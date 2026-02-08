De luni, școlile din Chișinău vor funcționa cu prezență fizică

18:00

Autorităţile de la Kiev estimează că, în luna februarie, locuitorii oraşului vor avea lumină doar între patru şi şase ore pe zi, din cauza bombardamentelor masive ale ruşilor asupra infrastructurii energetice. Noaptea trecută, în Ucraina minimele au coborât până la -15 grade Celsius şi oamenii au suferit din nou de frig şi întuneric în casele lor. Între timp, Moscova a continuat atacurile asupra instalaţiilor electrice, în încercarea de a înfrânge voinţa acestui popor. În timp ce ruşii bombardează, vecinii ajută. TVR MOLDOVA vă îndeamnă să vă alăturaţi campaniei umanitare de colectare de fonduri intitulată "Căldură pentru Ucraina".