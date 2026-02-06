Astăzi, 6 februarie 2026: benzina și motorina se scumpesc cu câte doi bani
Observatorul de Nord, 6 februarie 2026 07:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 6 februarie 2026 – benzina se scumpește cu doi bani, iar motorina este mai scumpă la fel cu doi bani. Astfel, un litru de benzină A95 costă maxim 23,12 lei, iar motorina se vinde […] Post-ul Astăzi, 6 februarie 2026: benzina și motorina se scumpesc cu câte doi bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
• • •
Alte ştiri de Observatorul de Nord
Acum 30 minute
07:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 6 februarie 2026 – benzina se scumpește cu doi bani, iar motorina este mai scumpă la fel cu doi bani. Astfel, un litru de benzină A95 costă maxim 23,12 lei, iar motorina se vinde […] Post-ul Astăzi, 6 februarie 2026: benzina și motorina se scumpesc cu câte doi bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum o oră
06:20
11 școli din raionul Soroca își sistează pentru astăzi activitatea, în alte 11 se învață online # Observatorul de Nord
Condițiile meteo nefavorabile, în special poleiul, au forțat mai multe instituții de învățământ din raionul Soroca să suspende prezența fizică a elevilor la ore. Potrivit datelor actualizate din această dimineață, elevii fie vor învăța online, fie vor rămâne acasă, urmând să recupereze lecțiile în zilele următoare. Cine învață online Conform informațiilor centralizate din instituții, învățământul […] Post-ul 11 școli din raionul Soroca își sistează pentru astăzi activitatea, în alte 11 se învață online apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:20
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 6 februarie 2026, vom avea ninsori pe arii extinse, iar valorile termice vor fi sub zero grade Celsius. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -2 și -3 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 40 la sută, umiditatea aerului va fi de 82 […] Post-ul Meteo, 6 februarie 2026: ninsori pe arii extinse și temperaturi sub zero apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 8 ore
00:10
Pe Facebook și Instagram sunt sponsorizate escrocherii cu folosirea identității premierului Munteanu # Observatorul de Nord
Imaginea premierului Alexandru Munteanu apare în mai multe videouri pe Facebook și Instagram, în care sunt anunțate posibilități de câștig de 14.000 de lei pe lună. Pentru a beneficia de „programul de stat”, oamenii sunt îndemnați să-și introducă datele pe câteva site-uri. Este o ESCROCHERIE. Alexandru Munteanu nu a anunțat despre asemenea programe, iar autenticitatea videourilor a fost infirmată de serviciul de presă al Guvernului. […] Post-ul Pe Facebook și Instagram sunt sponsorizate escrocherii cu folosirea identității premierului Munteanu apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 12 ore
20:20
Din cauza condițiilor meteo, și în special a poleiului, elevii de la mai multe instituții de învățământ din raionul Soroca vor sta mâine acasă. Unii școlari vor recupera orele în alte zile, alții vor învăța online. Astfel elevii de la Liceele Teoretice „Petru Rareș”, „Constantin Stere”, „Ion Creangă” și „Alexandr Pușkin” din municipiul Soroca vor […] Post-ul Polei în Soroca: elevii din mai multe școli din raion stau mâine acasă apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 24 ore
16:20
Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord-Est a încheiat un acord de colaborare cu AO Centrul de Asistență Socială „Casa Speranțelor”, realizat cu sprijinul proiectului „Promovarea angajării tineretului în Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei ( GIZ), în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Scopul acestui acord este creșterea gradului de ocupare […] Post-ul Parteneriat în numele viitorului tinerilor din Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:10
Raionul Drochia a găzduit vizita de lucru a Președintelui Consiliului Raional Cernăuți # Observatorul de Nord
Astăzi, 5 februarie 2026, raionul Drochia a găzduit vizita de lucru a Președintelui Consiliului Raional Cernăuți (Ucraina), Mykola Kutsak. Oficialul ucrainean a avut o întrevedere oficială cu Președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan, în cadrul căreia au fost abordate subiecte de interes comun privind dezvoltarea cooperării bilaterale, informează provincial.md Discuțiile s-au axat pe implementarea și valorificarea prevederilor […] Post-ul Raionul Drochia a găzduit vizita de lucru a Președintelui Consiliului Raional Cernăuți apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:40
