Vinificatorii resping acuzațiile deputatului Stefanco privind reîmbutelierea vinurilor din import și cer să le fie prezentate scuze publice
Radio Moldova, 6 februarie 2026 21:10
Asociațiile din sectorul vitivinicol condamnă declarațiile făcute de deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Sergiu Stefanco, pe care le consideră denigratoare la adresa vinificatorilor și a imaginii R. Moldova și cer să le fie prezentate scuze publice. Reprezentanții sectorului vitivinicol resping acuzațiile privind reîmbutelierea vinurilor din import și precizează că sectorul contribuie semnificativ la economie, la bugetul de stat și la ocuparea forței de muncă în mediul rural.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 5 minute
21:30
Trei persoane vor sta în închisoare pentru instruiri în Bosnia și Herțegovina pentru pregătirea dezordinilor în masă în 2024 # Radio Moldova
Un bărbat și două femei au fost condamnați la patru și cinci ani de închisoare pentru participare la instruiri în Bosnia și Herțegovina, în scopul dezordinilor în masă în R. Moldova în preajma alegerilor prezidențiale și la referendumul din 2024.
Acum 15 minute
21:20
Trei persoane, condamnate vor sta în închisoare pentru instruiri în Bosnia în vederea pregătirii dezordinilor în masă în 2024 # Radio Moldova
Un bărbat și două femei au fost condamnați la patru și cinci ani de închisoare pentru participare la instruiri în Bosnia și Herțegovina, în scopul dezordinilor în masă în R. Moldova în preajma alegerilor prezidențiale și la referendumul din 2024.
Acum 30 minute
21:10
Vinificatorii resping acuzațiile deputatului Stefanco privind reîmbutelierea vinurilor din import și cer să le fie prezentate scuze publice # Radio Moldova
Asociațiile din sectorul vitivinicol condamnă declarațiile făcute de deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Sergiu Stefanco, pe care le consideră denigratoare la adresa vinificatorilor și a imaginii R. Moldova și cer să le fie prezentate scuze publice. Reprezentanții sectorului vitivinicol resping acuzațiile privind reîmbutelierea vinurilor din import și precizează că sectorul contribuie semnificativ la economie, la bugetul de stat și la ocuparea forței de muncă în mediul rural.
Acum o oră
20:40
În timpul invaziei pe scară largă în Ucraina, 173.477 de militari ruși ar fi decedat, numele acestora fiind identificate de BBC, în colaborare cu Meduza și o echipă de voluntari.
Acum 2 ore
19:50
Vremea nu afectează, deocamdată, culturile, pomii fructiferi și vița-de-vie, consideră experții # Radio Moldova
Condițiile meteo nu afectează, deocamdată, culturile, pomii fructiferi și vița-de-vie, susțin experții în domeniu. Zăpada protejează culturile de toamnă de temperaturile scăzute, însă dacă înghețurile vor persista, unele ar putea să fie compromise. Eventualele pagube vor putea fi observate abia în primăvară, afirmă experții.
19:40
O dronă, găsită în raionul Drochia. MAE: „O încălcare a spațiului aerian al R. Moldova” # Radio Moldova
Încă o dronă a căzut pe teritoriul R. Moldova. Aceasta a fost găsită în seara zilei de vineri, 6 februarie, în apropierea satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, perimetrul este izolat, iar experții Secției tehnico-explozive urmează să examineze obiectul în detaliu.
Acum 4 ore
19:30
O dronă, găsită în raionul Drochia, în direcția satului Lazo. MAE: „O încălcare a spațiului aerian al R. Moldova” # Radio Moldova
O dronă a fost găsită în apropierea satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, perimetrul este asigurat, iar experții Secției tehnico-explozive urmează să examineze obiectul în detaliu.
