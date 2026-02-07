Horoscopul zilei de 7 februarie 2026. Capricornii știu cum să gestioneze eșecul. Află ce se întâmplă cu zodia ta

10:00

În trei ani din patru, În Republica Moldova au loc alegeri – locale generale, parlamentare sau prezidențiale. Anul 2026 este unul „liber de alegeri", ceea ce este un bun prilej de a vorbi pe îndelete cu persoana care de ani buni este responsabilă, în colaborarea cu alte instituții ale statului, de organizarea scrutinelor în strictă […]