„Tratatul New START prezenta lacune, nu includea China”, afirmă un oficial american
Radio Moldova, 6 februarie 2026 15:00
Statele Unite au criticat la ONU, pe 6 februarie, tratatul nuclear New START dintre Statele Unite și Rusia, care a expirat cu o zi mai înainte, subliniind „lacunele” sale și mai ales faptul că nu era inclusă China, relatează AFP.
Condițiile meteorologice din Republica Moldova vor rămâne dificile și în următoarele zile. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prelungit Codul galben de polei și ghețuș.
„Investiție în muniție de uz civil, nu în armament militar”: clarificările lui Lilian Carp despre presupusa fabrică de armament # Radio Moldova
Legislația Republicii Moldova nu permite companiilor private să construiască unități de producere militară, aceasta fiind o prerogativă exclusivă a statului. Ceea ce au aprobat preliminar autoritățile este o investiție în domeniul civil, mai exact în producerea cartușelor pentru arme de vânătoare și tir. Producătorul din Qatar, care și-a asumat investiția, nu a obținut deocamdată licența pentru desfășurarea activității.
Sosiri și plecări cu întârzieri la aeroportul din Chișinău: „Aeronavele necesită proceduri speciale de degivrare” # Radio Moldova
Operațiunile de zbor la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău pot înregistra întârzieri din cauza condițiilor meteo. Mai exact, aeronavele aflate la sol necesită efectuarea procedurii speciale de degivrare, etapă esențială pentru desfășurarea operațiunilor de zbor în condiții de maximă siguranță.
Mesagerie la Tiraspol, după modelul aplicației prin care Kremlinul controlează modul în care rușii utilizează internetul # Radio Moldova
Regimul de la Tiraspol și-a creat o proprie mesagerie, după modelul aplicației Max prin care Kremlinul controlează modul în care rușii utilizează internetul sub ochiul vigilent al autorităților de reglementare și al Serviciului Federal de Securitate (FSB). Aplicația IDC Matrix, dezvoltată de Interdnestrcom, unicul operator de telefonie din regiune, a început să fie popularizată activ de liderii regimului separatist încă acum jumătate de an. Deocamdată, utilizarea nu este obligatorie.
Atalanta Bergamo s-a calificat fără probleme în semifinalele Cupei Italiei. Discipolii lui Raffaele Palladino au învins acasă pe Juventus Torino cu 3:0, iar în următoarea fază a competiției vor întâlni pe FC Bologna sau Lazio Roma. Atalanta a obținut un penalty în minutul 27, atunci când fundașul brazilian Bremer a atins balonul cu mâna în careu. Gianluca Scamacca a transformat lovitura de la punctul cu var.
GHEȚUȘ | Restricții de trafic la nivel național: vehiculele de mare tonaj nu mai pot circula # Radio Moldova
Poleiul și ghețușul formate pe fondul vremii instabile au creat, în ultimele 24 de ore, probleme majore în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Circulația este îngreunată pe drumurile naționale, au avut loc zeci de intervenții ale salvatorilor pentru deblocarea autovehiculelor și ambulanțelor, precum și deconectări locale de energie electrică pentru aproximativ zece mii de consumatori.
Anunț fals privind deconectări de energie electrică în toată țara, atenționează autoritățile # Radio Moldova
Autoritățile dezmint informațiile despre pretinse deconectări de energie electrică în intervalul orelor 09:00 - 17:00, pe tot teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Ministerului Energiei, astfel de deconectări nu au fost prevăzute, iar cetățenii sunt îndemnați să se informeze din surse oficiale.
Ministrul de Externe al Lituaniei: „Europa puternică înseamnă ca R. Moldova să fie membru UE”. Zboruri directe Chișinău-Vilnius din aprilie # Radio Moldova
Chișinăul și Vilniusul vor avea, începând cu 1 aprilie 2026, zboruri directe. Totodată, relațiile bilaterale dintre Lituania și Republica Moldova vor fi intensificate prin extinderea cooperării în domeniile securității și apărării, precum și prin aprofundarea dialogului politic și a cooperării economice, au anunțat, pe 6 februarie, vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, și omologul său din Lituania, Kęstutis Budrys, aflat într-o vizită oficială la Chișinău.