19:20
Mai multe localități, fără energie electrică. Ministerul Energiei: Echipele de intervenție sunt în teren # Radio Moldova
Poleiul și ghețușul formate pe fondul vremii instabile au creat, în ultimele 24 de ore, probleme majore în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Circulația este îngreunată pe drumurile naționale, au avut loc zeci de intervenții ale salvatorilor pentru deblocarea autovehiculelor și ambulanțelor, precum și deconectări locale de energie electrică pentru aproximativ zece mii de consumatori.
18:50
O dronă a fost găsită în apropierea satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, perimetrul este asigurat, iar experții Secției tehnico-explozive urmează să examineze obiectul în detaliu.
18:40
Poliția din Drochia a fost sesizată despre depistarea unei drone în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo.
18:30
Vinificatorii resping acuzațiile deputatului Ștefanco privind reîmbutelierea vinurilor din import și cer scuze publice # Radio Moldova
Asociațiile din sectorul vitivinicol condamnă declarațiile făcute pe deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Sergiu Ștefanco, pe care le consideră denigratoare la adresa vinificatorilor și a imaginii R. Moldova și cer scuze publice. Reprezentanții sectorului vitivinicol resping acuzațiile privind reîmbutelierea vinurilor din import și precizează că sectorul contribuie semnificativ la economie, la bugetul de stat și la ocuparea forței de muncă în mediul rural.
18:00
Cahul Business Summit 2026: IA în sprijinul antreprenoriatului în dezvoltarea regională # Radio Moldova
A cincea ediție Cahul Business Summit (CBS) va avea loc pe 7 februarie și promite să consolideze expertiza, inovația și antreprenoriatul din sudul țării. Directorul Centrului Inotek, Nicolae Mocanu, a anunțat că ediția din acest an pune accent pe utilizarea inteligenței artificiale (IA) pentru a revitaliza sectoare precum agricultura, turismul și antreprenoriatul feminin.
18:00
Olimpiadele raionale, municipale și zonale din 7 și 8 februarie, reprogramate pentru săptămâna viitoare # Radio Moldova
Olimpiadele raionale, municipale, zonale planificate pentru sâmbătă și duminică, 7 și 8 februarie, se vor desfășura în zilele 12 și 13 februarie, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Decizia a fost luată în contextul condițiilor meteorologice anunțate pentru următoarele zile.
18:00
Comisia Europeană a făcut public un nou pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, al 20-lea de la declanșarea războiului de agresiune al Moscovei împotriva Ucrainei. Măsurile prezentate pe 6 februarie vizează înăsprirea restricțiilor în domeniul energiei, serviciilor financiare și comerțului, precum și combaterea eludării sancțiunilor existente.
17:50
Cahul Business Summit 2026: AI în sprijinul antreprenoriatului în dezvoltarea regională # Radio Moldova
A cincea ediție Cahul Business Summit (CBS) va avea loc pe 7 februarie și promite să consolideze expertiza, inovația și antreprenoriatul din sudul țării. Directorul Centrului Inotek, Nicolae Mocanu, a anunțat că ediția din acest an pune accent pe utilizarea inteligenței artificiale (AI) pentru a revitaliza sectoare precum agricultura, turismul și antreprenoriatul feminin.
Acum 6 ore
17:30
CEC pregătește modificări la Codul Electoral: Sugestiile pot fi transmise până pe 20 februarie # Radio Moldova
Legislația și practicile electorale din Republica Moldova urmează să fie consolidate. Comisia Electorală Centrală (CEC) a lansat un proces de consultare publică și cheamă actorii electorali să vină cu propuneri pentru o gestionare mai eficientă a riscurilor identificate în cadrul ultimelor alegeri. Sugestiile pot fi transmise până pe 20 februarie.
17:20
Cei cinci directori ai Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) vor ridica, începând cu luna februarie curent, salarii cu 20% mai mici.