Deputatul Vasile Costiuc a lansat mai multe falsuri și speculații despre presupusa construcție a unei „fabrici de armament și muniții” în R. Moldova. O verificare a informațiilor arată că aceste declarații nu sunt susținute de fapte. Autoritățile precizează că este vorba despre un proiect investițional în domeniul civil, pentru care nu a fost eliberată nicio […] Post-ul FALS: În Republica Moldova se va construi o fabrică de armament și muniții apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:00
Recent, în cadrul Centrului de Creație al Copiilor și Adolescenților „Speranța” din municipiul Soroca s-a desfășurat un masterclass metodic interdisciplinar, care a inclus aplicații experiențiale și a avut tema „Starea de bine a cadrului didactic prin dans și mișcare”, realizat cu participarea conducătorilor de cerc din instituție. Activitatea a fost organizată de Andriuță Angela, conducător […] Post-ul Starea de bine a cadrului didactic prin dans și mișcare / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:00
Preotul Liviu Cernei, despre cei doi ani ca gastarbeiter în Marea Britanie: „Am plecat să fac bani de nuntă” / VIDEO # Observatorul de Nord
Preotul Liviu Cernei, parohul bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din satul Zastânca, raionul Soroca, a fost anterior invitatul Podcastului „OBSERVATORUL”. În cadrul dialogului am abordat atunci diverse teme actuale. Totodată preotul ne-a povestit despre perioada când a plecat să muncească în Marea Britanie. A mers acolo să facă bani de nuntă și de casă, […] Post-ul Preotul Liviu Cernei, despre cei doi ani ca gastarbeiter în Marea Britanie: „Am plecat să fac bani de nuntă” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță facilitarea procesului de export pentru producătorii autohtoni, prin eliminarea tarifelor pentru actele fitosanitare. Conform Legii nr. 227/2025 privind optimizarea proceselor de obținere a actelor permisive, intrată în vigoare astăzi, 05 februarie 2026, a fost exclus costul pentru eliberarea Certificatului fitosanitar pentru export sau reexport. Această modificare vine în […] Post-ul Tarifele pentru actele fitosanitare au fost eliminate apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
Poliția documentează circumstanțele unui grav accident rutier, produs cu puțin timp în urmă pe traseul R-6, în raionul Orhei, localitatea Peresecina. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul unei Skoda, un bărbat de 43 de ani, efectua o depășire fără a adapta viteza la condițiile meteo, a pierdut controlul mașinii și a derapat tamponându-se cu un camion, după […] Post-ul Accident rutier, soldat cu decesul unui bărbat de 43 de ani apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
În patru localități sorocene vor fi extinse și îmbunătățite sistemele de alimentare cu apă # Observatorul de Nord
Asigurarea accesului la apă potabilă pentru comunitățile din Regiunea Nord rămâne o prioritate constantă pentru Agenția de Dezvoltare Regională Nord. Recent, reprezentanții proiectului „Mă Implic – Implicare civică în guvernarea locală” și primarii din patru localități din raionul Soroca au analizat oportunitățile de corelare a investițiilor destinate extinderii și îmbunătățirii sistemelor de alimentare cu apă […] Post-ul În patru localități sorocene vor fi extinse și îmbunătățite sistemele de alimentare cu apă apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Podcast OBSERVATORUL cu Stela Zabrian: Perioada dintre alegeri este la fel de responsabilă și la fel de solicitantă ca și în anii electorali / VIDEO # Observatorul de Nord
În trei ani din patru, În Republica Moldova au loc alegeri – locale generale, parlamentare sau prezidențiale. Anul 2026 este unul „liber de alegeri”, ceea ce este un bun prilej de a vorbi pe îndelete cu persoana care de ani buni este responsabilă, în colaborarea cu alte instituții ale statului, de organizarea scrutinelor în strictă […] Post-ul Podcast OBSERVATORUL cu Stela Zabrian: Perioada dintre alegeri este la fel de responsabilă și la fel de solicitantă ca și în anii electorali / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Anchetă internă după reținerea a șapte vameși care pretindeau mită – corupție sistemică la vamă # Observatorul de Nord
