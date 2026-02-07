Președintele Parlamentului: Avalanșa de cereri de cetățenie după invazia Rusiei a impus intervenții ferme
Radio Moldova, 7 februarie 2026 12:40
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că Legea cetățeniei ar putea fi ajustată punctual, în special pentru cazurile tinerilor născuți în diaspora, însă respinge categoric ideea revenirii la procedurile „ultra simple” de până în 2022, care au permis scheme ce puneau în pericol securitatea Republicii Moldova.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 30 minute
12:40
Președintele Parlamentului: Avalanșa de cereri de cetățenie după invazia Rusiei a impus intervenții ferme # Radio Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că Legea cetățeniei ar putea fi ajustată punctual, în special pentru cazurile tinerilor născuți în diaspora, însă respinge categoric ideea revenirii la procedurile „ultra simple” de până în 2022, care au permis scheme ce puneau în pericol securitatea Republicii Moldova.
Acum 2 ore
11:50
Zelenski: Moscova a lovit din nou infrastructura energetică. Ucraina cere rachete pentru Patriot și NASAMS # Radio Moldova
Federația Rusă a lansat în noaptea trecută un atac aerian de amploare asupra Ucrainei, folosind peste 400 de drone și aproximativ 40 de rachete de diferite tipuri, principalele ținte fiind rețelele energetice, capacitățile de generare și stațiile de distribuție, a anunțat președintele Volodîmîr Zelenski.
Acum 4 ore
11:00
O dronă depistată în extravilanul satului Sofia, raionul Drochia, nu prezenta pericol, potrivit concluziilor preliminare ale experților Poliției. În urma verificărilor efectuate de specialiștii Secției tehnico-explozive, s-a stabilit că aparatul este de model Gerbera și nu avea încărcătură explozivă.
11:00
Olimpiada de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo a fost deschisă printr-o ceremonie fabuloasă, iar ziua de sâmbătă este prima care aduce lupta pentru medalii. Schi fond, patinajul viteză și săriturile cu schiurile vor fi difuzate pe Moldova 1 și Moldova 2.
10:50
POLIȚIA ANUNȚĂ: Drona care a survolat nordul Moldovei, identificată ca fiind fără pericol # Radio Moldova
O dronă depistată în extravilanul satului Sofia, raionul Drochia, nu prezenta pericol, potrivit concluziilor preliminare ale experților Poliției. În urma verificărilor efectuate de specialiștii Secției tehnico-explozive, s-a stabilit că aparatul este de model Gerbera și nu avea încărcătură explozivă.
10:30
ACTUALIZARE | Intervenții de urgență contra poleiului: Armata, carabinierii și serviciile speciale, mobilizate de Guvern # Radio Moldova
Sistemul electroenergetic național funcționează conform regimului planificat, fără declanșări în rețeaua de transport, anunță Moldelectrica. Problemele se înregistrează la nivel de distribuție: Premier Energy Distribution raportează 2.425 de consumatori afectați în localitățile Lozova și Stejăreni (Strășeni) și Haragis (Cantemir), iar RED-Nord semnalează deconectări neprogramate pentru 638 de consumatori din Hancăuți, Brînzeni și Hlinaia (Edineț). În teren acționează 17 echipe de intervenție.
10:20
LIVE TEXT | Actualizare - Intervenții de urgență contra poleiului: Armata, carabinierii și serviciile speciale, mobilizate de Guvern # Radio Moldova
Chișinăul și mai multe localități din Republica Moldova se confruntă cu lapoviță și polei, situație care îngreunează deplasarea cetățenilor și crește riscul de accidente. În acest context, premierul Alexandru Munteanu a anunțat mobilizarea structurilor statului pentru intervenții rapide și coordonate, cu accent pe siguranța oamenilor.
10:00
Curțile de bloc și trotuarele din capitală, un adevărat pericol. Unii locuitori zilnic sparg gheața sau presară sare # Radio Moldova
În municipiul Chișinău, din cauza poleiului și a ghețușului, curțile de bloc și trotuarele sunt un adevărat pericol. Unii locuitori ies zilnic să spargă gheața sau să presare sare pentru a-și proteja vecinii și nepoții, iar șoferii și echipajele medicale se confruntă cu situații tot mai dificile. Autoritățile avertizează că riscurile persistă.
