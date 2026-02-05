Estonia și Letonia solicită un emisar special al UE pentru reluarea discuțiilor cu Moscova
SafeNews, 5 februarie 2026 15:30
Președintele Estoniei, Alar Karis, împreună cu premierul Letoniei, Evika Siliņa, au solicitat desemnarea unui reprezentant special al Uniunii Europene însărcinat cu reluarea contactelor diplomatice cu Rusia, în contextul negocierilor de pace în Ucraina. În cadrul unor interviuri separate pentru Euronews, Alar Karis și Evika Siliņa au declarat că Uniunea Europeană trebuie să desemneze un emisar
Acum 5 minute
15:50
Kremlinul ironizează joi supoziţii potrivit cărora infractorul sexual american Jeffrey Epstein ar fi avut legături cu serviciile secrete ruse, după publicarea în Statele Unite a unei mase de documente compromiţătoare provenind din dosarul său, relatează AFP. "Mi-ar fi plăcut să fac multe glume pe acest subiect", a declarat presei un purtătror de cuvânt al preşedinţiei
15:50
În orașul spaniol Torrent din provincia Valencia, poliția a reținut un cetățean moldovean în vârstă de 59 de ani, suspectat de furturi sistematice de motorină pe o șosea locală. Bărbatul jefuia șoferii de camioane în timp ce aceștia dormeau în parcările de noapte. Ancheta a stabilit că suspectul acționa după un scenariu bine pus la
Acum 15 minute
15:40
Exportatorii și producătorii din Republica Moldova nu vor mai achita taxa pentru eliberarea certificatelor fitosanitare. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, care precizează că măsura se aplică începând de astăzi. Decizia a devenit posibilă după intrarea în vigoare, la 5 februarie 2026, a Legii nr. 227/2025 privind optimizarea proceselor de obținere
15:40
Ucrainenii anunță că au lovit o bază militară din Rusia de unde au fost lansate inclusiv temutele rachete hipersonice Oreșnik # SafeNews
Forțele ucrainene au anunțat că, în luna ianuarie, au lovit hangarele de la baza de testare Kapustin Iar din Rusia, unde au avariat infrastructura legată de pregătirile pentru lansarea rachetelor, inclusiv temutele arme hipersonice Oreșnik. Forțele de apărare ale Ucrainei au efectuat în ianuarie o serie de atacuri la distanță mare asupra hangarelor utilizate de
Acum 30 minute
15:30
Estonia și Letonia solicită un emisar special al UE pentru reluarea discuțiilor cu Moscova # SafeNews
Președintele Estoniei, Alar Karis, împreună cu premierul Letoniei, Evika Siliņa, au solicitat desemnarea unui reprezentant special al Uniunii Europene însărcinat cu reluarea contactelor diplomatice cu Rusia, în contextul negocierilor de pace în Ucraina. În cadrul unor interviuri separate pentru Euronews, Alar Karis și Evika Siliņa au declarat că Uniunea Europeană trebuie să desemneze un emisar
15:30
O companie canadiană de explorare a identificat în Munții Apuseni zăcăminte importante de minerale rare, inclusiv uraniu, cobalt și nichel, pe un perimetru de aproximativ 25 de kilometri pătrați, la limita județelor Bihor și Arad. Descoperirea vine în contextul în care Europa caută să reducă dependența de importurile de materii prime critice. Zăcăminte importante de
Acum o oră
15:00
Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a cerut membrilor Comisiei parlamentare pentru integrare europeană să colaboreze strâns pentru aplicarea angajamentelor asumate pe agenda europeană. Mesajul a fost transmis după o întrevedere cu membrii comisiei, unde au fost discutate ritmul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, claritatea angajamentelor asumate și responsabilitatea Guvernului față de cetățeni în
15:00
Rusia expulzează un diplomat german, un ”răspuns simetric” după ce Germania a expulzat un diplomat rus, acuzat de spionaj # SafeNews