Serviciul Vamal desfășoară o anchetă internă, după perchezițiile efectuate de Centrul Național Anticorupție și reținerea a șapte angajați ai posturilor Serviciului Vamal Leușeni-Albița și Cahul-Oancea într-un dosar de „corupție sistemică”. Vameșii reținuți sunt suspectați că au cerut sistematic bani de la transportatorii de pasageri și colete. Doi dintre vameși au fost documentați de Serviciul protecție […] Post-ul Anchetă internă după reținerea a șapte vameși care pretindeau mită – corupție sistemică la vamă apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
21 de tone de carne de pui au fost blocate la frontieră, după ce a fost depistată bacteria Salmonella infantis # Observatorul de Nord
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), au blocat la frontiera de stat importul unui lot de 21 mii kg de carne de pui separată mecanic (congelată). Măsură a fost luată, după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella infantis. Imediat, inspectorii Postului de inspecție la frontiera Leușeni au sechestrat întreg lotul, ulterior, de comun […] Post-ul 21 de tone de carne de pui au fost blocate la frontieră, după ce a fost depistată bacteria Salmonella infantis apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
MANIPULARE: Un raport american provizoriu, prezentat ca „dovadă” de „cenzură” și „fraudare a alegerilor” # Observatorul de Nord
Politicieni, site-uri și pagini de social media (în special pro-Kremlin) au prezentat ca dovezi mai multe afirmații dintr-un raport interimar al Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, care acuză Comisia Europeană de cenzură și presiune în alegerile din mai multe state europene, inclusiv R. Moldova și România. În realitate, afirmațiile din acest raport […] Post-ul MANIPULARE: Un raport american provizoriu, prezentat ca „dovadă” de „cenzură” și „fraudare a alegerilor” apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite au semnat Memorandumul de Înțelegere privind recunoașterea reciprocă și conversiunea permiselor de conducere, transmite moldpres.md Astfel, permisele vor putea fi obținute într-un termen mai scurt, fără examene suplimentare și cu mai puține formalități administrative. Documentul a fost semnat de către ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și Alteța Sa Locotenent-General […] Post-ul Încă o țară recunoaște permisele de conducere moldovenești apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:50
Atenție, șoferi! De astăzi și până pe 28 februarie – perioada de prevenire și combatere a utilizării telefonului mobil # Observatorul de Nord
Poliția Republicii Moldova anunță că, șoferii din Republica Moldova vor fi supuși unor controale sporite, în perioada 5–28 februarie, când polițiștii de patrulare vor intensifica acțiunile de prevenire și combatere a utilizării telefonului mobil în timpul conducerii vehiculelor. Precizăm că, acțiunile vor avea loc pe drumurile publice și vizează reducerea riscului de accidente rutiere cauzate de […] Post-ul Atenție, șoferi! De astăzi și până pe 28 februarie – perioada de prevenire și combatere a utilizării telefonului mobil apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
07:10
Horoscopul zilei de 5 februarie 2026. Taurii se tem de propriile sentimente. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Tranzitul care are loc astăzi aduce un potențial inedit. Nativii trebuie să-și dea seama unde se potrivesc cu adevărat pentru a urma pașii în această direcție. Pe data de 5 februarie, Luna se mută în Balanță. Asta înseamnă că parteneriatele se leagă mult mai ușor. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în […] Post-ul Horoscopul zilei de 5 februarie 2026. Taurii se tem de propriile sentimente. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:20
Produsele petroliere se scumpesc și astăzi: benzina – cu un ban, iar motorina cu trei bani # Observatorul de Nord
Pentru astăzi, 5 februarie 2025, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit următoarele prețuri maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard – prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,10 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 20,08 lei. Aceasta înseamnă că, prețul benzinei crește cu […] Post-ul Produsele petroliere se scumpesc și astăzi: benzina – cu un ban, iar motorina cu trei bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 5 februarie 2026, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea vreme posomorâtă, cu valori termice scăzute. Temperatura aerului se va încadra între -1 și -3 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 25 la sută, umiditatea aerului va fi de 86 procente, iar vântul va bate cu viteza de […] Post-ul Meteo, 5 februarie 2026: zi posomorâtă cu temperaturi sub zero apare prima dată în Observatorul de Nord.