09:10
Curțile de bloc și trotuarele din capitală, un adevărat pericol. Unii locuitori zilnic sparg gheața sau presar sare # Radio Moldova
În municipiul Chișinău, din cauza poleiului și a ghețușului, curțile de bloc și trotuarele sunt un adevărat pericol. Unii locuitori ies zilnic să spargă gheața sau să presare sare pentru a-și proteja vecinii și nepoții, iar șoferii și echipajele medicale se confruntă cu situații tot mai dificile. Autoritățile avertizează că riscurile persistă.
Acum 6 ore
08:30
Securitatea alimentară și sustenabilitatea reprezintă două dintre cele mai presante provocări ale timpurilor noastre. Cum facem așa încât produsele alimentare cu etichete eco să fie într-adevăr sustenabile este o întrebare la care aflăm toate răspunsurile într-un ghid tematic, lansat de un grup de profesori de la Institutul Național de Cercetări Economice.
08:10
Intervenții de urgență contra poleiului: Armata, carabinierii și serviciile speciale, mobilizate de Guvern # Radio Moldova
Chișinăul și mai multe localități din Republica Moldova se confruntă cu lapoviță și polei, situație care îngreunează deplasarea cetățenilor și crește riscul de accidente. În acest context, premierul Alexandru Munteanu a anunțat mobilizarea structurilor statului pentru intervenții rapide și coordonate, cu accent pe siguranța oamenilor.
Acum 8 ore
06:30
Instruiri în Bosnia și Herțegovina: Trei persoane vor sta la închisoare pentru pregătirea dezordinilor în masă în 2024 # Radio Moldova
Un bărbat și două femei au fost condamnați la patru și cinci ani de închisoare pentru participare la instruiri în Bosnia și Herțegovina, unde au învățat cum să provoace dezordini în masă în preajma alegerilor prezidențiale și a referendumului din 2024 din R. Moldova.
Acum 24 ore
23:00
Sportivii moldoveni au defilat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano/Cortina # Radio Moldova
Delegația Republicii Moldova a defilat la ceremonia de deschidere a marelui eveniment sportiv, iar purtător de drapel a fost schiorul Iulian Luchin.
22:30
Cine se teme de cartușele de la Ungheni? Grosu explică legătura dintre intermediari, proprietățile din Crimeea și politicienii „toxici” # Radio Moldova
Recentele atacuri privind o pretinsă producție de armament în Republica Moldova nu sunt altceva decât o reacție a unor grupuri de interese care și-au pierdut contractele cu statul privind livrarea de arme și muniții. Potrivit președintelui Parlamentului, Igor Grosu, acești actori politici recurg la „minciuni” și acționează „la comanda Kremlinului”.
22:00
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, sarea s-a vândut și astăzi extrem de rapid și în cantități mari. Comercianții speră să refacă stocurile într-un timp cât mai scurt. În paralel, oamenii nu caută soluții doar pentru combaterea gheții, dar și pentru a face față lipsei de lumină. Asta în contextul în care vremea rea a provocat întreruperi de energie electrică în mai multe localități.
21:30
Trei persoane vor sta în închisoare pentru instruiri în Bosnia și Herțegovina pentru pregătirea dezordinilor în masă în 2024 # Radio Moldova
Un bărbat și două femei au fost condamnați la patru și cinci ani de închisoare pentru participare la instruiri în Bosnia și Herțegovina, în scopul dezordinilor în masă în R. Moldova în preajma alegerilor prezidențiale și la referendumul din 2024.
21:20
Trei persoane, condamnate vor sta în închisoare pentru instruiri în Bosnia în vederea pregătirii dezordinilor în masă în 2024 # Radio Moldova
Un bărbat și două femei au fost condamnați la patru și cinci ani de închisoare pentru participare la instruiri în Bosnia și Herțegovina, în scopul dezordinilor în masă în R. Moldova în preajma alegerilor prezidențiale și la referendumul din 2024.
21:10
Vinificatorii resping acuzațiile deputatului Stefanco privind reîmbutelierea vinurilor din import și cer să le fie prezentate scuze publice # Radio Moldova
Asociațiile din sectorul vitivinicol condamnă declarațiile făcute de deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Sergiu Stefanco, pe care le consideră denigratoare la adresa vinificatorilor și a imaginii R. Moldova și cer să le fie prezentate scuze publice. Reprezentanții sectorului vitivinicol resping acuzațiile privind reîmbutelierea vinurilor din import și precizează că sectorul contribuie semnificativ la economie, la bugetul de stat și la ocuparea forței de muncă în mediul rural.