Ministerul rus de Externe anunţă joi expulzarea unui diplomat german, în urma expulzării unui diplomat rus, acuzat de spionaj, la 22 ianuarie, de către Berlin, relatează AFP. "O notă prin care este declarată persona non grata un agent diplomatic al Ambasadei Germnaiei la Moscova a fost remisă şefei misiunii germane, ca răspuns simetric la decizia
Acum 2 ore
14:50
Activele și fondurile confiscate din activități infracționale vor fi utilizate cu prioritate pentru proiecte sociale și pentru finanțarea politicilor publice. Guvernul a aprobat modificări legislative care stabilesc un nou mod de valorificare a acestor resurse. Potrivit autorităților, banii și bunurile obținute prin confiscări nu vor mai rămâne doar evidențe contabile în dosarele penale. Statul va
14:50
Consiliul Superior al Procurorilor a lansat concursul pentru ocuparea funcției de procuror de legătură al Republicii Moldova la Agenția UE pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust). O circulară în acest sens va fi transmisă tuturor procuraturilor din țară, iar candidații interesați pot depune dosarele complete până pe 6 martie, transmite IPN. Decizia de
14:20
Un șofer de autocar a fost sancționat la frontiera română după ce autoritățile au descoperit alcool nedeclarat în bagajele sale. Cazul a fost înregistrat în noaptea de 5 februarie, la Punctul de Trecere a Frontierei Albița. Bărbatul, în vârstă de 41 de ani, cu cetățenie româno-moldovenească, se deplasa pe ruta Moldova Italia. În urma unei
14:20
Rata de bază se menține la nivelul de 5% anual, iar ratele la facilitățile de creditare și depozit overnight rămân la 7% și, respectiv, 3%. Decizia a fost adoptată joi de Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, transmite IPN. Potrivit BNM, această decizie reflectă continuitatea strategiei monetare actuale, având ca scop principal ancorarea inflației
14:10
Guvernul albanez a abrogat interdicția temporară decretată împotriva TikTok în urmă cu 11 luni, transmite joi agenția AFP, citată de Agerpres. Albania a tăiat în martie 2025 accesul la TikTok pe teritoriul său pentru „a evita efectele nefaste" ale platformei în urma decesului unui adolescent înjunghiat de un coleg după o ceartă declanșată de un conflict pe rețelele
14:00
Republica Moldova va avea noi ambasadori în în România, Ucraina, Franța și China. Președinta Maia Sandu a semnat decretele de numire, care au fost publicate astăzi, 5 februarie, în Monitorul Oficial. Potrivit documentelor oficiale, Victor Chirilă a fost numit ambasador al Republicii Moldova în Ucraina, iar Mihail Mîțu va reprezenta țara noastră în România, scrie nordnews.md.
Acum 4 ore
13:20
Casa din Ulmu, cuprinsă de flăcări în această dimineață, a fost distrusă complet, după ce pompierii nu au putut ajunge cu autospecialele din cauza ghețușului și a poleiului. În prezent, autoritățile locale analizează unde va fi plasată familia afectată. Contactat de IPN, primarul localității Ulmu din raionul Ialoveni, Veaceslav Druceanu, a menționat că locuința a
13:10
O tentativă de introducere pe piața ilegală a unei cantități mari de produse din tutun a fost stopată de ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciul Vamal, în urma unei acțiuni de control desfășurate în municipiul Cahul. În timpul misiunii, vameșii au oprit pentru verificări un autoturism Dacia Duster, condus de un bărbat de 34 de ani.
12:40
Un caz de violență între elevi, produs într-o școală din localitatea Răzeni, este investigat de Poliția Națională, după ce imaginile au apărut în spațiul online. Incidentul s-a petrecut la 4 februarie și a implicat trei minori, toți în vârstă de 15 ani. Un copil a fost agresat, iar alți doi elevi au avut un comportament
12:40
Transportatorii de pasageri din nordul Republicii Moldova anunță o acțiune de protest la Chișinău, organizată împreună cu Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto. Manifestația va avea loc în fața Agenția Națională Transport Auto. Protestul este programat pentru joi, 12 februarie 2026, pe strada Aleea Gării. Organizatorii spun că vor participa cu microbuze și autobuze.