Viorel Bostan: „Sunt convins că vom reuși, împreună cu colegii din Cahul, să dezvoltăm acest centru universitar” # Radio Moldova
Decizia Guvernului cu privire la integrarea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul în Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) reprezintă o reformă structurală majoră pentru învățământul superior și are drept obiectiv revitalizarea educației universitare din sudul țării, precum și reducerea dezechilibrelor regionale, afirmă rectorul UTM, Viorel Bostan.
Ucraina, atacată din nou cu zeci de drone și rachete. Sunt victime la Zaporojie și Sumî # Radio Moldova
Atacurile asupra Ucrainei continuă. Un om a decedat, iar mai mulți au fost răniți, după ce rușii au lansat zeci de drone și rachete asupra regiunilor Ucrainei, în special din sudul țării, la Zaporojie și Sumî.
Un incident tehnic la Centrala Termoelectrică Moldovenească (MGRES) a provocat vineri, 6 februarie, deconectarea parțială a localităților din regiunea transnistreană de la energia electrică. După aproximativ o oră, sursele locale au informat că generarea curentului electric a fost restabilită, iar consumatorii sunt reconectați treptat la rețea.
Maia Sandu respinge acuzațiile privind cenzura pe internet, la alegeri: „Libertatea de exprimare nu este pentru conturi false” # Radio Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a respins acuzațiile apărute într-un draft de raport propus în Congresul SUA potrivit cărora Uniunea Europeană și autorități din mai multe state, inclusiv Republica Moldova, ar fi cenzurat rețelele sociale și s-ar fi implicat în procese electorale. Șefa statului a declarat că libertatea de exprimare nu poate fi invocată pentru a justifica manipularea prin conturi false și campanii coordonate de dezinformare.
Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, cercetat penal pentru viol, nu mai activează la Spitalul Clinic de Psihiatrie, anunță Ministerul Sănătății. Acesta a fost concediat începând cu 6 februarie, deși autoritățile spuneau, cu o zi mai devreme, că nu depistaseră încălcări în activitatea acestuia.
CRIZĂ | Stânga Nistrului, de două ori mai săracă decât malul drept. Expert: „Totul a căzut simultan” # Radio Moldova
Economia regiunii din stânga Nistrului a traversat, în 2025, cea mai dificilă perioadă din ultimele cel puțin două decenii și jumătate, pe fondul unei contracții economice severe și al deteriorării accelerate a nivelului de trai. În timp ce economia de pe malul drept a înregistrat o creștere estimativă de 2.7%, economia din stânga Nistrului s-a contractat cu cel puțin 18% în anul trecut.
Judecătorii care au examinat dosare de corupție începând cu anul 2017, supuși vetting-ului # Radio Moldova
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a inițiat procedura de evaluare externă a judecătorilor care au făcut parte din completele specializate în examinarea cauzelor de corupție și a celor conexe. Este vorba despre magistrați ai Judecătoriei Chișinău care au examinat astfel de dosare începând cu 1 ianuarie 2017.
Ademola Lookman a debutat cu gol în tricoul echipei Atletico Madrid. „Los Colchoneros" s-au calificat en fanfare în semifinalele Cupei Regelui Spaniei, iar atacantul nigerian a înscris în poarta formației Real Betis Sevilla. Atletico Madrid a dat recital în sferturile de finală. Echipa condusă de argentinianul Diego Simeone a zdrobit cu 5:0 în deplasare pe Real Betis Sevilla.
Migranți din India sau Pakistan, transportați ilegal în UE, via R. Moldova, contra bani: Un tânăr de 24 de ani din Sângerei, reținut # Radio Moldova
Cerea între 3.000 și 5.000 de euro de persoană pentru a transporta ilegal, în Germania și Italia, migranți din Bangladesh, India și Pakistan. Un tânăr de 24 de ani din raionul Sângerei a fost reținut de oamenii legii sub acuzația că ar fi organizat transportul clandestin al mai multor cetățeni străini către spațiul comunitar.
Convingeau persoane „să investească” în cumpărarea bunurilor inexistente: 15 persoane dintr-un „centru de apel” din Chișinău, reținute # Radio Moldova
Abordau telefonic sau online persoane pentru a le convinge „să investească” în procurarea de bunuri inexistente, precum terenuri pentru construcția caselor, în tranzacționare de valută, inclusiv criptomonede etc., însă dispăreau după ce primeau banii. Oamenii legii anunță reținerea a 15 persoane, bănuite de escrocherii și spălarea banilor printr-un „centru de apel” din Chișinău, cu un rulaj lunar de aproximativ două milioane de dolari.
