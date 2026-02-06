MAE al R. Moldova, reacție după ce o dronă a fost descoperită în apropierea satului Sofia

09:40

Un lot de 21 de tone de carne de pui a fost reținut la frontieră și ulterior returnat producătorului, după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella infantis. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), inspectorii Postului de inspecție la frontiera Leușeni au sechestrat întregul lot de carne separată mecanic și congelată.