Olimpiadele școlare reprogramate pentru 7–8 februarie, sunt iarăși amânate din cauza vremii nefavorabile
Olimpiadele școlare programate pentru zilele de 7 și 8 februarie la Soroca sunt amânate, în urma unei decizii luate la nivel republican, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile. Elevii, profesorii și părinții au fost informați despre modificări, iar autoritățile educaționale au anunțat deja noul calendar de desfășurare a etapelor raionale. Decizia de amânare vizează toate olimpiadele
De astăzi, ora 20.00, până pe data de 9 februarie, ora 20:00 – Cod galben de polei # Observatorul de Nord
Poliția Republicii Moldova informează că, începând de astăzi, ora 20:00, și până la 9 februarie, ora 20:00, pe întreg teritoriul țării se va menține poleiul, iar pe drumuri se va forma ghețuș, fapt ce poate complica circulația și crește riscul producerii accidentelor rutiere. Conducătorii auto sunt îndemnați să evite deplasările neesențiale, să circule
Poreclele de la Cosăuți: Zărzărel, Lupu, Rândunica… Cum îi spuneau Vioricăi Nagacevschi la școală? / VIDEO # Observatorul de Nord
La una dintre emisiunile "Interviu cu soroceni", realizată de "Observatorul de Nord", a fost prezentă scriitoarea și notara Viorica Nagacevschi, originară din satul Cosăuți, raionul Soroca. Fiica Haritinei și a lui Vasile Ceban ne-a povestit în cadrul interviului despre porecla familiei lor de acasă, dar și despre altele din sat. Am mai vorbit cu protagonista
Polițiștii au reținut 15 persoane bănuite de spălarea banilor printr-un „centru de apel,” cu un rulaj lunar de aproximativ $2.000.00 # Observatorul de Nord
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger", în comun cu procurorii PCCOCS, anunță reținerea a 15 persoane bănuite de escrocherii cu spălarea banilor printr-un „centru de apel," cu un rulaj lunar de aproximativ $2.000.000. Reținerile au urmat perchezițiilor desfășurate joi și anunțate public de
Educație incluzivă continuă la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca / VIDEO # Observatorul de Nord
Joi, 5 februarie, în incinta LT „Ion Creangă", a avut loc cea de-a doua activitate desfășurată în cadrul proiectului „Împuternicirea copiilor, părinților, profesorilor și comunităților prin promovarea educației incluzive în Republica Moldova", implementat de CCF – Copil, Comunitate, Familie. În cadrul atelierului cu genericul „De la cunoaștere la acțiune pentru o educație incluzivă", elevii clasei
Săptămâna siguranței online la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca / VIDEO # Observatorul de Nord
La Liceul Teoretic „Constantin Stere" din municipiul Soroca a fost organizată săptămâna siguranței online. Activitățile au avut scopul de a-i ajuta pe elevi să înțeleagă riscurile din mediul digital și să învețe cum să se protejeze. Siguranța pe internet înseamnă protejarea informațiilor personale, a dispozitivelor și a conturilor de amenințări precum furtul de identitate, fraudele
Bunurile și banii confiscați, proveniți din activități infracționale, vor fi utilizați în scopuri sociale sau de interes public. Parlamentul a adoptat un proiect de lege care instituie un mecanism de utilizare a activelor confiscate. Documentul a fost votat în a doua lectură de 58 de deputați, informează anticoruptie.md Inițiativa legislativă aparține Ministerului Justiției și a
O fetiță a văzut lumina zilei în ambulanță – echipa Punctului de Asistență Medicală Urgentă Vărăncău a fost la înălțime! # Observatorul de Nord
În noaptea trecută, echipa Punctului de Asistență Medicală Urgentă (PAMU) Vărăncău, din cadrul SAMU Soroca, a fost protagonistă unei intervenții deosebite, marcate de emoție, responsabilitate și profesionalism – asistarea venirii pe lume a unei noi vieți, chiar în ambulanță. Despre aceasta informează Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. La ora 01:21, Dispeceratul Comun de
Tableta de vineri Vestea care a cutremurat, aproape la propriu, opoziția din Republica Moldova și care ar putea consolida înțelepciunea despre buturuga mică care răstoarnă carul mare a venit tocmai din Norvegia – deputatul din această țară nordică Arild Hermstad a nominalizat-o pe doamna Maia Sandu pentru Premiul Nobel pentru Pace, argumentându-și gestul prin