Producția industrială, în creștere cu 4.9% în 2025. Osmochescu: „Ne dorim trecerea de la economia bazată pe consum la cea de producție” # Radio Moldova
Economia Republicii Moldova a înregistrat, în 11 luni ale anului 2025, o creștere de cel puțin 2.7% a Produsului Intern Brut (PIB), peste estimările inițiale de 1.3 la sută, afirmă vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Potrivit oficialului, această creștere economică a fost susținută, în principal, de consum, investiții și de o recoltă agricolă mai bună decât se anticipa inițial.
GHEȚUȘ | Condițiile meteo dificile afectează traficul, intervențiile medicale și alimentarea cu energie # Radio Moldova
Reforma justiției începe să fie observată, însă încrederea rămâne fragilă. Studiu IPRE # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova au o încredere mai mare în sistemul de justiție. Aproximativ jumătate dintre respondenții unui sondaj de opinie, prezentat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) pe 6 februarie, consideră că situația s-a îmbunătățit în ultimii ani. Totuși, două elemente rămân sensibile: rapiditatea procedurilor și transparența proceselor, corupția fiind principala problemă menționată.
Atac armat în capitala Rusiei: un general din conducerea serviciilor militare, împușcat și transportat la spital # Radio Moldova
Un general-locotenent rus a fost împușcat vineri, 6 februarie, la Moscova, și transportat de urgență la spital, au anunțat anchetatorii ruși. Este vorba despre Vladimir Alexeev, adjunct al șefului Direcției Principale de Informații a armatei ruse (GRU), într-un nou atac care vizează înalți oficiali militari de la declanșarea războiului din Ucraina, scrie Reuters.
Cetățenii R. Moldova, avertizați să nu ofere date personale necunoscuților care fac referire la programul „Ajutor la Contor” # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova sunt atenționați de autorități despre noi tentative de fraudă care vizează, de această dată, programul de compensații „Ajutor la Contor”. Persoane necunoscute se prezintă drept „angajați ai programului” și contactează cetățenii sub pretextul transferului compensațiilor, solicitând IDNP-ul și datele bancare. După ce le obțin, escrocii lasă victimele fără banii de pe carduri.
Două loturi de apă de parfum, declarate neconforme de ANSA. Reacția companiei: „Parfumul nu prezintă risc pentru consumatori” # Radio Moldova
Parfumul „Adora Entourage”, produs de Viorica Cosmetic, este „sigur, respectă normele europene și nu prezintă niciun risc pentru sănătatea consumatorilor”. Potrivit companiei, situația semnalată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), și anume prezența unor substanțe strict interzise în componența parfumului, a fost generată de o „eroare administrativă de etichetare”.
CS Universitatea Craiova a revenit în fotoliul de lider al clasamentului Superligii românești de fotbal # Radio Moldova
CS Universitatea Craiova a revenit pe primul loc în clasamentul Superligii românești de fotbal. În etapa a 25-a, „alb-albaștrii "au învins cu 1:0 pe teren propriu gruparea Oțelul Galați. La capătul unei partide în care a dominat ostilitățile și în care a trimis de două ori mingea în bară, CSU Craiova a câștigat la limită, grație golului marcat de David Matei în minutul 61.
Judecătorii care au examinat dosare de corupție începând cu anul 2017, supuși vettingului # Radio Moldova
Tot mai mulți moldoveni optează pentru autovehicule electrice și hibride, iar datele oficiale indică o creștere constantă a acestui segment. Anul 2025 a consemnat un nivel-record al înmatriculărilor, cu peste 30 de mii de vehicule electrice și hibride înregistrate într-un singur an atât de către persoane fizice, cât și de companii.
Procesul educațional din 571 de școli din R. Moldova se desfășoară în regim online, vineri, 6 februarie, în contextul condițiilor meteorologice dificile. Elevii din alte 453 de instituții învață cu prezență fizică.
