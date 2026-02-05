Saeima letonă respinge scutirea de TVA pentru încălzire
Logos-Press, 5 februarie 2026 18:30
Parlamentul leton nu a aprobat amendamentele opoziției de reducere a TVA la 5% pentru resursele energetice, a raportat Logos Press.
Acum 5 minute
18:45
Cooperarea cu serviciul Yandex Travel a fost încheiată de o serie de lanțuri importante – Azimut Hotels, Accor, Cosmos Hotel Group, „Mantera” și altele, informează Logos Press cu referire la RBC.
Acum 30 minute
18:30
Acum o oră
18:15
Prim-ministrul armean Nikol Pashinyan și președintele azer Ilham Aliyev au fost distinși cu Premiul Zayed pentru Frăția umană pentru anul 2026. Premiul a fost acordat ambilor politicieni „în semn de recunoaștere a eforturilor lor constante de a promova pacea între Armenia și Azerbaidjan, cooperarea și stabilitatea în regiune”, a informat Logos Press.
18:00
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a răspuns la întrebarea deputatului Vasile Costiuc cu privire la „câte mandate ministeriale vor opri importul de lapte?”, informează Logos Press.
Acum 2 ore
17:30
La sfârșitul lunii martie 2026, zăcământul Akdala va fi transferat în administrarea integrală a JSC National Atomic Company Kazatomprom, informează Logos Press.
17:15
În timpul celor 448 de controale fiscale din prima lună a anului, au fost depistate 289 de cazuri de încălcare a legislației, pentru care au fost aplicate sancțiuni fiscale în valoare de 983 000 de lei, precum și sancțiuni administrative în valoare de 338 000 de lei, informează Logos Press.
Acum 4 ore
16:45
În 2025, ponderea produselor importate pe piața ucraineană a brânzeturilor a crescut de la 38% la 45%. Dacă situația nu se schimbă, deja în martie-aprilie 2026 producătorii ucraineni vor controla mai puțin de jumătate din piața internă pentru acest produs, a raportat Logos Press.
16:30
În 2024, întreprinderile moldovenești din diferite sectoare economice au produs un total de 227,35 mii tone de deșeuri, conform datelor din sistemul informațional automatizat de gestionare a deșeurilor (SIA MD).
16:00
Acreditările vor fi disponibile într-un timp scurt și fără examene, a raportat Logos Press.
15:45
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a alocat Ucrainei o finanțare record de 2,9 miliarde de euro în 2025, cu 500 de milioane de euro mai mult decât în 2024, informează Logos Press.
15:15
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au blocat la frontieră importul unui lot (20 de tone) de carne de pui dezosată mecanic (MMO/MDM) congelată în Moldova, informează Logos Press.
Acum 6 ore
14:45
Un grup de deputați din fracțiunea comuniștilor a elaborat și înregistrat în Parlament un proiect de lege care propune triplarea limitelor de scutire a impozitului pe proprietate, în vigoare în Republica Moldova, informează Logos Press.
14:30
La Roma, chipul prim-ministrului Giorgia Meloni, care a fost reprezentat anterior pe o frescă reprezentând un înger, a dispărut de pe o pictură murală din una dintre bazilicile centrale. Acesta a fost pictat după ce imaginea a provocat reacții puternice în rândul politicienilor și al clerului, a informat Logos Press.
14:15
La 5 februarie, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis în unanimitate să mențină rata cheie la nivelul actual, confirmând prognozele experților privind sfârșitul perioadei de relaxare a politicii monetare, informează Logos Press.
14:00
În cadrul ședinței de guvern din 4 noiembrie, Vitalie Mîța a fost numit în funcția de secretar de stat al Ministerului Energiei, responsabil de sectoarele termoficare, gaze naturale și eficiență energetică, informează Logos Press.
13:45
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în primă lectură un proiect de lege menit să consolideze lupta împotriva pirateriei în domeniul serviciilor media și digitale plătite, informează Logos Press.
13:30
Ministerul Finanțelor a pregătit o versiune simplificată a bugetului de stat pentru anul 2026, care prezintă principalii parametri ai documentului financiar într-o formă accesibilă, inclusiv în ceea ce privește aspectele sociale importante ale direcției fondurilor, informează Logos Press.
13:15
Agenția Apele Moldovei este obligată să identifice o dată la cinci ani iazurile și rezervoarele care dăunează mediului și să aplice proceduri de lichidare a acestora, a informat Logos Press.
13:00
Încă o fabrică din Uniunea Europeană a anunțat că nu va prelucra sfeclă de zahăr în sezonul următor, adică în 2026. Anul trecut, cinci fabrici europene de sfeclă de zahăr din acest domeniu au anunțat că își vor înceta activitatea. În total, 17 fabrici de zahăr din UE și-au încetat activitatea din 2017, potrivit Logos Press.