În contextul mai multor apeluri suspecte, raportate de cetățeni, atenționăm despre tentative de fraudă, privind programul de compensații „Ajutor la Contor". Persoane necunoscute se prezintă drept angajați ai programului și contactează cetățenii sub pretextul transferului compensațiilor, solicitând IDNP-ul și datele bancare. În acest context, Vă informăm că Ministerul Muncii și Protecției Sociale nu solicită astfel
Curs valutar, 6 februarie 2026: euro costă 20 de lei și trei bani, iar dolarul este cotat la 16 lei și 99 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial mde schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 6 februarie 2026, un euro ajunge la valoarea de 20 lei și 03 de bani, cu doi bani mai mult. Dolarul american urcă la 16 lei și 99 de bani, cu 5 bani mai mult. Hrivna ucraineană se menține la valoarea
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 6 februarie 2026 – benzina se scumpește cu doi bani, iar motorina este mai scumpă la fel cu doi bani. Astfel, un litru de benzină A95 costă maxim 23,12 lei, iar motorina se vinde
11 școli din raionul Soroca își sistează pentru astăzi activitatea, în alte 11 se învață online # Observatorul de Nord
Condițiile meteo nefavorabile, în special poleiul, au forțat mai multe instituții de învățământ din raionul Soroca să suspende prezența fizică a elevilor la ore. Potrivit datelor actualizate din această dimineață, elevii fie vor învăța online, fie vor rămâne acasă, urmând să recupereze lecțiile în zilele următoare. Cine învață online Conform informațiilor centralizate din instituții, învățământul
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 6 februarie 2026, vom avea ninsori pe arii extinse, iar valorile termice vor fi sub zero grade Celsius. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -2 și -3 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 40 la sută, umiditatea aerului va fi de 82
Pe Facebook și Instagram sunt sponsorizate escrocherii cu folosirea identității premierului Munteanu # Observatorul de Nord
Imaginea premierului Alexandru Munteanu apare în mai multe videouri pe Facebook și Instagram, în care sunt anunțate posibilități de câștig de 14.000 de lei pe lună. Pentru a beneficia de „programul de stat", oamenii sunt îndemnați să-și introducă datele pe câteva site-uri. Este o ESCROCHERIE. Alexandru Munteanu nu a anunțat despre asemenea programe, iar autenticitatea videourilor a fost infirmată de serviciul de presă al Guvernului.
Din cauza condițiilor meteo, și în special a poleiului, elevii de la mai multe instituții de învățământ din raionul Soroca vor sta mâine acasă. Unii școlari vor recupera orele în alte zile, alții vor învăța online. Astfel elevii de la Liceele Teoretice „Petru Rareș", „Constantin Stere", „Ion Creangă" și „Alexandr Pușkin" din municipiul Soroca vor
Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord-Est a încheiat un acord de colaborare cu AO Centrul de Asistență Socială „Casa Speranțelor", realizat cu sprijinul proiectului „Promovarea angajării tineretului în Moldova", implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei ( GIZ), în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Scopul acestui acord este creșterea gradului de ocupare
Raionul Drochia a găzduit vizita de lucru a Președintelui Consiliului Raional Cernăuți # Observatorul de Nord
Astăzi, 5 februarie 2026, raionul Drochia a găzduit vizita de lucru a Președintelui Consiliului Raional Cernăuți (Ucraina), Mykola Kutsak. Oficialul ucrainean a avut o întrevedere oficială cu Președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan, în cadrul căreia au fost abordate subiecte de interes comun privind dezvoltarea cooperării bilaterale, informează provincial.md Discuțiile s-au axat pe implementarea și valorificarea prevederilor
Deputatul Vasile Costiuc a lansat mai multe falsuri și speculații despre presupusa construcție a unei „fabrici de armament și muniții" în R. Moldova. O verificare a informațiilor arată că aceste declarații nu sunt susținute de fapte. Autoritățile precizează că este vorba despre un proiect investițional în domeniul civil, pentru care nu a fost eliberată nicio
Recent, în cadrul Centrului de Creație al Copiilor și Adolescenților „Speranța" din municipiul Soroca s-a desfășurat un masterclass metodic interdisciplinar, care a inclus aplicații experiențiale și a avut tema „Starea de bine a cadrului didactic prin dans și mișcare", realizat cu participarea conducătorilor de cerc din instituție. Activitatea a fost organizată de Andriuță Angela, conducător
