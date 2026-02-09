Un martor-cheie din „Frauda Bancară” rămâne sub acoperire din motive de securitate personală

10:10

Cel puțin 13 persoane au murit în Portugalia şi trei în Maroc, din cauza furtunii Leonardo, iar zeci de mii de oameni au fost evacuaţi. Mai multe râuri au ieşit din matcă şi au distrus case şi drumuri pe suprafeţe întinse. Avertizările de ploi torențiale și vânt puternic rămân în vigoare în mai multe regiuni din Spania și Portugalia, în timp ce autoritățile iberice se pregătesc pentru un nou episod de vreme rea, adus de furtuna Marta.