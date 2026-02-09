Limba română, punte de integrare pentru refugiații ucraineni din Republica Moldova
TVR Moldova, 9 februarie 2026 16:10
Departe de casă, dar tot mai aproape de limba română. Refugiații din Ucraina, care se află în Republica Moldova, descoperă cu interes limba țării care i-a primit și o învață pentru a se integra mai ușor. Fie că vor să se angajeze, să-și ajute copiii la teme sau pur și simplu să descopere mai bine cultura locală, tot mai mulți ucraineni fac primii pași în studierea limbii române.
Acum 5 minute
16:30
Extrădarea fostului lider PDM, Vladimir Plahotniuc, din Grecia în Republica Moldova a costat statul aproximativ 100.000 de lei, cheltuieli care, potrivit legii, trebuie achitate de inculpat. Informația a fost făcută publică de procurorul care instrumentează dosarul „Frauda Bancară”, Alexandru Cernei.
Acum 30 minute
16:10
Acum o oră
15:50
ICS Lukoil Moldova a confirmat că, pe moment, că este imposibilă achitarea cu cardurile în rețeaua sa de benzinării și că se poate efectua doar plățile în numerar. Compania a declarat pentru TVR Moldova că aceasta este doar „o problemă tehnică” ce va fi soluționată în curând.
15:40
Ministerul Educației a extins criteriile pentru nota „10” din oficiu la examenul de limba străină # TVR Moldova
Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE), au revizuit metodologia de acordare a notei „10” din oficiu la proba de limbă străină din cadrul examenului național de bacalaureat.
Acum 2 ore
15:10
Program gratuit de pregătire pentru examenul de Bac: Peste 1.500 de elevi s-au înscris deja # TVR Moldova
Un program de sprijin destinat absolvenților de liceu, axat pe pregătirea pentru examenul de bacalaureat și orientarea în carieră, a atras deja peste 1.500 de elevi din întreaga țară. Cursurile se desfășoară online și sunt susținute de profesori cu experiență, implicați în elaborarea curriculumului și a testelor de bacalaureat.
15:00
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat pe Facebook că a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, programată pentru 19 februarie, la Washington. Decizia privind participarea României va fi luată după consultări cu partenerii americani.
15:00
Filiala Societății Române de Televiziune SRL intenționează să achiziționeze Adobe Creative Cloud Pro.
14:40
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat că Anton Octavian, consilier din Consiliul local Chițcanii Vechi și Consiliul raional Telenești deține o avere nejustificată în valoare de circa 1,58 milioane de lei. Diferența substanțială a fost identificată între averea dobândită, veniturile declarate și cheltuielile efectuate în perioada 1 august 2016 – 15 noiembrie 2024.
Acum 4 ore
14:10
Astăzi este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva Epilepsiei, o afecțiune neurologică frecvent întâlnită, dar care continuă să fie înconjurată de mituri, temeri și prejudecăți. Ce reprezintă epilepsia, de ce poate fi periculoasă și, mai ales, cum trebuie să acționăm atunci când asistăm la o criză, a explicat academicianul Stanislav Gropa, șeful Catedrei de Neurologie a USMF „Nicolae Testemițanu".
13:50
Președintele SUA, Donald Trump, a criticat dur spectacolul de pauză al lui Bad Bunny de la Super Bowl LX, calificându-l drept „unul dintre cele mai proaste dintotdeauna”, „absolut teribil” într-o postare pe rețelele sociale.
13:40
În fiecare an, în a doua zi de luni din luna februarie, este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva Epilepsiei. Este o inițiativă menită să crească gradul de informare și să combată stigmatizarea acestei afecțiuni. Specialiștii precizează că, în majoritatea cazurilor, epilepsia poate fi ținută sub control prin tratament adecvat, permițând pacienților o viață activă și normală.
