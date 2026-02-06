Cahul Business Summit 2026: IA în sprijinul antreprenoriatului în dezvoltarea regională

14:20

Regimul de la Tiraspol și-a creat o proprie mesagerie, după modelul aplicației Max prin care Kremlinul controlează modul în care rușii utilizează internetul sub ochiul vigilent al autorităților de reglementare și al Serviciului Federal de Securitate (FSB). Aplicația IDC Matrix, dezvoltată de Interdnestrcom, unicul operator de telefonie din regiune, a început să fie popularizată activ de liderii regimului separatist încă acum jumătate de an. Deocamdată, utilizarea nu este obligatorie.