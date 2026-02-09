Naționala Moldovei de judo revine fără medalii de la Grand Slam-ul de la Paris

09:25

UE se pregătește pentru o săptămână extrem de încărcată, în care liderii vor discuta unele dintre cele mai dificile probleme cu care se confruntă continentul. Misiunea lor: să găsească modalități de a transforma Europa într-un actor global puternic într-o lume din ce în ce mai nemiloasă. Asta înseamnă să sporească competitivitatea economică a UE, să reducă dependența de SUA și să ajute Ucraina să reziste invaziei rusești care durează de patru ani, relatează Politico.