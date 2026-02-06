11 școli din raionul Soroca își sistează pentru astăzi activitatea, în alte 11 se învață online

17:30

După ce mandatul de primar al lui Victor Boicu, a încetat înainte te termen – acesta fiind reținut de organele de drept, bănuit de trafic de ființe umane, fapt soldat cu deces, în comuna Frumușica, raionul Florești urmează să aibă loc alegeri locale noi. Astfel, Comisia Electorală Centrală a decis că, alegeri locale noi, în