20:40
În timpul invaziei pe scară largă în Ucraina, 173.477 de militari ruși ar fi decedat, numele acestora fiind identificate de BBC, în colaborare cu Meduza și o echipă de voluntari.
19:50
Vremea nu afectează, deocamdată, culturile, pomii fructiferi și vița-de-vie, consideră experții # Radio Moldova
Condițiile meteo nu afectează, deocamdată, culturile, pomii fructiferi și vița-de-vie, susțin experții în domeniu. Zăpada protejează culturile de toamnă de temperaturile scăzute, însă dacă înghețurile vor persista, unele ar putea să fie compromise. Eventualele pagube vor putea fi observate abia în primăvară, afirmă experții.
19:40
O dronă, găsită în raionul Drochia. MAE: „O încălcare a spațiului aerian al R. Moldova” # Radio Moldova
Încă o dronă a căzut pe teritoriul R. Moldova. Aceasta a fost găsită în seara zilei de vineri, 6 februarie, în apropierea satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, perimetrul este izolat, iar experții Secției tehnico-explozive urmează să examineze obiectul în detaliu.
19:30
O dronă, găsită în raionul Drochia, în direcția satului Lazo. MAE: „O încălcare a spațiului aerian al R. Moldova” # Radio Moldova
O dronă a fost găsită în apropierea satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, perimetrul este asigurat, iar experții Secției tehnico-explozive urmează să examineze obiectul în detaliu.
19:20
Mai multe localități, fără energie electrică. Ministerul Energiei: Echipele de intervenție sunt în teren # Radio Moldova
Poleiul și ghețușul formate pe fondul vremii instabile au creat, în ultimele 24 de ore, probleme majore în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Circulația este îngreunată pe drumurile naționale, au avut loc zeci de intervenții ale salvatorilor pentru deblocarea autovehiculelor și ambulanțelor, precum și deconectări locale de energie electrică pentru aproximativ zece mii de consumatori.
18:50
O dronă a fost găsită în apropierea satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, perimetrul este asigurat, iar experții Secției tehnico-explozive urmează să examineze obiectul în detaliu.
18:40
Poliția din Drochia a fost sesizată despre depistarea unei drone în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo.
18:30
Vinificatorii resping acuzațiile deputatului Ștefanco privind reîmbutelierea vinurilor din import și cer scuze publice # Radio Moldova
Asociațiile din sectorul vitivinicol condamnă declarațiile făcute pe deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Sergiu Ștefanco, pe care le consideră denigratoare la adresa vinificatorilor și a imaginii R. Moldova și cer scuze publice. Reprezentanții sectorului vitivinicol resping acuzațiile privind reîmbutelierea vinurilor din import și precizează că sectorul contribuie semnificativ la economie, la bugetul de stat și la ocuparea forței de muncă în mediul rural.
18:00
Cahul Business Summit 2026: IA în sprijinul antreprenoriatului în dezvoltarea regională # Radio Moldova
A cincea ediție Cahul Business Summit (CBS) va avea loc pe 7 februarie și promite să consolideze expertiza, inovația și antreprenoriatul din sudul țării. Directorul Centrului Inotek, Nicolae Mocanu, a anunțat că ediția din acest an pune accent pe utilizarea inteligenței artificiale (IA) pentru a revitaliza sectoare precum agricultura, turismul și antreprenoriatul feminin.
18:00
Olimpiadele raionale, municipale și zonale din 7 și 8 februarie, reprogramate pentru săptămâna viitoare # Radio Moldova
Olimpiadele raionale, municipale, zonale planificate pentru sâmbătă și duminică, 7 și 8 februarie, se vor desfășura în zilele 12 și 13 februarie, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Decizia a fost luată în contextul condițiilor meteorologice anunțate pentru următoarele zile.
18:00
Comisia Europeană a făcut public un nou pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, al 20-lea de la declanșarea războiului de agresiune al Moscovei împotriva Ucrainei. Măsurile prezentate pe 6 februarie vizează înăsprirea restricțiilor în domeniul energiei, serviciilor financiare și comerțului, precum și combaterea eludării sancțiunilor existente.
17:50
Cahul Business Summit 2026: AI în sprijinul antreprenoriatului în dezvoltarea regională # Radio Moldova
A cincea ediție Cahul Business Summit (CBS) va avea loc pe 7 februarie și promite să consolideze expertiza, inovația și antreprenoriatul din sudul țării. Directorul Centrului Inotek, Nicolae Mocanu, a anunțat că ediția din acest an pune accent pe utilizarea inteligenței artificiale (AI) pentru a revitaliza sectoare precum agricultura, turismul și antreprenoriatul feminin.