12:40
Minora lovită la Strășeni cu mașina, pe zebră, de un polițist cursant, se simte mai bine # TVR Moldova
Adolescenta de 12 ani, accidentată, acum o săptămână, pe o trecere de pietoni din Strășeni, se simte mai bine. Medicii de la Institutul Mamei şi Copilului au declarat pentru TVR Moldova, că pacienta a fost transferată din Secţia Terapie intensivă în cea de Ortopedie.
Acum 6 ore
12:30
Termoelectrica S.A. a depus la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) un demers de ajustare a prețului pentru energia electrică produsă, precum și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor pentru anul 2026, urmare aprobării un nou tarif la gazele naturale pentru consumatorii casnici de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.
12:20
Suspectul în cazul tentativei de asasinat a șefului spionajului rus ar fi tranzitat Chișinăul # TVR Moldova
Unul dintre suspecții implicați în tentativa de asasinat asupra generalului rus Vladimir Alekseev ar fi tranzitat Chișinăul înainte de a ajunge în Rusia, potrivit Serviciului Federal de Securitate al Rusiei. FSB susține că bărbatul a fost recrutat de serviciile ucrainene și transportat pe ruta Kiev–Chișinău–Tbilisi–Moscova, în cadrul unei operațiuni coordonate.
12:10
Mesaj de unitate, storytelling cultural și simbolism. Show vibrant la Super Bowl cu Bad Bunny # TVR Moldova
Bad Bunny a transformat spectacolul de la pauza Super Bowl într-un omagiu vibrant adus Puerto Rico, alături de Lady Gaga, Pedro Pascal, Ricky Martín și alte vedete, într-un show susținut aproape integral în limba spaniolă și cu accente politice puternice.
12:10
Inspectoratul General al Poliției califică acțiunile episcopului de Ungheni și Nisporeni, Petru, din cadrul Mitropoliei Moldovei, la Dereneu, Călărași, drept acțiuni de provocare menite să creeze disensiuni în societate prin folosirea religiei. Pe 8 februarie, ierarhul Mitropoliei Moldovei a mers la Dereneu și a îngenunchiat în fața poliției care păzea biserica pentru a-i permite credincioșilor săi să intre în locaș, aflat în prezent în subordinea Mitropoliei Basarabiei.
11:40
În weekend, polițiștii au fixat peste 2870 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere.
11:10
În dimineața zilei de astăzi pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit pentru stingerea focului, care a afectat un automobil pe strada A. Pușkin din municipiul Cahul.
11:10
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, anunță expedierea în judecată a cauzei penale de învinuire a judecătorului din Soroca, Ghenadie Tocaiuc, de conducere a mașinii în stare de ebrietate avansată.
10:50
La Danone a decis, ca măsură de precauție, retragerea și rechemarea mai multor loturi specifice de formulă pentru sugari de pe piață, identificate ca fiind cele care ar putea depăși nivelurile admise recomandate, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
10:40
O femeie în vârstă de 80 de ani a suportat intoxicație cu produsele de ardere în urma încălcării regulilor antiincendiare la exploatarea sobei de încălzit. Cazul a avut loc într-o gospodărie din satul Orac, raionul Leova.
Acum 8 ore
10:00
Săptămâna lecturii în R. Moldova: Peste 130 de evenimente literare pentru copii, tineri și adulți # TVR Moldova
Peste 130 de activități vor fi desfășurate în toată republica în cadrul celei de-a patra ediții a Campaniei Naționale de Lectură. Acestea vor avea loc în perioada 9–15 februarie 2026 și vor include cluburi de lectură pentru copii, tineri și adulți, ateliere de scriere creativă și ilustrare de carte, întâlniri cu scriitori, expoziții de carte, recitaluri literar-artistice și activități de promovare a lecturii în mediul online.
