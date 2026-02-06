Sosiri și plecări cu întârzieri la aeroportul din Chișinău: „Aeronavele necesită proceduri speciale de dejivrare”

08:00

Programată pentru data de 6 februarie, pe legendarul stadion San Siro din Milano, Ceremonia de Deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano/Cortina 2026 va reprezenta un moment simbolic de tranziție, o punte între tradiția olimpică și viitorul Jocurilor de iarnă, un manifest cultural, artistic și sportiv care va deschide oficial o nouă ediție a celui mai important eveniment sportiv al planetei.Alegerea stadionului San Siro, cunoscut și sub numele de Giuseppe Meazza, nu este deloc întâmplătoare. Acest templu al fotbalului italian, încărcat de istorie și emoție, devine scena pe care sporturile de iarnă își vor spune povestea, într-un dialog spectaculos între discipline total diferite: fotbalul, un gen de sport mai mult estival, al maselor, și sporturile de iarnă, simbol al performanței în condiții extreme. Milano, oraș cosmopolit, capitală a modei, a designului și a inovației, își asumă astfel rolul de gazdă globală, capabilă să transforme Olimpiada într-un eveniment cultural total.