor ajunge pe banca acuzaților pentru comiterea unor fapte de corupție. Unul dintre aceștia este învinuit de corupere activă și trafic de influență, iar celălalt – de corupere pasivă. Potrivit datelor oferite de Procuratura Generală, unul dintre învinuiți, care activa în calitate de procuror la Procuratura Bălți, ar fi fost abordat, în octombrie […] Articolul Mită de 20 000 de euro pentru „soluționarea” unui dosar: Doi procurori, pe banca acuzaților apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 2 ore
10:00
Fondurile europene trebuie să fie direcționate direct către autoritățile publice locale, iar pentru aceasta este necesară consolidarea capacităților administrative la nivel local. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, care a subliniat că reforma administrației publice este esențială în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Marcel […] Articolul Marcel Spatari: Fondurile europene trebuie să ajungă direct la primării apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
Ministrul de Externe de la Chișinău, despre situația privind anularea buletinelor de identitate din România: „R. Moldova nu are multe pârghii…” # Vocea Basarabiei
Republica Moldova nu are multe pârghii pentru a interveni în deciziile de politică internă ale României, inclusiv în cea privind buletinele de identitate. Declarația a fost făcută de ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău, Mihai Popșoi. Totuși, șeful diplomației de la Chișinău a subliniat că situația legată de buletinele de identitate nu afectează în niciun […] Articolul Ministrul de Externe de la Chișinău, despre situația privind anularea buletinelor de identitate din România: „R. Moldova nu are multe pârghii…” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 4 ore
09:00
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, întreprinde astăzi, 10 februarie, o vizită oficială la Kiev. Șeful Executivului de la Chișinău va avea întrevederi cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu prim-ministra Yuliia Svyrydenko și cu prim-vicepreședintele Radei Supreme a Ucrainei, Oleksandr Korniyenko. „Vom discuta cu partenerii noștri ucraineni despre calea noastră de aderare la Uniunea Europeană, cooperarea […] Articolul (VIDEO) Premierul Republicii Moldova, vizită în Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
Suedia înăsprește condițiile pentru obținerea cetățeniei: test de limbă, prag de venit și opt ani de ședere # Vocea Basarabiei
Suedia a anunțat intenția de a înăspri semnificativ condițiile pentru dobândirea cetățeniei, prin introducerea unor noi cerințe precum „stilul de viață cinstit”, un prag minim de venit, test de limbă suedeză și de cultură generală, precum și majorarea perioadei de ședere necesare de la cinci la opt ani. Dacă noile reguli vor fi aprobate de […] Articolul Suedia înăsprește condițiile pentru obținerea cetățeniei: test de limbă, prag de venit și opt ani de ședere apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 6 ore
07:30
Maia Sandu, de Ziua Siguranței pe Internet: „Trebuie să avem grijă de copii și în sfera virtuală” # Vocea Basarabiei
Cu prilejul Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat importanța protejării copiilor în mediul digital și a anunțat inițierea unui dialog național pe acest subiect. Șefa statului a atras atenția că noile generații cresc într-un mediu profund diferit de cel al părinților lor, în care interacțiunile reale sunt tot […] Articolul Maia Sandu, de Ziua Siguranței pe Internet: „Trebuie să avem grijă de copii și în sfera virtuală” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:30
Pe 10 februarie, vremea va fi caracterizată de cer variabil și lipsa precipitațiilor. Meteorologii avertizează însă asupra formării poleiului pe întreg teritoriul țării, iar pe drumuri va fi ghețuș, condiții care pot îngreuna traficul rutier și pietonal. Temperaturile maxime din timpul zilei vor ajunge până la 0 grade Celsius, în timp ce noaptea valorile termice […] Articolul Vreme rece și polei pe 10 februarie: temperaturi de până la -17 grade noaptea apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 12 ore
23:00
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 09.02.2026, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
22:30
Ministrul Culturii: „Situația de la Dereneu nu trebuie să fie exploatată politic” # Vocea Basarabiei
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, face apel la calm și respectarea legii în contextul conflictului redeclanșat la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași. Potrivit oficialului, situația din Dereneu nu trebuie să fie exploatată politic, în special, de unii deputați care instigă lumea la ură și nesupunere. „Sunt două comunități creștin-ortodoxe din același sat, […] Articolul Ministrul Culturii: „Situația de la Dereneu nu trebuie să fie exploatată politic” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:50
Accident grav la Anenii Noi: Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale # Vocea Basarabiei