09:30
Agențiile meteorologice și oamenii de știință specializați în climatologie au indicat posibilitatea formării unui fenomen El Nino în Oceanul Pacific în cursul acestui an – fenomen care ar putea determina creșterea temperaturilor globale până la niveluri record în 2027. Experții au declarat pentru The Guardian că este prea devreme pentru a fi siguri, dar că există semnale în evoluția temperaturilor suprafeței mării în Pacific care sugerează că un fenomen El Nino s-ar putea forma în 2026, potrivit Digi24.ro.
08:40
Trafic în condiții de iarnă pe drumurile naționale. Meteorologii prognozează temperaturi de -17°C # TVR Moldova
Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, potrivit Administrației Naționale a Drumurilor. Carosabilul este parțial umed, pe alocuri cu polei sau zăpadă.
Acum 24 ore
20:10
Concurenţă acerbă pentru titlul de Campion al Europei Centrale și de Est 2026, decernat în acest weekend la Chişinău. Competitori au fost peste 350 de câini din 17 țări. Spectatorii au putut să admire exemplare superbe din 80 de rase diferite, unele dintre ele foarte rare, de la căței de companie, până la câini utilitari sau de pază. Atmosfera a fost una specială, iar copiii au fost cei mai încântaţi de acest spectacol.
19:40
Seară muzicală emoționantă la Sala cu Orgă, în memoria lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici # TVR Moldova
Creaţii muzicale mai puțin cunoscute, semnate de compozitorul Ion Aldea-Teodorovici, dar şi gânduri puse pe hârtie de Doina Aldea-Teodorovici, au răsunat, aseară, într-un recital de excepţie, la Sala cu Orgă din Chişinău. Concertul Simfonic "Focul din Vatră" a fost pus în scenă de fiul celor doi îndrăgiţi artişti români, Cristofor Aldea-Teodorovici, care şi-a asumat misiunea de a duce mai departe mesajul de unitate naţională transmis de părinţii săi.
19:10
Moldovenii din diaspora vor să creeze un consiliu pentru susținerea integrării europene # TVR Moldova
Cetăţeni ai Republicii Moldova, stabiliți în peste 12 țări, au inițiat la Bruxelles procesul de constituire a unui Consiliu al Diasporei, o platformă civică a cărei misiune declarată e să sprijine ţara în drumul spre integrarea europeană. Acest lucru se poate face prin coordonarea implicării comunităților de basarabeni din străinătate și dezvoltarea de proiecte comune în domenii precum informarea, dezvoltarea economică, activismul civic și marketingul de țară.
18:40
100 de zile de Guvern Munteanu: buget, criză energetică și pași spre integrarea europeană # TVR Moldova
Astăzi se împlinesc 100 de zile de când a fost învestit Guvernul Munteanu. O bornă la care putem evalua activitatea ministerelor și putem trage primele concluzii – reușește sau nu acest executiv să răspundă nevoilor și intereselor cetățenilor? În această perioadă, noul guvern a trebuit să întocmească un buget, să facă față unei crize energetice, să demareze o serie de reforme și să avanseze de drumul integrării europene.
18:20
Drumurile sunt practicabile, dar poleiul persistă în nord și centru. Meteorologii: ger până marți # TVR Moldova
Autorităţile rămân în alertă, chiar dacă situaţia pe drumurile naţionale din Republica Moldova s-a îmbunătăţit considerabil. Şoselele sunt practicabile, însă pe anumite sectoare din nordul şi centrul ţării se semnalează în continuare polei, anunță Administrația Națională a Drumurilor. În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit în 35 de situaţii de risc. În general a fost vorba de tractarea unor mijloace de transport, inclusiv ambulanțe, care au deparat de pe carosabil. Primăria Chişinău anunţă că elevii se întorc de mâine în şcoli.
18:10
Când Jeffrey Epstein a dorit să fie prezentat fostului președinte francez Nicolas Sarkozy, a apelat la un prieten bine conectat. „Aș vrea să-l întâlnesc”, i-a scris finanțistul lui Olivier Colom, fost diplomat francez, în octombrie 2013. „Dacă ți se pare distractiv.” „O să întreb”, a răspuns Colom. „Poate fi distractiv. Și acum vorbește engleză!”.