4 februarie 2026
16:00
Atelier de educație incluzivă la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca / VIDEO # Observatorul de Nord
Vineri, 30 ianuarie, în incinta LT „Ion Creangă”, s-a desfășurat una dintre activitățile educaționale incluse în proiectul „Împuternicirea copiilor, părinților, profesorilor și comunităților prin promovarea educației incluzive în Republica Moldova”, implementat de CCF – Copil, Comunitate, Familie. În cadrul atelierului cu genericul „De la cunoaștere la acțiune pentru o educație incluzivă”, elevii clasei a VII-a […] Post-ul Atelier de educație incluzivă la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:50
Viața nu este doar o succesiune de zile, ci un dar care ne este încredințat, clipă de clipă. O primim fără să o cerem și o purtăm mai departe cu responsabilitatea alegerilor noastre. Uneori alergăm prin ea grăbiți, alteori ne oprim și ne întrebăm: încotro mergem și ce lăsăm în urma noastră? Viața începe în […] Post-ul Viața – darul care ne este încredințat apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:40
Consultări publice: cum se va schimba municipiul Soroca datorită colaborării cu Botoșaniul / VIDEO # Observatorul de Nord
La 3 februarie Primăria municipiului Soroca a organizat consultări publice privitor la patru proiecte de decizie, ce prezintă interes public și vor fi examinate la următoarea ședință a Consiliului municipal. Primul subiect a fost cu privire la participarea Primăriei în cadrul apelului competitiv a proiectelor de dezvoltare regională, pentru „Construcția și extinderea sistemului de canalizare […] Post-ul Consultări publice: cum se va schimba municipiul Soroca datorită colaborării cu Botoșaniul / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:30
Medicul de familie Ludmila Evstratova explică simptomele gripei și metodele de protecție / VIDEO # Observatorul de Nord
În ultima perioadă, tot mai multe persoane se confruntă cu gripă. Pentru a înțelege mai bine ce este această boală, cum o recunoști la timp și cum te poți proteja, am discutat cu Ludmila Evstratova, medic de familie la Centrul de Sănătate Publică Soroca-Nouă „Ina Popescu”. Gripa este o boală infecțioasă provocată de un virus. […] Post-ul Medicul de familie Ludmila Evstratova explică simptomele gripei și metodele de protecție / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:00
Anumite rase de câini nu vor mai putea fi crescute în Republica Moldova – schimbări majore în legislație # Observatorul de Nord
Republica Moldova face încă un pas decisiv spre alinierea la standardele internaționale de siguranță și bunăstare. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează cetățenii despre noile reglementări, stipulate în Legea nr. 256/2025 privind protecția animalelor de companie, menite să construiască un mediu de conviețuire mai sigur pentru întreaga societate. Noile prevederi vor intra în vigoare […] Post-ul Anumite rase de câini nu vor mai putea fi crescute în Republica Moldova – schimbări majore în legislație apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
Specialiștii recomandă oamenilor respectarea cu strictețe a normelor antiincendiare # Observatorul de Nord
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează asupra necesității respectării regulilor de siguranță, în scopul prevenirii pagubelor materiale și a pierderilor de vieți omenești în urma incendiilor și intoxicațiilor cu monoxid de carbon. Specialiștii recomandă oamenilor respectarea cu strictețe a normelor antiincendiare în utilizarea surselor de încălzire în perioada rece a anului. Cetățenii sunt îndemnați […] Post-ul Specialiștii recomandă oamenilor respectarea cu strictețe a normelor antiincendiare apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:30
Un șofer care circula noaptea pe traseul Gura Căinarului – Trifănești, în raionul Florești, avertizează asupra unei posibile scheme de jaf, după ce a fost la un pas de a deveni victimă. transmite stiri.md. Incidentul ar fi avut loc la aproximativ 200 de metri de localitatea Ivanovca, unde bărbatul a observat, cu faza lungă […] Post-ul Posibilă schemă de jaf pe traseul Gura Căinarului – Trifănești apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