Preotul Liviu Cernei, despre cei doi ani ca gastarbeiter în Marea Britanie: „Am plecat să fac bani de nuntă” / VIDEO # Observatorul de Nord
Preotul Liviu Cernei, parohul bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel" din satul Zastânca, raionul Soroca, a fost anterior invitatul Podcastului „OBSERVATORUL". În cadrul dialogului am abordat atunci diverse teme actuale. Totodată preotul ne-a povestit despre perioada când a plecat să muncească în Marea Britanie. A mers acolo să facă bani de nuntă și de casă,
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță facilitarea procesului de export pentru producătorii autohtoni, prin eliminarea tarifelor pentru actele fitosanitare. Conform Legii nr. 227/2025 privind optimizarea proceselor de obținere a actelor permisive, intrată în vigoare astăzi, 05 februarie 2026, a fost exclus costul pentru eliberarea Certificatului fitosanitar pentru export sau reexport. Această modificare vine în
Poliția documentează circumstanțele unui grav accident rutier, produs cu puțin timp în urmă pe traseul R-6, în raionul Orhei, localitatea Peresecina. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul unei Skoda, un bărbat de 43 de ani, efectua o depășire fără a adapta viteza la condițiile meteo, a pierdut controlul mașinii și a derapat tamponându-se cu un camion, după
În patru localități sorocene vor fi extinse și îmbunătățite sistemele de alimentare cu apă # Observatorul de Nord
Asigurarea accesului la apă potabilă pentru comunitățile din Regiunea Nord rămâne o prioritate constantă pentru Agenția de Dezvoltare Regională Nord. Recent, reprezentanții proiectului „Mă Implic – Implicare civică în guvernarea locală" și primarii din patru localități din raionul Soroca au analizat oportunitățile de corelare a investițiilor destinate extinderii și îmbunătățirii sistemelor de alimentare cu apă
Podcast OBSERVATORUL cu Stela Zabrian: Perioada dintre alegeri este la fel de responsabilă și la fel de solicitantă ca și în anii electorali / VIDEO # Observatorul de Nord
În trei ani din patru, În Republica Moldova au loc alegeri – locale generale, parlamentare sau prezidențiale. Anul 2026 este unul „liber de alegeri", ceea ce este un bun prilej de a vorbi pe îndelete cu persoana care de ani buni este responsabilă, în colaborarea cu alte instituții ale statului, de organizarea scrutinelor în strictă
Anchetă internă după reținerea a șapte vameși care pretindeau mită – corupție sistemică la vamă # Observatorul de Nord
Serviciul Vamal desfășoară o anchetă internă, după perchezițiile efectuate de Centrul
21 de tone de carne de pui au fost blocate la frontieră, după ce a fost depistată bacteria Salmonella infantis # Observatorul de Nord
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), au blocat la frontiera de stat importul unui lot de 21 mii kg de carne de pui separată mecanic (congelată). Măsură a fost luată, după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella infantis. Imediat, inspectorii Postului de inspecție la frontiera Leușeni au sechestrat întreg lotul, ulterior, de comun […] Post-ul 21 de tone de carne de pui au fost blocate la frontieră, după ce a fost depistată bacteria Salmonella infantis apare prima dată în Observatorul de Nord.
MANIPULARE: Un raport american provizoriu, prezentat ca „dovadă” de „cenzură” și „fraudare a alegerilor” # Observatorul de Nord
Politicieni, site-uri și pagini de social media (în special pro-Kremlin) au prezentat ca dovezi mai multe afirmații dintr-un raport interimar al Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, care acuză Comisia Europeană de cenzură și presiune în alegerile din mai multe state europene, inclusiv R. Moldova și România. În realitate, afirmațiile din acest raport […] Post-ul MANIPULARE: Un raport american provizoriu, prezentat ca „dovadă” de „cenzură” și „fraudare a alegerilor” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite au semnat Memorandumul de Înțelegere privind recunoașterea reciprocă și conversiunea permiselor de conducere, transmite moldpres.md Astfel, permisele vor putea fi obținute într-un termen mai scurt, fără examene suplimentare și cu mai puține formalități administrative. Documentul a fost semnat de către ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și Alteța Sa Locotenent-General […] Post-ul Încă o țară recunoaște permisele de conducere moldovenești apare prima dată în Observatorul de Nord.
