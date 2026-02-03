video | Șoferi scutiți de amendă contra bani. Doi angajați INSP sunt cercetați penal
Zugo.md, 3 februarie 2026 10:20
Doi angajați ai Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP) sunt cercetați penal pentru falsificarea unor procese-verbale și pentru bani necuveniți primiți de la șoferi din raioanele Nisporeni și Ungheni. Potrivit informațiilor făcute publice de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în anul 2025 cei doi inspectori ar …
• • •
Acum 5 minute
10:40
Consumatorii casnici vor achita 13,35 lei pentru fiecare metru cub de gaze naturale fără TVA și, respectiv, 14,42 lei cu TVA, potrivit unei hotărâri adoptate marți, 3 februarie, de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței de marți, 3 februarie. Tariful stabilit de …
Acum 30 minute
10:20
Acum o oră
09:50
video | Nicanor Ciochină, ultimul cuvânt în instanță: „O să fiu achitat” și „procurorului ar trebui să-i fie rușine” # Zugo.md
În ultimul său cuvânt către instanță, Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, a reiterat că dosarul său este fabricat, „iar procurorului de caz ar trebui să-i fie rușine pentru probele prezentate în dosar". Ciochină se declară nevinovat și susține că „va …
Acum 2 ore
09:40
Judocanul moldovean Ciprian Gribineț a cucerit medalia de bronz la turneul European Open, desfășurat la Sofia, potrivit informațiilor publicate de Olympic.md. Sportivul a urcat pe podium după un parcurs solid în categoria de greutate 81 kg, unde a obținut patru victorii. Gribineț i-a învins pe grecul Aris Zaragkas, georgianul Giorgi …
09:20
Începând cu 1 martie, cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Franța vor putea preschimba permisul de conducere moldovenesc pentru autoturisme cu unul francez, fără a fi nevoie să susțină examene teoretice sau practice. Facilitatea se aplică permiselor emise după 1 ianuarie 2020, care respectă standardele moderne de siguranță. Președinta Maia Sandu …
09:00
O minoră de 9 ani ar fi fost expusă unor acțiuni cu presupus caracter sexual într-o localitate din centrul țării, potrivit informațiilor comunicate de Poliția Republicii Moldova. Cazul a fost înregistrat în cursul zilei de luni, 2 februarie. La fața locului au intervenit polițiștii, procurorii și specialiștii în protecția drepturilor …
Acum 4 ore
08:30
foto | Accident tragic la Strășeni: O mașină a lovit doi copii pe trecerea de pietoni. Unul dintre ei a decedat # Zugo.md
Un grav accident rutier s-a produs în seara zilei de luni, 2 februarie, în jurul orei 19:00, pe traseul R-1, la kilometrul 22+500, în direcția municipiului Chișinău. Poliția din Strășeni a fost sesizată despre tamponarea unor pietoni. Potrivit informațiilor preliminare oferite de oamenii legii, un tânăr de 19 ani, aflat …
Acum 24 ore
18:10
Fostul deputat Vladimir Andronachi a fost eliberat din izolator, după ce Curtea de Apel Centru a decis aplicarea măsurii de liberare provizorie sub control judiciar, scrie IPN. Hotărârea a fost pronunțată astăzi, 2 februarie, în urma examinării recursurilor depuse de Procuratura Anticorupție și de apărătorul învinuitului. Curtea de Apel a …
14:10
Creștere alarmantă a cazurilor de boli infecțioase în Chișinău. Cei mai afectați sunt copiii # Zugo.md
Instituțiile medicale din Chișinău raportează o majorare a cazurilor de boli infecțioase și a altor evenimente de sănătate publică. Potrivit șefei adjuncte a Direcției generale asistență medicală și socială, Marina Buga, în ultima săptămână au fost înregistrate 2.627 de cazuri, cu 677 mai multe decât în perioada anterioară. Cei mai …
13:50
Prețul gazelor naturale pentru consumatorii finali ar putea fi redus mai mult decât a cerut compania Energocom. Potrivit unui proiect de hotărâre al Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), tariful propus este de 14,29 lei/m³ cu TVA inclus. Documentul urmează să fie examinat în ședință publică. Prețul calculat de …
13:20
Fostul purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe și al Guvernului, Daniel Vodă, a anunțat că, începând de astăzi, s-a alăturat echipei Institutului pentru Politici și Reforme Europene, în calitate de expert asociat în domeniul politicii externe și al comunicării strategice. „Începând de astăzi, m-am alăturat echipei de la Institutul …
