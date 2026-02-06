„Tratatul New START prezenta lacune, nu includea China”, afirmă un oficial american

21:50

Furtuna Leonardo provoacă inundații extinse în Peninsula Iberică și face victime. În Portugalia, cel puțin o persoană a decedat, iar în Spania o altă persoană este dată dispărută. Alte câteva mii de oameni au fost evacuați din calea apelor. Zeci de drumuri sunt blocate, iar trenurile au fost oprite atât în Spania, cât și în Portugalia. Furtuna Leonardo este cea mai recentă dintr-un val de furtuni succesive care au devastat peninsula în ultima perioadă, provocând mai multe decese, au fost smulse acoperișuri de pe case și inundate orașe.