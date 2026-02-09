Săptămâna lecturii în R. Moldova: Peste 130 de evenimente literare pentru copii, tineri și adulți
TVR Moldova, 9 februarie 2026 10:00
Peste 130 de activități vor fi desfășurate în toată republica în cadrul celei de-a patra ediții a Campaniei Naționale de Lectură. Acestea vor avea loc în perioada 9–15 februarie 2026 și vor include cluburi de lectură pentru copii, tineri și adulți, ateliere de scriere creativă și ilustrare de carte, întâlniri cu scriitori, expoziții de carte, recitaluri literar-artistice și activități de promovare a lecturii în mediul online.
Agențiile meteorologice și oamenii de știință specializați în climatologie au indicat posibilitatea formării unui fenomen El Nino în Oceanul Pacific în cursul acestui an – fenomen care ar putea determina creșterea temperaturilor globale până la niveluri record în 2027. Experții au declarat pentru The Guardian că este prea devreme pentru a fi siguri, dar că există semnale în evoluția temperaturilor suprafeței mării în Pacific care sugerează că un fenomen El Nino s-ar putea forma în 2026, potrivit Digi24.ro.
Trafic în condiții de iarnă pe drumurile naționale. Meteorologii prognozează temperaturi de -17°C # TVR Moldova
Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, potrivit Administrației Naționale a Drumurilor. Carosabilul este parțial umed, pe alocuri cu polei sau zăpadă.
Concurenţă acerbă pentru titlul de Campion al Europei Centrale și de Est 2026, decernat în acest weekend la Chişinău. Competitori au fost peste 350 de câini din 17 țări. Spectatorii au putut să admire exemplare superbe din 80 de rase diferite, unele dintre ele foarte rare, de la căței de companie, până la câini utilitari sau de pază. Atmosfera a fost una specială, iar copiii au fost cei mai încântaţi de acest spectacol.
Seară muzicală emoționantă la Sala cu Orgă, în memoria lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici # TVR Moldova
Creaţii muzicale mai puțin cunoscute, semnate de compozitorul Ion Aldea-Teodorovici, dar şi gânduri puse pe hârtie de Doina Aldea-Teodorovici, au răsunat, aseară, într-un recital de excepţie, la Sala cu Orgă din Chişinău. Concertul Simfonic "Focul din Vatră" a fost pus în scenă de fiul celor doi îndrăgiţi artişti români, Cristofor Aldea-Teodorovici, care şi-a asumat misiunea de a duce mai departe mesajul de unitate naţională transmis de părinţii săi.
Moldovenii din diaspora vor să creeze un consiliu pentru susținerea integrării europene # TVR Moldova
Cetăţeni ai Republicii Moldova, stabiliți în peste 12 țări, au inițiat la Bruxelles procesul de constituire a unui Consiliu al Diasporei, o platformă civică a cărei misiune declarată e să sprijine ţara în drumul spre integrarea europeană. Acest lucru se poate face prin coordonarea implicării comunităților de basarabeni din străinătate și dezvoltarea de proiecte comune în domenii precum informarea, dezvoltarea economică, activismul civic și marketingul de țară.
100 de zile de Guvern Munteanu: buget, criză energetică și pași spre integrarea europeană # TVR Moldova
Astăzi se împlinesc 100 de zile de când a fost învestit Guvernul Munteanu. O bornă la care putem evalua activitatea ministerelor și putem trage primele concluzii – reușește sau nu acest executiv să răspundă nevoilor și intereselor cetățenilor? În această perioadă, noul guvern a trebuit să întocmească un buget, să facă față unei crize energetice, să demareze o serie de reforme și să avanseze de drumul integrării europene.
Drumurile sunt practicabile, dar poleiul persistă în nord și centru. Meteorologii: ger până marți # TVR Moldova
Autorităţile rămân în alertă, chiar dacă situaţia pe drumurile naţionale din Republica Moldova s-a îmbunătăţit considerabil. Şoselele sunt practicabile, însă pe anumite sectoare din nordul şi centrul ţării se semnalează în continuare polei, anunță Administrația Națională a Drumurilor. În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit în 35 de situaţii de risc. În general a fost vorba de tractarea unor mijloace de transport, inclusiv ambulanțe, care au deparat de pe carosabil. Primăria Chişinău anunţă că elevii se întorc de mâine în şcoli.