12:50
Datele statistice ale Poliției arată o tendință de scădere a accidentelor rutiere grave în luna ianuarie, comparativ cu anii precedenți. În ianuarie 2026 au fost înregistrate 135 de accidente rutiere, un număr mai mic față de perioadele similare din anii anteriori. Spre comparație, în ianuarie 2017 au fost raportate 192 …
12:30
Primăria capitalei promite să reia proiectul caldarâmului vechi de pe 31 August, după trei ani de stagnare # Zugo.md
Segmentul de pe strada 31 August 1989 din centrul Chișinăului, unde lucrările au fost oprite în 2023 după descoperirea unui caldarâm vechi de peste 150 de ani, ar urma să fie reabilitat în 2026. Anunțul a fost făcut de Ion Ceban în cadrul ședinței operative a Primăriei din 2 februarie. …
11:30
Un deputat din Parlamentul Norvegiei a anunțat că a nominalizat-o pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Premiul Nobel pentru Pace. Anunțul a fost făcut de Arild Hermstad, lider al Partidului Verzilor din Norvegia, care a motivat decizia prin rolul pe care șefa statului îl are, în opinia sa, în apărarea democrației într-un context regional …
11:20
Administrația Națională a Drumurilor anunță că, la această oră, echipele desfășoară intervenții în mai multe sectoare ale rețelei rutiere naționale pentru remedierea și plombarea gropilor apărute în carosabil, ca urmare a condițiilor meteo din ultima perioadă. Lucrările au loc pe următoarele sectoare de drum: traseul M1, km 41; traseul M1, …
11:10
Vineri, 30 ianuarie 2026, a fost semnat primul acord de vânzare de GNL american către Ucraina de către ATLANTIC SEE LNG TRADE împreună cu BP drept furnizor și compania ucraineană Naftogaz drept cumpărător. Conform comunicatului companiei, prima încărcătură de GNL care va ajunge la Revithoussa va fi trimisă în Ucraina în luna martie, adică peste …
Ieri
10:30
Percheziții CNA în trei raioane într-un dosar privind certificate medicale eliberate ilegal # Zugo.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) desfășoară aproximativ 30 de percheziții în municipiul Chișinău, precum și în raioanele Șoldănești și Rezina, într-un dosar de corupție sistemică ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi. Potrivit CNA, în schemă ar fi implicați membri ai Comisiei narcologice speciale, ai Comisiei medicale a …
10:20
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că rezolvarea problemei teritoriale în negocierile cu Rusia este imposibilă fără o întâlnire personală cu Vladimir Putin, relatează duminică The Moscow Times. „Fără un contact direct la nivel de conducere, va fi imposibil să se ajungă la un acord privind problemele teritoriale", a declarat …
09:50
Consumatorii de gaze naturale vor avea posibilitatea să aleagă modul de contractare a gazelor, fie la un preț fix, stabilit pe o perioadă determinată, fie la un preț dinamic, indexat la evoluțiile bursei, după liberalizarea pieței. Prevederile se regăsesc într-un proiect al Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale și într-un proiect …
09:30
O nouă campanie internațională amplă de promovare a Republicii Moldova a fost lansată pe platforma BBC, considerată una dintre cele mai influente și credibile surse media la nivel global. Inițiativa vizează prezentarea produselor autentice, serviciilor competitive și talentelor locale care definesc identitatea țării, transmite moldpres. În următoarele luni, milioane de …
09:10
Chironda cere anchetă în cazul lucrărilor de asfaltare din Chișinău: „Lucrările au fost efectuate necalitativ” # Zugo.md
Fostul viceprimar al capitalei, Victor Chironda, critică modul în care au fost executate lucrările de asfaltare în Chișinău și susține că degradarea rapidă a carosabilului, după dezgheț, ar indica probleme de calitate. Într-o postare pe Facebook, Chironda afirmă că este explicabil faptul că porțiunile de asfalt plombat cedează odată cu …
08:40
2–4 februarie: Acces restricționat în anumite zone din Chișinău și pe drumul spre aeroport # Zugo.md
Primăria Municipiului Chișinău anunță instituirea unor restricții temporare de acces în centrul capitalei și pe arterele care fac legătura cu Aeroportul Internațional Chișinău, în contextul vizitei oficiale a președinților de parlament din țările baltice. Măsurile vor fi aplicate în perioada 2–4 februarie 2026, zilnic între orele 08:00 și 16:00. Potrivit …
08:20