17:30
CEC pregătește modificări la Codul Electoral: Sugestiile pot fi transmise până pe 20 februarie # Radio Moldova
Legislația și practicile electorale din Republica Moldova urmează să fie consolidate. Comisia Electorală Centrală (CEC) a lansat un proces de consultare publică și cheamă actorii electorali să vină cu propuneri pentru o gestionare mai eficientă a riscurilor identificate în cadrul ultimelor alegeri. Sugestiile pot fi transmise până pe 20 februarie.
17:20
Cei cinci directori ai Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) vor ridica, începând cu luna februarie curent, salarii cu 20% mai mici.
16:50
Investiții de peste 1.3 miliarde de lei: circa 1.000 de proiecte de dezvoltare locală continuă în 2026 # Radio Moldova
Circa 1.000 de proiecte de dezvoltare locală, inițiate în anul 2025, se află în prezent în implementare și vor fi realizate în continuare și în 2026. Potrivit Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL), proiectele au ca beneficiari direcți sute de mii de persoane și vizează infrastructura și serviciile publice locale.
16:50
Campanie dedicată siguranței online a copiilor, lansată în R. Moldova: Activități educative în școli și sesiuni de informare pentru părinți # Radio Moldova
Elevii și părinții din R. Moldova vor afla, pe parcursul lunilor februarie și martie, cum poate fi utilizată în siguranță inteligența artificială (IA). Activitățile vor avea loc în cadrul campaniei naționale cu genericul „Hai să utilizăm IA în siguranță”, lansate, pe 6 februarie, de Centrul Internațional „La Strada”, în parteneriat cu mai multe instituții publice din R. Moldova.
16:30
Sosiri și plecări cu întârzieri la aeroportul din Chișinău: „Aeronavele necesită proceduri speciale de dejivrare” # Radio Moldova
Operațiunile de zbor la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău pot înregistra întârzieri din cauza condițiilor meteo. Mai exact, aeronavele aflate la sol necesită efectuarea procedurii speciale de dejivrare, etapă esențială pentru desfășurarea operațiunilor de zbor în condiții de maximă siguranță.
16:10
VIDEO | Personaj afiliat FSB, „asistentul” primarului Ion Ceban: Ce spune Primăria Chișinău despre legitimația publicată de WatchDog # Radio Moldova
Unul dintre personajele care apar în dosarul penal în care omul de afaceri Denis Cuculescu a fost condamnat pentru trădare de patrie, Nigeat Askerov, afiliat serviciilor secrete rusești, ar fi ajuns asistent în cabinetul primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, potrivit unei investigații realizate de Comunitatea WatchDog. Primăria Chișinău respinge informațiile și afirmă că nu există nicio confirmare oficială privind o astfel de angajare.
15:30
Condițiile meteorologice din Republica Moldova vor rămâne dificile și în următoarele zile. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prelungit Codul galben de polei și ghețuș.
15:20
Condițiile meteorologice din Republica Moldova vor rămâne dificile și în următoarele zile. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prelungit Codul galben de polei și ghețuș.
15:10
„Investiție în muniție de uz civil, nu în armament militar”: clarificările lui Lilian Carp despre presupusa fabrică de armament # Radio Moldova
Legislația Republicii Moldova nu permite companiilor private să construiască unități de producere militară, aceasta fiind o prerogativă exclusivă a statului. Ceea ce au aprobat preliminar autoritățile este o investiție în domeniul civil, mai exact în producerea cartușelor pentru arme de vânătoare și tir. Producătorul din Qatar, care și-a asumat investiția, nu a obținut deocamdată licența pentru desfășurarea activității.
15:10
Sosiri și plecări cu întârzieri la aeroportul din Chișinău: „Aeronavele necesită proceduri speciale de degivrare” # Radio Moldova
Operațiunile de zbor la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău pot înregistra întârzieri din cauza condițiilor meteo. Mai exact, aeronavele aflate la sol necesită efectuarea procedurii speciale de degivrare, etapă esențială pentru desfășurarea operațiunilor de zbor în condiții de maximă siguranță.
15:00
Statele Unite au criticat la ONU, pe 6 februarie, tratatul nuclear New START dintre Statele Unite și Rusia, care a expirat cu o zi mai înainte, subliniind „lacunele” sale și mai ales faptul că nu era inclusă China, relatează AFP.
