Drona căzută în raionul Drochia a speriat lumea – „De război nu se teme doar acel care l-a început”
Observatorul de Nord, 9 februarie 2026 08:40
După cum v-am relatat anterior, în intravilanul localității Sofia un bărbat a depistat o dronă, care a stârnit stupoare și frică printre săteni. Obiectul a fost văzut de un cioban, care a sunat la 112. Conform protv.md, bărbatul a declarat că, „Deplasîndu-mă pe aici, nu departe, am văzut un obiect necunoscut, ceva straniu. Am presupus că […]
• • •
Acum 30 minute
08:40
Drona căzută în raionul Drochia a speriat lumea – „De război nu se teme doar acel care l-a început” # Observatorul de Nord
După cum v-am relatat anterior, în intravilanul localității Sofia un bărbat a depistat o dronă, care a stârnit stupoare și frică printre săteni. Obiectul a fost văzut de un cioban, care a sunat la 112. Conform protv.md, bărbatul a declarat că, „Deplasîndu-mă pe aici, nu departe, am văzut un obiect necunoscut, ceva straniu. Am presupus că […]
08:30
Curs valutar, 9 februarie 2026: la început de săptămână euro este cotat la, iar dolarul costă # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 9 februarie, moneda unică europeană are valoarea de 20 de lei și 72 bani. Dolarul american costă 17 lei și 02 de bani. Leul românesc costă 3 lei și 94 de bani. Rubla rusească costă 22 de bani, iar hrivna ucraineană […]
Acum o oră
08:20
Horoscopul zilei de 9 februarie 2026. Berbecii sunt timizi. Află ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut # Observatorul de Nord
Tensiunea zilei provine dintr-o cuadratură puternică între Soarele în Vărsător și Luna în Scorpion. În timp ce Soarele impulsionează soluții logice, colective și progresiste, Luna în Scorpion te trage spre realități emoționale intense, intime și uneori dificile. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – 19 […]
Acum 4 ore
06:10
Meteo, 9 februarie 2026: început de săptămână cu vreme geroasă, fără precipitații # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologiloor astăzi, 9 februarie 2026, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea vreme geroasă, cu valori termice mult sub zero grade Celsius. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -7 și -15 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de doar 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 69 procente, iar […]
Acum 24 ore
19:20
Eurovision Song Contest 2026: Casele de pariuri indică că Satoshi ar ocupa locul 29 din 35 # Observatorul de Nord
Israelul are cele mai mari șanse să câștige Eurovision Song Contest 2026. Cel puțin asta indică casele de pariuri, potrivit cărora țara are 12% șanse de câștig, fiind urmată de Finlanda – 10%, Grecia, Suedia, Ucraina, transmite tv8.md Noam Bettan va duce flagul Israelului la Eurovision. Piesa acesteia va fi lansată abia pe 5 martie. […]
19:20
Horoscop săptămânal Berbec: 9-15 februarie 2026 Interpretările tale asupra evenimentelor din jur nu sunt întotdeauna dintre cele mai bune. Te simți nesigură pe ceea ce trebuie să zici sau să faci în anumite contexte. Această stare se transmite la cei din jur și de aici pornesc dificultățile în comunicare. Ai nevoie de mai multe reușite în plan […]
13:20
O metodă simplă și naturală poate menține frigiderul curat și fără mirosuri neplăcute. Specialiștii recomandă ștergerea interiorului aparatului cu o cârpă umezită cu apă și oțet alb. Frigiderul este unul dintre cele mai folosite aparate din casă, dar și cel mai predispus la acumularea bacteriilor și mirosurilor. Umiditatea, scurgerile mici și recipientele deschise creează un […]
13:20
Plictiseala nu este doar un moft sau o stare trecătoare, ci un semnal important al minții tale. Află ce spun specialiștii despre cauzele plictiselii, cum îți influențează starea de bine și ce poți face ca să o transformi într-o oportunitate de autocunoaștere, echilibru și creativitate. Te surprinzi uneori derulând fără scop pe telefon, privind la […]
12:50
Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova: Cele mai bune anchete de presă ale anului 2025 # Observatorul de Nord
Cine și cum finanțează propaganda rusă, manipularea alegătorilor și a alegerilor parlamentare, dar și cazuri de corupție electorală, încălcare a drepturilor omului, în special ale consumatorului – sunt subiectele investigațiilor jurnalistice cu cel mai mare impact realizate de echipa Centrului de Investigații Jurnalistice în anul 2025 și publicate pe portalurile www.anticoruptie.md și www.investigații.md, ajungând la […]