Republica Moldova și femeile din țara noastră sunt menționate în corespondența lui Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale și decedat în închisoare, și a fostului ministru de externe al Slovaciei, Miroslav Lajčák, care până recent a ocupat funcția de consilier al prim-ministrului slovac Robert Fico. Cu o zi înainte, pe 31 ianuarie, pe fondul scandalului …
1 februarie 2026
14:30
foto | Un tânăr fără permis a murit după ce a intrat cu mașina într-un copac. Un pasager a ajuns la spital # Zugo.md
Poliția a fost sesizată sâmbătă, în jurul orei 20:15, despre producerea unui accident rutier soldat cu deces, pe traseul M-5, în direcția localității Valea lui Vlad din raionul Sîngerei. Oamenii legii au stabilit că un tânăr de 21 de ani, aflat la volanul unei Mazda, într-o curbă a pierdut controlul …
14:10
Polițiștii din Rezina documentează un caz tragic produs sâmbătă, 31 ianuarie, în localitatea Mateuți din același raion. Preliminar, o minoră de 17 ani ar fi mers la plimbare într-o zonă stâncoasă de la marginea localității, unde ar fi alunecat și căzut de la o înălțime de aproximativ 20 de metri. …
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
Rețeaua rusă de dezinformare a lansat, pentru prima dată după alegerile pierdute, o campanie amplă împotriva Republicii Moldova. Analiștii Disinfo.md au identificat elemente care indică pregătirea unei operațiuni informaționale de amploare. Scopul acesteia este amplificarea anxietății publice, subminarea încrederii în instituțiile statului și prezentarea Moldovei drept un actor „nesigur" în regiune.
11:30
Grădinițele din municipiul Chișinău vor avea program mai scurt de activitate în zilele de vineri, 30 ianuarie, și luni, 2 februarie. Măsura a fost dispusă de Direcția Generală Educație Tineret și Sport (DGETS) a Primăriei municipiului Chișinău. Potrivit deciziei autorității responsabile, grădinițele vor activa, în cele două zile, până la …
11:00
Tarifele la gaz ar putea scădea cu un leu și 50 de bani. Energocom a transmis către ANRE cererea de reducere a tarifelor. Potrivit calculelor prezentate către ANRE, prețul mediu ponderat de procurare a gazelor naturale destinate furnizării la prețuri reglementate este estimat la 8.206 lei pentru 1.000 m³. Totodată, …
10:50
foto, video | Vizită neașteptată: O lebădă a intrat într-o casă din Soroca pentru refugiu, apoi s-a întors din nou # Zugo.md
Un locuitor al municipiului Soroca, care trăiește în apropierea râului Nistru, a avut parte de o vizită neobișnuită. Potrivit unei postări publicate de Ludmila Talmazan pe rețelele sociale, o lebădă a intrat în locuința fratelui acesteia după ce bărbatul a deschis ușa, în urma unor bătăi auzite în seara zilei …
10:10
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 2–4 februarie 2026. Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, Președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și Președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas, se vor afla în țara noastră la invitația Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.
09:50
Prezentatoarea postului Moldova 1, Daniela Crudu, va fi purtătoarea de cuvânt a Guvernului condus de premierul Alexandru Munteanu. Anunțul a fost făcut de Daniela Crudu în dimineața zilei de vineri, 30 ianuarie, în cadrul ultimei ediții
09:40
Bucureștiul are, începând de joi, 29 ianuarie, un spațiu public care poartă numele eroului Ilie Ilașcu. Decizia de atribuire a denumirii „Piața Ilie Ilașcu” a fost votată în unanimitate de Consiliul General al Municipiului București. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Noua Piață Ilie Ilașcu va fi amenajată la intersecția străzii Ion Coravu cu aleea Pan … Articolul Votat: O piață din București va purta numele eroului basarabean Ilie Ilaşcu apare prima dată în ZUGO.
09:20
Republica Moldova va organiza, în premieră, Olimpiada Națională de Inteligență Artificială (ONIA), o competiție dedicată elevilor pasionați de tehnologiile viitorului. Evenimentul este organizat de Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC), în cadrul proiectului „Tekwill în Fiecare Școală”, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE), cu susținerea Ministerului Educației și Cercetării. … Articolul Republica Moldova lansează, în premieră, Olimpiada Națională de Inteligență Artificială apare prima dată în ZUGO.