12:10
Droguri în valoare de peste 80.000 de lei au fost scoase din circuit de polițiștii din sectorul Rîșcani al capitalei, după depistarea în flagrant a doi minori implicați în distribuirea de substanțe interzise. Cei doi adolescenți, de 16 și 17 ani, din raionul Strășeni, au fost surprinși în timp ce urmau să plaseze droguri sintetice
12:00
Ministrul afacerilor externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys, va efectua pe 6 februarie 2026 o vizită de lucru la Chișinău. Agenda oficială vizează întărirea cooperării bilaterale și coordonarea pozițiilor politice în context regional și de securitate. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, vizita confirmă sprijinul ferm al Lituaniei pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru reformele asumate
Acum 6 ore
11:50
„Un moment grav pentru pacea internațională”. Ultimul tratat SUA-Rusia pentru controlul armelor nucleare a expirat azi. De ce este acest lucru îngrijorător # SafeNews
Expirarea acordului New Start este „îngrijorătoare, deoarece ambele părți au motive să-și extindă capacitățile strategice" nucleare, au spus cercetătorii citați de BBC. Ultimul tratat pentru controlul armelor nucleare între SUA și Rusia a expirat, stârnind temeri privind o nouă cursă a înarmărilor. Tratatul de reducere a armelor strategice, cunoscut sub numele de „New START –
11:40
Agenția americană care aplică legile împotriva discriminării la locul de muncă a afirmat miercuri, într-un document depus la tribunal, că anchetează compania de echipament sportiv Nike pentru presupusă discriminare împotriva persoanelor albe prin politicile ei de diversitate, scrie Reuters. Comisia pentru egalitate de șanse în domeniul ocupării forței de muncă (EEOC) din SUA a susținut,
11:30
Rusia ar trebui să sacrifice încă 800.000 de soldați pe parcursul a doi ani pentru a cuceri militar estul Ucrainei pe care dorește să îl anexeze, a afirmat miercuri președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, citat de AFP. 'Pentru a cuceri estul Ucrainei i-ar costa încă 800.000 de cadavre', a declarat președintele ucrainean la postul de televiziune
11:30
Două tentative de încălcare a legislației vamale au fost depistate la postul vamal Palanca, în urma unor controale comune realizate de vameșii din Republica Moldova și Ucraina. Ambele cazuri vizează mijloace de transport care intrau în țară din Ucraina. În primul caz, vameșii au verificat un Audi Q4 e-tron, condus de un bărbat de 63
11:10
Consolidarea securității energetice rămâne o direcție centrală pentru Republica Moldova. Mesajul a fost transmis de Dorin Junghietu la Energy Week Black Sea 2026, organizat la București, în zilele de 4 și 5 februarie. Ministrul a anunțat pregătirea unei licitații pentru până la 173 MW de energie eoliană terestră. Proiectele vor include obligatoriu sisteme de stocare
11:10
O rețea de trafic de droguri care aducea substanțe din Polonia și le vindea online în Republica Moldova a fost destructurată de oamenii legii. Trei persoane au fost reținute, iar aproximativ 2 kilograme de droguri au fost scoase din circuit. Ofițerii INI, împreună cu procurorii PCCOCS, au stabilit că substanțele erau comercializate pe internet, iar
11:00
Pe 5 februarie 2026, activitatea școlilor din Republica Moldova se desfășoară în mai multe formate. Datele au fost prezentate de Ministerul Educației și Cercetării. În 219 instituții, lecțiile au loc online. Alte 8 școli aplică un format mixt, cu prezență fizică și lecții la distanță. Cea mai mare parte a sistemului funcționează normal. 874 de
11:00
Premierul Alexandru Munteanu efectuează joi, 5 februarie, o vizită de lucru în raionul Hâncești. Șeful Guvernului se întâlnește cu autoritățile publice locale și cu reprezentanții serviciilor desconcentrate. Discuțiile vizează proiectele realizate și prioritățile pentru anul
10:50
Un bărbat de 30 de ani din Bălți a fost reținut pentru implicare într-o rețea de migrație ilegală care facilita ajungerea unor persoane din Asia în Uniunea Europeană. Oamenii legii au desfășurat percheziții în Bălți, Chișinău și Comrat, pentru a identifica alți membri ai grupului și probe relevante. Potrivit anchetei, migranții erau duși mai întâi […] Articolul VIDEO | Bărbat din Bălți, reținut într-un dosar de migrație ilegală spre UE apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:40
Un grav accident rutier s-a produs în această dimineață pe traseul R-6, în raionul Orhei, în apropiere de localitatea Peresecina. Un bărbat în vârstă de 43 de ani a murit pe loc. Potrivit Poliția Republicii Moldova, șoferul a intrat într-o depășire periculoasă, iar din cauza carosabilului alunecos a pierdut controlul asupra volanului. Autoturismul a derapat, […] Articolul FOTO | Traseul R-6, marcat de un accident mortal în această dimineață apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:30
Mai mulți administratori de insolvabilitate și sediul Uniunii Administratorilor Autorizați sunt vizați de percheziții într-un dosar penal deschis pentru abuz în serviciu. Acțiunile sunt desfășurate de Centrul Național Anticorupție, împreună cu procurorii Procuratura municipiului Chișinău. Ancheta vizează prejudicii materiale foarte mari suportate de persoane care au investit într-un bloc locativ din Chișinău. Potrivit anchetatorilor, apartamentele […] Articolul Percheziții la administratori de insolvabilitate într-un dosar de abuz în serviciu apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:20
