Avansarea R. Moldova pe calea integrării europene, în atenția oficialilor de la Chișinău și Berlin
Vocea Basarabiei, 9 februarie 2026 13:10
Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit astăzi, 9 februarie, cu deputatul în Bundestagul german, Tilman Kuban. Părțile au discutat despre avansarea Republicii Moldova pe calea integrării europene, măsurile pentru stimularea creșterii economice și atragerea investițiilor, dar și despre evoluțiile mediului de securitate regional. Astfel, Alexandru Munteanu a menționat că Guvernul se concentrează pe două obiective majore:
• • •
Acum 30 minute
13:10
Avansarea R. Moldova pe calea integrării europene, în atenția oficialilor de la Chișinău și Berlin
Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit astăzi, 9 februarie, cu deputatul în Bundestagul german, Tilman Kuban. Părțile au discutat despre avansarea Republicii Moldova pe calea integrării europene, măsurile pentru stimularea creșterii economice și atragerea investițiilor, dar și despre evoluțiile mediului de securitate regional. Astfel, Alexandru Munteanu a menționat că Guvernul se concentrează pe două obiective majore: […] Articolul Avansarea R. Moldova pe calea integrării europene, în atenția oficialilor de la Chișinău și Berlin apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum o oră
12:50
Poliția: Biserica din Dereneu nu a fost încuiată de oamenii legii, ci blocată din interior de preotul Mitropoliei Moldovei # Vocea Basarabiei
Biserica din satul Dereneu, raionul Călărași, nu este încuiată de oamenii legii, dar este blocată din interior de preotul care reprezintă Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove. Precizările au fost făcute de Poliție, în contextul disensiunilor apărute la Dereneu, unde reprezentanții Mitropoliei Moldovei, subordonată canonic Patriarhiei Ruse, încearcă să preia ilegal biserica, transmisă prin decizia
Acum 2 ore
12:10
Războiul hibrid al Rusiei în Europa nu are întotdeauna succes, iar Republica Moldova reprezintă un exemplu elocvent în acest sens, conform unei analize publicate de jurnalistul Peter Pomerantsev pe Financial Times. Estimările artă că deși Kremlinul a cheltuit sute de milioane de euro pentru atacuri cibernetice, cumpărare de voturi și influențarea presei, Putin nu a
11:50
Un bărbat de 40 de ani din Hâncești a fost amendat cu 55 mii lei pentru coruperea alegătorilor în cadrul alegerilor prezidențiale din 2024 și a referendumului privind aderarea la UE. Conform informațiilor oferite de Procuratura Generală, în perioada august – octombrie 2024, bărbatul ar fi oferit sume între 1000 și 2700 lei mai multor
11:30
Agenția pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat retragerea de pe piață a mai multor loturi de lapte praf pentru bebeluși. Decizia a fost luată de producătorul Danone, ca măsură de precauție, după verificarea trasabilității și în conformitate cu noile recomandări ale EFSA privind nivelurile admise pentru anumite substanțe. „Ca urmare a exercițiului de verificare a
Acum 4 ore
11:10
O femeie de 80 de ani a ajuns la spital după ce s-a intoxicat cu produsele de ardere din cauza nerespectării regulilor de exploatare a sobei de încălzit. Incidentul a avut loc duminica, 8 februarie, în localitatea Orac din raionul Leova. Conform informațiilor oferite de IGSU, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora
10:50
Laboratorul pentru Controlul Calității Medicamentelor din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) s-a clasat în top 10 laboratoare din Europa în cadrul testelor internaționale PTS 2025, organizate de Directoratul European pentru Calitatea Medicamentelor (EDQM). Studiile PTS sunt organizate anual de către EDQM și au drept obiectiv evaluarea performanțelor laboratoarelor de control al medicamentelor prin
10:20
Peste 130 de activități culturale vor fi organizate săptămâna aceasta în cadrul celei de-a patra ediții a Campaniei Naționale de Lectură, desfășurată în Republica Moldova. Evenimentele se vor avea loc în perioada 9–15 februarie 2026 și vor include cluburi de lectură pentru copii, tineri și adulți, ateliere de scriere creativă și ilustrare de carte, întâlniri
