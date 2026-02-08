Azerbaidjan a lansat un „creier financiar unic”

18:30

În ianuarie 2026, Moldova a exportat aproape 9,2 mii tone de struguri de masă în 21 de țări, în valoare de 7,6 milioane de dolari, la un preț mediu de facturare de 0,83 dolari/kg. Acesta nu este un indicator rău pentru perioada de iarnă, dacă luăm în considerare calitatea relativ scăzută a strugurilor din recolta anului 2025, a relatat Logos Press.