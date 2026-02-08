„Calea Ferată din Moldova” a redus tarifele pentru transportul materiilor prime cerealiere și oleaginoase
Logos-Press, 8 februarie 2026 16:15
Întreprinderea de stat „Calea Ferată din Moldova” a ajustat în scădere (cu câțiva cenți/tonă) tarifele pentru transportarea cerealelor și oleaginoaselor în cadrul operațiunilor de export-import. Noile tarife au intrat în vigoare din 5 februarie 2026, informează Logos Press.
Acum o oră
16:30
Norvegia a devenit prima țară din lume în care mașinile electrice vor domina aproape complet piața mașinilor noi în 2025. Și tocmai după ce a ajuns în acest punct, țara ia în considerare reducerea stimulentelor fiscale și introducerea unei taxe de drum pentru vehiculele electrice, a raportat Logos Press.
16:15
Acum 2 ore
15:45
Până în prezent, peste 340 de primării din Moldova au demarat procesul de unificare, potrivit Logos Press.
15:15
Încercările actuale de a zădărnici cooperarea fiscală multilaterală se află în centrul unui program global de înlocuire a guvernării democratice cu guvernarea coercitivă a celor extrem de bogați – sau ceea ce numim cezarismul secolului XXI. Prin urmare, orice strategie de contracarare a acestui program trebuie să ia în considerare faptul că impozitarea celor extrem de bogați este esențială pentru salvarea democrației.
Acum 4 ore
14:45
Moldova ocupă locul 55 în lume (din 175 de țări) în ceea ce privește dependența de importuri, potrivit Logos Press.
14:15
Moldova este pe penultimul loc în Europa în ceea ce privește salariul minim. Cu toate acestea, „salariul minim” în Moldova este de aproape două ori mai mare decât în Ucraina, care ocupă ultimul loc, potrivit Logos Press.
13:30
Coaliția de stânga a lui Sumar a introdus o propunere în Congres pentru interzicerea plăților în numerar pentru chirie.
13:15
Unele dintre avioanele MiG-29 achiziționate de americani la sfârșitul Războiului Rece, în special în Moldova, au fost probabil folosite pentru a sprijini Forțele Aeriene Ucrainene după invazia rusă din 2022, a raportat Logos Press.
Acum 6 ore
12:45
Capitala Moldovei prezintă standul Visit Chișinău la expoziția internațională de turism BALTTOUR, care se desfășoară pentru a 31-a oară la Riga (Letonia), informează Logos Press.
12:30
Astăzi, 8 februarie, se împlinesc o sută de zile de când guvernul lui Alexandru Munteanu a depus jurământul în fața președintelui. Această perioadă a fost prilej de discuții aprinse: autoritățile îndeamnă să nu aștepte „revoluțiile” și promit să actualizeze programul de lucru al cabinetului până în primăvară, criticii subliniază inerția acestuia, iar opoziția cere un raport în parlament.
12:15
Turbo Energy Power nu este de acord cu declarația Maiei Sandu privind linia Vulcănești – Chișinău # Logos-Press
Turbo Energy Power a reacționat și a respins declarațiile președintelui Maia Sandu, care îi acuză de implicare în întârzierea punerii în funcțiune a substației Vulcănești.
11:45
Importul și exportul de blană de pisică și câine vor fi în curând interzise oficial în Moldova, informează Logos Press.
11:15
Lider în ceea ce privește numărul total de medalii din istoria Jocurilor Olimpice de iarnă este Germania, care a câștigat 435 de medalii, a raportat Logos Press, citând RBC.
Acum 8 ore
10:45
Peste 106.000 de tone de floarea-soarelui au fost exportate din Moldova în ianuarie 2026, ceea ce reprezintă un volum fără precedent pentru această lună a sezonului de comercializare, informează Logos Press.
10:15
Campionul Jocurilor Paralimpice, Maestrul Merituos al Sportului Oleg Crețul, a fost reales pentru un nou mandat de cinci ani în fruntea organizației, cu majoritate de voturi, la reuniunea Comitetului Paralimpic, informează Logos Press.
09:45
În 2025, fiecare al treilea medicament autorizat în Moldova a provenit din țările Uniunii Europene, a raportat Logos Press.
09:30
Nemulțumiți de măsurile de austeritate planificate de guvern în sectorul educației, mii de profesori și lucrători din educație din România au ieșit în stradă pentru a protesta în această săptămână, a raportat Logos Press.
