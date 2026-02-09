Bărbat din Hâncești, amendă de zeci de mii de lei pentru coruperea alegătorilor

16:40

Peste 200 de pacienți cu diverse tipuri de traume s-au adresat astăzi, 5 februarie, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Institutului de Medicină Urgentă (IMU) din Chișinău în contextul condițiilor meteo nefavorabile și al formării ghețușului pe trotuare. Conform datelor oficiale, până la ora 14:30, au fost consultați și investigați 220 de pacienți cu