Când Jeffrey Epstein a dorit să fie prezentat fostului președinte francez Nicolas Sarkozy, a apelat la un prieten bine conectat. „Aș vrea să-l întâlnesc”, i-a scris finanțistul lui Olivier Colom, fost diplomat francez, în octombrie 2013. „Dacă ți se pare distractiv.” „O să întreb”, a răspuns Colom. „Poate fi distractiv. Și acum vorbește engleză!”.
„Periculos pentru viața mea”. Cel mai mare pericol din mandatele Alei Nemerenco la Sănătate # TVR Moldova
Producerea de anabolizante a fost unul dintre cele mai periculoase proiecte pentru Republica Moldova, inclusiv pentru viața sa, a spus fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, în „Podcastul Lorenei”. În prezent, fosta oficială consideră că Agenția Medicamentului ar trebui să prezinte un raport în care să informeze dacă aceste preparate se mai comercializează în farmacii cum se practica până în 2023, când a fost interzisă fabricarea lor.
Diana Spătaru, din orașul Ialoveni, nu a renunțat la pasiunea sa, nici în timpul maternității. În laboratorul său, amenajat în curtea casei, creează produse cosmetice artizanale, pentru o îngrijire sănătoasă a pielii.
Trump ar vrea ca un aeroport și o gară să-i poarte numele, în schimbul deblocării unor proiecte # TVR Moldova
Preşedintele SUA, Donald Trump, s-ar fi oferit să deblocheze fonduri federale pentru un proiect-cheie de tunel pe sub râul Hudson din New York dacă liderul minorităţii democrate din Senat, Chuck Schumer, i-ar accepta propunerea de a redenumi cu numele său Aeroportul Dulles din Washington şi gara Penn din New York, au relatat mai multe media americane, potrivit AFP şi Reuters.
În timp ce majoritatea oamenilor aleg câini sau pisici drept animale de companie, un antreprenor din Chișinău a optat pentru o variantă mai puțin obișnuită. Laurențiu Herghelegiu crește furnici într-o fermă special amenajată, pe care o consideră o soluție practică pentru viața la bloc.
Primăria municipiului Chișinău anunță că luni, 9 Februarie 2026, procesul educațional în instituțiile de învățământ din municipiu se va desfășura cu prezență fizică.
Presupusul atacator a fost reținut în Dubai și predat părții ruse. A mai fost reținut încă bărbat, complice la faptă.
Astăzi gătim ciuperci păstrăv – un adevărat deliciu în bucătărie. Crocante la exterior, fragede în interior, cu un gust deosebit și savuros, ce pot înlocui cu succes carnea într-o masă ușoară. Și partea cea mai bună? Se fac la cuptor, fără prăjire, păstrând aroma naturală și textura crocantă.
Washington Post anunță retragerea directorului general după concedierea a sute de jurnaliști # TVR Moldova
Washington Post a anunţat sâmbătă retragerea directorului său general Will Lewis, la câteva zile un vast plan pentru suprimarea de posturi în acest cotidian, un pilon important al jurnalismului american deţinut de Jeff Bezos, informează duminică AFP.
Pe parcursul ultimelor 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au realizat 35 de misiuni, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile înregistrate pe teritoriul țării.
Cel puțin 13 persoane au murit în Portugalia şi trei în Maroc, din cauza furtunii Leonardo, iar zeci de mii de oameni au fost evacuaţi. Mai multe râuri au ieşit din matcă şi au distrus case şi drumuri pe suprafeţe întinse. Avertizările de ploi torențiale și vânt puternic rămân în vigoare în mai multe regiuni din Spania și Portugalia, în timp ce autoritățile iberice se pregătesc pentru un nou episod de vreme rea, adus de furtuna Marta.