Acum 8 ore
12:30
Vânzările de apartamente sunt în plină expansiune în Țările de Jos: conform biroului cadastral, acestea au crescut cu 25 % în 2025 – pentru prima dată în istoria pieței.
12:00
Trei fracțiuni parlamentare – Partidul Nostru, Blocul Alternativa și Partidul Democrația Acasă – au inițiat un vot simplu de neîncredere împotriva politicii energetice a statului, informează Logos Press.
11:45
Peste 1.900 de tone de materiale de degivrare, sute de vehicule speciale și aproape două mii de solicitări de asistență medicală – acestea sunt primele consecințe ale înrăutățirii condițiilor meteorologice, potrivit Logos Press.
11:15
Aceasta este concluzia experților, care prezic sfârșitul perioadei de reducere a ratei cheie de către Banca Națională a Moldovei (BNM). Potrivit celor mai recente prognoze ale BNM, în 2026, inflația ar urma să scadă până la un nivel mediu anual de 4,3 la sută. Tendința de anul trecut de stabilizare a inflației alimentare va juca un rol important în acest sens, potrivit Logos Press.
11:00
Interviu cu Adrian Lipcan, administrator al Sugar Bridge SRL
Acum 12 ore
10:15
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avertizat că Republica Moldova s-ar putea confrunta cu o nouă criză energetică după o recentă pană de curent, ale cărei pagube încă nu au fost calculate, informează Logos Press.
09:45
Moldova este printre primii trei lideri în ceea ce privește consumul de alcool în spațiul post-sovietic # Logos-Press
La începutul anului 2026, Moldova se va afla pe locul trei „onorabil” printre țările fostei Uniuni Sovietice în clasamentul OMS privind consumul de alcool, informează Logos Press.
09:15
Premierul leton Evika Silinja și președintele estonian Alar Karis au solicitat numirea unui trimis special al UE pentru reluarea contactelor cu Kremlinul. Europenii semnalează o nouă abordare față de Rusia prin căutarea unei voci la masa negocierilor dintre Washington, Kiev și Moscova, a relatat Logos Press.
09:00
Renumita casă de modă Louis Vuitton a prezentat „Camionnette”, un ceas de birou mecanic conceptual, modelat după furgonetele de livrare din anii 1920, potrivit Logos Press.
08:15
Investițiile globale în inteligența artificială au depășit 500 de miliarde de dolari în perioada 2025-2026, iar peste 60% din infrastructura cloud globală este controlată de un număr limitat de corporații tehnologice. Acest lucru îngrijorează autoritățile de reglementare din diferite țări. Acestea încearcă să clarifice regulile jocului, iar întreprinderile solicită din ce în ce mai mult responsabilitate și transparență corporativă măsurabile.
Acum 24 ore
20:15
Rezervele de umiditate de iarnă din solul Moldovei pot depăși norma pentru prima dată în ultimii ani # Logos-Press
Mai multe resurse meteorologice din Europa prognozează pentru Moldova în a doua jumătate a lunii februarie precipitații care totalizează peste 25-30 mm. Aceasta depășește norma medie pentru ultima lună de iarnă, care a fost observată în țară în ultimii ani, informează Logos Press.
20:00
Echipa italiană Ferrari, care concurează în seria de curse de motor Formula 1, a semnat un acord cu producătorul american de brățări de fitness Whoop, potrivit Logos Press.
20:00
Autoritățile din Bălți promit să finalizeze instalarea camerelor CCTV la toate gropile de gunoi din oraș până la sfârșitul acestei luni, după care contravenienții vor fi amendați, potrivit Logos Press.
19:15
Oficialul Erevan intenționează să aloce aproximativ 500 de milioane de dolari pentru o revizuire cuprinzătoare a legăturilor feroviare strategice, a raportat Logos Press.
Ieri
18:45
În Moldova, raportarea informațiilor din surse indirecte a fost introdusă în 2018 în scopuri fiscale și antievaziune. Cu toate acestea, sistemul este în continuă finalizare. Există o introducere treptată a noilor subiecți ai acestei obligații și o înăsprire a sistemului de schimb de date. Iar din 2025, a fost introdus un nou formular de raportare, mai strict, care impune transmiterea informațiilor până la 25 februarie.
18:30
Pe „lista de outsideri” se vor afla aproape sigur legume precum varza albă, ceapa și roșiile și, eventual, cartofii. Potrivit estimărilor experților, în primăvara anului 2026, suprafața cultivată cu aceste culturi în țară s-ar putea reduce cu zeci de procente sau chiar de mai multe ori, a raportat Logos Press.
