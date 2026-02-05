Pe Facebook și Instagram sunt sponsorizate escrocherii cu folosirea identității premierului Munteanu

13:00

Mai mulți soroceni sunt revoltați că în timp ce străzile principale din municipiu sunt curățite cap-coadă de gheață, străduțele și drumurile din alte sectoare sunt lăsate la voia întâmplării. Astăzi de exemplu mai multe persoane, dar în special elevi care mergeau la școală, au căzut pe drumul transformat în patinoar. Astfel de situații au fost […]