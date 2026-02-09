ȘTIRI cu Natalia Catan din 09.02.2026, ora 17:00

17:10

O fetiță de 7 ani a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce sania pe care se afla s-a lovit de roata unei mașini de Poliție. Incidentul s-a produs în jurul orei 13:00, în satul Bravicea din raionul Călărași. Conform informațiilor oferite de oamenii legii, un echipaj al Poliției, aflat în misiune de serviciu, ajungând […]