18:15
Comisia pentru justiție a Camerei Reprezentanților din SUA a publicat un raport în care se afirmă că Comisia Europeană „a exercitat presiuni asupra platformelor pentru a cenzura conținutul înainte de alegerile naționale”, inclusiv alegerile prezidențiale din 2024 din Moldova.
17:45
Proiectul euro digital se află acum în faza activă de pregătire. Introducerea completă a monedei digitale în circulație este programată pentru 2029, însă legislatorii nu au reușit încă să ajungă la un acord cu privire la un nou mecanism pentru plățile fără numerar, a raportat Logos Press.
17:30
Șefii și șefii adjuncți ai oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat vor putea folosi mașinile de serviciu mai mult timp și mai des, ceea ce va costa bugetul 200.000 de lei, informează Logos Press.
17:15
Cabinetul de Miniștri a adoptat o hotărâre privind reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” prin divizare (separare) și crearea unei noi societăți pe acțiuni Calea Ferată din Moldova „Pasageri și Marfă” cu 100% capital de stat, informează Logos Press.
17:00
Prima rachetă a lumii, jucătoarea de tenis bielorusă Arina Sabalenka, a devenit unul dintre ambasadorii globali ai casei de modă italiene Gucci, informează Logos Press.
16:45
Congresul SUA a dezvăluit interferența Comisiei Europene în cel puțin opt alegeri din șase țări europene în care Bruxelles-ul a cenzurat adversarii politici, potrivit Logos Press.
16:15
Guvernul intenționează să revizuiască valoarea și condițiile impozitului pe proprietate ca parte a politicii sale fiscale pentru 2027, a raportat Logos Press.
15:45
Moldova va participa cu un stand național la Fruit Logistica, cel mai mare târg agricol din Europa, care se va deschide în curând la Berlin, în timp ce România va fi absentă, potrivit Logos Press.
15:30
Sectorul bancar din MoldDin punct de vedere al rentabilității, sectorul bancar din Moldova ocupă ultimele locuri în regiuneova, printre cele mai slabe din regiune în ceea ce privește rentabilitatea # Logos-Press
Sectorul bancar din Moldova obține profituri de miliarde de lei, dar după indicatorii ROE (rentabilitatea capitalului propriu) și ROA (rentabilitatea activelor) se situează pe ultimele locuri în regiune, transmite Logos Press.
15:00
În 2026, în Republica Moldova vor exista 16.157 de beneficiari de asistență socială, care vor primi în medie 2.970,7 lei pe lună începând cu 1 aprilie 2026, informează Logos Press.
14:15
În jurul WhatsApp (deținut de Meta) se pregătește o controversă importantă privind confidențialitatea, un proces colectiv fiind chiar intentat împotriva companiei în SUA, potrivit Logos Press.
14:00
Livrările de gaze rusești către Europa prin conducta Turkish Stream au rămas la un nivel ridicat susținut de 1,61 miliarde de metri cubi în ianuarie, conform unei analize a datelor din 2 februarie. Datele ENTSOG compilate de S&P Global Energy CERA arată că livrările către Europa prin conducta Turkish Stream prin punctul de trecere Strandzha-2 de la granița turco-bulgară au fost în medie de 52 de milioane de metri cubi pe zi în cursul lunii.
13:30
Rectorul UTM a primit o șansă pentru un al treilea mandat prin desființarea universității din Kahul # Logos-Press
Guvernul a aprobat reorganizarea Universității Tehnice a Moldovei (UTM) prin aderarea la Universitatea de Stat din Cahul „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, informează Logos Press.
13:15
Moldova va primi 36,5 milioane de dolari din partea SUA pentru consolidarea securității naționale # Logos-Press
Moldova va primi 36,5 milioane de dolari pentru scopuri de securitate națională în cadrul Legii privind creditele pentru securitatea națională și Departamentul de Stat, adoptată de Congresul SUA și semnată de președintele Donald Trump, informează Logos Press.
12:45
Ziua Mondială a Cititului cu Voce Tare, sărbătorită pe 1 februarie la Casa-Muzeu Pușkin, l-a „dăruit” multor oameni pe scriitorul rus uitat, istoricul Alexandru Veltman, devenit celebru în timpul vieții sale, o cunoștință din Kishinev a lui Alexandru Pușkin. În 1985, romanul lui Veltman „Rătăcitorul” a fost publicat în limba moldovenească de editura „Literatura Artistică”, iar artistul Mihail Brunea a desenat o serie de ilustrații pline de spirit pentru roman.