Atenție, șoferi! De astăzi și până pe 28 februarie – perioada de prevenire și combatere a utilizării telefonului mobil # Observatorul de Nord
Poliția Republicii Moldova anunță că, șoferii din Republica Moldova vor fi supuși unor controale sporite, în perioada 5–28 februarie, când polițiștii de patrulare vor intensifica acțiunile de prevenire și combatere a utilizării telefonului mobil în timpul conducerii vehiculelor. Precizăm că, acțiunile vor avea loc pe drumurile publice și vizează reducerea riscului de accidente rutiere cauzate de […] Post-ul Atenție, șoferi! De astăzi și până pe 28 februarie – perioada de prevenire și combatere a utilizării telefonului mobil apare prima dată în Observatorul de Nord.
Horoscopul zilei de 5 februarie 2026. Taurii se tem de propriile sentimente. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Tranzitul care are loc astăzi aduce un potențial inedit. Nativii trebuie să-și dea seama unde se potrivesc cu adevărat pentru a urma pașii în această direcție. Pe data de 5 februarie, Luna se mută în Balanță. Asta înseamnă că parteneriatele se leagă mult mai ușor. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în […] Post-ul Horoscopul zilei de 5 februarie 2026. Taurii se tem de propriile sentimente. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Produsele petroliere se scumpesc și astăzi: benzina – cu un ban, iar motorina cu trei bani # Observatorul de Nord
Pentru astăzi, 5 februarie 2025, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit următoarele prețuri maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard – prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,10 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 20,08 lei. Aceasta înseamnă că, prețul benzinei crește cu […] Post-ul Produsele petroliere se scumpesc și astăzi: benzina – cu un ban, iar motorina cu trei bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 5 februarie 2026, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea vreme posomorâtă, cu valori termice scăzute. Temperatura aerului se va încadra între -1 și -3 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 25 la sută, umiditatea aerului va fi de 86 procente, iar vântul va bate cu viteza de […] Post-ul Meteo, 5 februarie 2026: zi posomorâtă cu temperaturi sub zero apare prima dată în Observatorul de Nord.
Atelier de educație incluzivă la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca / VIDEO # Observatorul de Nord
Vineri, 30 ianuarie, în incinta LT „Ion Creangă”, s-a desfășurat una dintre activitățile educaționale incluse în proiectul „Împuternicirea copiilor, părinților, profesorilor și comunităților prin promovarea educației incluzive în Republica Moldova”, implementat de CCF – Copil, Comunitate, Familie. În cadrul atelierului cu genericul „De la cunoaștere la acțiune pentru o educație incluzivă”, elevii clasei a VII-a […] Post-ul Atelier de educație incluzivă la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Viața nu este doar o succesiune de zile, ci un dar care ne este încredințat, clipă de clipă. O primim fără să o cerem și o purtăm mai departe cu responsabilitatea alegerilor noastre. Uneori alergăm prin ea grăbiți, alteori ne oprim și ne întrebăm: încotro mergem și ce lăsăm în urma noastră? Viața începe în […] Post-ul Viața – darul care ne este încredințat apare prima dată în Observatorul de Nord.
Consultări publice: cum se va schimba municipiul Soroca datorită colaborării cu Botoșaniul / VIDEO # Observatorul de Nord
La 3 februarie Primăria municipiului Soroca a organizat consultări publice privitor la patru proiecte de decizie, ce prezintă interes public și vor fi examinate la următoarea ședință a Consiliului municipal. Primul subiect a fost cu privire la participarea Primăriei în cadrul apelului competitiv a proiectelor de dezvoltare regională, pentru „Construcția și extinderea sistemului de canalizare […] Post-ul Consultări publice: cum se va schimba municipiul Soroca datorită colaborării cu Botoșaniul / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Medicul de familie Ludmila Evstratova explică simptomele gripei și metodele de protecție / VIDEO # Observatorul de Nord
În ultima perioadă, tot mai multe persoane se confruntă cu gripă. Pentru a înțelege mai bine ce este această boală, cum o recunoști la timp și cum te poți proteja, am discutat cu Ludmila Evstratova, medic de familie la Centrul de Sănătate Publică Soroca-Nouă „Ina Popescu”. Gripa este o boală infecțioasă provocată de un virus. […] Post-ul Medicul de familie Ludmila Evstratova explică simptomele gripei și metodele de protecție / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Anumite rase de câini nu vor mai putea fi crescute în Republica Moldova – schimbări majore în legislație # Observatorul de Nord
Republica Moldova face încă un pas decisiv spre alinierea la standardele internaționale de siguranță și bunăstare. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează cetățenii despre noile reglementări, stipulate în Legea nr. 256/2025 privind protecția animalelor de companie, menite să construiască un mediu de conviețuire mai sigur pentru întreaga societate. Noile prevederi vor intra în vigoare […] Post-ul Anumite rase de câini nu vor mai putea fi crescute în Republica Moldova – schimbări majore în legislație apare prima dată în Observatorul de Nord.
