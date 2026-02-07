Poliția confirmă: Drona găsită în extravilanul satului Sofia nu era periculoasă

12:50

Economia regiunii din stânga Nistrului a traversat, în 2025, cea mai dificilă perioadă din ultimele cel puțin două decenii și jumătate, pe fondul unei contracții economice severe și al deteriorării accelerate a nivelului de trai. În timp ce economia de pe malul drept a înregistrat o creștere estimativă de 2.7%, economia din stânga Nistrului s-a contractat cu cel puțin 18% în anul trecut.