Segmentul electric și hibrid se extinde: de peste 16 ori mai multe mașini electrice față de 2020 # Radio Moldova
Tot mai mulți moldoveni optează pentru autovehicule electrice și hibride, iar datele oficiale indică o creștere constantă a acestui segment în ultimii ani. Anul 2025 a consemnat un nivel record al înmatriculărilor, cu peste 30 de mii de vehicule electrice și hibride înregistrate într-un singur an, atât de persoane fizice, cât și de companii.
Reformele din R. Moldova, monitorizate lunar de CE: „Angajamentul nostru rămâne să pregătim țara pentru aderarea la UE până în 2030” # Radio Moldova
Comisia Europeană (CE) va monitoriza lunar, începând cu luna martie 2026, „fiecare element” al reformelor implementate de R. Moldova, necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu, care a avertizat că instituțiile care „nu vor livra rezultate” vor suferi schimbări de management.
Parlamentul a votat aderarea R. Moldova la sistemul european de brevete: de la observator la decident în OEB # Radio Moldova
Republica Moldova va participa la sistemul european centralizat de acordare a brevetelor și va fi reprezentată în Consiliul de Administrație al Organizației Europene de Brevete (OEB), alături de alte 39 de state.
Judecătorii care au examinat dosare de corupție din 2017 intră în procedura de vetting # Radio Moldova
Estonia suspendă operațiunile nocturne la punctele de trecere a frontierei cu Rusia, timp de trei luni # Radio Moldova
Estonia va restricționa operațiunile la două dintre punctele sale de trecere a frontierei cu Rusia vecină din motive de securitate, a anunțat, pe 5 februarie, Guvernul de la Riga.
GHEȚUȘ | Condiții meteo dificile afectează traficul, intervențiile medicale și alimentarea cu energie # Radio Moldova
Maia Sandu respinge acuzațiile privind cenzura pe internet, la alegeri: „Libertatea de exprimare nu pentru conturi false” # Radio Moldova
Revista Presei | Maia Sandu: „Guvernul este așteptat să prezinte un program de accelerare a creșterii economice” # Radio Moldova
Cum vede șefa statului cele 100 de zile ale Guvernului Munteanu; de ce case locuite dintr-o suburbie a capitalei, nu se regăsesc în actele oficiale nici după reevaluarea cadastrală; recoltarea sfeclei de zahăr în plină iarnă – sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Maia Sandu, despre reforma administrativ-teritorială: „În localitățile mici, bugetul merge pe salarii și, practic, nu rămâne deloc pentru dezvoltare” # Radio Moldova
Primarii din mai multe localități solicită reducerea numărului de raioane, însă autoritățile nu au luat, deocamdată, o decizie în acest sens. Președinta Maia Sandu a subliniat că Guvernul vrea să încurajeze amalgamarea benevolă a localităților, însă, dacă unele nu vor putea să fie comasate voluntar, atunci vor exista anumite norme pentru realizarea acestui proces. Reforma nu va viza statutul autonomiei găgăuze, a mai spus șefa statului.
Maia Sandu, despre reforma administrativ-teritorială: „Pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor prestate la nivel local” # Radio Moldova
Se circulă cu dificultate pe drumurile naționale din mai multe regiuni ale țării, din cauza poleiului și ghețușului # Radio Moldova
Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate pe drumurile naționale din mai multe regiuni ale Republicii Moldova, din cauza poleiului și ghețușului formate pe carosabil. Autoritățile anunță intervenții continue atât pe traseele naționale, cât și pe străzile din municipiul Chișinău, în condițiile în care vremea rămâne instabilă.
Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano: Cortina 2026 se anunță a fi mult mai mult decât un simplu eveniment festiv # Radio Moldova
Programată pentru data de 6 februarie, pe legendarul stadion San Siro din Milano, Ceremonia de Deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano/Cortina 2026 va reprezenta un moment simbolic de tranziție, o punte între tradiția olimpică și viitorul Jocurilor de iarnă, un manifest cultural, artistic și sportiv care va deschide oficial o nouă ediție a celui mai important eveniment sportiv al planetei.Alegerea stadionului San Siro, cunoscut și sub numele de Giuseppe Meazza, nu este deloc întâmplătoare. Acest templu al fotbalului italian, încărcat de istorie și emoție, devine scena pe care sporturile de iarnă își vor spune povestea, într-un dialog spectaculos între discipline total diferite: fotbalul, un gen de sport mai mult estival, al maselor, și sporturile de iarnă, simbol al performanței în condiții extreme. Milano, oraș cosmopolit, capitală a modei, a designului și a inovației, își asumă astfel rolul de gazdă globală, capabilă să transforme Olimpiada într-un eveniment cultural total.