Oana Țoiu: România are o responsabilitate strategică ca cel mai mare producător de gaze din UE # TVR Moldova
România își asumă o responsabilitate strategică în calitate de cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană și are misiunea de a crește producția pentru a scădea prețurile acasă și a contribui la protejarea regiunii împotriva utilizării prețurilor la energie ca armă de șantaj politic, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.
Zelenski anunță termenul SUA pentru pacea cu Rusia; experții avertizează asupra flancului estic NATO # TVR Moldova
Amenințarea reprezentată de Rusia pentru flancul estic al NATO s-ar putea intensifica după o încetare a focului în Ucraina. „Atât timp cât Ucraina apără Europa, pericolul nu este atât de mare”, a declarat președintele Conferinței de Securitate de la Munchen (MSC), Wolfgang Ischinger, într-un comentariu pentru publicația Tagesspiegel, potrivit HotNews.ro.
Siegfried Mureșan: 2026 va fi un an-cheie pentru viitorul european al Republicii Moldova # TVR Moldova
Republica Moldova intră într-un an decisiv pentrul parcursul său european. După evaluarea pozitivă din Parlamentul European a sprijinului istoric de 1,9 miliarde de euro, acordat în schimbul reformelor, Bruxelles-ul vorbește despre progrese reale, dar și despre riscuri majore în 2026.Într-un context regional marcat de războiul din Ucraina, vulnerabilități energetice și presiuni geopolitice, discutăm ce urmează pentru Republica Moldova cu europarlamentarul Siegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova și negociator-sef al Parlamentului European pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene.
Chişinăul a găzduit astăzi cea mai mare lansare colectivă de carte de până acum, parte a unui proiect cultural care se derulează pe ambele maluri ale Prutului. 86 de autori, din Republica Moldova şi România, şi-au prezentat, la Palatul Republicii, cărţile care promovează educaţia, caritatea şi spiritul civic. Evenimentul este la a patra ediţie, iar fondurile obţinute din vânzarea volumelor vor fi donate pentru renovarea a două secţii ale Institutului Mamei şi Copilului din Chişinău.
Mobilizare generală în toată Republica Moldova în lupta cu gheaţa care a acoperit străzi, trotuare, curţi şi maşini. Drumarii, militarii, carabinierii, poliţiştii, salvatorii şi echipajele de ambulanţă au lucrat non-stop pentru siguranţa oamenilor şi pentru circulaţia vehiculelor. Între timp, condiţiile de trafic s-au îmbunătăţit, însă pericolul nu a trecut. Autoritățile rămân în alertă, după ce Codul Galben de polei a fost prelungit și s-a adăugat o avertizare de scădere drastică a temperaturilor.
Fotojurnalistul Valerie Volontir, una dintre figurile reprezentative ale fotojurnalismului și presei pentru copii și adolescenți din Republica Moldova, a trecut în eternitate la vârsta de 73 de ani. Ministerul Culturii a transmis condoleanțe familiei și apropiaților.
Al treilea ciclu de negocieri pentru a găsi o soluţie diplomatică în Ucraina va avea loc „curând”, a anunţat vineri seara Kremlinul, după negocieri între Moscova şi Kiev la Abu Dhabi în prezenţa americanilor, informează TVR Info.ro.
R. Moldova, pe locul 5 în lume la securitate cibernetică, potrivit unui clasament internațional # TVR Moldova
Republica Moldova se clasează pe locul 5 la nivel global în Indexul Național de Securitate Cibernetică (National Cyber Security Index (NCSI), elaborat de Academia E-Guvernare din Estonia. Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, care a calificat rezultatul drept o performanță istorică pentru țară.
În perioada 04-06 februarie 2026, în municipiul Iași, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Vasile Lupu” Iași, s-a desfășurat primul atelier de instruire teoretică și practică destinat perfecționării și omogenizării tehnicilor și tacticilor de acțiune în lupta la distanță foarte mica și în spații închise sau înguste, potrivit Inspectoratului General de Carabienieri.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis sâmbătă o avertizare de Cod galben de scădere a temperaturii pe teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea intră în vigoare începând cu ora 13:20 și este valabilă până luni, 9 februarie.