14:20
Mesagerie la Tiraspol, după modelul aplicației prin care Kremlinul controlează modul în care rușii utilizează internetul # Radio Moldova
Regimul de la Tiraspol și-a creat o proprie mesagerie, după modelul aplicației Max prin care Kremlinul controlează modul în care rușii utilizează internetul sub ochiul vigilent al autorităților de reglementare și al Serviciului Federal de Securitate (FSB). Aplicația IDC Matrix, dezvoltată de Interdnestrcom, unicul operator de telefonie din regiune, a început să fie popularizată activ de liderii regimului separatist încă acum jumătate de an. Deocamdată, utilizarea nu este obligatorie.
14:10
Atalanta Bergamo s-a calificat fără probleme în semifinalele Cupei Italiei. Discipolii lui Raffaele Palladino au învins acasă pe Juventus Torino cu 3:0, iar în următoarea fază a competiției vor întâlni pe FC Bologna sau Lazio Roma. Atalanta a obținut un penalty în minutul 27, atunci când fundașul brazilian Bremer a atins balonul cu mâna în careu. Gianluca Scamacca a transformat lovitura de la punctul cu var.
13:50
GHEȚUȘ | Restricții de trafic la nivel național: vehiculele de mare tonaj nu mai pot circula # Radio Moldova
Poleiul și ghețușul formate pe fondul vremii instabile au creat, în ultimele 24 de ore, probleme majore în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Circulația este îngreunată pe drumurile naționale, au avut loc zeci de intervenții ale salvatorilor pentru deblocarea autovehiculelor și ambulanțelor, precum și deconectări locale de energie electrică pentru aproximativ zece mii de consumatori.
13:50
Anunț fals privind deconectări de energie electrică în toată țara, atenționează autoritățile # Radio Moldova
Autoritățile dezmint informațiile despre pretinse deconectări de energie electrică în intervalul orelor 09:00 - 17:00, pe tot teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Ministerului Energiei, astfel de deconectări nu au fost prevăzute, iar cetățenii sunt îndemnați să se informeze din surse oficiale.
13:40
Ministrul de Externe al Lituaniei: „Europa puternică înseamnă ca R. Moldova să fie membru UE”. Zboruri directe Chișinău-Vilnius din aprilie # Radio Moldova
Chișinăul și Vilniusul vor avea, începând cu 1 aprilie 2026, zboruri directe. Totodată, relațiile bilaterale dintre Lituania și Republica Moldova vor fi intensificate prin extinderea cooperării în domeniile securității și apărării, precum și prin aprofundarea dialogului politic și a cooperării economice, au anunțat, pe 6 februarie, vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, și omologul său din Lituania, Kęstutis Budrys, aflat într-o vizită oficială la Chișinău.
13:30
Viorel Bostan: „Sunt convins că vom reuși, împreună cu colegii din Cahul, să dezvoltăm acest centru universitar” # Radio Moldova
Decizia Guvernului cu privire la integrarea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul în Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) reprezintă o reformă structurală majoră pentru învățământul superior și are drept obiectiv revitalizarea educației universitare din sudul țării, precum și reducerea dezechilibrelor regionale, afirmă rectorul UTM, Viorel Bostan.
13:30
Ucraina, atacată din nou cu zeci de drone și rachete. Sunt victime la Zaporojie și Sumî # Radio Moldova
Atacurile asupra Ucrainei continuă. Un om a decedat, iar mai mulți au fost răniți, după ce rușii au lansat zeci de drone și rachete asupra regiunilor Ucrainei, în special din sudul țării, la Zaporojie și Sumî.
13:20
Un incident tehnic la Centrala Termoelectrică Moldovenească (MGRES) a provocat vineri, 6 februarie, deconectarea parțială a localităților din regiunea transnistreană de la energia electrică. După aproximativ o oră, sursele locale au informat că generarea curentului electric a fost restabilită, iar consumatorii sunt reconectați treptat la rețea.
Ieri
13:00
Maia Sandu respinge acuzațiile privind cenzura pe internet, la alegeri: „Libertatea de exprimare nu este pentru conturi false” # Radio Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a respins acuzațiile apărute într-un draft de raport propus în Congresul SUA potrivit cărora Uniunea Europeană și autorități din mai multe state, inclusiv Republica Moldova, ar fi cenzurat rețelele sociale și s-ar fi implicat în procese electorale. Șefa statului a declarat că libertatea de exprimare nu poate fi invocată pentru a justifica manipularea prin conturi false și campanii coordonate de dezinformare.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.