10:00
Un judecător din Soroca a fost trimis în judecată, fiind acuzat de conducerea unui automobil în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, dosarul a fost expediat la instanța de judecată după finalizarea urmăririi penale. Incidentul a avut loc în seara zilei de 9 octombrie 2025. Conform probelor, bărbatul, aflat sub
Acum 6 ore
08:10
Cele mai multe medicamente rebutate de pe piața Republicii Moldova provin de la producători din India, arată raportul anual al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), citat de mold-street.com. Este vorba despre produse farmaceutice neconforme, retrase din uz sau distruse, inclusiv medicamente cu termen de valabilitate expirat, produse contrafăcute, cu deficiențe de calitate (modificări fizico-chimice)
Acum 8 ore
07:10
Consiliul pentru Pace al lui Trump se reunește pe 19 februarie la Washington. Viktor Orban confirmă participarea # Vocea Basarabiei
Consiliul pentru Pace, inițiativă lansată de președintele american Donald Trump, va organiza prima reuniune a liderilor pe 19 februarie, la Washington, D.C. Informația a fost confirmată de un oficial al guvernului SUA, fără a oferi detalii suplimentare. Potrivit Axios, întâlnirea va avea loc la Institutul American pentru Pace și va funcționa totodată ca o conferință
Ieri
10:50
Atelier comun de instruire România–Republica Moldova pentru intervenții în spații închise, organizat la Iași # Vocea Basarabiei
În municipiul Iași, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Vasile Lupu" Iași, s-a desfășurat primul atelier de instruire teoretică și practică destinat perfecționării și omogenizării tehnicilor și tacticilor de acțiune în lupta la distanță foarte mică și în spații închise sau înguste, informează Inspectoratul General de Carabinieri. Activitatea a fost organizată în cadrul unui proiect
10:50
Administrația Națională a Drumurilor: Drumurile naționale sunt practicabile, dar se semnalează ghețuș pe unele sectoare # Vocea Basarabiei
La această oră, drumurile din rețeaua națională sunt practicabile. Partea carosabilă este umedă, iar pe anumite sectoare din regiunile de Nord și Centru ale țării se semnalează ghețuș. În ultimele 12 ore, în zonele de Nord, Centru și Sud, drumarii au continuat lucrările de patrulare și intervenție pentru prevenirea și combaterea lunecușului, în scopul asigurării
10:40
Toți consumatorii afectați de chiciură au fost reconectați la rețeaua de energie electrică # Vocea Basarabiei
Toți consumatorii care au rămas fără energie electrică în urma chiciurei din ultimele zile au fost reconectați la rețea pe parcursul nopții trecute. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a mulțumit inginerilor și echipelor din teren pentru efortul depus în vederea restabilirii alimentării cu energie electrică. „Până la ora 6:00 dimineața, toți consumatorii care au rămas fără
10:30
IGSU: 35 de misiuni de intervenție în 24 de ore, din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Vocea Basarabiei
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au realizat 35 de misiuni de intervenție ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Salvatorii și pompierii au intervenit pentru deblocarea și tractarea mai multor mijloace de transport, inclusiv ambulanțe rămase blocate sau derapate de pe carosabil din
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Vreme instabilă și risc de polei pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pe 7 februarie # Vocea Basarabiei
Pe parcursul zilei de 7 februarie, vremea va fi instabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit prognozelor meteorologice, sunt prognozate precipitații sub formă de lapoviță, iar pe alocuri se va forma polei și ghețuș. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile aerului se vor situa în jurul valorii de 0°C, condiții care favorizează
10:00
Igor Grosu: Depistarea unei noi drone confirmă caracterul agresiv și expansionist al Federației Ruse # Vocea Basarabiei