Un grav accident s-a produs astăzi, 9 februarie, pe drumul de ocolire a localității Troița Nouă din raionul Anenii Noi. În urma acestuia, șase persoane, printre care patru copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Conform informațiilor oferite de Poliție, un bărbat de 53 de ani, care conducea un camion, a pierdut controlul asupra volanului […] Articolul Accident grav la Anenii Noi: Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:20
Sute de profesori din R. Moldova, instruiți în domeniul utilizării sigure a inteligenței artificiale # Vocea Basarabiei
Circa 900 profesori, directori ai instituțiilor de învățământ și reprezentanți ai organelor locale de specialitate în domeniul învățământului din Republica Moldova au participat recent la două webinare dedicate utilizării sigure, etice și responsabile a inteligenței artificiale de către copii. Astfel, participanții au fost familiarizați cu recomandări metodologice și instrumente practice pentru organizarea activităților educaționale privind siguranța […] Articolul Sute de profesori din R. Moldova, instruiți în domeniul utilizării sigure a inteligenței artificiale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 09.02.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:50
Plățile compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie vor fi efectuate începând de astăzi, 9 februarie, pe cardurile bancare ale beneficiarilor. De asemenea, începând de mâine, 10 februarie, compensațiile vor putea fi ridicate și de la oficiile poștale din Republica Moldova, pe baza actului de identitate. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pentru luna ianuarie, compensațiile […] Articolul Compensațiile la energie, disponibile de mâine și la oficiile poștale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
Fetiță din Bravicea, rănită după ce sania pe care se afla s-a lovit de roata unei mașini de Poliție # Vocea Basarabiei
O fetiță de 7 ani a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce sania pe care se afla s-a lovit de roata unei mașini de Poliție. Incidentul s-a produs în jurul orei 13:00, în satul Bravicea din raionul Călărași. Conform informațiilor oferite de oamenii legii, un echipaj al Poliției, aflat în misiune de serviciu, ajungând […] Articolul Fetiță din Bravicea, rănită după ce sania pe care se afla s-a lovit de roata unei mașini de Poliție apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:20
Cheltuielile pentru extrădarea lui Vlad Plahotniuc din Grecia se ridică la aproximativ 100 de mii de lei, sumă ce, conform legii, trebuie achitată de inculpat. Procurorul de caz, Alexandru Cernei, a precizat că a depus un demers în instanță, care va fi anexat la dosar. „Am depus o cerere prin care am solicitat anexarea actelor […] Articolul Cât a costat extrădarea lui Vlad Plahotniuc din Grecia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:10
Institutul de Medicină Urgentă din Republica Moldova și Centrul Medical Meir din Israel au încheiat un memorandum de înțelegere care stabilește cadrul general de cooperare bilaterală în domeniul medical, educațional, științific și al inovării în sănătate. Documentul a fost semnat astăzi, 9 februarie 2026, la Kfar Saba, de către directorul Centrului Medical Meir, profesorul Jacob […] Articolul R. Moldova și Israel, pași spre intensificarea cooperării în domeniul medical apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Bacalaureat 2026: Mai multe facilități pentru cei care își doresc nota „10” din oficiu la limba străină # Vocea Basarabiei
Candidații care își doresc să obțină nota „10” din oficiu la examenul de bacalaureat la limba străină vor beneficia de mai multe facilități. În acest sens, Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au actualizat metodologia de acordare a notei „10” din oficiu la proba de limbă străină din cadrul examenului […] Articolul Bacalaureat 2026: Mai multe facilități pentru cei care își doresc nota „10” din oficiu la limba străină apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:30
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 09.02.2026, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru marți, 10 februarie. Astfel, litrul de benzină va costa 23,16 lei, cu 2 bani mai mult decât astăzi. De asemenea, motorina se va scumpi cu 4 bani, urmând a fi comercializată cu prețul de 20,18 lei/litru. Articolul ANRE, noi prețuri la benzină și motorină. Cât vor costa mâine carburanții apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:10
Compania Termoelectrica a depus astăzi, 9 februarie, un demers de ajustare a prețului pentru energia electrică produsă, dar și a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor pentru anul 2026. Decizia vine după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat săptămâna trecută un preț mai mic pentru gaze naturale. „Modificarea tarifelor este influențată […] Articolul Termoelectrica, pas important spre ajustarea tarifelor la energia termică apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