Atenție, șoferi: Circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă # TVR Moldova
Administraţia Națională a Drumurilor (AND) informează că, la această oră, circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă.
Destinațiile din zona de sud a Moldovei atrag tot mai multă atenție, datorită bogăției culturale, tradițiilor unice și peisajelor pitorești. Lacul Beleu, colinele de aur, plimbările cu barca și gastronomia locală deosebită fac parte din oferta turistică a regiunii Cahul. Mai multe detalii aflăm în cadrul emisiunii „Tele Matinal” de la TVR Moldova.
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina au început oficial. O ceremonie de deschidere vibrantă a avut loc aseară pe emblematicul stadion San Siro din Milano. Ceremonii simultane, de proporţii mai mici, dar la fel de impresionante, au avut loc şi în celelalte situri olimpice, la Livigno, Predazzo şi Cortina d’Ampezzo, transmite TVRInfo.ro.
Rusia a lansat, pe 7 februarie, un atac masiv asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, provocând pene de curent de urgență în majoritatea regiunilor țării, a declarat ministrul Energiei, Denys Shmyhal, scrie Kyiv Independent.
Revista TIMPUL din România, ediția din Republica Moldova, organizează cea de-a patra Gală a Premiilor pentru Curaj, un eveniment dedicat vocilor intelectuale care au ales să nu rămână tăcute în fața tragediilor și ororilor contemporane, în special în contextul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei.
Drona depistată la Sofia, Drochia, nu conținea explozibil. Detalii noi despre aparatul de zbor # TVR Moldova
UPDATE: În urma verificărilor efectuate de experții Secției tehnico-explozive a Poliției, s-a stabilit că drona depistată în satul Sofia, Drochia, este de model Gerbera și nu avea încărcătură explozivă, informează Inspectoratul General al Poliției.
Producătorii pregătesc tehnologii noi, modele mai eficiente și soluții adaptate cerințelor actuale. Ce noutăți ne aduc și cum vor arăta mașinile anului 2026, aflăm în următorul reportaj, realizat de Svetlana Naforniță.
Premierul anunță mobilizarea armatei pentru înlăturarea gheții de pe trotuare din Chișinău # TVR Moldova
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că autoritățile vor mobiliza armata și alte servicii publice pentru a degivra trotuarele și a asigura siguranța oamenilor în contextul lapoviței și poleiului care afectează Chișinăul și alte localități din țară.
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că modificările operate în 2022 la Legea cetățeniei au fost determinate de riscuri de securitate națională. Potrivit șefului Legislativului, procedura de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova era mult prea simplă și putea fi exploatată în scopuri dubioase, inclusiv de persoane din Federația Rusă și fostele republici sovietice.
Peste 70 de intervenții ale salvatorilor în 24 de ore, din cauza condițiilor meteo nefavorabile # TVR Moldova
Pe parcursul ultimelor 24 de ora angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au realizat 76 de misiuni. În mare parte intervențiile salvatorilor și pompierilor au fost destinate deblocării și tractării mijloacelor de transport și a ambulanțelor derapate de pe traseu, dar și eliberarea drumurilor de arbori căzuți în urma condițiilor meteo nefavorabile.
„Îngrijorați”. Românii din Ucraina, alarmați de reorganizarea liceelor cu predare în limba maternă # TVR Moldova
Comunitatea românească din Ucraina este îngrijorată de o lege de reorganizare a liceelor cu predare în limba maternă, care va fi implementată din 2027. În regiunile Cernăuţi, Transcarpatia şi Odesa, mai multe licee vor fi transformate în gimnazii, iar altele vor avea o predare mixtă. Printr-o scrisoare adresată Ambasadei Ucrainei în România, Ministerul Afacerilor Externe de la Bucureşti solicită protejarea reţelei existente de şcoli.
În satul Sofia, Drochia, vineri seară, a fost depistată dronă, pe moment, nu se știe dacă are componentă explozibilă.