16:50
Investiții de peste 1.3 miliarde de lei: circa 1.000 de proiecte de dezvoltare locală continuă în 2026 # Radio Moldova
Circa 1.000 de proiecte de dezvoltare locală, inițiate în anul 2025, se află în prezent în implementare și vor fi realizate în continuare și în 2026. Potrivit Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL), proiectele au ca beneficiari direcți sute de mii de persoane și vizează infrastructura și serviciile publice locale.
16:50
Campanie dedicată siguranței online a copiilor, lansată în R. Moldova: Activități educative în școli și sesiuni de informare pentru părinți # Radio Moldova
Elevii și părinții din R. Moldova vor afla, pe parcursul lunilor februarie și martie, cum poate fi utilizată în siguranță inteligența artificială (IA). Activitățile vor avea loc în cadrul campaniei naționale cu genericul „Hai să utilizăm IA în siguranță”, lansate, pe 6 februarie, de Centrul Internațional „La Strada”, în parteneriat cu mai multe instituții publice din R. Moldova.
16:30
Sosiri și plecări cu întârzieri la aeroportul din Chișinău: „Aeronavele necesită proceduri speciale de dejivrare” # Radio Moldova
Operațiunile de zbor la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău pot înregistra întârzieri din cauza condițiilor meteo. Mai exact, aeronavele aflate la sol necesită efectuarea procedurii speciale de dejivrare, etapă esențială pentru desfășurarea operațiunilor de zbor în condiții de maximă siguranță.
16:10
VIDEO | Personaj afiliat FSB, „asistentul” primarului Ion Ceban: Ce spune Primăria Chișinău despre legitimația publicată de WatchDog # Radio Moldova
Unul dintre personajele care apar în dosarul penal în care omul de afaceri Denis Cuculescu a fost condamnat pentru trădare de patrie, Nigeat Askerov, afiliat serviciilor secrete rusești, ar fi ajuns asistent în cabinetul primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, potrivit unei investigații realizate de Comunitatea WatchDog. Primăria Chișinău respinge informațiile și afirmă că nu există nicio confirmare oficială privind o astfel de angajare.
Acum 8 ore
15:30
Condițiile meteorologice din Republica Moldova vor rămâne dificile și în următoarele zile. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prelungit Codul galben de polei și ghețuș.
15:20
Condițiile meteorologice din Republica Moldova vor rămâne dificile și în următoarele zile. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prelungit Codul galben de polei și ghețuș.
15:10
„Investiție în muniție de uz civil, nu în armament militar”: clarificările lui Lilian Carp despre presupusa fabrică de armament # Radio Moldova
Legislația Republicii Moldova nu permite companiilor private să construiască unități de producere militară, aceasta fiind o prerogativă exclusivă a statului. Ceea ce au aprobat preliminar autoritățile este o investiție în domeniul civil, mai exact în producerea cartușelor pentru arme de vânătoare și tir. Producătorul din Qatar, care și-a asumat investiția, nu a obținut deocamdată licența pentru desfășurarea activității.
15:10
Sosiri și plecări cu întârzieri la aeroportul din Chișinău: „Aeronavele necesită proceduri speciale de degivrare” # Radio Moldova
Operațiunile de zbor la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău pot înregistra întârzieri din cauza condițiilor meteo. Mai exact, aeronavele aflate la sol necesită efectuarea procedurii speciale de degivrare, etapă esențială pentru desfășurarea operațiunilor de zbor în condiții de maximă siguranță.
15:00
Statele Unite au criticat la ONU, pe 6 februarie, tratatul nuclear New START dintre Statele Unite și Rusia, care a expirat cu o zi mai înainte, subliniind „lacunele” sale și mai ales faptul că nu era inclusă China, relatează AFP.