12:10
Este bine să vă certați în fața copiilor? Psihologii explică ce se întâmplă cu cei mici când asistă la conflicte? # Observatorul de Nord
Certurile dintre părinți sunt inevitabile, mai ales în perioade stresante. Dar ce se întâmplă atunci când copiii sunt martori? Psihologii explică de ce nu e întotdeauna rău ca cei mici să vadă un conflict și cum pot părinții transforma o ceartă într-o lecție despre comunicare și respect reciproc. Toate familiile se ceartă. E firesc. Uneori […]
Ieri
08:10
Curs valutar, 8 februarie 2026: euro costă 20 de lei și trei bani, iar dolarul este cotat la 16 lei și 99 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial mde schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 8 februarie 2026, un euro ajunge la valoarea de 20 lei și 03 de bani. Dolarul american urcă la 16 lei și 99 de bani. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de 39 de bani, iar leul românesc ajunge la 3 […]
07:20
Maria Istrati despre Racovățul natal, pildele tatălui și de ce a plecat de la Consiliul Raional Soroca la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO # Observatorul de Nord
De această dată la emisiunea "Interviu cu soroceni", realizată de "Observatorul de Nord", este invitată Maria Istrati, fostă șefă a Direcţia Finanţe a Consiliului Raional Soroca, care în prezent activează în funcția de contabil-șef la Întreprinderea Mixtă „Ermo Grup" SRL. Am discutat cu invitata noastră despre activitatea în administrația publică, de ce a plecat de la […]
06:50
Meteo, 8 februarie 2026: astăzi va ninge pe arii extinse, iar valorile termice vor fi sub zero # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 8 februarie 2026, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea ninsori pe arii extinse, iar temperatura aerului va fi sub zero. Valorile termice se vor încadra între -2 și -8 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații sub formă de ninsoare este de 86 procente, iar vântul va bate cu viteza […]
06:50
De ce preoții poartă veșminte de diferite culori? De fapt sunt simbolurile liturgice care marchează anul bisericesc ortodox # Observatorul de Nord
De la violetul Postului Mare până la albul Paștilor, culorile veșmintelor liturgice din Biserica Ortodoxă nu sunt alese întâmplător. Ele transmit mesaje teologice clare, marchează marile sărbători și ritmul spiritual al credincioșilor, devenind un limbaj vizual care însoțește fiecare etapă importantă a anului bisericesc. Ce sunt și de ce contează culorile liturgice În cadrul slujbelor […]
06:10
Un conflict izbucnit în miez de noapte, într-un apartament din municipiul Soroca, s-a transformat într-o crimă. Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost înjunghiat, iar agresorul a fost condamnat la închisoare cu executare, în urma unei sentințe pronunțate de magistrați la începutul lunii februarie 2026. Potrivit materialelor examinate în instanță, tragedia s-a produs […]
7 februarie 2026
15:50
– Ce ai azi de mâncare, Ionele… brânză de oi sau caș? Ți-ai adus și roșia cu sare? Așa îl luau peste picior colegii de clasă. Însă învățătoarea avea să le dea o lecție importantă elevilor. Era pauză. În clasă era gălăgie, râsete, hârtii mototolite și miros de sandvișuri desfăcute în grabă. Ionel stătea la […]
14:40
De cat timp pentru joaca au nevoie copiii și ce rol are joaca în dezvoltarea copiilor # Observatorul de Nord
Joaca este „munca" copilăriei și unul dintre cele mai importante moduri prin care copiii se dezvoltă armonios, atât fizic, cât și emoțional. Află cât timp pentru joacă recomandă specialiștii, cum contribuie aceasta la formarea copilului și ce idei simple poți pune în practică zilnic. Joaca nu înseamnă doar distracție, ci și creștere, învățare și conectare. […]
14:40
Cea mai riscantă băutură alcoolică pentru ficat. Informații esențiale pentru consumatori # Observatorul de Nord
Consumul de alcool face parte din viața socială a multor români, însă impactul real asupra sănătății ficatului este adesea subestimat. Deși orice băutură alcoolică pune presiune asupra organismului, specialiștii în sănătate publică atrag atenția că unele tipuri de alcool pot avea efecte mult mai agresive asupra ficatului, chiar și atunci când sunt consumate aparent moderat. […]