Depistarea unei noi drone pe teritoriul Republicii Moldova demonstrează caracterul agresiv și expansionist al Federației Ruse, care nu respectă integritatea teritorială a țării și a sfidat în mod repetat statutul de neutralitate. Declarația a fost făcută astăzi de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul unei emisiuni difuzate de TVR Moldova, informează MOLDPRES. Speakerul Legislativului s-a
10:00
Peste 3 000 de consumatori au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Vocea Basarabiei
Peste 3 000 de consumatori din nordul, centrul și sudul Republicii Moldova au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Echipele de intervenție sunt mobilizate în teren, iar lucrările de restabilire a alimentării cu energie electrică continuă. Potrivit Ministerului Energiei, Premier Energy Distribution a raportat un număr total de 2 425 de consumatori
09:50
MAI își mobilizează efectivele pentru combaterea poleiului și asigurarea siguranței cetățenilor # Vocea Basarabiei
Ministerul Afacerilor Interne își mobilizează efectivele pentru a face față condițiilor meteo dificile din țară, marcate de polei și ghețuș, anunțând intervenții în mai multe localități pentru siguranța cetățenilor. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, echipele instituției acționează în comun pentru îndepărtarea gheții și asigurarea deplasării în siguranță a populației, intervențiile fiind concentrate în
6 februarie 2026
20:30
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 06.02.2026, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:40
MAE al R. Moldova, reacție după ce o dronă a fost descoperită în apropierea satului Sofia # Vocea Basarabiei
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a venit cu o reacție după ce astăzi, 6 februarie, o dronă a fost descoperită în apropierea localității Sofia din raionul Drochia. Astfel, diplomația de la Chișinău condamnă ferm orice incident care poate reprezenta o încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova și o potențială amenințare la adresa securității
19:10
O dronă a fost descoperită vineri, 6 februarie, în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo. Poliția informează că perimetrul este asigurat, iar experții Secției tehnico-explozive urmează să examineze obiectul în detaliu. Autoritățile reamintesc cetățenilor să nu se apropie de astfel de obiecte și să respecte solicitările oamenilor legii.
19:00
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 06.02.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Circulația transportului de mare tonaj a fost sistată până sâmbătă dimineață, 7 februarie, ora 06:00, anunță Poliția Republicii Moldova. Măsura a fost luată pentru a asigura siguranța rutieră și buna desfășurare a traficului. Conducătorii auto, aflați în trafic, vor fi informați despre reluarea circulației. În acest context, Poliția reamintește detalii importante pentru șoferi: De asemenea,
18:30
Alexandru Munteanu avertizează asupra unor mesaje false din mediul online care folosesc identitatea sa # Vocea Basarabiei
Premierul Alexandru Munteanu atenționează că, în ultimele zile, pe rețelele sociale au apărut mesaje și reclame care folosesc în mod fraudulos imaginea și vocea sa. Oficialul a subliniat că toate aceste mesaje sunt trucate și au drept scop să inducă în eroare cetățenii. „Falsurile arată tot mai real și pot înșela mult mai ușor. În
18:00
Guvernatoarea BNM și reprezentanții Camerei de Comerț Franța–Moldova, discuții privind cooperarea economică # Vocea Basarabiei
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a avut astăzi, 6 februarie, o întrevedere cu președintele Camerei de Comerț și Industrie Franța–Moldova, Emmanuel Skoulios, dar și cu vicepreședintele, Dumitru Cozmolici. Părțile au discutat despre perspectivele de cooperare economică și investițională în contextul procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. „Ne bucurăm că R. Moldova devine
17:50
