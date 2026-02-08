Lumea lui Epstein: Incursiune în interiorul rețelei sale de bani, putere și relații

19:10

Chişinăul a găzduit astăzi cea mai mare lansare colectivă de carte de până acum, parte a unui proiect cultural care se derulează pe ambele maluri ale Prutului. 86 de autori, din Republica Moldova şi România, şi-au prezentat, la Palatul Republicii, cărţile care promovează educaţia, caritatea şi spiritul civic. Evenimentul este la a patra ediţie, iar fondurile obţinute din vânzarea volumelor vor fi donate pentru renovarea a două secţii ale Institutului Mamei şi Copilului din Chişinău.