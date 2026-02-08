O sută de zile fără revoluții

13:30

Când vine vorba de inteligența artificială (AI), cea mai mare problemă pentru Europa nu este apariția bruscă a unor modele avansate în străinătate sau pătrunderea platformelor americane și chineze pe piețele sale. Problema constă în economia politică generală a inteligenței artificiale, care se bazează exact pe acele domenii în care Europa a rămas în urmă: putere industrială acumulată; calculatoare (centre de date și cipuri); și o piață cu adevărat unică în care este posibilă o creștere strategică la scară largă.