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a avut astăzi, 6 februarie, o întrevedere cu președintele Camerei de Comerț și Industrie Franța–Moldova, Emmanuel Skoulios, dar și cu vicepreședintele, Dumitru Cozmolici. Părțile au discutat despre perspectivele de cooperare economică și investițională în contextul procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. „Ne bucurăm că R. Moldova devine […] Articolul Cooperarea economică dintre R. Moldova și Franța, discutată la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că va reduce cu 20% salariile directorilor Consiliului de Administrație, începând cu februarie 2026. Potrivit instituției, hotărârea a fost luată în urma unei analize interne privind politica de guvernanță și responsabilitatea instituțională față de contextul economic și social. „Decizia este una asumată la nivel instituțional și
16:50
O companie controlată de Șor emite „bilete la ordin” în format fizic pentru a ocoli sancțiunile internaționale # Vocea Basarabiei
Compania A7, fondată și controlată de oligarhul fugar Ilan Șor, continuă să activeze în parteneriat cu banca rusă de stat Promsvyazbank, chiar și după ce a fost vizată de sancțiuni impuse de SUA, Regatul Unit și Uniunea Europeană. Potrivit publicației Financial Times, firma a început să emită „bilete la ordin" (vekseli) în format fizic, utilizate pentru
16:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu ministrul Afacerilor Externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys, aflat într-o vizită la Chișinău. Cei doi oficiali au discutat despre aprofundarea relațiilor dintre cele două state și despre susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Menționăm că șeful diplomației lituaniene, Kęstutis Budrys, efectuează astăzi, 6 februarie, o
16:10
(VIDEO) Atenție, pasageri! Posibile întârzieri ale zborurilor pe Aeroportul Internațional Chișinău # Vocea Basarabiei
Unele zboruri pot înregistra întârzieri, iar programul curselor poate suferi modificări din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, informează reprezentanții Aeroportului Internațional „Eugen Doga" din Chișinău. Potrivit sursei citate, aeronavele aflate la sol necesită efectuarea procedurii speciale de degivrare (de-icing), o etapă obligatorie înainte de decolare. „Procedura de de
15:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un nou cod galben de polei și ghețuș pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă în perioada 6 februarie 2026, ora 20:00 – 9 februarie 2026, ora 20:00. Potrivit specialiștilor, în această perioadă, pe întreg teritoriul Republicii Moldova se va menține poleiul, iar pe drumuri se va forma […] Articolul Cod galben de polei și ghețuș, prelungit pe întreg teritoriul Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
(VIDEO) Ministrul de Externe al Lituaniei, la Chișinău: O Europă puternică nu este completă fără R. Moldova # Vocea Basarabiei
O Europă puternică nu este completă fără Republica Moldova, Ucraina și țările din Balcanii de Vest. Declarații în acest au fost făcute de ministrul Afacerilor Externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys, care se află într-o oficială la Chișinău. În cadrul unei conferințe de presă susținută alături de ministrul de Externe de la Chișinău, Mihai Popșoi, șeful […] Articolul (VIDEO) Ministrul de Externe al Lituaniei, la Chișinău: O Europă puternică nu este completă fără R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
Un medic, cercetat penal pentru viol, a fost concediat de la Spitalul Clinic de Psihiatrie # Vocea Basarabiei
Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, cercetat penal pentru viol, a fost concediat de la Spitalul Clinic de Psihiatrie. Un anunț în acest sens a fost făcut de Ministerul Sănătății de la Chișinău. Potrivit instituției, în prezent acesta nu mai activează în nicio unitate medicală aflată în subordinea ministerului.„Contractul individual de muncă al acestuia a fost încetat […] Articolul Un medic, cercetat penal pentru viol, a fost concediat de la Spitalul Clinic de Psihiatrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
Accesul mijloacelor de transport de mare tonaj în Republica Moldova a fost suspendat temporar din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit Serviciului Vamal, în prezent, sunt instituite restricții de circulație pentru camioane pe traseele naționale, fiind suspendată temporar autorizarea accesului în Republica Moldova pentru mijloacele de transport de mare tonaj. Măsura a fost dispusă din cauza […] Articolul Accesul camioanelor în Republica Moldova, suspendat temporar apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