12:40
Proces contravențional încetat: Primarul comunei Nimereuca, declarat nevinovat de instanța din Soroca # Observatorul de Nord
Procesul contravențional intentat pe numele primarului comunei Nimereuca, raionul Soroca, a fost încetat de Judecătoria Soroca, după ce instanța a constatat lipsa faptei contravenționale imputate. Hotărârea a fost pronunțată la 5 februarie 2026, în urma examinării unui dosar ce viza presupuse încălcări ale legislației muncii și neexecutarea unor prescripții emise de Inspectoratul de Stat al […]
12:40
Unele sucuri de fructe și legume pot aduce beneficii pentru sănătate, dacă le consumi în cantități mici. Specialiștii spun că un pahar mic pe zi, de circa 150 ml, poate face parte dintr-o alimentație echilibrată. Totuși, fructele întregi rămân alegerea mai bună, deoarece conțin fibre și mai puțin zahăr liber. Pentru mulți oameni, sucul face […]
11:20
Te-ai uitat vreodată la bebelușul tău și ai avut senzația că îl vezi pe tatăl lui în miniatură? Nu e doar o impresie! Genetica joacă un rol fascinant în determinarea trăsăturilor fizice și comportamentale ale copilului. Iar unele dintre ele sunt puternic influențate de tată. Cercetările arată că anumite caracteristici sunt mai susceptibile de a […]
11:20
Zodiile care stârnesc cea mai multă antipatie. Acești nativi nu se integrează cu ușurință în cercurile lor # Observatorul de Nord
Astrologii au dezvăluit care sunt zodiile care stârnesc cea mai multă antipatie. Acești nativi au un stil de a fi care nu este pe placul tuturor. De multe ori, le este greu să se integreze în cercuri sociale noi. Deși sunt persoane complexe, pot fi percepute greșit la prima vedere, iar pentru a-și […]
10:50
Despre salariul minism: Republica Moldova – 313 euro, Bulgaria – 620 euro, România – 795 euro, Luxemburg – 2.704 euro… # Observatorul de Nord
Salariul minim din Republica Moldova rămâne mult în urma retribuțiilor plătite în Uniunea Europeană. Mai exact, acesta este de aproape două ori mai mic decât cel achitat în Bulgaria, statul cu cele mai mici salarii din UE, transmite moldova1.md. Totodată, salariul minim din R. Moldova este de nouă ori mai mic decât cea mai mare […]
09:40
Cine sunt oamenii de știință cu rădăcini basarabene care au obținut Premiul Nobel # Observatorul de Nord
De-a lungul anilor, mai mulți oameni de știință cu rădăcini în Basarabia au ajuns să fie recunoscuți pe plan internațional, obținând Premiul Nobel în domenii precum medicina și fizica. Descoperirile lor au schimbat înțelegerea imunității, a universului sau a mecanismelor celulare, informează diez.md. În continuare îți spunem cine sunt aceștia. Ilia Mecinicov – Premiul Nobel […]
Mai mult de 2 zile în urmă
08:20
Au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au confiscat telefoanele # Observatorul de Nord
Trei surori din orașul indian Ghaziabad, cu vârstele de 12, 14 și 16 ani s-au aruncat de pe balconul apartamentului familiei lor, nemulțumite că părinții le-au confiscat telefoanele mobile, scrie adevarul.ro. Ancheta poliției a scos la iveală un bilet de adio de opt pagini, scris într-un jurnal de buzunar, în care fetele își exprimau obsesia […]
08:10
Curs valutar, 7 februarie 2026: euro costă 20 de lei și trei bani, iar dolarul este cotat la 16 lei și 99 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial mde schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 7 februarie 2026, un euro ajunge la valoarea de 20 lei și 03 de bani.. Dolarul american urcă la 16 lei și 99 de bani. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de 39 de bani, iar leul românesc ajunge la 3 […]
07:10
Horoscopul zilei de 7 februarie 2026. Capricornii știu cum să gestioneze eșecul. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Nativii vor uita de detaliile critice și se vor concentra asupra interpretării lor într-o formă mult mai ușoară. Există riscul ca anumiți nativi să viseze cu ochii deschiși. În rutina zilnică este vital să se verifice faptele alăturate vorbelor. Acestea pot să fie complet distincte. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în […]
06:50
Un sorocean amendat după ce a smuls camera de pe uniforma unei polițiste în plină intervenție # Observatorul de Nord
