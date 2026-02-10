„Reveniți acasă”: MAE avertizează asupra posibilelor citații de înrolare în Rusia

11:50

Sportivi ruşi autorizaţi să concureze ca neutri la Jocurile Olimpice de iarnă au legături cu activităţi de susţinere a războiului din Ucraina, relatează BBC Sport, citat de StirileProTV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Comitetul Internaţional Olimpic a aprobat participarea a 13 sportivi din Rusia la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, în calitate de sportivi neutri … Articolul BBC: Mai mulți sportivi ruși, autorizați ca neutri la Jocurile Olimpice de iarnă, ar fi implicați în activități pro-război apare prima dată în ZUGO.