Prețurile la carburanți au crescut, în mod constant, de la începutul anului 2026, iar tendința se va menține și în acest weekend. Conform datelor publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în perioada 7 – 9 februarie, litrul de benzină va costa 23,14 lei, cu 2 bani mai mult decât astăzi. De asemenea, prețul motorinei […] Articolul Cât vor costa carburanții în weekend apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
15 persoane au fost reținute în urma unor percheziții la un așa-zis centru de apel din Chișinău, fiind suspectate de escrocherii și spălare de bani, cu un rulaj lunar estimat la aproximativ 2 milioane de dolari. Suspecții, cu vârste între 24 și 36 de ani, sunt din regiunea transnistreană și din raioanele de sud ale […] Articolul Escrocherie cu investiții false la Chișinău: 15 suspecți, reținuți apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Circulația pe mai multe drumuri din Republica Moldova se desfășoară în condiții dificile din cauza ghețușului și a poleiului. Potrivit Administrației Națională a Drumurilor, echipele de intervenție monitorizează situația, patrulează permanent și intervin pentru menținerea siguranței traficului. „Pe drumul național M5, sectorul Anenii Noi, s-a intervenit pentru remorcarea camioanelor derapate. De asemenea, o autospecială de […] Articolul (VIDEO) Trafic dificil în R. Moldova: Ghețuș și polei pe mai multe drumuri apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
Un oficial militar rus de rang înalt, locotenent-generalul Vladimir Alekseiev, a fost transportat de urgență la spital după ce a fost împușcat vineri într-un imobil rezidențial din sud-vestul Moscovei, a relatat presa de stat, citând anchetatori. Alekseiev este adjunctul șefului Direcției Principale a Statului Major General din cadrul Ministerului Apărării, transmite Agerpres. „O persoană neidentificată […] Articolul Un oficial militar rus de rang înalt, împușcat la Moscova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:20
Operatorul de telecomunicații Moldcell a preluat controlul asupra companiei Accent Electronic. Tranzacția a fost autorizată de Consiliul Concurenței, care a constatat că aceasta nu va afecta mediul concurențial din Republica Moldova. Potrivit instituției, Moldcell va achiziționa 100% din acțiunile societății „Accent Electronic”, obținând control unic asupra acesteia. Autoritatea de concurență a stabilit că operațiunea întrunește pragurile legale […] Articolul Consiliul Concurenței a aprobat preluarea Accent Electronic de către Moldcell apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:40
74 de instituții de învățământ din Republica Moldova vor fi închise vineri, 6 februarie, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, elevii acestor școli vor recupera orele ulterior. Totodată, în alte 571 de școli, procesul educațional este organizat online, dintre care cele mai multe în mun. Chișinău – 147, raionul Florești – […] Articolul Mai multe școli din R. Moldova, închise din cauza condițiilor meteo apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:00
(FOTO) Ambulanțe și mașini, blocate pe drumuri din cauza ghețușului: Zeci de intervenții ale IGSU # Vocea Basarabiei
Echipele de salvatori au intervenit joi, 5 februarie, în mai multe situații pentru deblocarea și tractarea mijloacelor de transport și pentru sprijinirea echipajelor medicale, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile care au provocat polei și ghețuș în întreaga Republică Moldova. Astfel, în total, echipele de salvatori au realizat 8 misiuni de tractare a autovehiculelor și […] Articolul (FOTO) Ambulanțe și mașini, blocate pe drumuri din cauza ghețușului: Zeci de intervenții ale IGSU apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:40
Zeci de localități din R. Moldova, fără energie electrică din cauza condițiilor meteo # Vocea Basarabiei