UPDATE: 09:45 // Intervenție amplă după accidentul produs în apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni. La ora 09:45, în zonă a ajuns o ambulanță de tip victime multiple a SMURD, pentru a oferi sprijin medicilor aflați la fața locului. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, salvatorii au scos victimele din zona accidentului și le-au transportat […] Articolul FOTO | Noi detalii, cum decurge intervenția după accidentul de la Ulmu apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:10
Trafic intens la frontiera Republicii Moldova în ultimele 24 de ore. Peste 37 de mii de persoane și aproape 10 mii de vehicule au trecut granița, arată datele oficiale. Poliția de Frontieră anunță 37.349 de traversări ale persoanelor și 9.807 traversări ale mijloacelor de transport. Cele mai aglomerate puncte au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu […] Articolul Zeci de încălcări depistate la frontieră, trafic crescut pe mai multe segmente apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:00
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 5 februarie 2026. Articolul LIVE | Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 5 februarie 2026 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 8 ore
09:40
Trei surori, cu vârstele de 12, 14 și 16 ani, și-au pierdut viața miercuri dimineață, după ce s-au aruncat de pe balconul apartamentului familiei lor, nemulțumite că părinții le-au confiscat telefoanele mobile. Tragedia șocantă a avut loc în orașul Ghaziabad, din India, iar victimele au fost identificate ca fiind Pakhi (12 ani), Prachi (14 ani) […] Articolul Trei surori au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat telefoanele apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:10
Germania a decis să tripleze efectivele trupelor sale din Lituania. „Protejarea Vilniusului înseamnă protejarea Berlinului” # SafeNews
Germania și-a mărit prezența militară în Lituania la aproape 2.000 de soldați, ca parte a eforturilor de a spori securitatea flancului estic al NATO și de a descuraja o potențială agresiune rusă, transmite Digi24.ro. Ziarele germane germane au informat miercuri că Bundeswehr, forțele armate ale țării, își mărește prezența în țara baltică de la 500 […] Articolul Germania a decis să tripleze efectivele trupelor sale din Lituania. „Protejarea Vilniusului înseamnă protejarea Berlinului” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:10
Un nou apel interceptat de serviciile ucrainene de informații arată privațiunile extreme la care sunt supuși soldații ruși pe câmpul de luptă, relatează Kyiv Post. „Serviciile de informații militare au primit încă o confirmare a prăbușirii sistemului logistic al armatei ruse: unitățile de infanterie au fost lăsate fără alimente și provizii adecvate pentru o lungă […] Articolul „Sunt doar piele și os”. Un soldat rus se plânge că face foamea pe câmpul de luptă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:50
ALERTĂ ALIMENTARĂ | 21 de tone de carne de pui contaminate cu Salmonella, oprite la frontieră # SafeNews
Un lot de 21 de mii de kilograme de carne de pui congelată a fost oprit la frontiera Republicii Moldova, după ce analizele de laborator au confirmat prezența unei bacterii periculoase. Inspectorii Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor au depistat bacteria Salmonella infantis într-un lot de carne de pui separată mecanic, importat din afara țării. Controlul […] Articolul ALERTĂ ALIMENTARĂ | 21 de tone de carne de pui contaminate cu Salmonella, oprite la frontieră apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:40
Procesul educațional din Chișinău se desfășoară online astăzi și mâine, după ce condițiile meteo au creat risc sporit pe străzile și trotuarele din capitală. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, care a precizat că decizia a fost luată pentru a proteja copiii și personalul din instituțiile de învățământ. Hotărârea a fost […] Articolul ULTIMA ORĂ | Ghețușul mută școala online în Chișinău pentru două zile apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:30
Vremea rămâne instabilă în Republica Moldova în data de 5 februarie. În mai multe regiuni sunt așteptate precipitații, iar riscul de polei se menține. În centrul țării și în sud sunt prognozate ploi slabe. La nord, precipitațiile vor cădea sub formă de lapoviță. Temperaturile maxime vor oscila între minus 1 și plus 4 grade Celsius. […] Articolul METEO | Cod Galben de polei, vreme mohorâtă în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:20
Un incendiu izbucnit în dimineața zilei de 5 februarie, în localitatea Ulmu, a scos la iveală problemele grave create de ghețuș pe drumurile din zonă. Patru autospeciale ale Inspectoratul General pentru Situații de Urgență nu au reușit să ajungă la fața locului. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:08. Pompierii au fost […] Articolul Incendiu la Ulmu, autospecialele pompierilor nu au putut ajunge din cauza poleiului apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:10
