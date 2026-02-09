Avansarea R. Moldova pe calea integrării europene, în atenția oficialilor de la Chișinău și Berlin

08:50

Maia Sandu afirmă că o eventuală unire cu România ar spori siguranța Republicii Moldova, dar subliniază că deocamdată acest deziderat nu este susținut de majoritatea cetățenilor. Astfel, șefa statului precizează că autoritățile acționează în limitele Constituției și ale voinței majorității. „Eu vreau să știu R. Moldova în siguranță, asta este preocuparea mea majoră. Bineînțeles că […] Articolul Maia Sandu, din nou despre Unire: R. Moldova ar fi în mai mare siguranță protejată de România apare prima dată în Vocea Basarabiei.