Un tânăr de 25 de ani a fost reținut de oamenii legii, fiind suspectat de crearea și conducerea unei organizații criminale care ar fi activat în interiorul mai multor penitenciare. Această grupare ar fi fost afiliată rețelei interlope „Kitaeț”. Conform informațiilor oferite de Poliție, într-o perioadă nedeterminată, în mai multe instituții penitenciare din Republica Moldova […] Articolul (VIDEO) Un tânăr, reținut pentru coordonarea unei organizații criminale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
Avansarea R. Moldova pe calea integrării europene, în atenția oficialilor de la Chișinău și Berlin # Vocea Basarabiei
Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit astăzi, 9 februarie, cu deputatul în Bundestagul german, Tilman Kuban. Părțile au discutat despre avansarea Republicii Moldova pe calea integrării europene, măsurile pentru stimularea creșterii economice și atragerea investițiilor, dar și despre evoluțiile mediului de securitate regional. Astfel, Alexandru Munteanu a menționat că Guvernul se concentrează pe două obiective majore: […] Articolul Avansarea R. Moldova pe calea integrării europene, în atenția oficialilor de la Chișinău și Berlin apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:50
Poliția: Biserica din Dereneu nu a fost încuiată de oamenii legii, ci blocată din interior de preotul Mitropoliei Moldovei # Vocea Basarabiei
Biserica din satul Dereneu, raionul Călărași, nu este încuiată de oamenii legii, dar este blocată din interior de preotul care reprezintă Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove. Precizările au fost făcute de Poliție, în contextul disensiunilor apărute la Dereneu, unde reprezentanții Mitropoliei Moldovei, subordonată canonic Patriarhiei Ruse, încearcă să preia ilegal biserica, transmisă prin decizia […] Articolul Poliția: Biserica din Dereneu nu a fost încuiată de oamenii legii, ci blocată din interior de preotul Mitropoliei Moldovei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
Războiul hibrid al Rusiei în Europa nu are întotdeauna succes, iar Republica Moldova reprezintă un exemplu elocvent în acest sens, conform unei analize publicate de jurnalistul Peter Pomerantsev pe Financial Times. Estimările artă că deși Kremlinul a cheltuit sute de milioane de euro pentru atacuri cibernetice, cumpărare de voturi și influențarea presei, Putin nu a […] Articolul Financial Times: R. Moldova combate propaganda rusească înaintea întregii Europe apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:50
Un bărbat de 40 de ani din Hâncești a fost amendat cu 55 mii lei pentru coruperea alegătorilor în cadrul alegerilor prezidențiale din 2024 și a referendumului privind aderarea la UE. Conform informațiilor oferite de Procuratura Generală, în perioada august – octombrie 2024, bărbatul ar fi oferit sume între 1000 și 2700 lei mai multor […] Articolul Bărbat din Hâncești, amendă de zeci de mii de lei pentru coruperea alegătorilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
11:30
Agenția pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat retragerea de pe piață a mai multor loturi de lapte praf pentru bebeluși. Decizia a fost luată de producătorul Danone, ca măsură de precauție, după verificarea trasabilității și în conformitate cu noile recomandări ale EFSA privind nivelurile admise pentru anumite substanțe. „Ca urmare a exercițiului de verificare a […] Articolul Mai multe loturi de lapte praf, retrase de pe piață: Care este motivul apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:10
O femeie de 80 de ani a ajuns la spital după ce s-a intoxicat cu produsele de ardere din cauza nerespectării regulilor de exploatare a sobei de încălzit. Incidentul a avut loc duminica, 8 februarie, în localitatea Orac din raionul Leova. Conform informațiilor oferite de IGSU, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora […] Articolul Intoxicație cu fum la Leova: O femeie a ajuns la spital apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
Laboratorul pentru Controlul Calității Medicamentelor din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) s-a clasat în top 10 laboratoare din Europa în cadrul testelor internaționale PTS 2025, organizate de Directoratul European pentru Calitatea Medicamentelor (EDQM). Studiile PTS sunt organizate anual de către EDQM și au drept obiectiv evaluarea performanțelor laboratoarelor de control al medicamentelor prin […] Articolul Un laborator din Republica Moldova, printre cele mai bune din Europa apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
Peste 130 de activități culturale vor fi organizate săptămâna aceasta în cadrul celei de-a patra ediții a Campaniei Naționale de Lectură, desfășurată în Republica Moldova. Evenimentele se vor avea loc în perioada 9–15 februarie 2026 și vor include cluburi de lectură pentru copii, tineri și adulți, ateliere de scriere creativă și ilustrare de carte, întâlniri […] Articolul Cea de-a patra ediție a Campaniei Naționale de Lectură, lansată în R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:00