O Europă puternică nu este completă fără Republica Moldova, Ucraina și vecinii noștri din Balcanii de Vest, a declarat ministrul Afacerilor Externe din Lituania, Kęstutis Budrys, care a venit astăzi intr-o vizită oficială la Chişinău. Ministrul de Externe, Mihai Popşoi, a discutat cu omologul său lituanian despre modalităţile de extindere a parteneriatului bilateral, diversificarea schimburilor comerciale, precum şi despre proiecte dedicate accelerări reformelor.
„Puteau fi evitate”. Ignatiev dă vină pe Chișinău pentru deconectările de curent din Transnistria # TVR Moldova
Așa-zisul ministru al afacerilor externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, spune că deconectările de curent din Transnistria ar putea fi evitate dacă Chișinăul ar fi cumpărat electricitate de la Centrala Termoelectrică Moldovenească (MGRES). De cealaltă parte, Biroul politici de reintegrare a calificat drept „regretabilă” eschivarea Tiraspolului de la soluționarea durabilă a problemelor din domeniul energetic.
IA și siguranța copiilor: Campania „Hai să utilizăm inteligența artificială în siguranță” # TVR Moldova
Aproape 88% dintre elevii din Republica Moldova utilizează inteligența artificială, iar peste 60% o folosesc zilnic sau de câteva ori pe săptămână. Sunt datele unui sondaj realizat de cadrele didactice, care arată că IA a devenit un instrument firesc pentru tânăra generație. În contextul marcării Zilei Siguranței pe Internet, astăzi a fost lansată campania „Hai să utilizăm inteligența artificială în siguranță", care abordează provocările și oportunitățile pe care noile tehnologii le aduc în viața minorilor.
„La fel ca MAX-ul din Rusia”. Interdnestrcom a creat în Transnistria o mesagerie după model rusesc # TVR Moldova
Regimul de la Tiraspol și-a creat o proprie mesagerie după modelul aplicației Max prin care Kremlinul controlează modul în care rușii utilizează internetul sub ochiul vigilent al autorităților de reglementare și al Serviciului Federal de Securitate (FSB). Aplicația IDC Matrix, dezvoltată de Interdnestrcom, unicul operator de telefonie din regiune, a început să fie popularizată activ de liderii regimului separatist încă acum jumătate de an. Deocamdată, utilizarea nu este obligatorie, transmite Moldova 1.
În contextul situației meteorologice nefavorabile și al prognozelor pentru perioada 6–9 februarie, Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, în coordonare cu organele locale de specialitate în domeniul învățământului, au decis transferarea Olimpiadelor raionale și municipale planificate pentru sâmbătă și duminică.
Locuitorii Kievului vor avea lumină doar între 4 şi 6 ore pe zi din cauza bombardamentelor rușilor # TVR Moldova
Autorităţile de la Kiev estimează că, în luna februarie, locuitorii oraşului vor avea lumină doar între patru şi şase ore pe zi, din cauza bombardamentelor masive ale ruşilor asupra infrastructurii energetice. Noaptea trecută, în Ucraina minimele au coborât până la -15 grade Celsius şi oamenii au suferit din nou de frig şi întuneric în casele lor. Între timp, Moscova a continuat atacurile asupra instalaţiilor electrice, în încercarea de a înfrânge voinţa acestui popor. În timp ce ruşii bombardează, vecinii ajută. TVR MOLDOVA vă îndeamnă să vă alăturaţi campaniei umanitare de colectare de fonduri intitulată "Căldură pentru Ucraina".
Jocurile Olimpice de Iarnă încep astăzi: R. Moldova este reprezentată de cinci sportivi # TVR Moldova
Astăzi încep oficial Jocurile Olimpice de Iarnă. Ceremonia de deschidere se va desfășura într-un format istoric, în patru regiuni diferite ale Italiei. La marele eveniment sportiv din acest an, Republica Moldova va avea cinci reprezentanți, care vor concura în două probe: biatlon și schi fond.