14:20
Mesagerie la Tiraspol, după modelul aplicației prin care Kremlinul controlează modul în care rușii utilizează internetul # Radio Moldova
Regimul de la Tiraspol și-a creat o proprie mesagerie, după modelul aplicației Max prin care Kremlinul controlează modul în care rușii utilizează internetul sub ochiul vigilent al autorităților de reglementare și al Serviciului Federal de Securitate (FSB). Aplicația IDC Matrix, dezvoltată de Interdnestrcom, unicul operator de telefonie din regiune, a început să fie popularizată activ de liderii regimului separatist încă acum jumătate de an. Deocamdată, utilizarea nu este obligatorie.
14:10
Atalanta Bergamo s-a calificat fără probleme în semifinalele Cupei Italiei. Discipolii lui Raffaele Palladino au învins acasă pe Juventus Torino cu 3:0, iar în următoarea fază a competiției vor întâlni pe FC Bologna sau Lazio Roma. Atalanta a obținut un penalty în minutul 27, atunci când fundașul brazilian Bremer a atins balonul cu mâna în careu. Gianluca Scamacca a transformat lovitura de la punctul cu var.
13:50
GHEȚUȘ | Restricții de trafic la nivel național: vehiculele de mare tonaj nu mai pot circula # Radio Moldova
Poleiul și ghețușul formate pe fondul vremii instabile au creat, în ultimele 24 de ore, probleme majore în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Circulația este îngreunată pe drumurile naționale, au avut loc zeci de intervenții ale salvatorilor pentru deblocarea autovehiculelor și ambulanțelor, precum și deconectări locale de energie electrică pentru aproximativ zece mii de consumatori.
13:50
Anunț fals privind deconectări de energie electrică în toată țara, atenționează autoritățile # Radio Moldova
Autoritățile dezmint informațiile despre pretinse deconectări de energie electrică în intervalul orelor 09:00 - 17:00, pe tot teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Ministerului Energiei, astfel de deconectări nu au fost prevăzute, iar cetățenii sunt îndemnați să se informeze din surse oficiale.
13:40
Ministrul de Externe al Lituaniei: „Europa puternică înseamnă ca R. Moldova să fie membru UE”. Zboruri directe Chișinău-Vilnius din aprilie # Radio Moldova
Chișinăul și Vilniusul vor avea, începând cu 1 aprilie 2026, zboruri directe. Totodată, relațiile bilaterale dintre Lituania și Republica Moldova vor fi intensificate prin extinderea cooperării în domeniile securității și apărării, precum și prin aprofundarea dialogului politic și a cooperării economice, au anunțat, pe 6 februarie, vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, și omologul său din Lituania, Kęstutis Budrys, aflat într-o vizită oficială la Chișinău.
Acum 12 ore
13:30
Viorel Bostan: „Sunt convins că vom reuși, împreună cu colegii din Cahul, să dezvoltăm acest centru universitar” # Radio Moldova
Decizia Guvernului cu privire la integrarea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul în Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) reprezintă o reformă structurală majoră pentru învățământul superior și are drept obiectiv revitalizarea educației universitare din sudul țării, precum și reducerea dezechilibrelor regionale, afirmă rectorul UTM, Viorel Bostan.
13:30
Ucraina, atacată din nou cu zeci de drone și rachete. Sunt victime la Zaporojie și Sumî # Radio Moldova
Atacurile asupra Ucrainei continuă. Un om a decedat, iar mai mulți au fost răniți, după ce rușii au lansat zeci de drone și rachete asupra regiunilor Ucrainei, în special din sudul țării, la Zaporojie și Sumî.
13:20
Un incident tehnic la Centrala Termoelectrică Moldovenească (MGRES) a provocat vineri, 6 februarie, deconectarea parțială a localităților din regiunea transnistreană de la energia electrică. După aproximativ o oră, sursele locale au informat că generarea curentului electric a fost restabilită, iar consumatorii sunt reconectați treptat la rețea.