Un incident izbucnit în miez de noapte la o stație PECO din municipiul Soroca s-a încheiat în sala de judecată. Un bărbat, aflat în stare de ebrietate și cu un comportament agresiv, a smuls camera video de pe uniforma unei polițiste aflate în misiune. Instanța l-a condamnat la închisoare, însă pedeapsa nu va fi executată […]
06:10
Meteo, 7 februarie 2026: ninsorile sunt puțin probabile, iar valorile termice vor fi sub zero # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 7 februarie 2026 vom avea vreme posomorâtă, cu valori termice negative. Astfel, temperatura aerului se vor încadra între -2 și -3 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 la
6 februarie 2026
19:40
Dronă depistată în extravilanul satului Sofia, la vreo 30 kilometri de Soroca # Observatorul de Nord
Poliția din Drochia a fost sesizată despre depistarea unei drone în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, perimetrul este asigurat, iar experții Secției tehnico-explozive urmează să examineze obiectul. În acest context, oamenii legii reamintesc populației să nu se apropie de obiecte suspecte, să nu […] Post-ul Dronă depistată în extravilanul satului Sofia, la vreo 30 kilometri de Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
Olimpiadele școlare reprogramate pentru 7–8 februarie, sunt iarăși amânate din cauza vremii nefavorabile # Observatorul de Nord
Olimpiadele școlare programate pentru zilele de 7 și 8 februarie la Soroca sunt amânate, în urma unei decizii luate la nivel republican, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile. Elevii, profesorii și părinții au fost informați despre modificări, iar autoritățile educaționale au anunțat deja noul calendar de desfășurare a etapelor raionale. Decizia de amânare vizează toate olimpiadele […] Post-ul Olimpiadele școlare reprogramate pentru 7–8 februarie, sunt iarăși amânate din cauza vremii nefavorabile apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:50
De astăzi, ora 20.00, până pe data de 9 februarie, ora 20:00 – Cod galben de polei # Observatorul de Nord
Poliția Republicii Moldova informează că, începând de astăzi, ora 20:00, și până la 9 februarie, ora 20:00, pe întreg teritoriul țării se va menține poleiul, iar pe drumuri se va forma ghețuș, fapt ce poate complica circulația și crește riscul producerii accidentelor rutiere. Conducătorii auto sunt îndemnați să evite deplasările neesențiale, să circule […] Post-ul De astăzi, ora 20.00, până pe data de 9 februarie, ora 20:00 – Cod galben de polei apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:10
Poreclele de la Cosăuți: Zărzărel, Lupu, Rândunica… Cum îi spuneau Vioricăi Nagacevschi la școală? / VIDEO # Observatorul de Nord
La una dintre emisiunile “Interviu cu soroceni”, realizată de “Observatorul de Nord”, a fost prezentă scriitoarea și notara Viorica Nagacevschi, originară din satul Cosăuți, raionul Soroca. Fiica Haritinei și a lui Vasile Ceban ne-a povestit în cadrul interviului despre porecla familiei lor de acasă, dar și despre altele din sat. Am mai vorbit cu protagonista […] Post-ul Poreclele de la Cosăuți: Zărzărel, Lupu, Rândunica… Cum îi spuneau Vioricăi Nagacevschi la școală? / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:30
Polițiștii au reținut 15 persoane bănuite de spălarea banilor printr-un „centru de apel,” cu un rulaj lunar de aproximativ $2.000.00 # Observatorul de Nord
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger”, în comun cu procurorii PCCOCS, anunță reținerea a 15 persoane bănuite de escrocherii cu spălarea banilor printr-un „centru de apel,” cu un rulaj lunar de aproximativ $2.000.000. Reținerile au urmat perchezițiilor desfășurate joi și anunțate public de […] Post-ul Polițiștii au reținut 15 persoane bănuite de spălarea banilor printr-un „centru de apel,” cu un rulaj lunar de aproximativ $2.000.00 apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
Educație incluzivă continuă la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca / VIDEO # Observatorul de Nord
Joi, 5 februarie, în incinta LT „Ion Creangă”, a avut loc cea de-a doua activitate desfășurată în cadrul proiectului „Împuternicirea copiilor, părinților, profesorilor și comunităților prin promovarea educației incluzive în Republica Moldova”, implementat de CCF – Copil, Comunitate, Familie. În cadrul atelierului cu genericul „De la cunoaștere la acțiune pentru o educație incluzivă”, elevii clasei […] Post-ul Educație incluzivă continuă la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:10