A pretins 1.000 de lei pentru a facilita obținerea permisului de conducere, dar s-a ales cu doi ani de închisoare # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în cazul unui bărbat în vârstă de 46 de ani, găsit vinovat de trafic de influență. Instanța de judecată l-a condamnat la 2 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. Potrivit materialelor cauzei, în decembrie 2022, inculpatul, instructor auto la școala auto […] Post-ul A pretins 1.000 de lei pentru a facilita obținerea permisului de conducere, dar s-a ales cu doi ani de închisoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
După incendiul din Dubna, o localnică acuză lipsă de implicare, primarul oferă clarificări # Observatorul de Nord
Tragedia din satul Dubna, raionul Soroca, unde o femeie în vârstă și-a pierdut viața într-un incendiu produs în seara zilei de 19 ianuarie 2026, a stârnit reacții în comunitate. După publicarea articolului, redacția a fost contactată telefonic de Lucia Apostol, originară din localitate, dar stabilită la Chișinău, care s-a arătat nemulțumită de modul în care […] Post-ul După incendiul din Dubna, o localnică acuză lipsă de implicare, primarul oferă clarificări apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
De astăzi gazul este mai ieftin – decizia ANRE a fost publicată în Monitorul Oficial # Observatorul de Nord
Începând cu ziua de astăzi, 4 februarie 2026, consumatorii casnici vor plăti 14 lei și 42 de bani (cu TVA) pentru un metru cub de gaze naturale, în loc de 16 lei și 74 de bani (cu TVA). Aceasta înseamnă o micșorare a prețului cu doi lei și 32 bani. Decizia Agenției Naționale pentru Reglementare […] Post-ul De astăzi gazul este mai ieftin – decizia ANRE a fost publicată în Monitorul Oficial apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
Jurnalistul Mircea Surdu a obținut despăgubiri de zeci de mii de lei de la Compania Teleradio-Moldova # Observatorul de Nord
Jurnalistul Mircea Surdu, autorul emisiunii Bună seara de la Moldova 1, a obținut, în instanță, despăgubiri morale de aproape 50 de mii de lei, scrie anticoruptie.md. Judecătoarea Natalia Moldovanu a obligat Compania Teleradio- Moldova să-i achite lui Surdu și bonusul de fidelitate pentru anul 2024, în valoare de 6 la sută din salariul de funcție […] Post-ul Jurnalistul Mircea Surdu a obținut despăgubiri de zeci de mii de lei de la Compania Teleradio-Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
Apă de parfum, produs de S.A. „Viorica-Cosmetic”, interzisă pentru că conține substanțe interzise # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) informează că, în rezultatul acțiunilor de control desfășurate privind respectarea cerințelor de plasare pe piață a produselor cosmetice, au fost identificate două loturi neconforme ale produsului „Adora Entourage” – apă de parfum, produs de S.A. „Viorica-Cosmetic”, ce conține în componență substanțe incluse în lista celor interzise. În cadrul verificărilor […] Post-ul Apă de parfum, produs de S.A. „Viorica-Cosmetic”, interzisă pentru că conține substanțe interzise apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Magistrată, agresată în sala de judecată. Reacția „diplomatică” a Consiliului Superior al Magistraturii # Observatorul de Nord
O magistrată de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a fost lovită în cap. Agresoarea se afla în sala de judecată, atunci când s-a produs incidentul. Poliția investighează cazul, iar un echipaj al Salvării i-a acordat ajutor judecătoarei, scrie anticoruptie.md. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a confirmat incidentul, dar nu a oferit detalii despre starea victimei […] Post-ul Magistrată, agresată în sala de judecată. Reacția „diplomatică” a Consiliului Superior al Magistraturii apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Program de instruire în domeniul transparenței și monitorizării politicilor publice la nivel local # Observatorul de Nord
Prima zi a lunii februarie, a fost una de o semnificație deosebită pentru membrii Consiliului Local de Transparență Drochia (CLT), care au beneficiat de o sesiune de instruire, în ce privește consolidarea capacităților de monitorizare a politicilor publice. Evenimentul a fost organizat de Centrul de Dezvoltare Durabilă și Inovare Civică, având drept obiectiv creșterea […] Post-ul Program de instruire în domeniul transparenței și monitorizării politicilor publice la nivel local apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
„Vatra Tradițiilor” – o sărbătoare a identității naționale la Tourism & Travel Expo 2026 # Observatorul de Nord