Încep Jocurile Olimpice de Iarnă! Ceremonia de deschidere, astăzi, în direct la Moldova 2 # Radio Moldova
Startul oficial al celei de a 25-a ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo se va da astăzi de la ora 21:00. Marele festin sportiv se va desfășura în perioada 6-22 februarie în mai multe locații din nordul Italiei.
La 60 de ani de la inaugurare, Palatul de Cultură din Hâncești renaște după reabilitare # Radio Moldova
Palatul de Cultură din Hâncești împlinește, în acest an, 60 de ani de la inaugurare. După patru ani de lucrări ample de reabilitare, realizate cu sprijinul Consiliului Raional Hâncești și al mai multor județe din România, edificiul a fost readus la viață. Renovarea, încheiată acum două luni, a transformat clădirea într-un veritabil reper arhitectural, care găzduiește astăzi cele mai importante evenimente culturale din oraș și raion.
Corespondență Dan Alexe | Ce înseamnă faptul că UE a pus Rusia pe lista țărilor suspectate de spălare de bani # Radio Moldova
Rusia a fost adăugată, alături de Liban, Venezuela și Siria, pe lista neagră a Uniunea Europeană a țărilor cu risc ridicat de spălare a banilor și finanțare a terorismului. După îndelungi ezitări, Comisia Europeană a luat în cele din urmă această măsură.
Fermele de porci din Roșcani și Cimișeni și-au reluat activitatea după eradicarea focarelor de pestă porcină # Radio Moldova
Fermele de porci de la Roșcani, raionul Anenii Noi, și Cimișeni, raionul Criuleni, unele dintre cele mai mari din țară, și-au reluat activitatea după ce au fost afectate anul trecut de pestă porcină. Precizările au fost făcute de șeful Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Radu Musteața. De asemenea, el a subliniat că pesta porcină africană rămâne o provocare majoră pentru Republica Moldova și întreaga regiune.
ÎN CONTEXT | Negocierile Rusia-Ucraina-SUA se încheie fără încetarea focului. Donbas și Zaporojie, noile linii roșii # Radio Moldova
Cea de-a doua rundă de negocieri între Rusia, Ucraina și SUA s-a încheiat doar cu un schimb de prizonieri, fără un acord de încetare a focului, lăsând deschisă o listă lungă de divergențe teritoriale. Deși oficial discuțiile sunt prezentate drept „constructive”, expertul în relații internaționale Grigore Guzun consideră că aceste mecanisme nu produc rezultate, deoarece solicitările Moscovei depășesc cadrul inițial al negocierilor, sporind riscurile pentru Kiev.
Deficitul bugetar al Rusiei s-ar putea tripla până la sfârșitul acestui an, potrivit unor surse apropiate Guvernului rus, citate de Reuters. Situația este determinată de scăderea achizițiilor de petrol din India și de reducerile de preț aplicate în comerțul cu țiței, care afectează semnificativ veniturile statului.
Furtuna Leonardo provoacă inundații extinse în Peninsula Iberică și face victime. În Portugalia, cel puțin o persoană a decedat, iar în Spania o altă persoană este dată dispărută. Alte câteva mii de oameni au fost evacuați din calea apelor. Zeci de drumuri sunt blocate, iar trenurile au fost oprite atât în Spania, cât și în Portugalia. Furtuna Leonardo este cea mai recentă dintr-un val de furtuni succesive care au devastat peninsula în ultima perioadă, provocând mai multe decese, au fost smulse acoperișuri de pe case și inundate orașe.
Maia Sandu, la 100 de zile de mandat al Guvernului Munteanu: „Așteptăm un program de accelerare a creșterii economice” # Radio Moldova
Guvernul condus de Alexandru Munteanu va prezenta, ,,către sfârșitul acestei luni, în primăvară", un program privind accelerearea creșterii economice, în pofida impedimentelor de ordin extern și intern, afirmă președinta Maia Sandu. Întrebată ce crede despre primele 100 de zile de mandat al Cabinetului Munteanu, șefa statului a declarat că ,,în 100 de zile nu faci revoluție în economie".