Săptămâna siguranței online la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca / VIDEO # Observatorul de Nord
La Liceul Teoretic „Constantin Stere” din municipiul Soroca a fost organizată săptămâna siguranței online. Activitățile au avut scopul de a-i ajuta pe elevi să înțeleagă riscurile din mediul digital și să învețe cum să se protejeze. Siguranța pe internet înseamnă protejarea informațiilor personale, a dispozitivelor și a conturilor de amenințări precum furtul de identitate, fraudele […] Post-ul Săptămâna siguranței online la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
Bunurile și banii confiscați, proveniți din activități infracționale, vor fi utilizați în scopuri sociale sau de interes public. Parlamentul a adoptat un proiect de lege care instituie un mecanism de utilizare a activelor confiscate. Documentul a fost votat în a doua lectură de 58 de deputați, informează anticoruptie.md Inițiativa legislativă aparține Ministerului Justiției și a […] Post-ul Bunurile și banii confiscați vor fi utilizați în interes public apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
O fetiță a văzut lumina zilei în ambulanță – echipa Punctului de Asistență Medicală Urgentă Vărăncău a fost la înălțime! # Observatorul de Nord
În noaptea trecută, echipa Punctului de Asistență Medicală Urgentă (PAMU) Vărăncău, din cadrul SAMU Soroca, a fost protagonistă unei intervenții deosebite, marcate de emoție, responsabilitate și profesionalism – asistarea venirii pe lume a unei noi vieți, chiar în ambulanță. Despre aceasta informează Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. La ora 01:21, Dispeceratul Comun de […] Post-ul O fetiță a văzut lumina zilei în ambulanță – echipa Punctului de Asistență Medicală Urgentă Vărăncău a fost la înălțime! apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Tableta de vineri Vestea care a cutremurat, aproape la propriu, opoziția din Republica Moldova și care ar putea consolida înțelepciunea despre buturuga mică care răstoarnă carul mare a venit tocmai din Norvegia – deputatul din această țară nordică Arild Hermstad a nominalizat-o pe doamna Maia Sandu pentru Premiul Nobel pentru Pace, argumentându-și gestul prin […] Post-ul Despre Premiul Nobel, extazul mediatic și „pana de bun simț” apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
În contextul mai multor apeluri suspecte, raportate de cetățeni, atenționăm despre tentative de fraudă, privind programul de compensații „Ajutor la Contor”. Persoane necunoscute se prezintă drept angajați ai programului și contactează cetățenii sub pretextul transferului compensațiilor, solicitând IDNP-ul și datele bancare. În acest context, Vă informăm că Ministerul Muncii și Protecției Sociale nu solicită astfel […] Post-ul Compensațiile „Ajutor la Contor” au ajuns în vizorul escrocilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
Curs valutar, 6 februarie 2026: euro costă 20 de lei și trei bani, iar dolarul este cotat la 16 lei și 99 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial mde schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 6 februarie 2026, un euro ajunge la valoarea de 20 lei și 03 de bani, cu doi bani mai mult. Dolarul american urcă la 16 lei și 99 de bani, cu 5 bani mai mult. Hrivna ucraineană se menține la valoarea […] Post-ul Curs valutar, 6 februarie 2026: euro costă 20 de lei și trei bani, iar dolarul este cotat la 16 lei și 99 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 6 februarie 2026 – benzina se scumpește cu doi bani, iar motorina este mai scumpă la fel cu doi bani. Astfel, un litru de benzină A95 costă maxim 23,12 lei, iar motorina se vinde […] Post-ul Astăzi, 6 februarie 2026: benzina și motorina se scumpesc cu câte doi bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:20
11 școli din raionul Soroca își sistează pentru astăzi activitatea, în alte 11 se învață online # Observatorul de Nord