Un judecător din Soroca a fost trimis în judecată, fiind acuzat de conducerea unui automobil în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, dosarul a fost expediat la instanța de judecată după finalizarea urmăririi penale. Incidentul a avut loc în seara zilei de 9 octombrie 2025. Conform probelor, bărbatul, aflat sub […] Articolul Un judecător din Soroca, trimis în judecată după ce ar fi urcat beat la volan apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:10
Cele mai multe medicamente rebutate de pe piața Republicii Moldova provin de la producători din India, arată raportul anual al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), citat de mold-street.com. Este vorba despre produse farmaceutice neconforme, retrase din uz sau distruse, inclusiv medicamente cu termen de valabilitate expirat, produse contrafăcute, cu deficiențe de calitate (modificări fizico-chimice) […] Articolul Cele mai multe medicamente rebutate în R. Moldova provin din India apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:10
Consiliul pentru Pace al lui Trump se reunește pe 19 februarie la Washington. Viktor Orban confirmă participarea # Vocea Basarabiei
Consiliul pentru Pace, inițiativă lansată de președintele american Donald Trump, va organiza prima reuniune a liderilor pe 19 februarie, la Washington, D.C. Informația a fost confirmată de un oficial al guvernului SUA, fără a oferi detalii suplimentare. Potrivit Axios, întâlnirea va avea loc la Institutul American pentru Pace și va funcționa totodată ca o conferință […] Articolul Consiliul pentru Pace al lui Trump se reunește pe 19 februarie la Washington. Viktor Orban confirmă participarea apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Atelier comun de instruire România–Republica Moldova pentru intervenții în spații închise, organizat la Iași # Vocea Basarabiei
În municipiul Iași, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Vasile Lupu” Iași, s-a desfășurat primul atelier de instruire teoretică și practică destinat perfecționării și omogenizării tehnicilor și tacticilor de acțiune în lupta la distanță foarte mică și în spații închise sau înguste, informează Inspectoratul General de Carabinieri. Activitatea a fost organizată în cadrul unui proiect […] Articolul Atelier comun de instruire România–Republica Moldova pentru intervenții în spații închise, organizat la Iași apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
Administrația Națională a Drumurilor: Drumurile naționale sunt practicabile, dar se semnalează ghețuș pe unele sectoare # Vocea Basarabiei
La această oră, drumurile din rețeaua națională sunt practicabile. Partea carosabilă este umedă, iar pe anumite sectoare din regiunile de Nord și Centru ale țării se semnalează ghețuș. În ultimele 12 ore, în zonele de Nord, Centru și Sud, drumarii au continuat lucrările de patrulare și intervenție pentru prevenirea și combaterea lunecușului, în scopul asigurării […] Articolul Administrația Națională a Drumurilor: Drumurile naționale sunt practicabile, dar se semnalează ghețuș pe unele sectoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:40
Toți consumatorii afectați de chiciură au fost reconectați la rețeaua de energie electrică # Vocea Basarabiei
Toți consumatorii care au rămas fără energie electrică în urma chiciurei din ultimele zile au fost reconectați la rețea pe parcursul nopții trecute. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a mulțumit inginerilor și echipelor din teren pentru efortul depus în vederea restabilirii alimentării cu energie electrică. „Până la ora 6:00 dimineața, toți consumatorii care au rămas fără […] Articolul Toți consumatorii afectați de chiciură au fost reconectați la rețeaua de energie electrică apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
IGSU: 35 de misiuni de intervenție în 24 de ore, din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Vocea Basarabiei
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au realizat 35 de misiuni de intervenție ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Salvatorii și pompierii au intervenit pentru deblocarea și tractarea mai multor mijloace de transport, inclusiv ambulanțe rămase blocate sau derapate de pe carosabil din […] Articolul IGSU: 35 de misiuni de intervenție în 24 de ore, din cauza condițiilor meteo nefavorabile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
7 februarie 2026
10:10
Vreme instabilă și risc de polei pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pe 7 februarie # Vocea Basarabiei
Pe parcursul zilei de 7 februarie, vremea va fi instabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit prognozelor meteorologice, sunt prognozate precipitații sub formă de lapoviță, iar pe alocuri se va forma polei și ghețuș. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile aerului se vor situa în jurul valorii de 0°C, condiții care favorizează […] Articolul Vreme instabilă și risc de polei pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pe 7 februarie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:00
Igor Grosu: Depistarea unei noi drone confirmă caracterul agresiv și expansionist al Federației Ruse # Vocea Basarabiei