08:50
Polei și temperaturi negative: autoritățile avertizează șoferii asupra riscului sporit de accidente # Zugo.md
Circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă în dimineața zilei de 30 ianuarie, la ora 07:30, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND), în contextul codului galben de ghețuș și polei emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru perioada 30–31 ianuarie, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … Articolul Polei și temperaturi negative: autoritățile avertizează șoferii asupra riscului sporit de accidente apare prima dată în ZUGO.
08:50
La această oră, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul polițiștilor din BPDS Fulger, desfășoară percheziții în Chișinău și Ialoveni, în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul sustragerii și utilizării ilegale a informațiilor ce constituie secret comercial. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit anchetei, în 2025, … Articolul Percheziții în Chișinău și Ialoveni într-un dosar privind secretul comercial apare prima dată în ZUGO.
08:30
Ar fi comis acte de tortură. Nicanor Ciochină, reținut și vizat într-o nouă anchetă penală # Zugo.md
Fostul primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost escortat joi de mascații Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger” la ieșirea din Judecătoria Chișinău și urmează să fie reținut într-un nou dosar penal. Acesta este bănuit de comiterea unor acțiuni de tortură, fapte care ar fi avut loc în perioada în care deținea funcția de primar. … Articolul Ar fi comis acte de tortură. Nicanor Ciochină, reținut și vizat într-o nouă anchetă penală apare prima dată în ZUGO.
29 ianuarie 2026
14:00
Înainte de reuniunea miniștrilor de Externe ai UE la Bruxelles, Kaja Kallas, șefa politicii externe a blocului, a declarat că agenda zilei este una „foarte încărcată” pentru astăzi, întrucât „ordinea internațională bazată pe norme [rămâne] sub presiune”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Întrebată despre negocierile de pace trilaterale privind încheierea războiului din Ucraina, care au … Articolul Kaja Kallas: Rusia „încearcă să bombardeze și să înghețe” ucrainenii pentru a-i supune apare prima dată în ZUGO.
13:50
Ministerul Educației și Cercetării a prezentat un nou pachet de măsuri pentru reducerea birocrației în școli. Inițiativa, anunțată de ministrul Dan Perciun și secretarul de stat Valentina Olaru, vizează diminuarea presiunii administrative asupra cadrelor didactice și a directorilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Credem foarte mult că profesorii noștri trebuie să dispună de cât mai … Articolul MEC anunță un nou pachet de debirocratizare pentru profesori. Ce se schimbă apare prima dată în ZUGO.
13:20
Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi lovit mortal un copil la Boldurești, rămâne încă 60 de zile sub control judiciar. Decizia a fost luată astăzi, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Totuși, inculpatul nu va fi monitorizat electronic, scrie TV8. Procurorii cer o pedeapsă de nouă ani de închisoare cu executare … Articolul Procurorii cer nouă ani de detenție pentru fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină apare prima dată în ZUGO.
13:00
Oseminte umane au fost găsite într-o gospodărie din satul Coșnița. Poliția a demarat o anchetă # Zugo.md
Poliția din Dubăsari a fost sesizată pe 28 ianuarie după ce, în timpul unor lucrări de construcție la temelia unei case din satul Coșnița, au fost descoperite oseminte umane la o adâncime de aproximativ 50–60 de centimetri. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La fața locului au intervenit oamenii legii, care au inițiat procedurile prevăzute de … Articolul Oseminte umane au fost găsite într-o gospodărie din satul Coșnița. Poliția a demarat o anchetă apare prima dată în ZUGO.
12:40
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat că a fost sesizat de mai mulți părinți în legătură cu accesul unui creator de conținut online pe teritoriul unei instituții de învățământ, unde ar fi filmat elevi în timpul lecțiilor și ar fi publicat ulterior imaginile pe rețelele de socializare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit comunicatului, … Articolul MEC investighează accesul lui Dima White într-o școală și filmarea elevilor la ore apare prima dată în ZUGO.
12:20
Republica Moldova nu este în alertă în contextul focarului de virus Nipah confirmat în India, iar autoritățile dau asigurări că situația este monitorizată permanent. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a declarat că, în prezent, în Europa nu a fost înregistrat niciun caz, iar Agenția Națională de Sănătate Publică, în cooperare cu … Articolul Autoritățile din R. Moldova monitorizează virusul Nipah, confirmat în India apare prima dată în ZUGO.
