Consilier din Telenești, prins cu avere nejustificată de peste 1 milion de lei

Concurenţă acerbă pentru titlul de Campion al Europei Centrale și de Est 2026, decernat în acest weekend la Chişinău. Competitori au fost peste 350 de câini din 17 țări. Spectatorii au putut să admire exemplare superbe din 80 de rase diferite, unele dintre ele foarte rare, de la căței de companie, până la câini utilitari sau de pază. Atmosfera a fost una specială, iar copiii au fost cei mai încântaţi de acest spectacol.