13:00
Maia Sandu respinge acuzațiile privind cenzura pe internet, la alegeri: „Libertatea de exprimare nu este pentru conturi false” # Radio Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a respins acuzațiile apărute într-un draft de raport propus în Congresul SUA potrivit cărora Uniunea Europeană și autorități din mai multe state, inclusiv Republica Moldova, ar fi cenzurat rețelele sociale și s-ar fi implicat în procese electorale. Șefa statului a declarat că libertatea de exprimare nu poate fi invocată pentru a justifica manipularea prin conturi false și campanii coordonate de dezinformare.
13:00
Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, cercetat penal pentru viol, nu mai activează la Spitalul Clinic de Psihiatrie, anunță Ministerul Sănătății. Acesta a fost concediat începând cu 6 februarie, deși autoritățile spuneau, cu o zi mai devreme, că nu depistaseră încălcări în activitatea acestuia.
12:50
CRIZĂ | Stânga Nistrului, de două ori mai săracă decât malul drept. Expert: „Totul a căzut simultan” # Radio Moldova
Economia regiunii din stânga Nistrului a traversat, în 2025, cea mai dificilă perioadă din ultimele cel puțin două decenii și jumătate, pe fondul unei contracții economice severe și al deteriorării accelerate a nivelului de trai. În timp ce economia de pe malul drept a înregistrat o creștere estimativă de 2.7%, economia din stânga Nistrului s-a contractat cu cel puțin 18% în anul trecut.
12:30
Judecătorii care au examinat dosare de corupție începând cu anul 2017, supuși vetting-ului # Radio Moldova
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a inițiat procedura de evaluare externă a judecătorilor care au făcut parte din completele specializate în examinarea cauzelor de corupție și a celor conexe. Este vorba despre magistrați ai Judecătoriei Chișinău care au examinat astfel de dosare începând cu 1 ianuarie 2017.
12:30
Ademola Lookman a debutat cu gol în tricoul echipei Atletico Madrid. „Los Colchoneros" s-au calificat en fanfare în semifinalele Cupei Regelui Spaniei, iar atacantul nigerian a înscris în poarta formației Real Betis Sevilla. Atletico Madrid a dat recital în sferturile de finală. Echipa condusă de argentinianul Diego Simeone a zdrobit cu 5:0 în deplasare pe Real Betis Sevilla.
12:30
Migranți din India sau Pakistan, transportați ilegal în UE, via R. Moldova, contra bani: Un tânăr de 24 de ani din Sângerei, reținut # Radio Moldova
Cerea între 3.000 și 5.000 de euro de persoană pentru a transporta ilegal, în Germania și Italia, migranți din Bangladesh, India și Pakistan. Un tânăr de 24 de ani din raionul Sângerei a fost reținut de oamenii legii sub acuzația că ar fi organizat transportul clandestin al mai multor cetățeni străini către spațiul comunitar.
12:20
Convingeau persoane „să investească” în cumpărarea bunurilor inexistente: 15 persoane dintr-un „centru de apel” din Chișinău, reținute # Radio Moldova
Abordau telefonic sau online persoane pentru a le convinge „să investească” în procurarea de bunuri inexistente, precum terenuri pentru construcția caselor, în tranzacționare de valută, inclusiv criptomonede etc., însă dispăreau după ce primeau banii. Oamenii legii anunță reținerea a 15 persoane, bănuite de escrocherii și spălarea banilor printr-un „centru de apel” din Chișinău, cu un rulaj lunar de aproximativ două milioane de dolari.
12:00
Poleiul și ghețușul formate pe fondul vremii instabile au creat, în ultimele 24 de ore, probleme majore în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Circulația este îngreunată pe drumurile naționale, au avut loc zeci de intervenții ale salvatorilor pentru deblocarea autovehiculelor și ambulanțelor, precum și deconectări locale de energie electrică pentru aproximativ zece mii de consumatori.