Acum 24 ore
18:15
Schiorul alpin Franjo von Allmen din Elveția a devenit primul campion olimpic al Jocurilor din 2026, potrivit Logos Press.
18:00
Pe piața proprietăților ulta-scumpe (de la 10 dolari), Dubai ocupă primul loc, a raportat Logos Press citându-l pe Prian.
17:15
Cele mai mari bănci americane JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group și Bank of America și-au majorat fondurile de bonusuri pentru bancheri și traderi cu cel puțin 10%, capitalizând pe fluctuațiile pieței în 2025, potrivit Logos Press.
Ieri
16:30
Stadionul San Siro din Milano a găzduit ceremonia de deschidere a celei de-a XXV-a ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă, care va dura până la 22 februarie, potrivit Logos Press.
16:15
Turcia a investit peste 90 de miliarde de dolari în trei ani pentru a reconstrui orașele după cutremur # Logos-Press
La a treia aniversare a cutremurelor devastatoare din 6 februarie 2023, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că țara a investit de atunci 3,6 trilioane de lire turcești, sau aproximativ 91,5 miliarde de dolari, în reconstrucția regiunilor afectate, a raportat Logos Press.
15:30
Epuizarea cronică și distribuirea inechitabilă a resurselor de apă de suprafață și subterane devin noua normă a unei ere a falimentului global al apei, la care comunitatea mondială va trebui să se adapteze, informează Logos Press.
15:00
Forțarea unui copil să comită acte sexuale se pedepsește acum cu închisoare de la 7 la 12 ani, iar dacă victima are sub 14 ani, este membru al familiei sau se află în grija făptuitorului, pedeapsa se mărește, a raportat Logos Press.
14:15
În 2025, producția de traule pentru transportul mărfurilor supradimensionate în Ucraina a crescut cu 18% față de anul precedent, ajungând la 415 unități, potrivit Logos Press.
14:00
Zurich, cel mai mare centru financiar al Elveției, lansează un proiect de anvergură pentru a combate criza locuințelor. Practic, nu există apartamente libere în oraș: doar 0,1 % din spațiu este disponibil. Acest lucru afectează prețurile chiriilor, împingând clasa de mijloc în afara orașului.
13:45
În seara zilei de 6 februarie, cursul de schimb al bitcoin pe Bithumb, unul dintre cele mai mari exchange-uri de criptografie din lume, s-a prăbușit cu zece procente până la nivelul de 55 000 de dolari, din cauza unei erori umane banale, informează Logos Press.
13:30
Când vine vorba de inteligența artificială (AI), cea mai mare problemă pentru Europa nu este apariția bruscă a unor modele avansate în străinătate sau pătrunderea platformelor americane și chineze pe piețele sale. Problema constă în economia politică generală a inteligenței artificiale, care se bazează exact pe acele domenii în care Europa a rămas în urmă: putere industrială acumulată; calculatoare (centre de date și cipuri); și o piață cu adevărat unică în care este posibilă o creștere strategică la scară largă.
12:45
Pe piața bulgară a construcțiilor a avut loc o evoluție curioasă. La sfârșitul anului trecut, Plovdiv și regiunea sa au devenit lider în ceea ce privește numărul de autorizații pentru construcția de locuințe noi.
12:30
Atlantic Sea LNG Trade din Grecia este în discuții cu SUA pentru a furniza până la 15 miliarde de metri cubi de gaz pe an în următorii 20 de ani, a raportat Logos Press.
11:45
Christine Lagarde: Investiția în inteligența artificială este o poveste importantă, dar nu una rapidă # Logos-Press
Șefa Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat că zona euro va avea nevoie de timp pentru a stimula în continuare productivitatea în urma boom-ului investițiilor în inteligența artificială, potrivit Logos Press.
11:15
În nordul Moldovei, în plină iarnă, recoltarea sfeclei de zahăr continuă în condiții extreme: îngheț, zăpadă și gheață, informează Logos Press.
10:45
Începând din dimineața zilei de 7 februarie, militarii au ieșit pe străzile Chișinăului pentru a ajuta la combaterea consecințelor ploii cu zăpadă și gheață, a raportat Logos Press.
10:15
La 30 ianuarie 2026, activele oficiale de rezervă (rezervele internaționale) se ridicau la 5 080,70 milioane EUR, în scădere cu 23,57 milioane EUR față de situația de la sfârșitul anului trecut, a informat Logos Press.