În perioada 30 ianuarie – 1 februarie 2026, Centrul Expozițional Moldexpo a devenit locul unde tradițiile Moldovei au prins viață, în cadrul Expoziției Internaționale Specializate „Tourism & Travel Expo”, ediția a XXIX-a. Unul dintre cele mai așteptate și apreciate momente ale evenimentului a fost Festivalul-concurs „Vatra Tradițiilor”- o adevărată sărbătoare a identității naționale și […] Post-ul „Vatra Tradițiilor” – o sărbătoare a identității naționale la Tourism & Travel Expo 2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Măsuri obligatorii pentru protecția animalelor în perioada cu temperaturi extrem de joase # Observatorul de Nord
În contextul prognozelor meteorologice, care anunță o perioadă cu temperaturi extrem de joase, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) solicită deținătorilor de animale o atenție sporită pentru asigurarea sănătății și bunăstării acestora. Frigul, umiditatea, gheața și alimentația necorespunzătoare reprezintă factori de risc care pot afecta sever starea fizică a animalelor, informează ansa.gov.md. Pentru a preveni orice […] Post-ul Măsuri obligatorii pentru protecția animalelor în perioada cu temperaturi extrem de joase apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Temperaturile scăzute nu reprezintă un pericol major pentru păduri și agricultură – spun specialiștii # Observatorul de Nord
Gerul stabilit în ultimele zile pe teritoriul Republicii Moldova se încadrează în limitele climatice normale pentru sezonul rece și nu reprezintă, în prezent, un pericol major pentru păduri, agricultură sau biodiversitate. Specialiștii din domeniul silvic, agricol și meteorologic subliniază că temperaturile scăzute au atât efecte neutre sau benefice, cât și provocări punctuale, în special pentru […] Post-ul Temperaturile scăzute nu reprezintă un pericol major pentru păduri și agricultură – spun specialiștii apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 4 februarie 2026: euro scade cu cinci bani, iar dolarul crește cu șapte bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 4 februarie 2026, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 02 de bani, cu 5 bani mai puțin. Dolarul american urcă la 16 lei și 98 de bani, cu 7 bani mai mult. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de […] Post-ul Curs valutar, 4 februarie 2026: euro scade cu cinci bani, iar dolarul crește cu șapte bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri pentru ziua de astăzi, 4 februarie 2026 – un litru de benzină veste comercializat cu 23 de lei și 9 bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 20 de lei și 5 bani. Astfel, benzina s-a scumpit cu 1 ban, […] Post-ul Și astăzi, 4 februarie 2026, cresc prețurile la carburanți apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:10
Horoscopul zilei de 4 februarie 2026. Capricornii caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
E important ca această zi să fie folosită cu eficiență. Ideile complexe sunt așteptate cât mai curând pe masa de lucru. E important ca focusul să fie asupra situațiilor colective, nu personale. Unii nativi ar trebui să fie mai atenți la critica pe care o încearcă a fi constructivă. Descoperă ce îți rezervă astrele în […] Post-ul Horoscopul zilei de 4 februarie 2026. Capricornii caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Februarie în Republica Moldova: Între ger de -32°C și temperaturi primăvăratice de +23°C # Observatorul de Nord
Istoria climatică a Republicii Moldova păstrează în arhive contraste uluitoare pentru luna februarie – 55 de grade Celsius diferență între recordurile absolute, informează moldova1.md. Potrivit unei analize a Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), minima absolută înregistrată vreodată pe acest teritoriu este de -32.1 de grade Celsius, raportată la Bălți, pe 20 februarie 1954, iar maxima […] Post-ul Februarie în Republica Moldova: Între ger de -32°C și temperaturi primăvăratice de +23°C apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 4 februarie 2026, vom avea ninsori pe arii extinse, iar valorile termice vor fi sub zero grade Celsius. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -1 și -9 grade Celsius, probabilitatea unor ninsori este de 35 la sută, umiditatea aerului va fi de […] Post-ul Meteo, 4 februarie 2026: ninsori slabe și temperaturi cu minus apare prima dată în Observatorul de Nord.