Specialiștii recomandă oamenilor respectarea cu strictețe a normelor antiincendiare # Observatorul de Nord
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează asupra necesității respectării regulilor de siguranță, în scopul prevenirii pagubelor materiale și a pierderilor de vieți omenești în urma incendiilor și intoxicațiilor cu monoxid de carbon. Specialiștii recomandă oamenilor respectarea cu strictețe a normelor antiincendiare în utilizarea surselor de încălzire în perioada rece a anului. Cetățenii sunt îndemnați […] Post-ul Specialiștii recomandă oamenilor respectarea cu strictețe a normelor antiincendiare apare prima dată în Observatorul de Nord.
Un șofer care circula noaptea pe traseul Gura Căinarului – Trifănești, în raionul Florești, avertizează asupra unei posibile scheme de jaf, după ce a fost la un pas de a deveni victimă. transmite stiri.md. Incidentul ar fi avut loc la aproximativ 200 de metri de localitatea Ivanovca, unde bărbatul a observat, cu faza lungă […] Post-ul Posibilă schemă de jaf pe traseul Gura Căinarului – Trifănești apare prima dată în Observatorul de Nord.
A pretins 1.000 de lei pentru a facilita obținerea permisului de conducere, dar s-a ales cu doi ani de închisoare # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în cazul unui bărbat în vârstă de 46 de ani, găsit vinovat de trafic de influență. Instanța de judecată l-a condamnat la 2 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. Potrivit materialelor cauzei, în decembrie 2022, inculpatul, instructor auto la școala auto […] Post-ul A pretins 1.000 de lei pentru a facilita obținerea permisului de conducere, dar s-a ales cu doi ani de închisoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
După incendiul din Dubna, o localnică acuză lipsă de implicare, primarul oferă clarificări # Observatorul de Nord
Tragedia din satul Dubna, raionul Soroca, unde o femeie în vârstă și-a pierdut viața într-un incendiu produs în seara zilei de 19 ianuarie 2026, a stârnit reacții în comunitate. După publicarea articolului, redacția a fost contactată telefonic de Lucia Apostol, originară din localitate, dar stabilită la Chișinău, care s-a arătat nemulțumită de modul în care […] Post-ul După incendiul din Dubna, o localnică acuză lipsă de implicare, primarul oferă clarificări apare prima dată în Observatorul de Nord.
De astăzi gazul este mai ieftin – decizia ANRE a fost publicată în Monitorul Oficial # Observatorul de Nord
Începând cu ziua de astăzi, 4 februarie 2026, consumatorii casnici vor plăti 14 lei și 42 de bani (cu TVA) pentru un metru cub de gaze naturale, în loc de 16 lei și 74 de bani (cu TVA). Aceasta înseamnă o micșorare a prețului cu doi lei și 32 bani. Decizia Agenției Naționale pentru Reglementare […] Post-ul De astăzi gazul este mai ieftin – decizia ANRE a fost publicată în Monitorul Oficial apare prima dată în Observatorul de Nord.
