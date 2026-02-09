R. Moldova și Israel, pași spre intensificarea cooperării în domeniul medical

09:40

Mai multe localități din Republica Moldova au rămas fără curent din cauza condițiilor meteorologice dificile. Conform datelor prezentate de Ministerul Energiei, la ora 6:00, în zona de centru-sud a fost înregistrat un număr total de 1 256 de consumatori afectați în localitățile Slobozia și Răscăieții Noi din raionul Ștefan Vodă. Pentru remedierea avariilor au fost […]