Mutarea într-o locuință nouă sau schimbarea sediului poate deveni stresantă fără sprijin profesionist. De la costuri și timp până la siguranța bunurilor, alegerea corectă a unei companii de mutări face diferența. În acest articol sunt prezentate top 5 companii de mutări din Republica Moldova, active în Chișinău și în alte regiuni ale țării, analizate în […] Articolul Top 5 companii de mutări din Republica Moldova: Chișinău și național apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:00
Moscova spune că nu există nicio schimbare oficială în relația energetică dintre Rusia și India. Kremlinul afirmă că New Delhi nu a anunțat oprirea importurilor de petrol rusesc, contrar declarațiilor făcute recent de Donald Trump. Kremlin reacționează după ce președintele american a susținut că India ar fi acceptat să renunțe la petrolul din Rusia, în […] Articolul Rusia spune că India nu a anunțat oprirea achizițiilor de petrol apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 12 ore
07:50
Stand-up-ul, tratat ca infracțiune în Rusia, un comediant primește aproape șase ani de detenție # SafeNews
Un comediant rus de stand-up a fost condamnat la aproape șase ani de închisoare după o glumă care a provocat un val de indignare în Rusia. Cazul reaprinde dezbaterea despre libertatea de exprimare în contextul războiului din Ucraina. Artemi Ostanin a primit miercuri o pedeapsă de cinci ani și nouă luni de detenție, precum și […] Articolul Stand-up-ul, tratat ca infracțiune în Rusia, un comediant primește aproape șase ani de detenție apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:40
Elevii din municipiul Chișinău rămân acasă astăzi și mâine, 5 și 6 februarie, din cauza poleiului și a condițiilor meteorologice dificile. Anunțul a fost făcut de Direcția Generală Educație Tineret și Sport, care precizează că decizia a fost luată după analiza situației din teritoriu, în cadrul ședinței operative a Primăriei, desfășurată în dimineața zilei de […] Articolul Elevii din Chișinău rămân acasă pe 5 și 6 februarie din cauza poleiului apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:40
Guvernul readuce notele pentru elevii de clasa a IV-a: decizia intră în vigoare de la 1 septembrie # SafeNews
Evaluarea elevilor din clasa a IV-a se schimbă din nou. De la 1 septembrie, copiii vor primi note la matematică și limba română, disciplinele de examen. Decizia apare într-un proiect de modificare a Codului educației, aprobat de Guvernul Republicii Moldova. Măsura intră în vigoare odată cu începutul noului an de studii. În ultimul deceniu, elevii […] Articolul Guvernul readuce notele pentru elevii de clasa a IV-a: decizia intră în vigoare de la 1 septembrie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:30
Parlamentul European reia analiza acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite. Decizia vine după ce Donald Trump a renunțat la declarațiile privind Groenlanda. Parlamentul European a suspendat discuțiile acum două săptămâni, ca reacție la afirmațiile președintelui american despre teritoriul autonom danez. Reluarea procesului are loc cu condiții clare. Președintele Comisiei pentru comerț internațional, Bernd […] Articolul Acordul UE–SUA, din nou analizat după tensiunile legate de Groenlanda apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:20
Noi reguli pentru telefonia mobilă, buletinul devine obligatoriu la cumpărarea SIM-urilor # SafeNews
Cumpărarea unei cartele SIM preplătite ar putea deveni mai strictă în Republica Moldova. Și asta pentru că statul vrea să știe cine se află în spatele fiecărui număr de telefon. În acest sens, Ministerul Afacerilor Interne a început elaborarea unui proiect de lege care prevede identificarea obligatorie a cumpărătorilor. La achiziție, vei prezenta actul de […] Articolul Noi reguli pentru telefonia mobilă, buletinul devine obligatoriu la cumpărarea SIM-urilor apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:20
Ghețușul format pe drumuri și trotuare crește riscul de accidente. Autoritățile cer atenție sporită în această perioadă. Astfel, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă pietonii să se protejeze la deplasare. Salvatorii recomandă încălțăminte cu talpă antiderapantă. Mergi încet și calcă sigur. Folosește balustradele și treptele pentru sprijin. Evită zonele alunecoase și spațiile de sub […] Articolul IGSU avertizează, atenție la mers și la condus în condiții de polei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:00
Unul din membrii Comisiei de evaluare a procurorilor a demisionat. Este vorba despre Pierangelo Padova, membru internațional. Potrivit unui comunicat emis de serviciul de presă al Comisiei de vetting, această demisie vine din motive administrative din țara sa de origine – Italia. „Comisia precizează că demisia domnului Pierangelo Padova, membru internațional desemnat de Parlament […] Articolul Comisia de evaluare a procurorilor vine cu precizări după demisia unui membru apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