Mai multe localități din Republica Moldova au rămas fără curent din cauza condițiilor meteorologice dificile. Conform datelor prezentate de Ministerul Energiei, la ora 6:00, în zona de centru-sud a fost înregistrat un număr total de 1 256 de consumatori afectați în localitățile Slobozia și Răscăieții Noi din raionul Ștefan Vodă. Pentru remedierea avariilor au fost […] Articolul Zeci de localități din R. Moldova, fără energie electrică din cauza condițiilor meteo apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Condițiile meteo nefavorabile, în special poleiul, au determinat mai multe instituții de învățământ din raionul Soroca să suspende prezența fizică a elevilor la ore. Potrivit informațiilor actualizate în această dimineață, o parte dintre elevi învață online, iar alții rămân acasă, urmând să recupereze lecțiile în zilele următoare. Instituții în care cursurile se desfășoară online Conform […] Articolul Poleiul a mutat cursurile online în mai multe școli din raionul Soroca apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:50
Maia Sandu, din nou despre Unire: R. Moldova ar fi în mai mare siguranță protejată de România # Vocea Basarabiei
Maia Sandu afirmă că o eventuală unire cu România ar spori siguranța Republicii Moldova, dar subliniază că deocamdată acest deziderat nu este susținut de majoritatea cetățenilor. Astfel, șefa statului precizează că autoritățile acționează în limitele Constituției și ale voinței majorității. „Eu vreau să știu R. Moldova în siguranță, asta este preocuparea mea majoră. Bineînțeles că […] Articolul Maia Sandu, din nou despre Unire: R. Moldova ar fi în mai mare siguranță protejată de România apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
Prezența tancurilor Abrams la Smârdan confirmă angajamentul SUA pentru securitatea regională, afirmă președintele României Nicușor Dan # Vocea Basarabiei
Prezența tancurilor Abrams ale Armatei SUA în poligonul de la Smârdan confirmă angajamentul „solid” al Statelor Unite pentru securitatea și stabilitatea regiunii, a declarat joi președintele României, Nicușor Dan. „Exercițiile militare desfășurate în ultimele zile la Smârdan, unde forțele românești s-au antrenat alături de cele americane, arată că Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite […] Articolul Prezența tancurilor Abrams la Smârdan confirmă angajamentul SUA pentru securitatea regională, afirmă președintele României Nicușor Dan apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:20
Drumurile R33 și G100 din Hâncești, reabilitate: condiții mai bune de deplasare pentru locuitori # Vocea Basarabiei
După ani de așteptare, drumul R33, care duce spre punctul de trecere a frontierei Leușeni, și drumul G100, ce leagă satul Cărpineni de Mingir, oferă locuitorilor din raionul Hâncești, dar și din regiune, condiții mai bune de deplasare. Progresele înregistrate au fost analizate de premierul Alexandru Munteanu, care a efectuat astăzi o vizită în zonă. […] Articolul Drumurile R33 și G100 din Hâncești, reabilitate: condiții mai bune de deplasare pentru locuitori apare prima dată în Vocea Basarabiei.
5 februarie 2026
20:40
Moțiunea simplă împotriva politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, depusă de opoziție, a fost respinsă de Parlament. După aproximativ cinci ore de dezbateri în plen, moțiunea simplă nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată. Aceasta a fost respinsă cu 54 de voturi „contra” și 34 de voturi „pentru”. Ministra Agriculturii și […] Articolul Moțiunea simplă împotriva politicilor Ministerului Agriculturii a picat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 05.02.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:30
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut astăzi o discuție telefonică cu Ian Borg, ministrul Afacerilor Externe și al Turismului din Malta. Părțile au discutat despre progresele de pe agenda europeană a Republicii Moldova și prioritățile pentru anul 2026. „Malta este cea mai mică țară din Uniunea Europeană, dar se bucură de aceleași drepturi, […] Articolul R. Moldova, interesată de experiența Maltei în procesul de aderare la UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