3 februarie 2026
17:30
La 17 mai 2026, în comuna Frumușica din raionul Florești vor avea loc alegeri locale noi # Observatorul de Nord
După ce mandatul de primar al lui Victor Boicu, a încetat înainte te termen – acesta fiind reținut de organele de drept, bănuit de trafic de ființe umane, fapt soldat cu deces, în comuna Frumușica, raionul Florești urmează să aibă loc alegeri locale noi. Astfel, Comisia Electorală Centrală a decis că, alegeri locale noi, în […] Post-ul La 17 mai 2026, în comuna Frumușica din raionul Florești vor avea loc alegeri locale noi apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:30
Prejudiciile totale de peste 9 milioane de lei au cauzat 10 escroci victimelor lor # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a 10 persoane – 6 bărbați, cu vârste între 38 și 53 de ani, și 4 femei, cu vârste între 43 și 51 de ani, găsite vinovate de comiterea infracțiunilor de escrocherie, trafic de influență, organizarea migrației ilegale. Pedepsele aplicate de instanță: Cinci inculpați au fost condamnați, […] Post-ul Prejudiciile totale de peste 9 milioane de lei au cauzat 10 escroci victimelor lor apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
În contextul înregistrării temperaturilor scăzute Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă cetățenilor să respecte următoarele măsuri pentru a se proteja și a evita incidentele. Siguranța în locuință: Verificați înainte de utilizare sursele de încălzire, cum ar fi sobele, cazanele și instalațiile electrice sau pe gaz. Asigurați-vă că sursele de încălzire sunt sigure și funcționale. […] Post-ul Recomandările salvatorilor IGSU pentru siguranță pe timp de ger apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:50
Un bărbat a decedat pe un scaun din Soroca: Situația a fost surprinsă de camerele video / VIDEO # Observatorul de Nord
Un bărbat de 69 de ani a fost găsit decedat în această dimineață pe un scaun din municipiul Soroca. Potrivit poliției, cazul a fost raportat în jurul orei 07:40. Un trecător a observat bărbatul inconștient și a alertat imediat autoritățile. La fața locului au intervenit un echipaj de poliție și ambulanța. Medicii au încercat să […] Post-ul Un bărbat a decedat pe un scaun din Soroca: Situația a fost surprinsă de camerele video / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:50
Corupția, în cifre: peste 800 de infracțiuni și prejudicii de peste 43 de milioane de lei, în 2025 # Observatorul de Nord
În 2025, ofițerii anticorupție au depistat 847 de infracțiuni, dintre care 792 – infracțiuni de corupție și conexe corupției, cel mai frecvent investigate fiind cazurile de corupere activă, arată raportul de activitate al Centrului Național Anticorupție (CNA). Dintre infracțiunile depistate de CNA, 26 au fost deosebit de grave, 370 grave, 205 mai puțin grave și […] Post-ul Corupția, în cifre: peste 800 de infracțiuni și prejudicii de peste 43 de milioane de lei, în 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
Bacalaureat 2026: mai puțini itemi, mai multă profesionalizare a evaluatorilor # Observatorul de Nord
În cadrul unei conferințe de presă, directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare a vorbit despre reducerea numărului de itemi la disciplinele de bază și simplificarea unor subiecte la mai multe materii, pentru sesiunea de bacalaureat 2026, menite să faciliteze gestionarea timpului de către elevi, fără a diminua nivelul de complexitate al testelor.. Ministerul Educației […] Post-ul Bacalaureat 2026: mai puțini itemi, mai multă profesionalizare a evaluatorilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.