17:40
„Periculos pentru viața mea”. Cel mai mare pericol din mandatele Alei Nemerenco la Sănătate # TVR Moldova
Producerea de anabolizante a fost unul dintre cele mai periculoase proiecte pentru Republica Moldova, inclusiv pentru viața sa, a spus fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, în „Podcastul Lorenei”. În prezent, fosta oficială consideră că Agenția Medicamentului ar trebui să prezinte un raport în care să informeze dacă aceste preparate se mai comercializează în farmacii cum se practica până în 2023, când a fost interzisă fabricarea lor.
17:10
Diana Spătaru, din orașul Ialoveni, nu a renunțat la pasiunea sa, nici în timpul maternității. În laboratorul său, amenajat în curtea casei, creează produse cosmetice artizanale, pentru o îngrijire sănătoasă a pielii.
Ieri
16:10
Trump ar vrea ca un aeroport și o gară să-i poarte numele, în schimbul deblocării unor proiecte # TVR Moldova
Preşedintele SUA, Donald Trump, s-ar fi oferit să deblocheze fonduri federale pentru un proiect-cheie de tunel pe sub râul Hudson din New York dacă liderul minorităţii democrate din Senat, Chuck Schumer, i-ar accepta propunerea de a redenumi cu numele său Aeroportul Dulles din Washington şi gara Penn din New York, au relatat mai multe media americane, potrivit AFP şi Reuters.
15:10
În timp ce majoritatea oamenilor aleg câini sau pisici drept animale de companie, un antreprenor din Chișinău a optat pentru o variantă mai puțin obișnuită. Laurențiu Herghelegiu crește furnici într-o fermă special amenajată, pe care o consideră o soluție practică pentru viața la bloc.
15:00
Primăria municipiului Chișinău anunță că luni, 9 Februarie 2026, procesul educațional în instituțiile de învățământ din municipiu se va desfășura cu prezență fizică.
14:00
Presupusul atacator a fost reținut în Dubai și predat părții ruse. A mai fost reținut încă bărbat, complice la faptă.
13:10
Astăzi gătim ciuperci păstrăv – un adevărat deliciu în bucătărie. Crocante la exterior, fragede în interior, cu un gust deosebit și savuros, ce pot înlocui cu succes carnea într-o masă ușoară. Și partea cea mai bună? Se fac la cuptor, fără prăjire, păstrând aroma naturală și textura crocantă.
11:10
Washington Post anunță retragerea directorului general după concedierea a sute de jurnaliști # TVR Moldova
Washington Post a anunţat sâmbătă retragerea directorului său general Will Lewis, la câteva zile un vast plan pentru suprimarea de posturi în acest cotidian, un pilon important al jurnalismului american deţinut de Jeff Bezos, informează duminică AFP.
11:10
Pe parcursul ultimelor 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au realizat 35 de misiuni, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile înregistrate pe teritoriul țării.
10:10
Cel puțin 13 persoane au murit în Portugalia şi trei în Maroc, din cauza furtunii Leonardo, iar zeci de mii de oameni au fost evacuaţi. Mai multe râuri au ieşit din matcă şi au distrus case şi drumuri pe suprafeţe întinse. Avertizările de ploi torențiale și vânt puternic rămân în vigoare în mai multe regiuni din Spania și Portugalia, în timp ce autoritățile iberice se pregătesc pentru un nou episod de vreme rea, adus de furtuna Marta.
09:10
Oana Țoiu: România are o responsabilitate strategică ca cel mai mare producător de gaze din UE # TVR Moldova
România își asumă o responsabilitate strategică în calitate de cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană și are misiunea de a crește producția pentru a scădea prețurile acasă și a contribui la protejarea regiunii împotriva utilizării prețurilor la energie ca armă de șantaj politic, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.