Jurnalistul Mircea Surdu a obținut despăgubiri de zeci de mii de lei de la Compania Teleradio-Moldova # Observatorul de Nord
Jurnalistul Mircea Surdu, autorul emisiunii Bună seara de la Moldova 1, a obținut, în instanță, despăgubiri morale de aproape 50 de mii de lei, scrie anticoruptie.md. Judecătoarea Natalia Moldovanu a obligat Compania Teleradio- Moldova să-i achite lui Surdu și bonusul de fidelitate pentru anul 2024, în valoare de 6 la sută din salariul de funcție […] Post-ul Jurnalistul Mircea Surdu a obținut despăgubiri de zeci de mii de lei de la Compania Teleradio-Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
Apă de parfum, produs de S.A. „Viorica-Cosmetic”, interzisă pentru că conține substanțe interzise # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) informează că, în rezultatul acțiunilor de control desfășurate privind respectarea cerințelor de plasare pe piață a produselor cosmetice, au fost identificate două loturi neconforme ale produsului „Adora Entourage” – apă de parfum, produs de S.A. „Viorica-Cosmetic”, ce conține în componență substanțe incluse în lista celor interzise. În cadrul verificărilor […] Post-ul Apă de parfum, produs de S.A. „Viorica-Cosmetic”, interzisă pentru că conține substanțe interzise apare prima dată în Observatorul de Nord.
Magistrată, agresată în sala de judecată. Reacția „diplomatică” a Consiliului Superior al Magistraturii # Observatorul de Nord
O magistrată de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a fost lovită în cap. Agresoarea se afla în sala de judecată, atunci când s-a produs incidentul. Poliția investighează cazul, iar un echipaj al Salvării i-a acordat ajutor judecătoarei, scrie anticoruptie.md. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a confirmat incidentul, dar nu a oferit detalii despre starea victimei […] Post-ul Magistrată, agresată în sala de judecată. Reacția „diplomatică” a Consiliului Superior al Magistraturii apare prima dată în Observatorul de Nord.
Program de instruire în domeniul transparenței și monitorizării politicilor publice la nivel local # Observatorul de Nord
Prima zi a lunii februarie, a fost una de o semnificație deosebită pentru membrii Consiliului Local de Transparență Drochia (CLT), care au beneficiat de o sesiune de instruire, în ce privește consolidarea capacităților de monitorizare a politicilor publice. Evenimentul a fost organizat de Centrul de Dezvoltare Durabilă și Inovare Civică, având drept obiectiv creșterea […] Post-ul Program de instruire în domeniul transparenței și monitorizării politicilor publice la nivel local apare prima dată în Observatorul de Nord.
„Vatra Tradițiilor” – o sărbătoare a identității naționale la Tourism & Travel Expo 2026 # Observatorul de Nord
În perioada 30 ianuarie – 1 februarie 2026, Centrul Expozițional Moldexpo a devenit locul unde tradițiile Moldovei au prins viață, în cadrul Expoziției Internaționale Specializate „Tourism & Travel Expo”, ediția a XXIX-a. Unul dintre cele mai așteptate și apreciate momente ale evenimentului a fost Festivalul-concurs „Vatra Tradițiilor”- o adevărată sărbătoare a identității naționale și […] Post-ul „Vatra Tradițiilor” – o sărbătoare a identității naționale la Tourism & Travel Expo 2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
Măsuri obligatorii pentru protecția animalelor în perioada cu temperaturi extrem de joase # Observatorul de Nord
În contextul prognozelor meteorologice, care anunță o perioadă cu temperaturi extrem de joase, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) solicită deținătorilor de animale o atenție sporită pentru asigurarea sănătății și bunăstării acestora. Frigul, umiditatea, gheața și alimentația necorespunzătoare reprezintă factori de risc care pot afecta sever starea fizică a animalelor, informează ansa.gov.md. Pentru a preveni orice […] Post-ul Măsuri obligatorii pentru protecția animalelor în perioada cu temperaturi extrem de joase apare prima dată în Observatorul de Nord.
Temperaturile scăzute nu reprezintă un pericol major pentru păduri și agricultură – spun specialiștii # Observatorul de Nord
Gerul stabilit în ultimele zile pe teritoriul Republicii Moldova se încadrează în limitele climatice normale pentru sezonul rece și nu reprezintă, în prezent, un pericol major pentru păduri, agricultură sau biodiversitate. Specialiștii din domeniul silvic, agricol și meteorologic subliniază că temperaturile scăzute au atât efecte neutre sau benefice, cât și provocări punctuale, în special pentru […] Post-ul Temperaturile scăzute nu reprezintă un pericol major pentru păduri și agricultură – spun specialiștii apare prima dată în Observatorul de Nord.