Depistarea unei noi drone pe teritoriul Republicii Moldova demonstrează caracterul agresiv și expansionist al Federației Ruse, care nu respectă integritatea teritorială a țării și a sfidat în mod repetat statutul de neutralitate. Declarația a fost făcută astăzi de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul unei emisiuni difuzate de TVR Moldova, informează MOLDPRES. Speakerul Legislativului s-a […] Articolul Igor Grosu: Depistarea unei noi drone confirmă caracterul agresiv și expansionist al Federației Ruse apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:00
Peste 3 000 de consumatori au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Vocea Basarabiei
Peste 3 000 de consumatori din nordul, centrul și sudul Republicii Moldova au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Echipele de intervenție sunt mobilizate în teren, iar lucrările de restabilire a alimentării cu energie electrică continuă. Potrivit Ministerului Energiei, Premier Energy Distribution a raportat un număr total de 2 425 de consumatori […] Articolul Peste 3 000 de consumatori au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
MAI își mobilizează efectivele pentru combaterea poleiului și asigurarea siguranței cetățenilor # Vocea Basarabiei
Ministerul Afacerilor Interne își mobilizează efectivele pentru a face față condițiilor meteo dificile din țară, marcate de polei și ghețuș, anunțând intervenții în mai multe localități pentru siguranța cetățenilor. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, echipele instituției acționează în comun pentru îndepărtarea gheții și asigurarea deplasării în siguranță a populației, intervențiile fiind concentrate în […] Articolul MAI își mobilizează efectivele pentru combaterea poleiului și asigurarea siguranței cetățenilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
6 februarie 2026
20:30
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 06.02.2026, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:40
MAE al R. Moldova, reacție după ce o dronă a fost descoperită în apropierea satului Sofia # Vocea Basarabiei
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a venit cu o reacție după ce astăzi, 6 februarie, o dronă a fost descoperită în apropierea localității Sofia din raionul Drochia. Astfel, diplomația de la Chișinău condamnă ferm orice incident care poate reprezenta o încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova și o potențială amenințare la adresa securității […] Articolul MAE al R. Moldova, reacție după ce o dronă a fost descoperită în apropierea satului Sofia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
O dronă a fost descoperită vineri, 6 februarie, în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo. Poliția informează că perimetrul este asigurat, iar experții Secției tehnico-explozive urmează să examineze obiectul în detaliu. Autoritățile reamintesc cetățenilor să nu se apropie de astfel de obiecte și să respecte solicitările oamenilor legii. Articolul O nouă dronă, descoperită într-o localitate din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:00
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 06.02.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Circulația transportului de mare tonaj a fost sistată până sâmbătă dimineață, 7 februarie, ora 06:00, anunță Poliția Republicii Moldova. Măsura a fost luată pentru a asigura siguranța rutieră și buna desfășurare a traficului. Conducătorii auto, aflați în trafic, vor fi informați despre reluarea circulației. În acest context, Poliția reamintește detalii importante pentru șoferi: De asemenea, […] Articolul Circulația transportului de mare tonaj, suspendată până sâmbătă dimineață apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:30
Alexandru Munteanu avertizează asupra unor mesaje false din mediul online care folosesc identitatea sa # Vocea Basarabiei
Premierul Alexandru Munteanu atenționează că, în ultimele zile, pe rețelele sociale au apărut mesaje și reclame care folosesc în mod fraudulos imaginea și vocea sa. Oficialul a subliniat că toate aceste mesaje sunt trucate și au drept scop să inducă în eroare cetățenii. „Falsurile arată tot mai real și pot înșela mult mai ușor. În […] Articolul Alexandru Munteanu avertizează asupra unor mesaje false din mediul online care folosesc identitatea sa apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Guvernatoarea BNM și reprezentanții Camerei de Comerț Franța–Moldova, discuții privind cooperarea economică # Vocea Basarabiei
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a avut astăzi, 6 februarie, o întrevedere cu președintele Camerei de Comerț și Industrie Franța–Moldova, Emmanuel Skoulios, dar și cu vicepreședintele, Dumitru Cozmolici. Părțile au discutat despre perspectivele de cooperare economică și investițională în contextul procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. „Ne bucurăm că R. Moldova devine […] Articolul Guvernatoarea BNM și reprezentanții Camerei de Comerț Franța–Moldova, discuții privind cooperarea economică apare prima dată în Vocea Basarabiei.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.