7 februarie 2026
20:40
Zelenski anunță termenul SUA pentru pacea cu Rusia; experții avertizează asupra flancului estic NATO # TVR Moldova
Amenințarea reprezentată de Rusia pentru flancul estic al NATO s-ar putea intensifica după o încetare a focului în Ucraina. „Atât timp cât Ucraina apără Europa, pericolul nu este atât de mare”, a declarat președintele Conferinței de Securitate de la Munchen (MSC), Wolfgang Ischinger, într-un comentariu pentru publicația Tagesspiegel, potrivit HotNews.ro.
19:40
Siegfried Mureșan: 2026 va fi un an-cheie pentru viitorul european al Republicii Moldova # TVR Moldova
Republica Moldova intră într-un an decisiv pentrul parcursul său european. După evaluarea pozitivă din Parlamentul European a sprijinului istoric de 1,9 miliarde de euro, acordat în schimbul reformelor, Bruxelles-ul vorbește despre progrese reale, dar și despre riscuri majore în 2026.Într-un context regional marcat de războiul din Ucraina, vulnerabilități energetice și presiuni geopolitice, discutăm ce urmează pentru Republica Moldova cu europarlamentarul Siegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova și negociator-sef al Parlamentului European pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene.
19:10
Chişinăul a găzduit astăzi cea mai mare lansare colectivă de carte de până acum, parte a unui proiect cultural care se derulează pe ambele maluri ale Prutului. 86 de autori, din Republica Moldova şi România, şi-au prezentat, la Palatul Republicii, cărţile care promovează educaţia, caritatea şi spiritul civic. Evenimentul este la a patra ediţie, iar fondurile obţinute din vânzarea volumelor vor fi donate pentru renovarea a două secţii ale Institutului Mamei şi Copilului din Chişinău.
18:40
Mobilizare generală în toată Republica Moldova în lupta cu gheaţa care a acoperit străzi, trotuare, curţi şi maşini. Drumarii, militarii, carabinierii, poliţiştii, salvatorii şi echipajele de ambulanţă au lucrat non-stop pentru siguranţa oamenilor şi pentru circulaţia vehiculelor. Între timp, condiţiile de trafic s-au îmbunătăţit, însă pericolul nu a trecut. Autoritățile rămân în alertă, după ce Codul Galben de polei a fost prelungit și s-a adăugat o avertizare de scădere drastică a temperaturilor.
18:00
Fotojurnalistul Valerie Volontir, una dintre figurile reprezentative ale fotojurnalismului și presei pentru copii și adolescenți din Republica Moldova, a trecut în eternitate la vârsta de 73 de ani. Ministerul Culturii a transmis condoleanțe familiei și apropiaților.
17:10
Al treilea ciclu de negocieri pentru a găsi o soluţie diplomatică în Ucraina va avea loc „curând”, a anunţat vineri seara Kremlinul, după negocieri între Moscova şi Kiev la Abu Dhabi în prezenţa americanilor, informează TVR Info.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
R. Moldova, pe locul 5 în lume la securitate cibernetică, potrivit unui clasament internațional # TVR Moldova
Republica Moldova se clasează pe locul 5 la nivel global în Indexul Național de Securitate Cibernetică (National Cyber Security Index (NCSI), elaborat de Academia E-Guvernare din Estonia. Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, care a calificat rezultatul drept o performanță istorică pentru țară.
15:50
În perioada 04-06 februarie 2026, în municipiul Iași, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Vasile Lupu” Iași, s-a desfășurat primul atelier de instruire teoretică și practică destinat perfecționării și omogenizării tehnicilor și tacticilor de acțiune în lupta la distanță foarte mica și în spații închise sau înguste, potrivit Inspectoratului General de Carabienieri.
15:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis sâmbătă o avertizare de Cod galben de scădere a temperaturii pe teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea intră în vigoare începând cu ora 13:20 și este valabilă până luni, 9 februarie.