12:00
Producția industrială, în creștere cu 4.9% în 2025. Osmochescu: „Ne dorim trecerea de la economia bazată pe consum la cea de producție” # Radio Moldova
Economia Republicii Moldova a înregistrat, în 11 luni ale anului 2025, o creștere de cel puțin 2.7% a Produsului Intern Brut (PIB), peste estimările inițiale de 1.3 la sută, afirmă vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Potrivit oficialului, această creștere economică a fost susținută, în principal, de consum, investiții și de o recoltă agricolă mai bună decât se anticipa inițial.
11:50
GHEȚUȘ | Condițiile meteo dificile afectează traficul, intervențiile medicale și alimentarea cu energie # Radio Moldova
Poleiul și ghețușul formate pe fondul vremii instabile au creat, în ultimele 24 de ore, probleme majore în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Circulația este îngreunată pe drumurile naționale, au avut loc zeci de intervenții ale salvatorilor pentru deblocarea autovehiculelor și ambulanțelor, precum și deconectări locale de energie electrică pentru aproximativ zece mii de consumatori.
11:50
Reforma justiției începe să fie observată, însă încrederea rămâne fragilă. Studiu IPRE # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova au o încredere mai mare în sistemul de justiție. Aproximativ jumătate dintre respondenții unui sondaj de opinie, prezentat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) pe 6 februarie, consideră că situația s-a îmbunătățit în ultimii ani. Totuși, două elemente rămân sensibile: rapiditatea procedurilor și transparența proceselor, corupția fiind principala problemă menționată.
11:40
Atac armat în capitala Rusiei: un general din conducerea serviciilor militare, împușcat și transportat la spital # Radio Moldova
Un general-locotenent rus a fost împușcat vineri, 6 februarie, la Moscova, și transportat de urgență la spital, au anunțat anchetatorii ruși. Este vorba despre Vladimir Alexeev, adjunct al șefului Direcției Principale de Informații a armatei ruse (GRU), într-un nou atac care vizează înalți oficiali militari de la declanșarea războiului din Ucraina, scrie Reuters.
11:30
Cetățenii R. Moldova, avertizați să nu ofere date personale necunoscuților care fac referire la programul „Ajutor la Contor” # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova sunt atenționați de autorități despre noi tentative de fraudă care vizează, de această dată, programul de compensații „Ajutor la Contor”. Persoane necunoscute se prezintă drept „angajați ai programului” și contactează cetățenii sub pretextul transferului compensațiilor, solicitând IDNP-ul și datele bancare. După ce le obțin, escrocii lasă victimele fără banii de pe carduri.
11:20
Două loturi de apă de parfum, declarate neconforme de ANSA. Reacția companiei: „Parfumul nu prezintă risc pentru consumatori” # Radio Moldova
Parfumul „Adora Entourage”, produs de Viorica Cosmetic, este „sigur, respectă normele europene și nu prezintă niciun risc pentru sănătatea consumatorilor”. Potrivit companiei, situația semnalată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), și anume prezența unor substanțe strict interzise în componența parfumului, a fost generată de o „eroare administrativă de etichetare”.
11:20
CS Universitatea Craiova a revenit în fotoliul de lider al clasamentului Superligii românești de fotbal # Radio Moldova
CS Universitatea Craiova a revenit pe primul loc în clasamentul Superligii românești de fotbal. În etapa a 25-a, „alb-albaștrii "au învins cu 1:0 pe teren propriu gruparea Oțelul Galați. La capătul unei partide în care a dominat ostilitățile și în care a trimis de două ori mingea în bară, CSU Craiova a câștigat la limită, grație golului marcat de David Matei în minutul 61.
11:10
Judecătorii care au examinat dosare de corupție începând cu anul 2017, supuși vettingului # Radio Moldova
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a inițiat procedura de evaluare externă a judecătorilor care au făcut parte din completele specializate în examinarea cauzelor de corupție și a celor conexe. Este vorba despre magistrați ai Judecătoria Chișinău care au examinat astfel de dosare începând cu 1 ianuarie 2017.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.