Condițiile meteo nefavorabile, în special poleiul, au forțat mai multe instituții de învățământ din raionul Soroca să suspende prezența fizică a elevilor la ore. Potrivit datelor actualizate din această dimineață, elevii fie vor învăța online, fie vor rămâne acasă, urmând să recupereze lecțiile în zilele următoare. Cine învață online Conform informațiilor centralizate din instituții, învățământul […] Post-ul 11 școli din raionul Soroca își sistează pentru astăzi activitatea, în alte 11 se învață online apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:20
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 6 februarie 2026, vom avea ninsori pe arii extinse, iar valorile termice vor fi sub zero grade Celsius. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -2 și -3 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 40 la sută, umiditatea aerului va fi de 82 […] Post-ul Meteo, 6 februarie 2026: ninsori pe arii extinse și temperaturi sub zero apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:10
Pe Facebook și Instagram sunt sponsorizate escrocherii cu folosirea identității premierului Munteanu # Observatorul de Nord
Imaginea premierului Alexandru Munteanu apare în mai multe videouri pe Facebook și Instagram, în care sunt anunțate posibilități de câștig de 14.000 de lei pe lună. Pentru a beneficia de „programul de stat”, oamenii sunt îndemnați să-și introducă datele pe câteva site-uri. Este o ESCROCHERIE. Alexandru Munteanu nu a anunțat despre asemenea programe, iar autenticitatea videourilor a fost infirmată de serviciul de presă al Guvernului. […] Post-ul Pe Facebook și Instagram sunt sponsorizate escrocherii cu folosirea identității premierului Munteanu apare prima dată în Observatorul de Nord.
5 februarie 2026
20:20
Din cauza condițiilor meteo, și în special a poleiului, elevii de la mai multe instituții de învățământ din raionul Soroca vor sta mâine acasă. Unii școlari vor recupera orele în alte zile, alții vor învăța online. Astfel elevii de la Liceele Teoretice „Petru Rareș”, „Constantin Stere”, „Ion Creangă” și „Alexandr Pușkin” din municipiul Soroca vor […] Post-ul Polei în Soroca: elevii din mai multe școli din raion stau mâine acasă apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord-Est a încheiat un acord de colaborare cu AO Centrul de Asistență Socială „Casa Speranțelor”, realizat cu sprijinul proiectului „Promovarea angajării tineretului în Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei ( GIZ), în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Scopul acestui acord este creșterea gradului de ocupare […] Post-ul Parteneriat în numele viitorului tinerilor din Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:10
Raionul Drochia a găzduit vizita de lucru a Președintelui Consiliului Raional Cernăuți # Observatorul de Nord
Astăzi, 5 februarie 2026, raionul Drochia a găzduit vizita de lucru a Președintelui Consiliului Raional Cernăuți (Ucraina), Mykola Kutsak. Oficialul ucrainean a avut o întrevedere oficială cu Președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan, în cadrul căreia au fost abordate subiecte de interes comun privind dezvoltarea cooperării bilaterale, informează provincial.md Discuțiile s-au axat pe implementarea și valorificarea prevederilor […] Post-ul Raionul Drochia a găzduit vizita de lucru a Președintelui Consiliului Raional Cernăuți apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:40
Deputatul Vasile Costiuc a lansat mai multe falsuri și speculații despre presupusa construcție a unei „fabrici de armament și muniții” în R. Moldova. O verificare a informațiilor arată că aceste declarații nu sunt susținute de fapte. Autoritățile precizează că este vorba despre un proiect investițional în domeniul civil, pentru care nu a fost eliberată nicio […] Post-ul FALS: În Republica Moldova se va construi o fabrică de armament și muniții apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:00
Recent, în cadrul Centrului de Creație al Copiilor și Adolescenților „Speranța” din municipiul Soroca s-a desfășurat un masterclass metodic interdisciplinar, care a inclus aplicații experiențiale și a avut tema „Starea de bine a cadrului didactic prin dans și mișcare”, realizat cu participarea conducătorilor de cerc din instituție. Activitatea a fost organizată de Andriuță Angela, conducător […] Post-ul Starea de bine a cadrului didactic prin dans și mișcare / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
