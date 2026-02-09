Ministrul Culturii: „Situația de la Dereneu nu trebuie să fie exploatată politic”

15:20

O Europă puternică nu este completă fără Republica Moldova, Ucraina și țările din Balcanii de Vest. Declarații în acest au fost făcute de ministrul Afacerilor Externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys, care se află într-o oficială la Chișinău. În cadrul unei conferințe de presă susținută alături de ministrul de Externe de la Chișinău, Mihai Popșoi, șeful […] Articolul (VIDEO) Ministrul de Externe al Lituaniei, la Chișinău: O Europă puternică nu este completă fără R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.