09:45
În 2025, ponderea Moldovei în livrările de roșii din Ucraina a fost de 61,5%, potrivit Logos Press.
09:15
Ministrul lituanian de Externe a confirmat la Chișinău sprijinul său pentru parcursul european al Republicii Moldova: Vilnius va împărtăși experiența sa pentru a ajuta Moldova să se apropie de UE, relatează Logos Press.
08:45
Sistemele energetice ale Georgiei și Europei vor fi conectate printr-o linie subacvatică de transport al energiei electrice de înaltă tensiune cu o lungime de 1 155 de kilometri, care va fi întinsă de-a lungul fundului Mării Negre cu un punct de conexiune în România, informează Logos Press.
08:15
Banca Națională a Moldovei, în cadrul ședinței Comitetului executiv de politică monetară al BNM din 5 februarie, a majorat prognoza inflației pe termen scurt pentru sfârșitul anului curent cu 0,7 puncte procentuale și a redus-o pentru trimestrele II și III ale anului 2027 cu 0,1 puncte procentuale față de prognoza anterioară din noiembrie 2025, informează Logos Press.
6 februarie 2026
19:30
Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură FAO și-a majorat prognoza privind producția mondială de cereale în 2025 la 3.023 milioane de tone, în creștere cu 0,7% (19,9 milioane de tone). Acesta este un nivel record, a raportat Logos Press.
18:45
Mercedes-Benz, împreună cu dezvoltatorul Binghatti, a dezvăluit Mercedes-Benz Places Binghatti City, un proiect rezidențial la scară largă în Dubai, care va consta din 12 zgârie-nori rezidențiali cu aproximativ 13.000 de apartamente, informează Logos Press.
18:30
În ianuarie 2026, Moldova a exportat aproape 9,2 mii tone de struguri de masă în 21 de țări, în valoare de 7,6 milioane de dolari, la un preț mediu de facturare de 0,83 dolari/kg. Acesta nu este un indicator rău pentru perioada de iarnă, dacă luăm în considerare calitatea relativ scăzută a strugurilor din recolta anului 2025, a relatat Logos Press.
18:00
Conducerea capitalei nordice intenționează să echipeze toate troleibuzele orașului cu supraveghere video, informează Logos Press.
17:45
La șapte ani de la moartea legendarului designer Karl Lagerfeld, numele său este din nou implicat într-un scandal de proporții, deoarece testamentul său este contestat oficial, relatează Logos Press.
17:30
În Grecia, cu lipsa de bunuri imobiliare – cantități uriașe de locuințe goale: ei numesc cifrele de 500 de mii de case și mai mult de 2 milioane de unități, rapoarte Logos Press cu referire la Prian.
17:15
Eugeniu Osmochescu este pregătit pentru simplificarea radicală a relațiilor cu mediul de afaceri # Logos-Press
Conform datelor preliminare, economia națională a înregistrat o creștere de aproximativ 2,7 % în 2025, depășind previziunile inițiale ale partenerilor internaționali, a raportat Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:45
Germania ar putea deveni o mare putere militară până în 2030, dar dominația sa militară ar putea duce în cele din urmă la divizare și concurență pe continent, potrivit Logos Press.
16:15
Moldova aderă la Convenția privind acordarea brevetelor europene, cunoscută sub numele de Convenția privind brevetul european (CBE), a anunțat Logos Press.
16:00
Un desen miniatural al unui picior de bărbat nud realizat de Michelangelo a fost vândut la o licitație din New York cu 27,2 milioane de dolari, stabilind un record absolut – este cea mai scumpă lucrare a maestrului vândută vreodată la licitație, a raportat Logos Press.
15:45
Vremea continuă să provoace probleme: gheață, întârzieri ale zborurilor și pene de curent # Logos-Press
Condițiile meteo dificile din Republica Moldova continuă să provoace probleme: traficul este perturbat, zborurile pot fi întârziate, iar în nordul țării se observă pene de curent. În același timp, codul galben de ger a fost prelungit pentru încă trei zile, informează Logos Press.
15:30
ANSA, agenția națională pentru siguranța alimentelor, a anunțat eliminarea taxelor pentru certificatele fitosanitare pentru exportul și reexportul produselor începând cu 5 februarie 2026, conform Logos Press.