11:50
De la deschiderea Turnului Eiffel în 1889, inginerul Gustave Eiffel a decis să inscripționeze pe fiecare latură a primului etaj numele a 72 de oameni de știință și ingineri care au adus glorie Franței între 1789 și 1889 – toți bărbați. Recent, autoritățile pariziene, împreună cu organizații precum Femmes & Sciences, au anunțat o listă … Articolul Moment istoric: Pe Turnul Eiffel vor fi gravate și numele a 72 de femei savante apare prima dată în ZUGO.
11:30
Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană a fost unul dintre subiecte discutate miercuri la Berlin de premierul României, Ilie Bolojan, și cancelarul german Friedrich Merz. Oficialii au subliniat importanța deschiderii cât mai rapide a negocierilor de aderare pentru stabilitatea regională și pentru viitorul european al Chișinăului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Premierul român a afirmat, … Articolul Mesaj de la Berlin: „Vrem să păstrăm deschis drumul R. Moldova către Europa” apare prima dată în ZUGO.
11:00
Generalul Igor Gorgan, acuzat de complot împotriva R. Moldova, este suspectat și de alte infracțiuni # Zugo.md
Fostul șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, Igor Gorgan, riscă până la 7 ani de închisoare în dosarul în care e învinuit de complot împotriva Republicii Moldova. Pe lângă acest capăt de acuzare, militarul mai este cercetat pentru alte infracțiuni. Informația a fost comunicată pentru TV8 de către purtătorul de cuvânt al PCCOCS, … Articolul Generalul Igor Gorgan, acuzat de complot împotriva R. Moldova, este suspectat și de alte infracțiuni apare prima dată în ZUGO.
10:50
Pentru mulți oameni, vârsta de 40 de ani vine cu primele semne că vederea nu mai funcționează la fel ca înainte. Literele mici devin mai greu de citit, telefonul este ținut instinctiv mai departe, iar ochii obosesc mai repede seara. Aceste schimbări sunt firești și țin de un proces natural numit presbiopie, care apare treptat, … Articolul Ochelarii după 40 de ani: ce se schimbă și cum îi alegi corect apare prima dată în ZUGO.
10:20
Presa română, despre buletinele anulate: În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat fără carte de identitate peste 100.000 de moldoveni # Zugo.md
Încă de la prăbușirea URSS, sute de mii de români născuți în Republica Moldova s-au stabilit în România. Aceștia și-au redobândit cetățenia pe baza faptului că părinții sau bunicii lor s-au născut în România Mare, iar actele românești au fost anulate ilegal de către comuniștii care au ocupat ilegal Basarabia. Firește, aceștia nu aveau o … Articolul Presa română, despre buletinele anulate: În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat fără carte de identitate peste 100.000 de moldoveni apare prima dată în ZUGO.
10:00
Doi angajați ai postului vamal Giurgiulești sunt cercetați penal pentru acte de corupție, după ce ar fi pretins și primit bani de la transportatori pentru a facilita procesul de vămuire. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit unui comunicat al Serviciului protecție internă și anticorupție (SPIA) al MAI, acțiunile au fost documentate sub conducerea Procuraturii pentru … Articolul video | Mită la Vama Giurgiulești: Cum se discutau banii pentru acte vamale falsificate apare prima dată în ZUGO.
09:20
O femeie în vârstă de 83 de ani din localitatea italiană Pergola, provincia Pesaro-Urbino, se află în stare critică, cu prognostic rezervat, după ce a ajuns la spital cu un traumatism cranian sever, iar badanta ei a fost arestată, fiind acuzată de tentativă de omor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ancheta ia în calcul că … Articolul O badantă din R. Moldova, arestată în Italia pentru agresiune asupra unei bătrâne apare prima dată în ZUGO.
09:10
Un raport CSIS estimează pierderi masive în războiul din Ucraina. Kremlinul respinge cifrele # Zugo.md
Numărul soldaţilor ruşi şi ucraineni ucişi, răniţi sau dispăruţi în aproape patru ani de război ar putea ajunge la 2 milioane până în primăvara acestui an, potrivit unui studiu, întrucât invazia Moscovei nu dă semne de încetinire, relatează The Guardian, citat de Stirileprotv.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Un raport al Centrului pentru Studii Strategice … Articolul Un raport CSIS estimează pierderi masive în războiul din Ucraina. Kremlinul respinge cifrele apare prima dată în ZUGO.
